Dinçer KARACALAR

ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE DİKKAT!

Mevsim olarak havaların serinlediği bu dönemlerde özellikle çocuklarda viral enfeksiyonlara bağlı üst solunum yolu hastalıkları sık görülür. Viral solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma özelliği fazla olduğundan çocuklarda hızlıca yayılır. Özellikle bu pandemi sürecinde enfeksiyonlardan korunmak hepimiz için daha fazla önem kazandı.

Viral enfeksiyonlardan korunmada sağlıklı bir bağışıklık sistemi en önemli konulardan biridir. Bu noktada, yeterli ve dengeli beslenmenin rolü belirgindir. Bağışıklık fonksiyonlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için vücudun ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin ögelerinin yeterli miktarlarda karşılanması gerekmektedir. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi’nden, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lale Seren ailelere tavsiyelerde bulundu;

D vitamini;

Yağda çözünen vitaminlerden biri olan D vitamini, kemik sağlığı ve kalsiyum emilimi üzerine olan etkileri ile bilinirken son yıllarda iskelet sistemi dışında da oldukça aktif rol oynayan özellikle bağışıklık sistemi üzerinde önemli rolü olan bir vitamin ve artık hormon olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

D vitamini, COVID-19 sürecinde en çok tartışılan vitaminlerden birisi olmuştur. Konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda Güney Yarım Küre’de COVID-19’a bağlı hastalık ve komplikasyon görülme oranının Kuzey Yarım Küre’ye göre daha düşük olması; durumun D vitamini eksikliği ile ilişkili olabileceğini düşündürmüştür. Kuzey Avrupa ülkelerindeki görece düşük oran ise D vitamini desteği kullanımının yaygın olması ve eksikliğinin sık görülmemesi ile ilişkilendirilmiştir.

D vitamini ile COVID-19 arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılan çok merkezli çalışmalarda D vitamininin COVID-19 hastalığında bağışıklık sistem üzerindeki etkisi ile sitokin fırtınasına bağlı olarak akut solunum sıkıntısı sendromunu önleyebileceği bildirilmiştir. Halen farklı dozlardaki D vitamini desteğinin COVID-19 tedavisi ve COVID-19’a bağlı ölüm riski üzerine olan etkilerini incelemek üzere klinik araştırmalar devam etmektedir.

D vitamini %90 oranında güneşten cildimiz tarafından sentezlenir. Geri kalan kısmı besinlerle alınır. Bununla birlikte, güneş koruyucu kremlerin (30 koruma faktör ve üzeri) D vitamini sentezini %95 oranında azalttığı ve camdan geçen güneş ışınlarının D vitamini sentezi için uygun olmadığı bilinmelidir.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDEN KADINLAR İÇİN FARKINDALIK



Reyting rekorları kıran TRT 1’in Masumlar Apartmanı dizisinin 7’nci bölümünde idrar kaçırma sorunu üzerine farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Çoğumuzun konuşmaktan dahi çekindiği idrar kaçırma konusunun işlendiği Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben (Merve Dizdar) ve Neriman (Gizem Katmer) karakterleri arasında geçen idrar kaçırma konuşması izleyiciler tarafından da tam not aldı.

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden bir tanesi Masumlar Apartmanı, her yaşta yaşanabilecek idrar kaçırma problemiyle ilgili farkındalık yarattı.

TRT 1’in reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin 27 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlanan 7’nci bölümünde Gülben (Merve Dizdar) karakterinin yaşadığı idrar kaçırma problemine dikkat çekildi. Dizide Gülben karakteri uykuda ve stres anında gündüz idrar kaçırma problemi yaşayan bir kadını canlandırmasından dolayı, kardeşi rolündeki Neriman (Gizem Katmer) ona yetişkinler için emici külot vererek bu probleminden kurtulmasını tavsiye ediyor. Gülben (Merve Dizdar) karakteri ise yaşadığı idrar kaçırma sorunu dolayısıyla dizide birçok kez ablası rolünü oynayan Safiye (Ezgi Mola) tarafından sürekli eleştirilen bir rolü canlandırıyor.



Türkiye’nin ilk hasta bezi markası olan ve aynı zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen hasta bezi markası Canped, idrar kaçırma konusuna dikkat çekmek için Masumlar Apartmanı dizisinde bu sorunla ilgili farkındalık çalışması gerçekleştirdi. İdrar kaçırma konusunda farkındalık projeleri ile Canped 2017-2018'de 7 milyon kadına ulaşırken, 2019-2020 yılında ise 10 milyon kadına ulaştı. Canped, sektöründe gerçekleştirdiği çalışmalarla adından sıkça söz ettirerek idrar kaçırmanın çözümleri hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Farmasi yeni gıda takviyesi tesisi kuruyor!

Türkiye’nin yerli kozmetik devi Farmasi, GMP İyi Üretim Uygulamaları standartlarına uygun olacak yeni gıda takviyesi tesisiyle 2021 başında tam kapasiteyle üretime geçmeyi planlıyor.

Bugünlerde güçlü bağışıklığın ne kadar önemli olduğunun bilinci ile vitamin, mineral desteği sağlayan ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan ürünleri gamına eklemeye devam eden firma, gıda takviyeleriyle büyümeye hazırlanıyor.

