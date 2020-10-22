Dinçer KARACALAR

Pilates hem zihni güçlendirir hem de ruhunuzu canlandırır

Tanınmış simaların vazgeçilmez Pilates hocası Arzu İslamoğlu sizi hayalinizdeki vücudunuza keyifli derslerle kısa sürede ulaştırıyor.

Sakarya Üniversitesinden mevzun olan Arzu İslamoğlu yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesinde Beden Eğitmen Öğretmenliği üzerine tamamlayarak profesyonel hayata hızlı giriş yaparak bilinirliliğini ve ismini duyurmaya başarmıştır. Birçok tanınmış simanın özel Pilates hocası olarak bilinmekle beraber aynı zamanda öğrencilerini en iyi sonuca kısa sürede ulaştıran başarılı bir eğitmen.

Özellikle Sağlıklı yaşam ve egzersiz koçu olarak bilinen Arzu İslamoğlu Pilates Master Trainer olarak öğrencileri için hedefe giden en doğru yolu planlayıp ulaşmalarını sağlıyor.

Arzu İslamoğlu merkezi bir konumda Kabataş’ta bulunan Studio Move On stüdyosunda derselerini vermeyi sürdürüyor Tüm Pilates dersleri birebir özel olarak gerçekleştiriyor.

Arzu İslamoğlu, Pilatese başlayamayan veya cesaret edemeyenler için şu sözlerini ekledi “Pilates sadece bir spor değil! Pilates hem zihni güçlendirir hem de ruhunuzu canlandırır. İstediğiniz hedefe sıkılaşmak ile beraber ruhunuzu dinginleştirecek en doğru yol ile ulaşmanız çok daha kolay. ”

KEKİK YAĞININ İÇİNDEKİ SİHİRLİ ÖZ CARVACROL

Kekiğin yararları, iyileştirici gücü 4.000 yıldan beri bilinmektedir. Geçmişten bugüne çoğu kültürde ağrı kesici, detoksifikasyon ve daha birçok terapötik alanda kullanılmıştır. Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırır. Yıllardır birçok araştırmanın sonucunda doğada 350 tür kekik olduğu tespit edilmiştir. Fakat dünyada bir tek kekik türü, sadece bizim ülkemiz topraklarında yetişiyor. En önemli özelliği de yağının içinde Carvacrol hammaddesinin olması. Bu özel kekik türünü Lactone Kozmetik AR-GE çalışmaları ile birleştirerek, ülke ekonomisine katkı sağlayarak, ağız spreyi, damla, soft jel , çay ve el dezenfektanı çeşitlerini üretip 7’den 70’e her kesime sunuyor.

Carvacrol: Kekik yağında en bol bulunan fenol bileşiktir. Bu, birkaç tane farklı bakterinin büyümesinin durduğunu göstermektedir.

Kekiğin içinde yer alan diğer iki hammadde ise;

Timol: Doğal bir antifungaldir. Toksinlere karşı koruyucu etki gösterebilmekte ve immün sistemi destekleyebilmektedir.

Rosmarinik Asid: Güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallerin oksidasyonlarından korumaktadır.

Zürih Üniversitesi yaptığı araştırmada, ülkemiz topraklarında yetişen bu özel kekiğin, yağının içindeki carvacrol hammaddesinin, COVID 19 virüsünün DNA zincirini parçalayarak virüsü tamamen yok ettiğini, ortaya çıkardı. Bu bilgiyi uluslararası 46 farklı üniversite de yaptığı araştırma sonucu onayladı.

Kekik Yağının İçindeki Mucize Madde Carvacrol'un Faydaları

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Virüslerin DNA zincirini kırar ve yok eder.

* Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

* Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

* Dipraksi tedavisinde etkilidir.

* Sindirim sistemini güçlendirir.

* Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.

* Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.

Medikal sektörü, Kolaymedikal Platformu ile e-Fatura’ya geçiyor



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in yayınlamış olduğu tebliğe göre, tüm eczane, medikal ve optisyenlik müesseseleri gibi Sağlık Hizmetleri Sunucuları ile medikal malzeme ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflerin, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren brüt satış hasılatına bakılmaksızın E-fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

Kolaymedikal Platformu; E-fatura ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile entegre çalışarak, mükellef işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayan bir uygulamadır. Kolaymedikal, kullanıcının ihtiyaçlarına göre modellenebilir. Kolaymedikal ile, mevcut ticari uygulama üzerinden E-fatura entegrasyonu ile ÜTS entegrasyonu beraber veya ayrı ayrı kullanılabilir.

Medikal sektöründe dijital dönüşümü sağlayan Kolaymedikal Platformu günümüzde, E-fatura mükellefi olup Ürün Takip Sistemine ürün bildirmek zorunda olan medikal sektörü firmaları tarafından kullanılmaya devam etmektedir.

