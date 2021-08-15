Gizem YILDIZ

Merhaba Dilek Hanım, son olarak “Keskin Bıçak” şarkısıyla sevenlerinizle buluştunuz. Şarkının hazırlı süreci nasıl geçti?

Şarkının ilk nakaratı '' İki ucu keskin bıçak nereden tutsam bir yerim kanar '' diye 2017 yılının yazında aniden dilime döküldü. Şarkıyı sevdim sözünü ve müziğini devamının gelmesini bekledim bir yılımı aldı şarkıyı tamamlamam. Birçok stüdyoya gittim aranjörler ile konuştum.Ama şarkım 2019 yılında yapım aşamasına hazırdı. Sahnelerden tanıdığım Dj Murat Uyar arkadaşım aranjesini yaptı. Şarkının klip hikayesi de hazırdı şarkı ile klip hikayesi senaryosu bende bir proje gibi beraber çıkıyor. Klip konusunda pandemiye denk geldim ama elimden geldiğince yüksek bir şey ortaya çıkarmaya çalıştım şartları zorladım. Pandemide bir şeyler yapmak üretmek iki kat daha zor oluyor kısıtlanıyorsun alanlar daralıyor. Yaklaşık bir ay klip hazırlık prodüksiyon aşaması oldu dekor , mekan , kostümler , oyuncular , dansçılar derken hepsiyle ben ilgilendim. Yapımcısı ve prodüktörü de benim aynı zamanda şarkımın. Tam iki yılımı alan bir iş oldu “Keskin Bıçak “ şarkım ve klipte farklı ama aynı zamanda şarkının sözlerini de yansıtacak bir iş çıkarmaya çalıştım. Klipte bıçak kullanmaktansa ellerinde kılıçla birbiri ile kavga eden bir kadın ve erkek bana daha sanatsal geldi. Kadın erkek aşk çekişmeleri eskiden günümüze var olan o yüzden eski zaman orta çağ kostümleri kullandım. Bıçak ve kılıçlardan koltuk istedim şarkıya uyumu dolayısıyla. Savaşan bir kadın güçlü bir kadın var. Benim şarkılarım ve kliplerim genel ifadesi ile güçlü kadındır. Kadın zarafeti ile her zaman kraliçedir tahtta layıktır ve kadınlarımızın gücü tahtta kendinden emin bir genç kadın olarak klip boyunca karşı cinse karşı dik durmuş bir profil izler klibimde.

Hem söz hem müzik size ait... Bu şarkının ilham perisi ne oldu?

Şarkının ilham perisi hayat diyebilirim bunu günlük hayatımızda çok yaşarız '' İki ucu keskin bıçak nereden tutsam bir yerim kanar''. deriz. Günlük hayatta bu sözün verdiği durumlarla çok karşılaşırız . Ne yapsan olmaz bir türlü zarar görmeden neticelendiremezsiniz.“Aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık “ durumu gibi muhtemelen bende hayata dair çıktı birikimlerim ardından. Müzik işine girince söz olarak aşkla bağdaştırdım. Hayattan çıkıyor ama müziğe en çok aşk yakışıyor birbirini tamamladılar diye düşünüyorum.

Müzik aşkı hayatınızda nasıl başladı?

Müzik çok küçük yaşlarda hayatımda vardı evimde müzik vardı. Babam müzisyen müzik dolu bir evde yaşamak baba mesleği gibi aslında ve tabii ki yetenekte vardı. Aileden geçen sanat yeteneği okulda müzik derslerinde müzik öğretmenleri sayesinde beni keşfettiriyordu. Çocuk korolarında çok şarkılar söyledim. Lisede ses yarışmalarına katılıp okulun müzik grubunda solisttim. Müzik öğretmenlerim konservatuvar okumalısın dedi bende aslında istekliydim ama üniversite sınavında burslu olarak özel üniversitede Radyo Sinema TV bölümünü kazandım. Bugün hiç pişman değilim müzik alanında kliplerimi çekiyorum. Okuldaki bilgilerimle medya konusunda aldığım eğitim bana sanatta çok yardımcı olup ne yapmam gerektiğini gösterdi.

