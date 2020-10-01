Dinçer KARACALAR

YAZIN YIPRANAN CİLDİMİZİ CANLANDIRACAK 7 İPUCU...

CİLDİMİZİ SONBAHARA HAZIRLAYACAK İPUÇLARI...

Bir yaz mevsimi daha hızla geçti. Deniz, havuz ve yaz güneşinin etkisi ile cildimizde çeşitli sorunlar ortaya çıkabiliyor. Güneş ışınları cildi yaşlandırırken aynı zamanda ciltte leke oluşumu, kuruluk, alerji gibi farklı sorunlara da neden olabiliyor. Bu etkenlere son dönemde bir de pandeminin bize yüklemiş olduğu ağır stresin de negatif etkileri oldu. Dermatoloji Uzmanı Dr. Zahide Eriş Eken, sonbaharı yavaş yavaş yaşamaya başladığımız bu dönemde sağlıklı bir cilt için ipuçları verdi.

1. Cildinizi Temizleyin ; Derinin canlı kalabilmesi için düzenli olarak temizlenmesi çok önemli. Cildinizi günlük olarak mutlaka yatmadan önce temizleyin. Bunun yanısıra belirli periyotlarda cildin profesyonel temizliğe de ihtiyacı vardır.Büyüme faktörleriile zenginleştirilmiş, nötralize edilmiş asitler ile yapılacak Akıllı Peeling (PQAge Evolution Plus) işlemleri cilt yüzeyi temizliği için idealdir. Uygulama cilt temizliğinin yanısıra ciltte lifting, yenilenme, PRP benzeri ve kozmetik makyaj etkisi gösterdiği içinde tercih edilir.

Saf DNA enjeksiyonu ise cilt temizliği için önerilen başka bir uygulamadır. Serbest radikalleri hapsederek anında “temizleyici antioksidan” etki yapar, ciltte temiz ve parlak bir görünüm sağlar.

2. Cildinizi Nemlendirin ; Cilde gereken nemi sağlamak cildin yaşlanmaması ve sağlığını koruması açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurdur. Cildi temizledikten sonra günlük olarak nemlendirin.Cildimizi hem dışardan hem de deri altından beslememiz gerekir. Burada karşımıza cilt altına uygulanan Genclik aşısı –Upgrade çıkıyor. Bu deri altı hidrasyonunu sağlayan bir uygulama. İçeriği lineer hyalüronikasit, gliserol, peptidler, aminoasitler, vitaminler, antioksidan maddelerden oluşuyor. Bu geniş kokteyl içeriği sayesinde hücrelerin ihtiyacı olan nemli ve maddeleri zengin ortamı oluşturuyor ve cildin doğal, nemli, parlak ve kırışıksız bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.

Cilt nemlendirmesinde bir diğer önerilen deri altı uygulaması ise Saf DNA Işıltısı enjeksiyonu. Nucleofill enjeksiyonları deri altının nemlenmesi, beslenmesi ve kolajen üretiminin tetiklenmesini eş zamanlı olarak sağlıyor.Molekül yapısı sayesinde yoğun su tutulumu gerçekleştiriyor,“elektrostatiksünger”etkisi dokulara derin nemlendirme ile hücresel sağlık kazandırıyor.

3. Su tüketin ; Hem vücudumuzun hem de cildimizin suya ihtiyacı vardır, su vücudumuzun yapıtaşıdır. Günde 2-3 litre su içmeye dikkat edin.

4.Düzenli güneş koruyucu kullanın; Güneş ışınlarına aşırı maruziyet yaşlanma etkilerinde en büyük suçlulardandır. Güneş maruziyeti zamanla elastin liflerde hasarlanmaya yol açar. Elastin lif kaybı sonucu deri elastikiyetini kaybederek sarkar. Ayrıca morarmaların ve yaraların iyileşmesi daha uzun sürede olur. Fakat bu etkiler gençken değil yaş ilerledikçe ortaya çıkar. Güneş ışınlarının; kırışıklıkların artmasında, lekelerin artmasında, hatta cilt kanserlerinin oluşumunda rolü vardır.Bu sebeple güneş maruziyetini devamlı hale getirmeden, cildin kendini onarmasına izin vermek gereklidir. Özellikle baş-boyun bölgesine en az 50 faktörlü güneş koruyucu kullanmak önemlidir.

