Dinçer KARACALAR

Türk Kanser Derneği için kampanya başlattı

Cavit Çetin Güner, doğum günü vesilesiyle anlamlı bir kampanya başlattı. Güner, sevenlerinden hediye yerine Türk Kanser Derneği yararına bağış istedi.

Cavit Çetin Güner, doğum gününü anlamlı bir kampanyayla kutluyor. Doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği yararına bağış kampanyası başlattı. Güner , kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesaplarında yaptı.

EN GÜZEL HEDİYE

Cavit Çetin Güner, takipçilerine ve yakınlarına şöyle seslendi: “Sevgili ailem ve dostlarım, Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye, kanser hastaları için yapacağınız bağışlar olacak. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.”

“DİJİTAL ECZACILIK ZİRVESİ 2021” İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye’nin bütün eczacıları, bilim insanları ve ilaç sektörünün temsilcileri ile buluşuyor…

“Dijital Eczacılık Zirvesi 2021”, 25-27 Mart 2021 tarihleri arasında, İzmir Eczacı Odası’nın beraberliği ile gerçekleştirilecek.

Dijital Eczacılık Zirvesi 2021 Düzenleme Kurulu adına açıklama yapan Ecz. Hakan Gençosmanoğlu, “Amacımız, sağlık hizmetlerinin temel yapı taşlarından olan mesleğimizin gelişimine katkı sağlamaktır. Zirvemizde, her yönüyle ilacı, mesleğimizi mercek altına alacağız. Dünyada ve ülkemizde gelişen eczacılık mesleğini, toplumsal sağlık alanını, güncel değişimleri ve geleceği, özgür ve bağımsız bir ortamda, sosyal sorumluluklarımızı da göz önünde tutarak hep birlikte irdeleyeceğiz. Elbette, yaşadığımız mesleki sorunları ve çözüm önerilerimizi de tartışmaya açacağız. Bakış açımızı, hedeflerimizi, bilgiyi, bilimi ortak akılla tüm ilgililerin bilgisine sunacağız” dedi.

Zirvenin bilimsel programında ilgi çekici bir çok başlığın yer aldığını ifade eden Gençosmanoğlu, “Pandemi: İlaç tedavisi var mı, aşı olalım mı?; Depresyon ve kaygı; D vitamini: Ne işe yarar, ne zaman yararlı ve doğru doz nedir?; Sık Rastlanan Risk Faktörleri ve Yönetimi; İdeal kiloya ulaşma ve ideal kiloda kalma; Nasıl egzersiz yapalım? gibi konu başlıklarında alanında söz sahibi bilim insanların sunumlarının yer alacağı oturumlar gerçekleştirilecek” diye belirtti.

'Yanlış yapılan Rhinoplasti kötü sonuçlar doğurabilir'

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Yard. Doç. Op. Dr. Fatih Sadıkoğlu, burun estetiği operasyonunun (Rhinoplasti), doğru ve profesyonel ellerde yapılmazsa telafisi olmayan sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yard. Doç. Op. Dr. Fatih Sadıkoğlu, "Yanlış teknik ile yapılan ameliyatlarda ya da fazla doku çıkarımı sonucunda burnun yeniden onarılması ve nefes alır hale gelmesi oldukça zor ve ikinci bir cerrahi gerektirebilir." ifadesini kullandı.

Sadıkoğlu, "Burun estetiği sanılanın aksine sonuçları geç belli olan hassas bir ameliyattır. Uygun cerrahi teknikler ile yapılmayan ameliyatlardan kötü sonuçlar elde edilebilir. Bunların ilki hastanın yüzüne uygunsuz ve doğal görünmeyen bir burundur, ikincisi çok ciddi nefes alma problemleri oluşmasıdır. Yanlış teknik ile yapılan ameliyatlarda ya da fazla doku çıkarımı sonucunda burnun yeniden onarılması ve nefes alır hale gelmesi oldukça zor ve ikinci bir cerrahi gerektirebilir. Unutulmamalıdır ki her cerrahi bir travmadır, her travma dokuda hasar bırakır bu neden ile ilk cerrahide istenen sonucun elde edilmesi oldukça önemlidir." açıklamasında bulundu.

"DOKTORUN TECRÜBESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Günümüzde yine sık tercih edilen "Kapalı burun estetiği" için ise "Çok zor bir burnu kapalı teknik ile yapmaya zorlamak istenmeyen sonuçlar doğurabilir." hatırlatmasını yapan Sadıkoğlu şunları söyledi:

"Estetik burun ameliyatında başlıca iki teknik vardır. Bu teknikler arasında önemli fark cilt ve cilt altı dokuların korunup korunmadığıdır. Her iki teknikte de burnun kıkırdak ve kemik iskeleti üzerine yapılacak müdahaleler esas sonucu belirleyicidir. Kapalı teknikte cilt ve cilt altı bağlar damar ve sinir yapıları korunduğu için hastaların normal hayata dönmesi bir miktar daha hızlı olmaktadır. Hangi hastanın kapalı hangi hastanın açık teknik olacağı burnun ilk şekline, doktorun tecrübesine ve de hasta isteğine bağlıdır. Çok zor bir burnu kapalı teknik ile yapmaya zorlamak istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Ameliyat öncesi hasta hekim görüşmesi ile hangi tekniğin seçileceğine karar verilebilir."

