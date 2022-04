Dinçer KARACALAR

Türk Bilim İnsanları örümceklerden ilham alarak saç ekiminde yeni yöntem geliştirdiler:

“Arşimed Saç Ekimi Tekniği”



Saç ektirenlerin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen alın çizgisinin kaybolması ve oluşan yapay görünüm gibi sorunlara karşı geliştirilen yeni teknik yüz güldürüyor. Doğanın Arşimetleri Örümceklerden ilham alınarak geliştirilen ve özel bir dizilim tekniği kullanılan yöntem, saç ekim işlemi sonrası doğal bir görünüm sağlıyor.



“Arşimed Saç Ekimi Tekniği” ile ilgili bilgi veren Biyoteknoloji Uzmanı Dr. Ahmet Katı, “Saç diziliminin ilk çıkış noktası tepe noktası denilen saç dönerleridir. Bu başlangıç Arşimed spirali olarak bilinen eğrinin ilk başlangıç noktası olarak kabul edilirse, Arşimed kuralı ile birebir örtüştüğü görülür. Aynı örümceklerin kendi ağlarını ördükleri bir matematik hesabıyla örtüşür.” dedi.



“Bu bir Dizilim Tekniğidir”



Tekniğin, saç ekimi sonrası doğal görünümü önemli ölçüde desteklediğini ifade eden Dr. Ahmet Katı, ”Saç ekiminde en az iyileşme süreci kadar önemli olan bir diğer husus da saçların görünümüdür. Çünkü insanlar saç ektirdiklerinin belli olmasını istemezler. Bu sebeple tedavi bittikten sonraki dönemde kişiler işin estetik kısmını incelemeye başlar. Saç ekimi yaptırıp memnun olmayan kişilerin en çok şikayet ettiği konuların başında doğal görünümün kaybolması ve ekilmiş saçların belli olması gelir. Bu problem Arşimed Saç Ekimi Tekniği ile ortadan kalkıyor. Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirilen yöntem, diğer saç ekim yöntemlerinden farkı doğal görünümün sağlanması için geliştirildi. Doğanın arşimedleri, yüksek mühendisleri olan örümceklerin ağlarını örerken kullandığı matematiği örnek alan bu saç ekim tekniğinde, kafada bir merkez baz alınır. Bu merkezden yola çıkarak kanallar çapraz şekilde açılır. Bu çapraz ve dikey çizgiler kendi arasında bağlanarak örgü şeklinde ilerlenir. Örümcek ağındaki gibi dikey çizgiler ve ardından o dikey çizgileri birbirine bağlayan paralellikte hafif sallantılı çizgiler uygulanır. Saç ekimi bu şekilde yapıldığında daha doğal ve yüz güldürücü sonuçlar elde edilir.” Şeklinde konuştu.



“Ön çizgi hattı olmalıdır fakat bu saç ekimi ön çizgi hattına göre yapılmamalıdır.”



Dr. Katı sözlerine şöyle devam etti:



“Doğuştan mükemmel saçlara sahip olan kişilerin saç dizilimi incelediğinde, Arşimed Sarmalı ile birebir örtüştüğü görülür. Yani doğal saçlar aynı bu teknikteki gibi bir matematiksel dizilime sahiptir. Saçlara güzel ve doğal görünümü veren saçın dizilimidir. Doğal ve mükemmel saçlar da anatomi gereği bir merkezden çıkar ve çevresine dağılarak devam eder. Doğallığın yakalanması için ekimin doğru yapılması ve kanalın doğru yerde doğru açıda açılması gerekir. Çünkü doğru kanal doğru açı ile açılmaz ise ne kadar saç ekilirse ekilsin istenen sonuç alınamaz. En çok yapılan yanlışlardan olan ön çizgi hattının belirlenmesi ve ardından ekim işleminin yapılması büyük hatadır. Ön çizgi hattı olmalıdır fakat bu saç ekimi ön çizgi hattına göre yapılmamalıdır.

HİS-PRP ile annelik şansı artıyor



40 yaşın altında olup menopozla erken tanışmış veya anne olamayan, Rahim duvarında kalınlaşma problemi yaşayan kadınların rahmine PRP enjekte edilerek gebelik şansı yükseltiliyor. HİS-PRP tedavi yöntemi sayesinde umut verici sonuçlar elde edildiğini söyleyen Prof. Dr. Gökalp Öner, “Kişinin kendi kanından elde edilen PRP uygulaması, başarısız tüp bebek denemeleri olan kadınların çoğunda etkili oldu. Bu plazma ile rahim içerisine histeroskopik yöntemle girilerek rahim duvarı kalınlaşıyor ve tutunma oranı artırılarak sağlıklı gebelikler elde etme yolunda bizler de önemli adımlar atıyoruz” diyor.



