Dinçer KARACALAR

Dünyadaki İki Diş Mücevheri Tasarımcısından Biri, Diş Hekimi Tamer Çakar:

“’GRILLZ’ TRENDİ TÜRKİYE’DE DE YÜKSELİŞTE…”

90’ların ‘underground’ takısı, 2000’li yıllarda Kardashian’larla birlikte sınıf atlayarak mücevherata dönüştü. Diş mücevheri artık çok ciddi bilgi, beceri ve ‘knowhow’ gerektiren inanılmaz bir sektör haline gelmiş durumda. Madonna’dan Beyonce’ye, Katy Perry’den Rita Ora ve Miley Cyrus’a kadar pek çok ünlü kullanıcısı aracılığıyla son dönemin en sıra dışı trendlerinden biri. Dünyada sadece iki diş hekiminin tasarladığı bu sıra dışı mücevherlerin Türkiye’deki tasarımcısı ve uygulayıcısı ise Catwalk Nişantaşı Diş Kliniği Hekimi Tamer Çakar.

Günümüzün en dikkat çeken trendlerinden biri diş mücevheri ya da İngilizce adıyla ‘grillz’. Tıpkı saat, küpe, kolye gibi lüks bir takı diş mücevheri de. Aslında diş mücevherinin kendisi de kullananı da oldukça sıra dışı. Zaten ‘grillz’ de hem maddi hem de manevi olarak herkesin sahip olabileceği sıradan bir takı değil.

Dünyada diş mücevherini tasarlayan ve uygulayan sadece iki diş hekiminden biri olan Tamer Çakar, Kapalıçarşı Vezirhan’daki atölyesinde birlikte çalıştığı Ermeni zanaatkarlarla çok özel tasarımları hayata geçiriyor.

TÜM TASARIMLAR KİŞİYE ÖZEL

Diş mücevheri tasarımları oldukça geniş bir yelpazede üretiliyor. Tamer Çakar, altın, gümüş ya da platinle birlikte pırlanta, elmas, safir, zümrüt, ay taşı, inci gibi değerli taşlarla zenginleştirilen diş mücevherleriyle sonsuz kombinasyonlar yapılabileceğini belirtiyor: “Tasarımların tümü kişiye özel olarak üretiliyor. Tabii, bunun için diş mücevheri isteyen kişiye öncelikle karakter analizi yapıyorum. Hazırlayacağım tasarım öncesinde kişinin yaşam tarzına, giydiği ayakkabıya, takıldığı mekanlara, dinlediği müziğe, taktığı saate kadar inceliyorum. ‘Grillz Karakteri’ diye bir kavram var… Diş mücevherini kullananın karakterinin ve yaşam tarzının, kişisel aksesuarıyla tam manasıyla örtüşmesi gerekiyor. Çünkü bana göre diş mücevheri, dünyada eşi benzeri olmayan bir sanat eseri”.

YANLIŞ ELLERDE DİŞLERDE KALICI HASAR BIRAKIR

Peki, diş mücevheri dişlere zarar veriyor mu? Tamer Çakar, bu soruya şöyle cevap veriyor: “Diş mücevheri, hem dişe takıp çıkarılan hem de kalıcı olarak dişe yapıştırılan olarak ikiye ayrılıyor. Özellikle kalıcı ürünlerin ağızda fonksiyon göreceği de göz önüne alındığında diş doktoru tarafından tasarlanıyor olması, dişlere ve diş etlerine zarar vermeden kullanılabilmesi adına oldukça önemli. Kendi laboratuvarında ve kendi atölyesinde diş mücevherini imal eden dünyada iki kişiyiz: Amerika Los Angeles’daki diş hekimi Thomas Connelly ve İstanbul’da ben… Tabii ki bazı lüks mücevherciler de var ‘grillz’ yapar. Ama onlar tamamen takı mantığında bakıyorlar olaya. Oysa metalin dişi çizmesi mine tabakasına zarar verir ya da dişte oluşturduğu çatlak geri dönüşü olmayan bir hasar bırakır”.

