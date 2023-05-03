KOCAELİ AA- Yaz ve kış olarak yılda iki kez düzenlenen DIGIAGE oyun kampları, yeni şirketlerin temellerinin atılması, girişimcilerin büyümesi, işbirliklerinin geliştirilmesi ve yeni fikirlerin üretilmesinin önünü açıyor.

Türkiye'nin dijital geleceği ve oyun geliştirme çalışmalarının globalleşmesi açısından önemli role sahip merkezde bugüne kadar 200 oyun geliştirildi, 70 şirket kuruldu.

Kampların Bilişim Vadisi'nde düzenlenmesi ise buradaki oyun geliştirme ve dijital içerik üretme potansiyeli ile Türk oyun sektörüne yönelik çalışmalara verilen önemi gösteriyor.

Merkezin direktörü Emre Yıldız, DIGIAGE Oyun Geliştirme Kış Kampı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampların, Türkiye'deki oyun ekonomistlerinin gelişiminin de ispatı olduğunu belirtti.

Türkiye'de 1. ve 3. unicornun (1 milyar doların üzerinde değerlemesi olan şirket) oyun sektöründen çıktığını, bu durumun da alana olan ilgiyi artırdığını söyleyen Yıldız, Türkiye'nin hyper-casual (oynaması basit oyunlar) kategorisinde dünyada oldukça iyi konumda bulunduğunu vurguladı.

Yıldız, sektörde yaşanan değişimi DIGIAGE olarak yakaladıklarını ve yayımladıkları raporda, hyper-casual kategorisinde kırılım yaşanacağından bahsettiklerini belirterek, "Gençlerimizin artık hyper-casualde değil PC, konsol, steam (dijital platform) ya da mobilde casual oyunlara yöneldiğini görüyoruz. Kampa gelen arkadaşlarımızın motivasyonu ve yaptıkları işler de doğru yolda olduğumuzun göstergesi." dedi.

Yıldız, Türkiye'nin, 2021'de oyun sektöründe altın çağını yaşadığını, o dönemde 10 yatırımdan 6'sının oyun alanında yapıldığını ifade etti.

Türkiye'nin, bu alanda Avrupa'da birinci sırada yer aldığını belirten Yıldız, 2022-2023'te sektör içindeki yatırımların, oyuna göre dağılımı düştüğü için Türkiye'de bu alanda faaliyet gösterenlerin, biraz da hyper-casualden çıkması gerektiğini anladığını dile getirdi.