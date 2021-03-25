Dinçer KARACALAR

Jowe Kaş Şekillendirici’nin yeni reklam yüzü Burcu Kıratlı oldu

Kozmetik sektörünün iddialı markası Jowe, yeni ürünü kaş şekillendiriciyi piyasaya sürdü. Kısa sürede olumlu yanıtlar alan marka, reklam çalışması için de ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ile el sıkıştı.

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı anlaşma sonrası ilk açıklamasında ” Böyle güçlü ve güvenilir bir markanın yüzü olmak beni çok mutlu etti. Zaten kullandığım bir ürünün marka elçisi olmak daha bi keyifli. Uzun soluklu ve eğlenceli bir süreç bizi bekliyor. Kaşlarınızın benimki gibi sağlıklı ve güçlü durmasını istiyorsanız gönül rahatlığı ile Jowe Kaş Şekillendirici’yi tavsiye ederim. Unutmayın, etkileyici gözlerin arkasında güçlü kaşlar yatar” dedi.

Bir zamanların modası olan ince kaşlar yerini kalın ve şekilli kaşlara bıraktı. Şekil vermek ve doğru vurgular yapmak için kalın kaşlara ihtiyaç duyan kadınların imdadına Jowe Kaş Şekillendirici yetişti. Göz hekimleri tarafından geliştirilen ve dermatologlar tarafından kontrolden geçirilerek özel formüllerle hazırlanan Jowe Kaş Şekillendirici, çığır açan teknolojisi ile kadınların yeni favorisi olacak. Uzman hekimler ve Jowe markası iş birliği ile üretilen kaş şekillendirici seyrek ya da cansız görünen doğal kaşların güzelliğini zenginleştirirken bir yandan da kolay kontrol edilebilir hale getirir. Bu özel karışın yumuşak ve kadifemsi kaşlar yaratan Jowe Kaş Şekillendirici kadınların yeni gözdesi olacak.

Jowe, içerisinde bulundurduğu keratin, biotin ve E vitamini gibi zengin içerikleriyle kaşı besleyip aynı zamanda gürleştiriyor

Kozmetik sektöründeki büyük boşluğu değerlendiren ve uzman hekimlerle yaptığı iş birliği sayesinde ortaya çıkan bu özel karışım, kadınların en büyük sorunu haline gelen kaşlara çözüm olacak. Jowe Kozmetik tarafından üretilen özel karışım sadece kaş şekillendirmekle kalmayıp uzun süre kalıcılık sağlıyor. Estetik görünümle sınırlı kalmayan kaş şekillendirici, içerisinde bulundurduğu keratin, biotin ve E vitamini gibi zengin içerikleriyle kaşı besleyip aynı zamanda gürleştiriyor. Jowe Kaş Şekillendirici içerisinde bulundurduğu ince silikon ve badem yağı ile de kaşlarınızı parlak ve tel tel bir görünüme kavuşturuyor. Su değdirmediğiniz sürece 48 saat süreyle şeklini koruyan Jowe Kaş Şekillendirici, makyaja başlamadan önce kullanılır.

SIK ARALIKLARLA DEĞERLENDİRİLME OLASI RİSKLERİ AZALTIYOR

Sağlığımız en değerli varlığımız. Ancak çoğu zaman sağlığımızın değerini ona sahipken değil de hastalandıktan sonra daha iyi anlıyoruz. Bu noktada büyük önem taşıyan düzenli sağlık kontrollerinin daha kaliteli yaşam standardının oluşmasına ve hastalıkların ortaya çıkmadan belirlenmesine yardımcı olduğuna dikkat çeken Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Levent Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurten Işık Dinçkal, periyodik kontrollere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düzenli kontroller, hastalıkların tedavi edilebilir en erken evrede yakalanabilmesinde ya da mümkünse ortaya çıkışının önlenebilmesinde rol oynayarak, hastalıklarla savaşmanın en kolay yolunu sunuyor. Yaşa, cinsiyete, genel sağlık durumuna göre şekillendirilen rutin sağlık kontrollerinin, kronik hastalığı olan kişilerin yanı sıra hiçbir şikayeti olmayan bireylerde de büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Bayındır Levent Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurten Işık Dinçkal, kişinin sağlık durumunu etkileyen genetik ve çevresel risk faktörlerinin incelenerek, tetkiklerin çeşitliliğine ve derinliğine karar verilebileceğini söylüyor.

HER YAŞ GRUBUNA AYRI KONTROLLER

Periyodik kontroller için şikâyeti olmayan kişilerde, kadın ve erkekler için ortak paydaları olan farklı incelemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Nurten Işık Dinçkal, riskler değiştiği için farklı on yaşlarda da farklı kontrol panellerinin uygulanması gerektiğini belirtiyor.