Türkiye’den çok merak edip soranlar özellikle ‘celebrity ‘camiasından. Ancak Diş Hekimi Tamer Çakar, müşterilerinin yüzde 90’ının yurtdışından olduğunu belirtiyor: “Özellikle Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere ve Afrika kıtasının tamamı diyebilirim. Güney Afrika’dan hatta Madagaskar’dan bile müşterim oldu”…

MEME KANSERİYLE MÜCADELE İÇİN “ÖNCE BEN”

Siemens Healthineers Türkiye, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında özel bir çalışmaya imza attı. Şirket, meme kanserine karşı rutin kontrollerin önemine dikkat çeken farkındalık filmiyle, yaşamda her türlü fedakarlığı üstlenen kadınları, kendi sağlıkları konusunda “önce ben” demeleri için teşvik ediyor.

Tüm dünyada kadınların sağlığı ve yaşamı için risk oluşturan öncelikli nedenlerden biri olmaya devam eden meme kanseri, tamamen tedavi edilebilen bir hastalık ve bu noktada erken tanı hayati bir rol oynuyor. Siemens Healthineers, erken teşhise ve tedaviye yardımcı olan çözümleriyle meme kanseriyle mücadeleye destek olurken, ülkemizde meme kanserine dair bilinci ve farkındalığı artırıp rutin kontrollerin önemine dikkat çeken sosyal sorumluluk çalışmasıyla da kadınları harekete geçmeye çağırıyor. Şirket, bu yıl meme kanseri farkındalık ayı kapsamında yayınladığı farkındalık filmi ile kadınlara ve ailelerine rutin kontrollerin önemini hatırlatıyor. https://www.siemens-healthineers.com/tr/onceben üzerinden yayınlanan film ile hayatın her alanında ailesi ve sevdikleri için fedakârlık yapan kadınlara, aslında sevdikleriyle beraber olabilmek için önce kendi sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini ve “önce ben” demeleri gerektiğini anlatıyor.

TÜRK ANNELER DERNEĞİ KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİNDEN ANLAMLI KAHVALTI

Türk Anneler Derneği Küçükçekmece Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Figen Gürlek başta olmak üzere Sayın Gülriz Erdilli, Sayın Filiz Şahin, Sayın Funda Baykan, Sayın Gülcan Şen, Sayın Deniz Gülerçin,Sayın Özlem Zararsız ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin özverili çalışmalarıyla hazırladığı, Flora By Develi Florya'da Sinop, Mardin vb. yerlerdeki çocuklarımıza eğitim faliyetlerine destek amaçlı düzenlediği kahvaltıya, Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Manevi torunu Betül Adatepe, Film-San Vakfı Müdürü & Önce Vatan Gazetesi & Milliyet Blog Yazarı Kıvanç Terzioğlu, Film-San Vakfı Şeref Üyesi & Ispartakule Rotary Kulubü Saymanı Arzu Kocatepe, TDP Kadın Kolları İstanbul Kadın Kolları Kurucu Başkanı Kader Yeğit, Digital Pazarlama Uzmanı Safa Mesut Şener,Türk Anneler Deneği Eminönü Şubesi Başkanı Sayın Nermin Türker,İyi Parti Kadın Kollarından Ümran hn, Florya Anneleri Sayın Işıl Kaleli Şahin, Chp Küçükçekmece İlçe Kadın Kolları Başkanı Sayın Şenay İnce gibi konukların arasında olması ayrı bir önem taşıyordu.Sevgili Hakan Ceyhan'ın önderliğinde Empati Gurubunun Gösterisi ile Engelin yalnızca zihinde olabileceğini bir kez daha farketmiş olduk.Ayrıca Keskin Color Sayın Reşit Keskine’e, tüm çocoukların defter ihtiyaçlarını karşılamasından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz.

İşitme kayıplarına dikkat!