Sağlıklı yaşamın öneminin giderek artacağını öngörerek, gıda takviyesinde büyümeyi hedefe hedefleri arasına alan Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna; “Covid salgınından çok önce hazırlığımızı yapmıştık. Salgınla birlikte, bu ürünlerin önemi daha da arttı. Hazırlıklarımız son aşamada, tüm ürün grubumuzu seçtik. Nutriplus serimize yeni eklenecek ürünlerle birlikte, müşterilerimizin beslenme yolculuklarına çok daha fazla destek vermeye hazırlanıyoruz” dedi.

COVID – 19’a KARŞI BİR DAMLA MUCİZE

Lactone Life Carvacrol Damla

Yıllardır birçok araştırmanın sonucunda doğada 350 tür kekik olduğu tespit edilmiştir.

Fakat dünyada bir kaç kekik türü var, sadece ülkemiz topraklarında yetişiyor. En önemli özelliği de yağının içinde carvacrol hammaddesinin olması. Bu özel kekik türünü L’actone Kozmetik AR-GE çalışmaları ile birleştirerek, ağız spreyi, damla, soft jel, çay ve el dezenfektanı ürünlerini satışa sunuyor.

Carvacrol Damla, içeriğinde carvacrol, antiviral, antibakteriyel ve mantar önleyici aktivite sayesinde burun ve solunum yollarındaki mikropları öldürüyor. Zürih Üniversitesi başta olmak üzere 46 Uluslararası üniversite, carvacrol hammaddesinin iyileştirici özelliğinin ve COVID - 19 dahil birçok virüsün DNA zincirini parçalayarak yok olmasına yardımcı olduğunu onayladı. Mikropların vücuda yayılmasını önlüyor.





Pilates yapmanın sağlığa inanılmaz yararları

Pilates core kaslarına odaklanarak bütün kasları güçlendiren, dayanıklılığın ve esnekliğin artmasını sağlayan bir egzersiz sistemi.

Derslerde tüm vücut çalıştırılır ve zihnin ve bedenin bir arada çalışması hedeflenir.

Pilates herkesin, her yaştan insanın yapabileceği bir egzersizdir. Doğru hareket etmek üzerine odaklıdır ve etkilerini günlük hayatınızda çok rahat hissedersiniz.

- Fit, güçlü, sıkı, esnek ve sağlıklı olmak olmak istiyorsanız;

- Ofiste oturmaktan sırt, boyun omuz ağrılarından şikayetçiyseniz;

- Geçirdiğiniz bir sakatlık ya da operasyon sonrası tekrar güçlenmek ve eski formunuza geri dönmek istiyorsanız;

- Fıtık vb bazı rahatsızlıklarınız sonucu doktorunuz size hayat kalitenizi artırmak için önerdiyse;

- Sağlıklı bir hamilelik ve doğum sonrası forma girmek istiyorsanız

Big Pilates’te dersler birebir eğitmen eşliğinde ve sizin fiziksel özellikleriniz göz önünde bulundurularak yapılıyor.

Pilatesin faydaları

* Beden ve zihin koordinasyonunu geliştirir.

Her yaş, fiziksel özellik ve ihtiyaca yönelik özel çalışma tasarlanabilir.

Yalnızca üst kas gruplarına değil, derin kas gruplarına da odaklanır. Kasları uzatarak çalıştırır. Böylece ince ve uzun bir kas yapısına ve sıkı bir vücuda sahip olursunuz.

Tüm vücudu orantılı olarak çalıştırır.

Güçlü merkez(core) kaslar- düz bir karın, güçlü sırt ve bel kaslarına sahip olmanızı sağlar. Böylece duruş bozukluklarını düzeltir ve düzgün bir postüre sahip olmanızı sağlar. Kasları uzatır, güçlendirir, esnekliği ve eklem mobilitesini artırır.

Güç ve esneklik dengesini geliştirerek, diğer spor dallarında da performansınızı artırır ve sakatlanma riskini düşürür. Bu yüzden, profesyonel sporcuların önemli antrenman rutinleri arasındadır.

Günlük yaşantınızda daha verimli ve etkin hareket etmenize yardımcı olur

Hareketler ergonomik aletler ya da vücut ağırlığını kullanarak yapıldığından ve vücut ağır yük altında olmadığından, fizik tedavi ve rahbilitasyon merkezlerinde de kullanılan güvenli ve rahat bir egzersiz türüdür.

L’Occitane ve L’Occitane Vakfı şimdiye kadar 10 milyon kişiye göz muayenesi yaptı!

Geçtiğimiz 8 Ekim’de Dünya Görme Günü’nü kutlayan L’Occitane, global projesi UNION FOR VISION 10by20 ile 2020 yılına kadar 10 milyon kişiye göz muayenesi hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Duyuları harekete geçiren, doğal ve organik içerikli kozmetik ve kişisel bakım markası L’Occitane’ın görme konusunda farkındalık yaratma çabası aslında uzun zaman öncesine dayanıyor. 1997 yılında ilk defa ürünlerinin çoğunun ambalajında Braille alfabesini kullanarak bu konuya dikkat çekmeye çalışıyor..

Marka, 2006 yılında kurulan L’Occitane Vakfı ile birlikte 2020 yılı sonuna kadar koydukları 10 milyon kişiye göz tedavisi hedefini gerçekleştirirken, yeni hedeflerini 2025 yılına kadar 15 milyon kişiye göz tedavisi sağlamak olarak revize etti.