5. Kaybettiğiniz Kolajeni Takviye Edin; Vücudumuzun yapıtaşlarından biri olan kolajen 20li yaşlardan sonra azalmaya başlar. Bu da ciltte sağlıksız bir görünüm, yaşlanma, kırışıklık gibi sonuçlar doğurur. Cildin kaybettiği kolajeni çeşitli ürünler ve uygulamalarla takviye edin. İçilebilen kolajen takviyelerin yanısıra deri altına yapılan uygulamalar da kolajen üretimini destekliyor. Bunlardan biri olan Nucleofill, ciltte bulunan hücreleri uyararak, kendi kolajenimizi üretmemizi sağlıyor ve cildi canlılık kazandırıyor.

6. Probiyotik, vitaminler ve mineraller ; Özellikle probiyotiklerin, antioksidan vitaminlerin ve bazı minerallerin cildin bağışıklık sisteminin korunmasında, yara iyileşmesinde ve kolajenin oluşturulmasında etkileri vardır.

7.Cilt renginizi dengeleyin; Sağlıklı bir cilt görünümü için önemli unsurlardan biri de derinizin eşit bir renge sahip olmasıdır. Ciltte renk eşitliğini sağlayan uygulamalardan yararlanılabilir. White In enjeksiyonu,Arbutin ve Glutatyon bazlı içeriği sayesinde, cilt rengi değişikliği ve hiperkromatizm kaynaklı cilt kusurlarını düzelten güçlü bir formüle sahiptir. White In, tek başına 3-4 seans uygulanabileceği gibi kombinasyon olarak da tercih edilebilir.

L'actone Life Carvacrol El Temizleme Sprey

Su ve sabun kullanmadan havlu ile kurutmaya gerek kalmadan ellerinizi temizlemeye yardımcı olur. Alkol bazlıdır, durulanmaz. İçeriğinde kekik, pantenol bulunuyor. Virüs ve bakterilerden korunmaya yardımcı olur.

IŞILTILI VE SIKI BİR CİLT İÇİN, ANTI-AGING ETKİLİ MORİNA BALIĞI KOLAJENİ: NATURALIFT

Morina balığı eti sıkı, yağsız ve narin oluşuyla bilinir. Sodyum ve potasyum açısından zengin bir tür olan Morina balığı cildi güneşin zararlarına ve kansere karşı koruyan selenyumu bünyesinde bol miktarda barındırır. Ayrıca yüksek miktarda ve kaliteli Omega 3 kaynağıdır.

Morina Balığı'nın cilde yararlı tüm özelliklerine, artık içilebilir kolajen olarak Naturalift ile ulaşmak mümkün

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN KONTROLSÜZ TÜKETİLEN BESİNLER TEHLİKEYE ZEMİN HAZIRLIYOR!

