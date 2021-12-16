Dinçer KARACALAR

ESTETİKTE YENİ YIL GÜZELLİĞİ

Geride bıraktığımız dönem kaçınılmaz olarak bazı alışkanlıklarımızın değişmesine neden oldu. Bu süreçten elbette estetik trendler de etkilendi. Günümüzde uzun istirahat gerektirmeyen, günlük hayatı fazla etkilemeyen, cerrahi işleme gerek duyulmadan, kısa sürede sonuç alınabilen medikal estetik uygulamalarının popülerleştiğini söylemek mümkün. Her yıl estetik trendleri değişse de genç, diri ve ışıldayan bir cilt ile yıllara meydan okuyan bir vücuda sahip olma isteği hiç değişmiyor. Yılın estetik trendleri de teknolojik gelişmelerle, bu isteklere daha hızlı ve kolay cevap veren ameliyatsız uygulamalarla şekillenmeye başladı.

2022, estetik dokunuşlarla doğal görünüm sunan ameliyatsız değişim yılı! Peki 2022 trendlerinde neler var?

Kaliteli Yaşam Kliniği Medikal Estetik Hekimi Dr.Yasemin Savaş , yaptıkları uygulamalar ile kendilerine başvuran kişilerde çekiciliği ve güzelliği arttırmaya yönelik tedaviler yaptıklarını belirtiyor. Artık bize danışan hastalarımız neler yapabileceğimiz konusunda gün geçtikçe artan bir farkındalığa sahipler; amacımız kişiyi değiştirmeden en iyi haline ulaştırmak, doğal ve fresh bir görünüme kavuşturmak. Pandemi süreci de hayata bakış açımızı değiştirdi; kendimizle başbaşa kaldığımız, erteledeğimiz her şey için pişmanlık duyulan bir süreç oldu; insanlar açılma ile birlikte ertelenen tüm uygulamaları talep ettiler. Bu nedenle de medikal estetik uygulamalarının hepsinde ve talepte sayıca artış oldu. Özellikle görüntülü toplantılar ile kamerada hem yüz hem boyunda; cilt kusurları, gözenekler, lekeler, karanlık alanlar, ciltte sarkmalar fazlasıyla ortaya çıktı . Cildi yeniden yenileyen ve gençleştiren uygulamalara istek arttı. Ayrıca yine kamerada, çene hattındaki kusurları daha belirgin hale getirdiği için; çene bölgesi ve jawline uygulamaları da popülerliğini korudu. Gelişen teknoloji, modern çağa birçok yarar sağladığı gibi yaşam şekillerini değiştirip kişileri hareketsiz bir yaşama da itti. Hareketsizlik ve enerji harcamadaki azalma ile birlikte kişilerde bölgesel yağlamalar da meydana geldi dolayısıyla 2022 yılında da bahsettiğim bu yüz uygulamalarına hem de kişilerin çok vakitlerini almayacak kısa sürede etki eden vucüt işlemlerine talep olacağını düşünüyorum.

Doğal Botoks Uygulaması

Botoks uygulamasının 2022’in medikal estetik trendleri arasında yer alması şaşırtıcı bir durum değil. Ülkemizde ve dünyada sıkça tercih edilen botoks, alın bölgesi ve iki kaş arasındaki çatıklıktan kaynaklanan çizgiler, göz kenarlarında meydana gelen kazayağı adı verilen ince çizgiler ve boyunda ortaya çıkan yaşa bağlı dikey çizgileri hafifletmek üzere kullanılan bir tedavi yöntemi. Ayrıca terlemeyi önlemek için de botoks tercih ediliyor. Kısa uygulama süresi, işlem sonrası acı olmaması ve hemen normal iş hayatına dönülmesi botoksun tercih edilmesinde önemli etken. Botoks yapıldıktan sonra üç- dört gün içinde etkisini göstermeye başlıyor ve 10-15 gün içinde son halini alıyor. Botoks, popüler bir uygulama olsa da yüz kaslarının anatomisini iyi bilen konusunda tecrübeli ve uzman doktorlar tarafından yapılmalı. Botoks her yüze ayrı uygulanmalıdır yani kişinin ihtiyacına ve yüz yapısına göre yapılmalıdır.

