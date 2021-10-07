Dinçer KARACALAR

GÖÇMEN ÇOCUKLARIN DİŞ TARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇDER) ile Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin hazırladığı proje kapsamında 500 göçmen çocuk diş taramasından geçirilecek.

Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇDER) ile Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin hazırladığı proje kapsamında 500 göçmen çocuk diş taramasından geçirilecek. Tübitak 2209-A kapsamında desteklenen ‘Türkiye'nin Dört Farklı İlinde İkamet Eden Göçmen Çocukların Ağız-Diş Sağlığı Hizmetine Erişiminin İncelenmesi’ öğrenci projesinin yanı sıra GÖÇDER ve Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi işbirliği ile çocukların diş taraması gerçekleştiriliyor.

Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilimdalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Canan Duman tarafından yürütülen proje kapsamında Ankara ve Hatay İllerinin organizasyonuna Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇDER) Projeye paydaş olarak destek veriyor. Dr. Duman çocuklara sık sık beslenme alışkanlıklarının diş sağlığına yönelik tavsiyelerde bulunurken “Yoğurt, peynir, kefir ve ayran ağız ve diş sağlığımıza ne kadar faydalıysa gazlı içecekler, şekerleme ve çikolatada aşırıya kaçmak da o derece zararlıdır. Zararlı olanları mümkün olduğunca az, faydalı olanları da daha çok tüketmeliyiz” dedi.

Panikle başa çıkmanın yolları: Nefes, uyku, beslenme ve odak

Beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan yoğun korku ve sıkıntı nöbetleri şeklinde tarif edilen panik atak, son yıllarda çokça görülen bir sağlık sorunu haline geldi. Terapist Bennu Erez, bireyin yaşam kalitesini düşüren bu nöbetlerle başa çıkabilme konusunda önemli önerilerde bulundu. Panik atak nöbetlerinin genellikle 10-30 dakika içerisinde kendiliğinden geçtiğini dile getiren Erez, şunları söyledi:

“Nefes egzersizi panikle başa çıkmada önemli bir silahımız. Normalde yetişkin bir insan bir dakikada 15-20 kez nefes alır. Panik atakta bu artar ve oksijen seviyesi yükseldiğinden uyuşmalar başlar. Bunu önlemek için bir kese kağıdının içine normal nefes alıp vermek oksijen seviyesini dengeler. Beslenme düzenimiz de atakları tetikleyebilir. Kafein, nikotin ve rafine şekerden uzak durulmalıdır. Bunun yanında uyku düzenini korumak, yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. Farklı işlerle uğraşmak, müzik dinlemek gibi aktiviteler de odaklanma algısını dağıtacağından panik atak nöbetlerine karşı olumlu rol oynayacaktır.”

Ünlü Şarkıcı “Ailesiz, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdüm”

Ünlü sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde Uraw Kozmetik’in yeni genel müdürlük binasının açılışında yaptığı konuşmada ailesiz büyüdüğünü belirtti.

Ece Ronay “Kendi öz ailem yok. Ben 'Aile' kavramını sosyal medyada tanıdım. Karşılıksız seven insanlar olduğunu gördükçe ben onları aile olarak tanımladım." sözleriyle takipçilerini ailesi gibi gördüğünü söyledi.

Şarkıcının hayranları ise Ece’nin bunca zorluğa rağmen bu derece başarılı olmasını takdir mesajlarıyla ilettiler.

Sağlıklı Adımlar’ın öğretirken eğlendiren çizgi filmi Sağlıklı Büyüyorum eba.gov.tr’de!

EBA’da “Sağlıklı Adımlar” Zamanı!

Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestlé Türkiye iş birliğinde, 2012 yılından beri yürütülen Sağlıklı Adımlar Projesi dijital ortamda büyüyor. Pandemi sürecinin başında tüm materyalleri dijital ortama aktarılan Projenin “Sağlıklı Büyüyorum” ve “Sağlık Saati” çizgi filmleri ile “Sağlıklı Adımlar” dijital oyunu, proje web sitesinde öğrencilerle buluşuyor. Projenin ilk çizgi filmi “Sağlıklı Büyüyorum” ise geçtiğimiz günlerde Eğitim ve Bilişim Ağı’nın (EBA) resmi internet sitesinde yayına alınarak velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Dünyanın lider gıda şirketi Nestlé ve Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 9 yıldır sürdürülen Sağlıklı Adımlar Projesinin “Sağlıklı Büyüyorum” ve “Sağlık Saati” çizgi filmleri ile “Sağlıklı Adımlar” oyunu, projenin internet sitesinde çocuklarla buluşmaya başladı. Bunun yanında, Projenin ilk çizgi filmi Sağlıklı Büyüyorum, Türkiye’nin 81 ilinde tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin izleyebilmesi için Eğitim ve Bilişim Ağı’nın (EBA) resmi internet sitesi olan www.eba.gov.tr üzerinden yayına alındı.