Emel İşitme Merkezi 20 Yıla yaklaşan tecrübesiyle Ody. Emel Çetin tarafından kuruldu. İlk merkezi Bakırköy'de faaliyete başlayarak, Göztepe'de bulunan şubesi ile Anadolu yakasından Avrupa yakasına özellikle Covid şartlarında gelmekte zorlanan müşterilerine kolaylık sağlamak amacıyla kurulmuştur.

A Haber Ajansı tarafından yaptığı başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Emel Çetin’e teşekkür belgesi verildi.



Hacettepe Üniversitesi’nden 1994 yılında mezun olduktan sonra kendimi geliştirmek adına eğitim için İngiltere’ye gittim. Bu alanda hizmet verip ve önde gelen kurumlarda ziyaret ve araştırmalar yaptım. Burada işitme sorunlarının en hızlı ve çabuk çözümü olan aynı zamanda insanların canını yakmadan ve maddi olarak en rahat şekilde imkânlar sunan en etkin çözümün işitme cihazları olduğu gerçeği üzerine bu alana odaklandım.



11 yıl görev aldım

Amerika’dan araştırmacılarla İstanbul’da biyonik kulak üzerine çalıştım. Daha sonra İstanbul’da işitme cihazları distribütörlüğü yapan ve birçok şubesi olan firmada sorumlu müdür olarak 11 yıl görev aldım.



Yüksek teknoloji ürünü olan işitme cihazları, teknoloji ile doğru orantılı olarak hızla gelişiyor. Bu gelişmeleri takip edip dünyanın birçok ülkesindeki fuarlara, seminerlere ve özellikle eğitimlere katılarak kendimi daha da geliştirmeye ve gündemi olabildiğince yakından takip etmeye çalışıyorum. Şu ana kadar dünyadaki işitme cihazı firmalarını her yıl düzenli ziyaret ederek yeni ürünleri hakkında bilgi alıp en uygun ve en gelişmiş çözümleri ülkemize getirmeye işitme sorunu yaşayan hastalarımıza sunmaya özen gösteriyorum.



Bu alanda 25 yılı geride bırakırken işitme sorunu yaşayan bireylerle cihaz kullanımına başladıktan sonra iletişimi koparmayıp işitme durumundaki gelişmeleri takip edip ücretsiz olarak işitme testi ve kontrolünü ömür boyu sunmaktayım.



İşitme cihazlarının en iyisini üreten Danimarka menşeili cihazların desteği ile 25 yıllık tecrübemi birleştirerek Emel İşitme Merkezini açmanın haklı gururunu yaşamaktayım.

Nadir-X projesine ‘Web Excellence Awards’tan ‘mükemmellik’ ödülü!

Nadir hastalıklara dikkat çekmek amacıyla başlatılan Nadir-X projesi, reklamcılık ve pazarlama alanında projelerin değerlendirildiği ‘Web Excellence Awards’ta’ ödüle layık görüldü. GEN’in koşulsuz desteği ile yürütülen proje, ‘Web site’ kategorisinin ‘Kurumsal Sorumluluk’ alanında en iyi proje seçilerek ‘mükemmellik’ ödülünün sahibi oldu.

Nadir-X projesi 2020 yılından beri, nadir hastalıklar konusunda farkındalık yaratıyor. ‘Nadir kahramanların nadir güçlerine’ dikkat çeken proje, nadirx.com sitesi ile binlerce kişiye ulaşarak nadir hastalıklarla ilgili farkındalık yaratıyor. Projenin bu gücü, ABD’de düzenlenen Web Excellence Awards’ta ödüle layık görüldü. Projenin nadirx.com web sitesi, ‘Kurumsal sorumluluk’ alanında birinci seçilerek, değerini uluslararası arenada da kanıtladı. Geçtiğimiz ağustos ayında yine ABD menşeli Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından düzenlenen dotCOMM Awards’tan da platinyum ödüle layık görülen Nadir-X, nadir hastalıklara sahip çocukları desteklemeye devam ediyor.