Dolgun dudaklar

Dudaklar hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan yüzdeki en önemli noktalardan birisi. Kadında dişiliğin ve çekiciliğin özellikle belirleyicisi olan bölgelerden olan dudak bölgesine daha çekici ve daha genç bir görünüm katmak için dolgu açısından özel geliştirilmiş hyalüronik asitli dolgular kullanılır. Alt dudak üst dudaktan biraz daha dolgun olmalıdır, gülerken diş etleri görülmemelidir. Dudaklar burun ucundan çene ucuna çizilen hayali bir çizginin gerisinde kalmalıdır. Üst dudakta ‘Eros Yayı’ denilen kıvrım belirgin olduğunda daha çekici dudaklar ortaya çıkar. Dudak dolgusu aynı zamanda dudağa nem ve parlak bir görüntü vermek için yapılır.

Çekici bir yüz isteyenlere Jawline çene dolgusu

Son yıllarda net ve keskin çene hatları kadınlar arasında en çok istenen görünümlerin başında geliyor. Çenedeki hacim kayıplarında ve belirgin bir çene hattı oluşturarak yüze ‘V’ şekli kazandırmak amacıyla yapılan medikal estetik uygulaması olan Jawline (çene dolgusu) 2021’de adından en çok söz edilen uygulamalardan oldu. Ortalama 15-20 dakika süren işlemden hemen sonra kişi günlük rutine kolayca geri dönebiliyor. Kişiye yapılan jawline ve çene dolgusu ile daha erkeksi veya daha dişi bir görüntü oluşturmak mümkün.

Dinamik Vucüt Şekillendirme

Dr. Yasemin Savaş,’’ Son bir yılda bölgesel zayıflamada hem kas hem de yağ dokusuna etkili bir tedavi olan yeni nesil kas şekillendirme uygulamasına danışanlarımız oldukça talep gösterdi. Önümüzdeki yıl da vücut işlemlerinde bu uygulamanın talep görmeye devam edeceğini düşünüyorum.’’ dedi.

Sistem uygulama yapılan bölgedeki kasları stimule ederek hem kas dokusunu artırıyor hem de yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlıyor. Tedavi edilen bölgedeki kasları egzersiz programı ile ulaşılamayacak derecede çalıştırarak daha sıkı bir vücuda kavuşmayı mümkün kılıyor. Kısa süren uygulama ile kasların 20.000’ den fazla çalışarak yoğun egzersiz yapmayı sağlayan 'Kas Sistemidir.' Yeni nesil kas şekillendirme tedavi yöntemiyle daha fit ve çekici bir görünüme sahip olabilirsiniz. Bu teknoloji kasları uyarmak ve ilgili vücut metabolizmasını hareketlendirmek için kullanılan bir teknoloji. Yüksek yoğunluklu elektromanyetik enerji ile uygulama yapılan bölgedeki kasların kasılmasını sağlayarak etki eden yeni nesil kas şekillendirme tedavi yönteminin en önemli özelliklerinden biri de egzersizle bile elde edilemeyecek sonuçlar sağlaması. Kronikleşmiş kas ağrısı ve tembel kas gibi rahatsızlıkları tedavi ediyor. İşlem sadece 30 dakika sürüyor ve hastanın ihtiyacına göre 6-8 seanslık bir tedavi protokolü uygulanıyor.

Diz eklemlerini korumanın 5 altın kuralı nedir

Diz eklem kıkırdak problemlerine, en fazla bayanlarda rastlanıyor. Özellikle, dizlerinin üzerinde yer silme ya da çömelerek iş yapma sonucu diz eklem kıkırdakları harap olmaktadır, yine bayanlarda yüksek topuklu ayakkabı giymeye bağlı olarak diz eklemine binen yük daha fazla artmaktadır.

Yürümede, merdiven inip çıkmada, oturup kalkmada en çok yük binen eklemimiz dizlerimizdir. Diz eklemi, uyluk kemiği, kaval kemiği ve diz kapağı kemiğinden oluşur. Bu üç kemik birbirine, bağlar, fasyalar ve kaslarlarla bağlıdır. Kemiklerin ekleme katılan yüzlerinde kıkırdaklar ve uyluk kemiği ile kaval kemiği arasında menisküs denilen yastıkçıklar bulunmaktadır. Menisküslerin görevi, dize binen yükün dengeli dağılımını sağlamak ve bir nevi amortisör görevi görmektir.