Radyo ve televizyon bölümü okumuşsunuz. Neden oyunculuk değil de müzik?

Radyo sinema televizyonda görsel sanatlardır müziğin yan dallarıdır. Ben inşaat mühendisliği eğitimi alsam tuhaf olurdu müzik için. Oyunculuk eğitimi de aldım usta tiyatrocu Ayla Algan'dan. Kamera arkası eğitimi alınca kamera önü eğitimi de aldım diksiyon ve dublaj eğitimimde var. Ben ama üretmeyi seviyorum oyunculuk sunuculuk gibi mesleklerde senin önüne gelir ve sen denileni yaparsın. Ben kendim yapımcı oldum kendim üretiyorum artık tamamen bana ait eserleri kliplendiriyorum ve insanlara sunuyorum bundan daha keyif alıyorum ve bana daha başarıyı hissettiriyor bu. Tamamen bana ait söz ve müzikleri kliplendirip milyonlarla buluşturuyorum. Bu bir tercihte değil hepsi birer birer basamak ben şimdi yapımcı koltuğundayım artık. Burası daha da keyifli kendi kariyerini kendin inşa ediyorsun.

Yamak Ahmet, Elde Var Hayat, Kanıt gibi dizilerde oyunculuk yaptınız. Genelde bir kere kamera karşısına geçen bir daha o kamerayı terk edemez. Müzisyenlik daha mı ağır bastı?

Ayla Algan’dan oyunculuk eğitimi aldıktan sonra birkaç projede yer aldım. Ama şuan ben kendi müzik şirketimi kurdum kendi müziğimi kendim üretiyorum ve dijital platformlara dağıtıyorum. Youtube ile çalışıyorum Dilek Pehlivan TV adında bir medya müzik youtube kanalım var. Artık yapımcı ve prodüktörüm yatırımlar yapıyorum müzik alanına. Belki ilerleyen günlerde sinema filmi çekerim kendim de hem oyunculukta yaparım bu sayede. Kendi filmimde oynarım bu benim için daha da iyi olur.

Uzun zamandır dizi-filmlerde sizi görmüyoruz. Oyunculuk serüveni tamamen bitti mi?

Oyunculuk rol gelir sana uygundur veya uymaz rolü seversin kabul edersin ya da sevmezsin. Ben artık işin mutfak ve üreten kısmında olduğum için seçiciyim piyasadaki çıkan işleri pek beğenmiyorum. Benim hayalim kendi filmimde oynamak senaryosu yapımı her şeyi bana ait projede rol almak beni daha mutlu eder.

Profesyonel olarak ilk sahneye çıktığınızda, mikrofonu elinize aldığınızda neler hissettiniz?

Bu benim işim dedim ben buraya aidim ve evine misafir gelmiş ve onları ağırlıyor gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Sizi dinlemeye gelmişler ve onlara güzel bir zaman dilimi sunmaya çalışıyorsun. Eğlendirmeye hüzünlendirmeye sahnedesin işte showunu sergiliyorsun. Mikrofon hep benimle radyo televizyon eğitimimde de elime mikrofon geldi. Radyoda televizyonda da hep karşılaştım mikrofonla. Sahnede de müzikte de mikrofon beni buldu yine. Mikrofon benim kaderim hayatımın özetidir.

Kendiniz için doğru mesleği yaptığınızı düşünüyor musunuz?

