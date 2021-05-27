Dinçer KARACALAR

KORONAVİRÜS ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİ ETKİLEMİYOR!



Koronavirüs süreci herkesi olduğu kadar hamileleri de fazlasıyla etkilemiş durumda. Birçok yanlış bilgi etrafta dolaşırken, Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz bütün merak edilen sorulara cevap verdi. Pandemi sürecinde dikkat edilen önlemlerle birlikte çok rahat bir şekilde doğumların gerçekleştiğini hatırlatan Op. Dr. Salih Yılmaz, şimdiye kadar elde edilen bilgiler dahilinde koronavirüsün anne karnındaki bebeği etkilemediğinin altını çizdi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz, koronavirüs ve hamileliğe yönelik merak edilen bütün sorulara cevap verdi.

Pandemiyle birlikte hamileyken yapılan her şeyin bebeği etkileyip etkilemediği kaygılarının iyice arttığını söyleyen Op. Dr. Salih Yılmaz, “Gebeyken covid pozitifliği anne adayını psikolojik olarak çok sarsıyor. Ancak hamileyken bu virüsle enfekte olmak çoğunlukla hafif semptomlarla geçiriliyor. Soğuk algınlığı, kas ağrıları veya grip benzeri semptomlar yaşanıyor.” açıklamasında bulundu. Yılmaz ayrıca koronavirüs sürecinde hamilelikle ilgili bilinen en büyük yanlışların; anne karnındaki bebeğe virüsün geçtiği, gebenin normal doğum yapamayacağı ve emziremeyeceği olduğunu belirtti. Op. Dr. Salih Yılmaz, bu tür yanlış bilgilerin doğru olmadığını ve bu konuda sadece uzman doktorların açıklamalarının dinlenmesi gerektiğini söyledi.

“Eğer koronavirüsle enfekte olunduysa burada annenin genel durumu çok önemlidir.” diye konuşan Op. Dr. Salih Yılmaz, “Anne yoğun bakımdaysa veya genel durumu kötüyse acilen sezaryen doğum uygulanabilir fakat genel durumu iyiyse sezaryen doğum uygulanmasına gerek yok, normal doğum yapılabilir.” şeklinde konuştu.

Gebelik koronavirüse yakalanma riskini arttırmıyor

Koronavirüs hastası gebelerin covid negatif olan gebeler gibi normal doğum yapabileceğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz, “Bu gebelerin doğumu esnasında sadece ekibin kendini koruması için koruyucu ekipman giymesi gerekiyor. Covid hastası gebelerin doğumunu izole bir odada gerçekleştiriyoruz. Onun dışında diğer gebelerden farklı bir süreç yaşanmıyor.” dedi. Öte yandan koronavirüse yakalanan gebelerin takibinin gebeliğin hangi haftasında olduğuna göre değiştiğini ifade eden Op. Dr. Salih Yılmaz, gebeliğin koronavirüse yakalanma riskini arttırmadığına dikkat çekti. Yılmaz, şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgiler dahilinde virüsün anne karnındaki bebeği etkilemediğini de ifade etti.

Op. Dr. Salih Yılmaz, koronavirüs geçiren annenin antikorlarının bebeğe geçip geçmemesini ise şöyle cevapladı: “Annede olan antikorlardan immünglobulin G (IgG) dediğimiz antikorlar plasentadan bebeğe geçebilir. Bu antikorlar hastalığı geçirdikten sonra oluşan koruyucu antikorlardır. Yine aynı şekilde aşı sonrasında da IgG tipinde antikorlar oluşur ve bebeğe geçebilir. Hastalığın aktif döneminde oluşan IgM tipindeki antikorlar ise plasentadan bebeğe geçemez.”

Sağlık Hizmet Sunucuları, 1 Temmuz 2021’de efaturaya geçiyor

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in, Şubat 2021’de yayınlamış olduğu Tebliğ ile tüm Sağlık Hizmet Sunucuları, 1 Temmuz 2021 tarihinde efaturaya zorunlu olarak geçmek durumundadır.

Konu hakkında bilgiler veren Kolaysoft Teknoloji AŞ Dijital Dönüşüm Uzmanı Sıla Gül Ottan, şunları söyledi:

“Daha önce, e-fatura zorunluluğundan alışmış olduğumuz, yıllık ciro kıstası, bu Tebliğde söz konusu değildir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), SGK ile anlaşması olan tüm kurumların cirosu ne olursa olsun, efaturaya geçişini zorunlu kılmaktadır. Tebliğ, medikal, eczane, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri, görüntüleme merkezleri, radyoterapi merkezleri, kaplıcalar dahil sektörlerin tümünü kapsamaktadır. Kamu kurumları arasında, e-faturaya geçiş yapan ilk kurumlardan birisi olan SGK, bu mükellefler grubunun da zorunlu olarak e-faturaya geçişine öncülük etmektedir. Bu durum aslında, mükellefler açısından da oldukça keyifli bir hale dönüşecektir. Çünkü SGK, efaturaya geçiş yapan mükelleflerin ödemesini daha sistematik yapabildiğinden, daha kısa sürede ödemelerini tamamlamaktadır” dedi.

Farmasi Miss Turkey 2021’in ana sponsoru oldu.

Markanın Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, Bodrum'da gerçekleştirdiği özel bir akşam yemeğinde Miss Turkey 2021'in ana sponsorluğunu üstlendiklerini açıkladı. Miss Turkey Organizasyonu Başkanı ünlü organizatör Can Sandıkçıoğlu’nun da katıldığı gecede marka işbirliklerini duyurdular.

8 Eylül 2021 günü Fişekhane’de düzenlenecek olan Farmasi Miss Turkey 2021, belli ki senenin en ses getiren etkinliği olacak. Farmasi’nin düzenlediği Farmasi Miss Turkey 2021 tanıtım gecesine katılanlar arasında Merve Sevi, Burcu Binici, Ecenaz Uçer, Ece İrtem, İlayda Oymak, İpek Bağrıaçık, Didem Devay, Şule Makaroğlu gibi ünlü isimler katıldı.

TERLEMENİN ÇÖZÜMÜ GODRY’DA

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Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınması, aşırı terleme yaşayan kişilerin kabusu olabiliyor. Vücut için doğal bir süreç olan terleme, özellikle sıcak havalarda iş ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkiler. Etkili ve güvenilir şekilde ter oluşumunu önleyen Godry mendilleri cilde güvenli, kuru bir his kazandırır; konforunuzu ve hareket özgürlüğünüzü kısıtlayan kötü kokulardan uzak tutar.

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