‘Çevre İhtisas Mahkemeleri şart’

Avukat Cenk Ahi, hayvan hakları yasasına yönelik yeni önerilerde bulundu.

Avukat Cenk Ahi, hayvan hakları yasasına yönelik yeni önerilerde bulundu. Her gün yeni bir haberle karşılaşıldığını belirten Ahi, “Can dostlara yapılan zulmü ve eziyeti kabul etmek mümkün değil. Bunu mutlaka ortadan kaldırmalıyız. Nesli tükenmekte olan canlıları bir bir tüketiyoruz ve karşılığında yalnızca para cezasına hükmediliyor. Bunların önüne geçmek için defalarca caydırıcı kaidelerin gelmesi gerektiğini söyledik. Yargı Reformu Paketi’nde Çevre İhtisas Mahkemeleri’nin kurulması yönünde bir çalışma yapılmalı, hayvanlara zulmeden kim olursa olsun bu mahkemelerde yargılanmalı ve caydırıcı nitelikte cezalar almalı. Hayvan haklarının bu denli ihlal edildiği ülkemizde bu mahkemelerin kurulması artık zorunlu hale geldi” dedi.

Destek Hayat Değiştirir!

“Destek hikayelerini anlattılar, geleceğin sağlık çalışanlarına umut oldular!”

Türk Eğitim Vakfı ve Voonka; “geleceğin sağlık çalışanlarına” eğitim desteği vermek amacıyla hayata geçirdikleri “Destek Hayat Değiştirir” projesi ile 15 ünlü ismin ilham verici destek hikayelerini ve mesajlarını www.destekhayatdegistirir.com adresinde buluşturuyor. Dünyanın birbirimize destek olduğumuz, inandığımız noktada çok daha güzelleştiği mesajını veren 15 ünlü ismin kendi destek hikayelerini paylaştıkları kitabın satışından elde edilen gelir TEV bünyesinde oluşturulan TEV-Voonka Geleceğin Sağlık Çalışanları Burs Fonu aracılığı ile geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimleri için kullanılacak.

Sağlık çalışanlarımız, içinde bulunduğumuz olağanüstü pandemi koşullarında, her gün her saat insanüstü çabalarla mücadele etmeye devam ediyor. Voonka öncülüğünde bir araya gelen 15 ünlü isim ‘Destek Hayat Değiştirir” projesi kapsamında destek hikayelerini kitaplaştırdı. TEV-Voonka Geleceğin Sağlık Çalışanları Burs Fonu’na yapılacak bağışlar ise Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimleri için kullanılacak.

Görsel yönetmenliğini fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un üstlendiği “Destek Hayat Değiştirir” projesinde; TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, araştırmacı-gazeteci Ayşe Arman, tasarımcı Bünyamin Aydın, milli tenisçi Çağla Büyükakçay, müzisyen Ferman Akgül, Milli Basketbol oyuncusu Furkan Korkmaz, girişimci iş kadını Gamze Cizreli, oyuncu Gonca Vuslateri, eğitmen-yönetmen oyuncu Haldun Dormen, tiyatrocu-oyuncu Rutkay Aziz, müzisyen Kalben, gazeteci-sunucu Mirgün Cabas, akademisyen Prof. Dr. Murat Baş, Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Karşıyaka Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ufuk Sarıca ve oyuncu Yetkin Dikinciler hayatlarını değiştiren destek hikayelerini paylaştılar.

“Destek Hayat Değiştirir” projesi ile ilgili konuşan Kampotu İlaç Genel Müdürü Hakan Keleş, hayatta geldiğimiz noktada, edindiğimiz başarılarda mutlaka aldığımız bir destek olduğunu ve bu farkındalığı yaşayan kişilerin bir zincir olarak aynı davranışı sergilediği noktada hayatın çok daha yaşanılır olacağını ifade ederek, “ Gerçekten bazen minik bir destek bile çok büyük değişimler yaratabilir. Voonka olarak hayata geçirdiğimiz projede 15 değerli ismin hepimize ilham kaynağı olacak hikâyelerini bir projede ve bir kitapta bir araya getirdik. Proje dahilindeki tüm bağışlar Türk Eğitim Vakfı ile oluşturduğumuz TEV-Voonka Geleceğin Sağlık Çalışanları Burs Fonu ile geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimine aktarılacak. Amacımız bu dönemde hepimiz için insanüstü bir gayret sarf eden sağlık çalışanlarımız için bir farkındalık yaratarak kendilerine bir nebze olsun destek olmak. Türk Eğitim Vakfı’na ve projemize destek veren tüm isimlere çok teşekkür ediyorum.” dedi.