Doğru bir şey yapmak benim için mutlu olduğun yerdir. Ben sevdiğim beni mutlu eden hayalim olan bir işle meşgulüm. İnsanın sevdiği işi yapması sağlığı açısından da doğru bir harekettir. Sevmediğiniz sadece para ve gelir için bir işle meşgul olursanız hem mutsuz hem de başarılı olamazsınız. O mesleğe de faydanız olmaz saygınızda olmaz. Ben sevmediği işi yapan ve o mesleğe gerçekten çok zarar veren kalitesiz işleri halka sunan kişiler gördüm. Bu medya içinde de sanat sektöründe de var. Çok şükür sevdiğim işlerin başındayım ve daha çok üretimlerim katkılarım da olacak müzik ve sanata.

Neredeyse 1 yılı aşkın süredir pandemi yüzünden hepimiz alışık olmadığımız bir hayatın içine hapsolduk. Özellikle müzisyenler ağır darbe aldılar. Sizin için bu süreç nasıl geçti?

Zorlu bir süreçti ve hala devam ediyor ve sonu belirsiz ve en çok yine müzik sanat etkilendi.Ülkede olan tüm olumsuz olay ve afetlerde de olduğu gibi ilk önce müziğin sesi kısılıyor. Sanki bu bir iş değil de eğlenmek adına yapılan aktivite muamelesi görüyor. Benim pandemi öncesi çok iyi konserlerim oldu. Türkiye’nin yedi bölgesinde sanatımı icra ettim. Türkiye turnesi yaptım Avrupa turnesi yapacakken pandemi ortaya çıktı. Avrupa turnemizi inşallah tamamlayacağız 2022 yılında. Üretmeye yöneldim bir kitap çıkardım ‘’Yamalı Kalp ‘’ adı ve şarkımın klibini çektik yeni single çıkardım. Girişimcilik eğitimleri aldım online eğitimle ve kendi markamı kurmayı düşünüyorum 2022 yılında. Kendimi geliştirmeyle ve üretmeyle geçti evde oturup film izleyenlerden olmadım çalıştım ben pandemide.

Uzun yıllar konserler vererek sevenlerinizle bir araya geldiniz. Pandemi sürecinde konser verememek size neler hissettirdi?

Ben her hafta sonu başka bir ildeydim. Bölge bölge gezip konserlerim oluyordu. Bir turnem vardı yarıda kaldı birçok anlaşmalı olduğum yerler dayanamayıp kapattılar yerlerini ve gittiğim gördüğüm sahne yaptığım yerler için şu an şükrediyorum. İşinden olmuş oluyorsun boşluğa düşüyorsun. Ne yapacağım kaygısı başlıyor kısa bir süreçte değil iki yıla yakın süren bir zaman dilimiydi. Yapmak istediklerinin kısıtlı olduğu hayallerimizi biraz ötelediğimiz ama umudumuzu kaybetmediğimiz bir dönemdi.

Saat 12’den sonra müziğin yasak olması birçok müzisyeni, konser alanları çok etkiledi. Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?

12 kısıtlaması uzatılmalı diye düşüyorum gece yarısından sonra clubler ve birçok eğlence yerleri kapılarını açmaya başlıyorlar. Bir saat için kısa bir zaman dilimi için kimse eğlenmeye gelmek istemez. Sabaha kadar sürüyor açık oluyordu eski uygulamada fakat böyle olunca aslında biz sanatçılar müzisyenler yine işimizi yapamıyoruz. Konser yaptırmak ve sanatçı müzisyen çıkarmak istemiyor işletmeler zarar etmemek için. Kısa bir sahne performansı ne halkı tatmin eder ne sanatçıyı ne de işletmeyi. Zarar etmemek için kimse hareket etmiyor pandemiden bu yana ilerleme durdu. Müzik eğlence sektörü ağır darbe aldı ve daha sürerse bu darbeler bir sektör ve birçok meslek kaybolacak.

Bana Ne Kısmetler Var” şarkınız baya ilgi gördü. Genelde pop müzik tarzında ilerliyorsunuz. Farklı bir ton, farklı bir tür de yeni şarkılarınız olacak mı?

