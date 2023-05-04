ANKARA AA- DT Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'nde 4. Yazarlar Buluşması kapsamında düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, DT sanatçıları ile ödül alan yazarlar katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, burada yaptığı konuşmada, DT'nin sosyal hayattaki sorunlara dikkat çeken "temalı yarışmalar" düzenlemesinin kıymetli olduğunu söyledi.

Tiyatroda yerli oyunların artmasının önemine dikkati çeken Yavuz, "Bir toplumun dilini koruması ve kendi diliyle düşünmesi ve sanat üretmesi, özgün düşünce üretiminin temelinde yatan en önemli unsur. Ancak özgün düşünce üretebilen toplumlar her alanda dünyada söz sahibi olabilirler." dedi.

DT'nin bugün ülke genelinde 83 sahnesinin bulunduğunu ve oyunların kapalı gişe sahnelendiğini belirten Yavuz, "Son sezonda 95'i yerli 184 oyun sergilendi ve 500 turne gerçekleştirildi. Son birkaç yıldır 1 milyon 200 bin seyirciye ulaşıyoruz." diye konuştu.

Yavuz, özel tiyatroları da bakanlık olarak desteklemeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

"Türk tiyatrosuna yeni yazarlar kazandıralım istedik"

DT Genel Müdürü Kurt da yerli yazarların oyunlarının repertuvarda yer almasının önemini vurgulayarak, "Türk tiyatrosunu var etmiş aynı yazarlarımızın eserlerini defalarca tekrarlamayalım, Türk tiyatrosuna yeni yazarlar kazandıralım istedik. Onun için bu yarışmayı açtık, yeni yazarlarımızı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanatın iyileştirici gücünü tiyatroyla yaygınlaştırmak istediklerini dile getiren Kurt, tiyatroyla insanların kalbine dokunmak istediklerini, bunun için yeni yazarlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yurt dışında bir turneye ya da festivale katıldıklarında mutlaka yerli yazarların eserlerinin olmasını istediklerini bildiren Kurt, "Nasıl bizim repertuvarımızın yüzde otuzu yabancı telif yazarlarsa, istiyoruz ki Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın, Kanada'nın ya da İspanya'nın, İtalya'nın programında, repertuvarında da bizim yerli yazarlarımız olsun." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, 2022-2023 sezonunda DT sahnelerinde ilk kez sergilenen oyunların yazarlarına teşvik ödülleri verildi.

Kazananlara ödülleri verildi

Yarışmada, Mert Sezgin "Trenler ve Tiranlar" eseriyle birinci, Gözde Çetiner "Ağ, Bağ, Kaplumbağa" oyunuyla ikinci, Sümeyye Karaarslan ise "Fenomen" oyunu ile üçüncü oldu.