ASTIM HASTALARI GÜMÜŞ İYONİZERLİ MASKE İLE RAHAT EDİYOR

Son bir yıldır hayatımız tamamen değişti. Artık hepimizin yeni normalleri var. Bunların en başında da maske takmak geliyor. Hem açık hem kapalı alanda maskesiz dolaşmak kesinlikle yasak. Ancak herkes için sürekli maske takmak hiç de kolay değil. Özellikle astım hastalarını oldukça zorlayan bir durum. Temizlik yaparken bile maske takmaları önerilen astım hastaları günlük olarak da her dışarı çıktıklarında maske takmak zorundalar. Peki onlar için doğru maske hangisi ve nasıl seçilmeli? Bu gibi sorulara cevap arayan astım hastaları onları rahatsız etmeyecek ve astımlarını tetiklemeyecek maskelerle günlük hayatlarına devam etmek istiyorlar. Gümüş iyonizer teknolojisi ve AG BIO POLİMER Nanopartikül teknolojisi ile virüsleri 7 dakika içerisinde öldürerek 12 saat kullanım avantajına sahip, 4+4 katlı dünyada ilk üretilen ve yeni mutasyon virüse karşı koruyucu özelliğe sahip Hipokrat Maske astım hastalarının ilk tercihi olmuş durumda. Hipokrat Maske’nin müşteri hizmetlerini telefon yağmuruna tutan ve memnuniyetlerini dile getiren astım hastaları maskeyle artık daha rahat ettiklerini paylaşıyor. Bunun yanı sıra eczanelerden gelen taleplerden de oldukça memnun olduğunu belirten Hipokrat Maske yetkilileri kullandıkları gümüş iyonizer teknolojisinin de ne kadar doğru olduğunun kanıtı olarak, Münih Üniversitesi’nde de astım ve akciğer kanseri tedavisinde gümüş iyon teknolojisinin kullanıldığını özellikle belirtiyor.

OBEZ ÇOCUK SAYISI HIZLA ARTIYOR

Vücuttaki yağ miktarının artmasına bağlı kilo artışı olan obezitenin görülme sıklığı hem dünyada hem de ülkemizde giderek artıyor. Türkiye’de yapılan çalışmalar çocuk ve gençlerin yüzde 10-25’inin fazla kilolu veya obez olduğunu gösteriyor. Obezite tedavisinde yaşam boyu sürecek sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin sağlanmasının şart olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kara pandemi döneminde artan obezitenin nedenleri ve tedavisini anlattı.

SALGIN ÇOCUKLARDA DA KİLO ARTIŞI YAPTI

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ve bunun getirdiği yaşam biçimi herkesi derinden etkiledi ve her türlü sosyal felakette olduğu üzere çocuklar daha ağır etkilendi. COVID-19 salgınında çocuklar evde hareketsiz kaldı. Okulların kapalı kalması ve eğitim hayatının bilgisayar/televizyon başında uzaktan sürdürülmesi bu hareketsiz hayatı daha da perçinledi. Evde ekran karşısında uzun saatler geçiren çocukların beslenme alışkanlıkları da değişti, özellikle hazır gıda, abur cubur tüketimi arttı. Ne yazık ki bu olumsuz yaşam biçiminin çocuklar üzerindeki etkilerini kısa süre içinde gözlemlendi. Bu dönemde bazı çocuklarda 5-10 kilograma varan ağırlık artışları oldu. Ayrıca katkı maddeleri içeren hazır gıda tüketiminin artması ve hızlı kilo alımı ile birlikte, özellikle kız çocuklarda meme gelişimi ile ergenlik belirtilerinin erken ortaya çıktığını gözlemledik. Bu süreç ebeveynlerin çocuklarının sağlığı hakkındaki endişelerini de artırdı.

Yavuz Dizdar’ın beklenen kitabı çıktı…

Dr. Yavuz Dizdar’ın yeni kitabı “Olmak ya da Olmamak” çıktı. Yavuz Dizdar kitapta, Covid-19 pandemisini ve aşıları enine boyuna değerlendiriyor.

Pandemi döneminde ekranlarda görünmemeyi tercih ettiğini ifade eden Dizdar,” Öyle görünüyor ki bu sadece bir sağlık sorunu değil. Covid-19 üzerinden bütün ailevi, sosyal, ekonomik düzenimiz, gelenekler, alışkanlıklar, ihtiyaçlarımız ve karşılanış biçimleri geri dönüşsüz şekilde değişiyor ve bu bütün dünyada böyle oluyor. Kartların yeniden karılması gibi bir durumdan bahsetmiyoruz; deste değişiyor, hatta masa kapanıp yenisi açılacak. Dolayısı ile bunu bu şekilde medyada anlatmak çok zor hatta imkansız. Bundan dolayı da tüm soruları ve cevaplarını bu kitapta topladım.” dedi.

Konusu ve işlediği ayrıntılar itibari ile oldukça dikkat çekeceğe benzeyen eserdeki bazı satır başları ise şöyle.

Bu, laboratuvarda üretilmiş insan yapımı bir virüs mü?

İlk defa mı böyle bir şeyle karşılaşıyoruz?

Bu, küresel bir değişiklik için gereken bir manipülasyon mu, planlanmış bir salgın mı?

Devamında başka virüsler de gelecek mi, hep böyle mi yaşayacağız?

Pandeminin 5G teknolojisiyle ilişkisi olabilir mi?

Bu, dünya ölçeğinde bir nüfus azaltma projesi mi?

Hayatımızın bu olağanüstü hali yeni normalimiz mi?

Bundan sonra ne olacak, çocuklarımız nasıl bir dünyada yaşayacaklar?

Komplo teorilerinde kaybolmadan, gerçeklerden kopmadan ama meselenin gideceği yerin adını koymaktan da korkmadan, Yavuz Dizdar bir nehir söyleşisi tadındaki aydınlatıcı sohbetini Şükriye Özgül ile paylaşıyor. İkili daha önce de Vicdan Hayat Kurtarır kitabında bir araya gelmişti.