Her şarkım benim projemdir ve hepsi farklı birbirine benzemezler mesajları başkadır. Dilek Pehlivanı takip ederek her albümde başka bir duyguya değindiğini göreceksiniz. İki single projem hareketliydi ama bundan sonraları için ağır duygusal bir şarkı düşünüyorum. Müzikleri günümüz yine popüler müziğinde olacak. Daha enstrümanlı bir kayıt olacak bu sefer. Bir albüm yapma projem var belki orada türkü yorumlayabilirim. Ben uzun bakıyorum müzik yolculuğuma İngilizce bir şarkıda yapabilirim olacak çeşitli değişik projelerim.

Bir röportajınızda Müzik dünyasında sadece sesiniz ile değil, bestekar kimliğinizle de anılmak istediğinizi söylemişsiniz. Sizin için müziğin hayatınızdaki yeri nedir?

Müzik hayatımın yüzde doksanını kapsıyor . Konserler yeni şarkılar insanlara sunmak. Besteler yapmak ömrüm bunlarla geçiyor. Müzik yaparsan başka bir şey yapamazsın tamamıyla ona yönelmelisin beslemek büyütmek ister. Diğer meslek dalları gibi değil mesaisi bitmeyen bir iş. Benim mesaim bitti gidiyorum diyemiyorsun daha ne yapabiliriz diyorsun düşünüyorsun. Sanat düşünülmek ister duygu ile yapılan bir iş . İşten de öte tutku bağımlılık ölene kadar. Ölsen de seni hatırlatacak eserlerinle müzik o yüzden ben besteciliğe bestekarlığa çok önem veririm. Besteni sözünü paylaşmak insanlarla duygunu acını sevincini paylaşmak aynı zamanda bir bağ oluşturur.

Aynı zamanda iki tane de kitabınız var. “Zayıf Bedenlere Yüktür Aşk ve Yamalı Kalp” ikisi de kırık bir aşk hikayesi anlatıyor gibi?

İki kitabımda deneme tarzında hayata karşı gözlemlerimi tecrübelerimi yer yer düşüncelerimi aslında yazıyorum. Adı ‘’ Yamalı Kalp ‘’ evet ama hayatla ilgili fikirlerim var kitapta aşk kitabı olarak gelebilir ama insan sadece aşktan mı yara alır yamalar kalbini. Aşk belki en küçüğü masumudur. Hayat serüveninde bu maratonda sürekli yaralar alırız sıyrıklar oluşur ve ben bu kitapta güçlü bir şekilde yamalayıp kalbini yoluna devam edenlerden yana oldum. İstiyorum ki kitabımı alıp okuyanlarda aynı gücü kendilerinde hissetsinler. Kitaplarımda aforizma kendime has sözlerime de yer veriyorum bana özel özdeyişler şiirler oluyor. Ben gözüme çarpan ruhuma dokunan aklıma takılan ne varsa kalemimle kendimce özdeyişlerimle kitaplarımda toplarım yorum getiririm.

Kariyerinizde yazarlık mı daha önce geldi yoksa müzisyenlik mi?

İkisi beraber birlikte gidiyor çünkü müzikte yazdığım sözleri söylüyorum birbirini tamamlıyorlar. Bir şiir yazarken şarkımın sözleri çıkabiliyor muhteşem bir his bu. Keskin Bıçak şarkımın sözlerine bakılırsa şairanedir. Şiir gibi kafiyesine bakmıyorum müzik söze uyacaktır. Şimdilerde ise müziğe söz uydurmaya çalışıp saçma sapan kafiyeli olsun saçma olsun işler çıkıyor günümüzde.

Okurlarınıza aktarmak istediğiniz duygu nedir?