Diz eklemlerinde ortaya çıkan ağrıların nedenleri hakkında bilgiler veren Therapy Sport Center Fizik Tedavi Uzmanı Fizyoterapist Leyla Altıntaş, şunları söyledi:

“Aşırı hareket ya da hareketsizlik, fazla kilo, giydiğimiz ayakkabılar, travmaya maruz kalma gibi birçok nedene bağlı olarak zaman içerisinde diz ekleminde ağrılar ortaya çıkabilir. Bu ağrıların en çok bilineni, ön diz ağrısıdır. Eklemdeki kıkırdak yüzeylerinin yıpranmasına bağlı olarak, özellikle yokuş aşağı ya da yokuş yukarı yürümede, merdiven inip çıkmada, yere çömelmede ağrı ve krepitasyon dediğimiz sürtünme sesleri ortaya çıkmaktadır. Hastalığın başlarında, ağrı hafif düzeydeyken problem ilerledikçe ağrının şiddeti de artar. Menisküs ve bağ yaralanmaları daha çok sporcularda görülürken, kıkırdak problemlerine en fazla bayanlarda rastlamaktayız. Özellikle, dizlerinin üzerinde yer silme ya da çömelerek iş yapma sonucu diz eklem kıkırdakları harap olmaktadır, yine bayanlarda yüksek topuklu ayakkabı giymeye bağlı olarak diz eklemine binen yük daha fazla artmaktadır. Bunun sonucunda da, kıkırdaklar zaman içerisinde incelir ve kemik yüzeyler birbirine sürtünmeye başlar. Ağrı, bu şekilde ortaya çıkar.” dedi.

Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, alınacak bazı basit önlemler ve yapılacak egzersizle ile eklem kıkırdaklarının korunarak ağrıların yaşanmayacağını kaydederek, diz eklemlerini korumanın 5 temel kuralını anlattı:

1-Dize binen yükü azaltmalıyız, bunun için mümkün olduğunca fazla kilolarımızdan kurtulmalıyız ve ağır yükler taşımamalıyız.

2-Özellikle bayanlar için çok yüksek topuklu ya da babet tarzı ayakkabılar tercih etmemelidir, onun yerine 2 cm dolgu topuklu ayakkabılar tercih etmeliyiz.

3-Çok fazla merdiven inip çıkmamalıyız, unutmayalım ki herşeyin fazlası zararlıdır.

4-Uzun süreli çömelme pozisyonunda yapılan işlerden uzak durmalıyız ve temizlik esnasında dizlerimizin üzerinde durmamalıyız.

5-Diz çevresindeki kasları ne kadar kuvvetli tutarsak, ekleme binen yükü o kadar azaltırız. Düzenli olarak yapacağımız basit egzersizler ile bu kasları güçlendirebiliriz. Bu egzersizlerden bazıları şunlardır:

**Dizleriniz düz uzatılmış pozisyonda otururken, dizinizin altına rulo yapılmış bir havluyu koyunuz ve dizinizi aşağı doğru bastırarak, havluyu ezin, 5’e kadar sayıp tutun ve bırakın sonrasında 5 sn dinlenin.

**Dizleriniz düz uzatılmış pozisyonda otururken, dizlerinizin arasına bir yastık koyunuz ve bacaklarınızı birbirine doğru yaklaştırarak, yastığı sıkıştırın 5’e kadar sayıp tutun ve bırakın 5 sn dinlenin.

**Dizleriniz düz uzatılmış pozisyonda sırt üstü yatarken, tek tek bacaklarınızı yerden 1 karış olacak kadar yukarı kaldırınız, 5’e kadar sayın ve tekrar yere indirin, sonra diğer bacakta aynı hareketi tekrarlayın.

Bu basit egzersizleri, 10’ar tekrar olarak günde 2 kere yapmanız, kaslarınızın gücünü korumasında yardımcı olacaktır.

İnme hakkında bilinmeyenler

“İnme çoğu zaman bir beyin hastalığı olarak bilinir ancak bir damar hastalığıdır. Cerrahi bir müdahale edilecekse kalp-damar cerrahisinin alanındadır” diyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, inme ile ilgili merak edilenleri anlattı...

Temel olarak iki sebepten olur. Beyin içindeki damarların patlamasına bağlı kanamaya bağlı olabilir. Ancak daha sıklıkla ince beyin damarlarının tıkanmasıyla, o damarın beslediği bölgeye kan akışının kesilmesinden olur.