Uzman Akademisyenlerin Danışmanlığında Hazırlandı

Projenin dengeli beslenme ve kişisel hijyeni odağına alan yeni içerikleri, çocukların bu konulardaki farkındalıklarını, eğlenirken öğreterek bir adım öteye taşımayı hedefliyor. Farklı yaş gruplarının bilgi düzeyine hitap edecek şekilde tasarlanan çizgi film ve dijital oyunda alanında uzman akademisyenlerin imzası bulunuyor. Senaryosu, Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu danışmanlığında hazırlanan “Sağlıklı Büyüyorum” çizgi filminin; dengeli ve sağlıklı beslenme ile hijyen konularında çocukların farkındalıklarının artırılmasına katkı sunması hedefleniyor. Hazırlıklarına pandemi döneminde başlanan çizgi film, kişisel hijyenin önemine yaptığı atıfla virüsle mücadelede tedbirleri de hatırlatıyor.

‘SMA AİLE BİLGİLENDİRME KİTABI’ AİLELERE REHBER OLACAK

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği (SMA-DER) önemli bir çalışmaya imza attı. SMA-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ece Soyer Demir’in çalışmaları ve Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman'ın editörlüğü ile ortaya konulan SMA Aile Bilgilendirme Kitabı, ailelerin tanı sonrasında doğru bilgiye ulaşma ihtiyaçlarına cevap vererek önemli bir görev üstleniyor. Aileler, derneğin internet sitesi üzerinden form doldurarak kitaba ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

SMA Aile Bilgilendirme Kitabı’nın ortaya çıkış sürecini anlatan Ece Soyer Demir, kitabın ailelerin doğru bilgiye ulaşmalarında bir rehber olmasını istediklerini belirtti. SMA hastalığını bütün yönleriyle ele alan Türkçe bir kaynak bulunmadığını belirten Demir, bu eksiği tamamlayarak hastaların yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurguladı.

AİLELER KİTABA ÜCRETSİZ OLARAK ULAŞABİLİYOR

Kitabın ücretsiz olduğunu sözlerine ekleyen Demir, ailelerin www.sma.org.tr adresinde bulunan talep formunu doldurarak kitabı edinebilecekleri bilgisini verdi. SMA hasta yakınlarının ve bakım verenlerin doğru bilgi kaynağına ihtiyaç duyduklarını aktaran Demir, “Hastanın yaşam kalitesini yükseltmek için hastalığı tanımak, doğru bakım bilgisine sahip olmak, güncel gelişmeleri takip etmek, eğitimde sahip oldukları hakları bilmek çok önemli” mesajını verdi.

Aileleri yanlış bilgiler içeren kaynaklarla ilgili de uyaran Demir, “Kulaktan dolma bilgiler bazen telafisi olmayan sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Bu anlamda hastalara uygulanacak yöntemlerle ilgili bilgilerin gerçekten bilimsel kaynaklara dayanmalarından emin olmak önemli. Aileler mutlaka doktor, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık profesyonelleri ile iletişimde olmalılar” şeklinde konuştu.

Ünlü İsimler Omurilik Felçlileri İçin ‘Dünyanın En İyi Çorabı’nı Tasarladı

Metin Akdülger, İlayda Ildır, Hasan Can Kaya, Kemal Doğulu, Orkun Işıtmak, İdil Yazar, Melih Abuaf ve Tanju Babacan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından hayata geçirilen “Dünyanın En İyi Çorabı” projesinde gönüllü oldu. Tüm kreatif süreçlerini Lokal Ajans’ın gerçekleştirdiği projede ünlü isimler, kendi tasarımları olan çoraplarla kamera karşısına geçerek birbirinden eğlenceli pozlar verdi.

Kreatif süreçleri Lokal Ajans tarafından yürütülen, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin hayata geçirdiği “Dünyanın En İyi Çorabı” projesi için ünlü isimler kamera karşısına geçti. Projede yer alan oyuncular ve sosyal medya fenomenleri kendi tasarladıkları çoraplarla birbirinden eğlenceli pozlar verirken Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne destek için çağrıda bulundu. Metin Akdülger, İlayda Ildır, Hasan Can Kaya, Kemal Doğulu, Orkun Işıtmak, İdil Yazar, Melih Abuaf ve Tanju Babacan’ın yer aldığı projede, özel tasarım çoraplar Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin internet sitesinde satışa sunuldu. Proje süresince elde edilen tüm gelir omurilik felçli bireylere verilen tıbbi, mesleki, ekonomik, eğitim, sosyal ve hukuki hizmetlere devam edilebilmesi için kullanılacak.

Dünyanın En İyi Çorabı hakkında detaylı bilgi ve satış için https://www.tofddukkan.com/kategori/dunyanin-en-iyi-corabi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Künye:

Reklamveren: Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

Reklamveren Yetkilisi: Duygu Odan, …

Reklam Ajansı: Lokal

Kreatif Direktör: Ali Göral

Kreatif Grup: Hakan Küçükyılmaz, Samet Üstündağ, Reha Üçöz, Özgür Duman, Aybars Gürlü, Umut Geldiay, Mavi Öz, Emre Tekel, Erhan Çırak, Nilgün Ören, Esin Güler, Eda Göçmen

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