Okurlarıma kaleme dökülen saf sevgiyi anlatmak istiyorum o eski duyguları günümüzde az rastlanılanı artık. Kendileri olmaları gerektiğini inandıkları doğrultuda gitmeleri gerektiklerini… Aynı paydada buluşmak anlatamadıkları yazamadıkları ama hissettikleri duyguları yazılarımda bulmalarını sağlamak. Onlara edebiyatı sevdirmek ve sanata düşkün insanlar yapmak. Doğayı canlıları seviyor gibi sanatı ve kitapları sevmelerine katkı sağlamak. Yazmanın okumanın erdeminden uzak kalmamaları gerektiğini böylece hep ışıklı bir yolları olacağını vurgulamak…

Kitaplarınız hakkında nasıl dönüşler alıyorsunuz?

Kitaplarım çok beğeniliyor ve ben eğer sayemde de olsa kitaplara ilgi artıyorsa gurur duyuyorum seviniyorum. Ülkemizde kitap fazla okunmuyor edebiyata destek olabiliyorsam benim için bu çok değerli. Şaşırtıyor beni kitabını aldım almak istiyorum gibi mesajlar yorumlar geliyor. Çocuğum gibi hepsi kitabın yeri ayrı şarkının yeri ayrı. Kitaplarıma değer vermeleri beni mesleğime bağlılığımı da arttırıyor. İşime daha coşkuyla yapıyorum geri dönüşler güzel olunca üretimde daha istekli oluyorsunuz. Bir nevi bu etkiye tepki ve güzel tepkiler den olumlu etkiler çıkıyor.

Yazarlık yetenek isteyen ve zor bir meslektir. Yazma eylemi sizin içinizdeki hangi duyguları besliyor?

Yazmak yetenek ve duygu işi ben bir şeyler karalayım yazayım diye başlamıyorsunuz. Tamamen ilahi içten geliyor kaleme dökülüyor. Yazarak aslında seninle aynı düşüncede olan insanlarla dertleşiyorsun yazmak bir veya birçok meseleyi masayı yatırmaktır üzerine fikirler düşürmek kalemi oynatmaktır. Yazmak tanımadığın insanlarla ortak noktalarda buluşmak bazen de ayrılmak. Ama aslında çok iyi tanıyorsun aynı duyguların sırdaşısınız yazmak anlamak anlaşılmak. Birçok tanımadığın insana sözcüklerinle ulaşmak sana ve senin yazılarına hak vermeleri duygu ve düşüncüleri besleyen bir olay. Yazmak ses çıkarmak kaleme almaktır atık bir yerler de susan insanlar varsa dili olursunuz onların yazılanları okur ve yüreklenirler.

Önümüzdeki günlerde yeni bir şarkı veya kitap gelecek mi?

Yeni bir şarkı ile müzik severleri kış aylarında buluşturmayı düşünüyorum. İstanbul boğazına yazmış olduğum çok derin bir şarkım var. Hareketli şarkılar yaptım bugüne kadar ama kış ayları için ağır ve duygusal bir şarkı ile tekrar sevenlerimizi şaşırtacağız. Sonra albüm çıkarma isteğim var on beş şarkılık bir albüm beni en iyi şekilde yansıtacak bir Dilek Pehlivan albümü olabilir. Şimdilik bu kadar bilgi yeter kitap olarak da yeni bir kitap çıkabilir. O daha uzun zaman süreli olur bir yılı aşkın bir süreyi alabilir . Yurt dışı turne ve konserlerin yanında yabancı dilde bir şarkı projesi de var gündemimde bekleyip göreceğiz hepsini birlikte.

Son olarak bu keyifli sohbet için teşekkür ederim. Şarkıcılık, oyunculuk, yazarlık dışında sizi farklı alanlarda da görebilecek miyiz?

Girişimcilik eğitimi adım iki eğitim sertifikam var online pazarlama eğitimi ve girişimcilik eğitimi olarak. Kendi markamı kurmak istiyorum Dilek Pehlivan markasını sanat dışında ticarette de aktif bir marka haline gelmesini istiyorum bu alanda da 2022 yılında atılımlarım olacak. Bu markayı da geliştirip dünya ticaretine dahil etmek ve başarılar kazanmak istiyorum.