Beyin damarlarının tıkanması iki sebepten olur: Kalp içerisinde oluşan bir pıhtı beyine atar ve içinden geçemeyeceği kadar küçük bir damara ulaşınca damarı tıkar. Diğer bir nedeni ise beyni besleyen şah damarlarının daralması ve darlığı oluşturan yağ ve kireçli yapıların koparak ileride daha ince damarları tıkamasıyla olur.

YAKIN AKRABANIZ İNME OLDUYSA RİSK ALTINDASINIZ DEMEKTİR

Şah damarı tıkanıklıkları ateroskleroz dediğimiz hastalıktan dolayı olur. Kalp damarı veya bacak damarı tıkanıklıklarından bir farkı yoktur. Genetik yatkınlık en önemli nedenlerindendir. Yakın akrabalarınızda inme veya kalp krizi geçiren, by-pass veya stent olan kişiler varsa risk altındasınız. Sigara, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, obezite, hareketsiz bir yaşam diğer risk faktörleridir.

Maalesef şah damarı darlıkları çoğu zaman hiç bir belirti vermez. İlk belirti inme olabilir. Bir kolunuzun veya bacağınızın, bazen ikisinin birden tutmaması, konuşamama, ani körlük inmeye bağlı oluşur. Bazen bu belirtiler olup kısa sürede düzelir, bu duruma "Geçici iskemik atak" deriz. Bu hastalara yapılan tetkikler sonucunda şah damarı darlığı tespit edilirse bir an önce stent ya da ameliyatla darlık giderilmelidir.

KOLAY TEŞHİS EDİLİR

Şah damarı tıkanıklığı kolay teşhis edilebilir bir hastalıktır. Doppler dediğimiz ultrason ile darlık teşhisi ve darlığın derecesi tamamen boyun yüzeyinden göruntülenir. Ancak darlık yüzde 70 ve üzeri ise ameliyat yapmadan mutlaka bir anjio goruntülemesi yapılmalıdır. Klasik bir anjio yapılabileceği gibi, bilgisayarlı tomografi ile sanal bir anjio da olabilir.

Şah damarı darlıkları da, kalp damar darlıklarında olduğu gibi anjio ile stent takılarak veya ameliyatla tedavi edilir. Bu ameliyatta kalp by-pass ameliyatından farklı olarak tıkalı damarın ilerisine yeni bir damar dikilerek darlık by-pass edilmez. Tıkalı damar açılır, tıkanıklık temizlenir ve bir yama ile damar genişletilerek dikilir.

ŞAH DAMARI TIKALILARIN YARISINDAN FAZLASINDA KALP DAMAR TIKANIKLIĞI DA VARDIR

Şah damarı tıkanıklığı giderilirken stent yapılmasi ameliyata oranla beyne bir parça atması ve işleme bağlı bir inme gelişmesi açısından daha risklidir. Stentte darlık anjio gorüntülemesi altında kılavuz bir telle geçilir. Bu telin üzerinden bir balon ilerletilir ve darlık kısmında şişirilerek darlık açılır. Bütün bu işlemler sırasında darlığı oluşturan ‘Plak’ dediğimiz yağ ve kireçten oluşan yapıdan bir parça koparak ince beyin damarlarına atabilir. Ameliyatta ise damarın darlık olmayan temiz iki bölümünde akım kesilir ve darlık oluşturan kısım açılarak tüm plak temizlenir. Bundan dolayı parçacık atma ihtimali çok düşüktür.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Şah damarı tıkalı kişilerin yarısından fazlasında kalp damar tıkanıklığı da vardır. O nedenle hem kalp hastalığını erken teşhis etmek, hem de şah damarı ameliyatı esnasında kalp krizi geçirme riskini ortadan kaldırmak için bu kişilere ameliyat öncesi kalp anjiosu yaptırırız. Her ikisini de ameliyat etmemiz gereken bir durum olduğunda hangi taraftaki darlık daha kritikse ve mümkünse öncelikli olarak şah damarı ameliyatı yapmayı tercih ederek iki aşamalı operasyon planlarız” diyor.

Inme sonuçları hayat boyu sakat kalmanıza sebep olacak bir hastalıktır. Şah damar tıkanıklıkları şikayet yaratmayan sinsi hastalıklardır. İyi tarafı kolay ve eziyetsiz tanı koyulabilir. İnme gelişmeden olacağınız bir ameliyatla, hayat boyu kalıcı bir sakatlık geçirmeden sağlıklı yaşayabilirsiniz

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