Schwarzkopf Professional, Saçlarda Kişiselleştirilebilir Sonuçlar İçin YENİ Fibre Clinix'i Geliştirdi…

Yeni Fibre Clinix markası, Schwarzkopf Professional'ın en ileri ve en güçlü onarım teknolojisini sunuyor; salonda ve evde, günlük rutine uygun kişiselleştirilmiş saç bakımı artık mümkün. Fibre Clinix, yüksek performanslı servis yaklaşımıyla, ilk kullanımdan itibaren saçlarda dönüşüm vadediyor ve her aşamada kişiselleştirilmiş bir bakım rejimi sunarak devrim niteliğinde bakımlar sağlıyor. Triple Bonding Teknolojisi yeni bağlarla saç yapısını içeriden güçlendirerek 10 kata kadar daha fazla güç sağlıyor.* C21 Teknolojisi ise yıpranmış saçta bulunan 21’li lipit zincirini onarıyor ve doğal bir parlaklık kazandırıyor. Tribond Şampuan ve Kür düzenli olarak kullanıldığında, iç ve dış saç yapısını 60 güne kadar** onarıyor, saç gözeneklerinin tamamen kapatılmasına yardımcı oluyor.

SİNOZ oda kokuları ile yaşam alanlarınızın enerjisi değişsin!

Birbirinden doğal ve cilde dost bakım ürünleriyle beğenilen yerli marka SİNOZ’dan şimdi yepyeni bir seri! İç açıcı kokuları ve değerli içerikleriyle yeni oda kokuları yaşam alanlarından çalışma alanlarına huzur getirmeyi amaçlıyor.

Kokular uzun yıllardır insanları ve tüm canlıları etkiliyor ve hayatta önemli bir yere sahip. Yaşam alanlarından çalışma alanlarına kadar pek çok vakit geçirilen ortamda atmosferi değiştirmeyi hedefleyen SİNOZ, yeni serileri ile herkese özel koku sunuyor. SİNOZ profesyonel cilt bakım ürünlerinden sonra şimdi yepyeni Flower, Green ve Mystic Therapy oda kokuları ile yaşam alanlarında da profesyonel değişim başlatıyor. Birbirinden farklı 3 çeşit koku karışımları ile herkesin yaşam alanlarında değişim zamanı başlıyor. Evlerde tazeliğin, ferahlığın ve yeniliğin imzası olacak oda kokuları ile yenilenme zamanı!

MEME KANSERİNDE ERKEN TANI HAYAT KURTARIR !

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Okumuş konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Kanser hastalığı vücudumuzun birçok nedenle kontrol altına alamadığı, kontrolsüz hücre bölünmesidir.

Günümüzde kanser hastalığı en sık 2.ölüm nedenidir. Birçok faktöre bağlı olarak gelişmektedir. Bu faktörleri değiştiren ve değiştirilemeyen faktörler olarak ikiye ayırmaktayız.

Değiştirilebilen faktörler: çevresel etkenler, beslenme alışkanlıkları, enfeksiyon ve kimyasal ajanlar ile sigara-alkol tüketimidir.

Değiştirilemeyen faktörler ise yaş, cinsiyet, ırk ve genetiktir.

Fiziksel aktivite kanser gelişimini önlemede çok önemli bir koruyucu faktördür. Haftada 75-100 dakika düzenli yürüyüşün meme kanser riskini %15 azalttığı görülmüştür.

Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Her sekiz kadından birinde meme kanseri ile karşılaşmaktayız.

Aile öyküsü ve 50 yaş üzeri olmak riski arttırır. Ailede meme kanseri olması riskini %30-80 arttırır,bu nedenle bu grubun daha bilinçli olması gerekir. Meme kanserini erken yakalamak tamamen size bağlıdır. Burada kendi kendine meme muayenesi tümörü erken evrede tespit etmemizi sağlar.

Erkeklerde de meme kanserine rastlamaktayız. Her yüz kadın meme kanserine karşılık bir erkek meme kanseri görülmektedir. Erkeklerde pek akla gelmediği ve meme muayenesi yapılmadığı için genelde kadınlara oranla daha geç evrede karşılaşılmaktadır. Erkeklerde de memede kitle veya koltuk altında kitle gibi bulgular vermektedir.

Meme kanseri en sık memede kitle ile karşımıza çıkar ayrıca memede asimetri meme cildinde kızarıklık, şişlik, koltuk altında kitle şeklinde bulgu verebilir.

Eskiden tüm meme cerrahi olarak çıkarılırdı ve sonrasında bazı faktörlere bağlı olarak Kemoterapi ve Radyoterapi uygulanırdı. Güncel tedavi yaklaşımımız meme koruyucu olarak adlandırılan sadece tümörün alınmasıdır. Meme koruyucu cerrahide ilave olarak gözle görülemeyen tümör hücreleri ve geri kalan meme dokusu ışınlanarak organ koruması sağlanmaktadır.

Işın tedavisinde yani Radyoterapide son yıllarda büyük gelişmeler kaydededilmiştir. Eskiden özellikle sol meme kanseri ışın tedavisinde kalp krizi riskinin arttığı görülmüş. Günümüzde ise yeni gelişen tekniklerle bu riski azaltılabilmektedir. Sol meme kanseri için solunum kontrolü denilen teknik, kalp krizi riskini minimum seviyelere indirmektedir.