Sağlıklı bir yaşam, dirençli bir bünye ve güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli ve yeterli beslenmenin önemi genç yaşlı herkes tarafından biliniyor. Fakat kimi zaman atlanan bir nokta var ki, bir besinin sayısız faydası olduğu gerekçesiyle porsiyon kontrolü yapılamadan tüketilmesiyle ortaya çıkıyor… Doğal olduğu düşünülerek sıkça ve fazla miktarda tüketilen sebzeler ve özellikle meyveler, zamanla sağlığımıza olumsuz etkilerde bulunabiliyor. Özellikle içerisinde doğal meyve şekeri bulunan meyveler tüketilirken dikkatli olunmalı. Taze sıkılmış meyve suyunun faydaları uzun yıllar anlatıldı fakat 1 bardak meyve suyu, kimi zaman 3 orta boy portakala ve haliyle bir o kadar şeker içeriğine sahip oldu. Tek bir porsiyon ile yüksek doz şeker almak, o meyvenin faydasından ziyade şekerini vücuda almak anlamına geliyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; “Dengeli, yeterli ve mevsiminde beslenmek sağlıklı yaşam için olmazsa olmazımız lakin toplum olarak eğilimlerimiz kimi zaman kontrolsüz olabiliyor. Bunun beslenmeye yansıması kısa vadede fayda bekleyenlere, uzun vadede zarar verebilir. Özellikle hazır ambalajlı yiyecek ve içeceklerde miktar/porsiyon kontrolü çok önemlidir. Bir adet tüketildiğinde masum olan değerler, üst üste birden fazla tüketildiğinde ve bu tüketim alışkanlık haline getirildiğinde sağlığımız için zararlı hale dönüşebilir. Aynı durum sağlıklı olarak bildiğimiz doğal gıdalar içinde geçerlidir. Porsiyon kontrolü yapılmadığı sürece, kilo alımı ve buna bağlı olarak obezitenin gelişmesi, bağlantılı olarak yüksek tansiyon ve şeker hastalıklarının ortaya çıkması, devam eden süreçte ise organlarda yaşanacak hasarlarla birlikte böbrek, kalp, damar ve sindirim sistemi hastalıkları ile karşı karşıya kalınacaktır” dedi.

Sağlıklı beslenmede dahi porsiyon kontrolünün şart olduğunun altını çizen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; “önümüzde hastalıklarla ilgili hem mevsimsel anlamda hem de pandemiden dolayı zorlu bir süreç var. Birçok kişi özellikle sebze, meyve ve bitkiler anlamında doğal yollara başvuracak fakat bu süreçte unutulmamalı ki kişinin hangi besinden kaç porsiyon yiyeceği; boyu, kilosu, cinsiyeti, yaşı, yaşadığı yer ve fiziksel aktivitelerine göre farklılık gösterir. Bir diğer ifadeyle, ihtiyaç duyulan enerji miktarı arttıkça porsiyon miktarı da artacaktır” dedi.

Ceradolin Yağ Bazlı Nemlendirici

Kuru cilde sahip çocuk ve yetişkinlerde şeker hastalarında el – yüz nemlendirilerek bariyer tabakanın onarılmasında ve korunmasında kaşıntıları önler ve yüksek nem birikimi sağlar .

Bebeklerin bez bölgesine ve hamilelerin meme ucu karın çatlaklarında her türlü lazer veya ilaçla akne tedavileri sırasında ve sonrasında sizi korur .

ORTADOĞU VE AVRUPA'NIN İLK VE EN BUYUK NİTRİL ELDİVEN FABRİKASI TÜRKİYE'DE KURULUYOR.

TT Medical Group, koronavirüs sebebiyle önemi daha da artan nitril eldiven ihtiyacını karşılamak üzere Düzce’de üretim tesisi kuruyor.

Dünya çapında yaşanan pandemi nedeniyle maske ve eldiven gibi koruyucu ürünlere ulaşmada yaşanan kriz, bu alanda yapılacak yerli üretimin önemini artırdı. TT Medical Group bünyesinde üretimi yapılacak olan nitril eldiven, hem Türkiye’nin ihtiyacını karşılarken hem de Düzce’den tüm dünyaya ihraç edilecek. 50 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan ve önümüzdeki Şubat ayında faaliyetine başlayacak olan tesis saatte 1 buçuk milyon, yılda ise 13 milyar adet nitril eldiven üretim kapasitesine sahip olacak.

TT Medical Group tarafından tesisle ilgili yapılan açıklamada, “Kronikleşen nitril eldiven sıkıntısını çözmeye yardımcı olmak ve öncelikle Türkiye pazarına güvenilir bir yerli kaynak sağlamak üzere TT Nitril’i kurduk. TT Medical Group bünyesinde kişisel koruyucu malzeme imalatını Türkiye’ye kazandırmak, uluslararası tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak ve yerli ürün tüketilmesini desteklemek aynı zamanda yüzlerce insanımıza istihdam sağlamak ve neticesinde ülkemizi hijyen açısından güvenli bir hale getirmek için Ortadoğu ve Avrupa’nın en büyük Nitril Eldiven tesisi olan TT Nitril’i Düzce’de kuruyoruz” denildi.