Gebelik başarısı için kadının yaşı büyük önem taşıyor. 35 yaşından itibaren doğurganlıkta düşüş yaşanıyor. 40 yaşından sonra ise gebelik başarısı hızla düşüyor. Tekrarlayan düşükleri araştıran Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, hasta farklı doğurganlık sorunlarına sahipse, yumurta sayısı aşırı derece azalmışsa, erkekte ileri sperm azlığı veya yokluğu mevcutsa; anne olma şansının çok düştüğünü belirtiyor. Rahim duvarının ince olmasından kaynaklanan başarısız gebelikleri engellemeye yönelik araştırmalar da gerçekleştiren Prof. Öner, biyolojik bir yöntem keşfetti. HİS-PRP ile tüp bebek teknolojisine katkı veren bu yöntem, kısırlıktan muzdarip tüm kadınlarda gebelik şansını yükseltti. Söz konusu kısırlık tedavisiyle rahim sağlığı düzene sokuluyor ve anneliğin yolu açılıyor.

RAHİM DUVARI KALINLAŞIYOR

“Özellikle ince duvarı olan rahmin zayıf kısımlarına HİS-PRP enjekte edildiğinde rahim duvarı bir süre sonra kalınlaşıyor ve bebeğin rahimde tutunması sağlanıyor” diyen Öner, Sorun şu ki, kadınlar bize geç geliyorlar. 40 yaşına yaklaştıklarında başvuranların sayısı fazla. Fakat o zaman yumurta rezervleri ya düşük ya da zaten kalitesiz olabiliyor. Daha erken gelmeleri önemli. Fakat 40 yaşında da gelse umut yine var. Gelen hastalarım arasında 'Anne olmanız imkansız' denilerek geri çevrilenler var. Bu hastaların çoğunda gebelik oluştu. Tedavilerle hamilelik gerçekleşiyor fakat hastalarımızın bazılarında da düşüklerle bebek kaybedilebiliyor. İşte HİS-PRP yöntemi ile rahim inceliğine bağlı düşük sorunlarında çok önemli aşamalar kaydedildi" diyor.

GÜZELLİK ARTIK “MAYMİRA”YA EMANET

Melis Güler’in sahibi olduğu 3 çocuğunun baş harflerinden oluşan “Maymira” güzellik merkezi, ünlü isimlerin katılımı ile Alkent bölgesinde açıldı.

Cemiyet hayatından isimlerinin katıldığı açılışa ilgi büyüktü. Melis Güler güzellik sektöründeki en son yenilikler hakkında bilgi verdi. Alkent 2000’de yaşayan elit kişilere yakın mesafede olan güzellik merkezinde birçok işlem yapılacak.

Şehir hayatının yüksek temposunda seninle!

Yorucu ve tempolu şehir hayatında bazen enerjimizin düştüğünü hissederiz. Yetersiz uyku ve beslenme, mevsim değişikliği, yüksek stres düzeyi de bağışıklık sistemimizi etkiler. Dr. Erdem Güleç C vitaminini ve eksikliğini anlattı.

C vitamini (askorbik asid), insanlar için zorunlu bir besindir. C vitamininin vücudun çoğu dokusuna sağlamlığını veren kolajenin üretiminden alyuvarların işlemesine kadar çok sayıda görevi vardır. Beslenme rejiminde C vitamininin eksikliği iskorbüt hastalığına yol açar. Bu hastalık, halsizlik, kolayca kanayan diş etleri, ciltte morluklara neden olan deri altında küçük kanamalar, saçların kıvrılması, eklem ağrısı ve nefes darlığı şeklinde kendini gösterir. C vitamininin günlük yeterli miktarda alınamaması sonucunda, bu kadar ağır bir tablo olmasa bile bir çok dermatolojik bulgu ortaya çıkabilir. C vitamini eksikliğinin önemli bir erken belirtisi de bitkinliktir.

İPANA VE TOG İŞ BİRLİĞİYLE OKULLARIN MÜZİK ODALARINA DESTEK!

Tüketici beklentileriyle teknolojinin sunduğu yenilikleri başarılı bir şekilde bir araya getiren inovasyon lideri P&G, kişisel bakım markası İpana ile gençlerin müzik eğitimine katkıda buluyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile iş birliği düzenleyen İpana, “Gülüşün Ses Getirsin” sloganıyla; yapılan her bir İpana alışverişinde okullarda müzik odaları yapılması için destek sağlıyor.

Essential Looks’tan 2022’nin İlk Koleksiyonu;

Cesur ve Yaratıcı Saçların Sezonu…

Dünya 2022 ile birlikte yeni bir uyum çağını da karşıladı. İnsanlar, dünyanın gelişimine ve değişimine adapte olurken yaratıcılıklarını ve bireysel yeteneklerini öne çıkarmak için de yoğun bir istek içinde. Yeniliğe, ilham almaya ve yaratıcılığa odaklanan Schwarzkopf Professional'ın Essential Looks ekibi de dünyanın yeni ruhunu analiz ederek 2022'nin ilk saç koleksiyonunu hazırladı. Essential Looks’un 2022 ilkbahar – yaz saç koleksiyonunda 3 yeni trend bizleri bekliyor. WANDERLUST, CRAFTED SOULS ve TOUGH ICON olarak adlandırılan yeni Essential Looks trendleriyle saçlarda değişim başlıyor.

Sizden ilk kez hediyemi Cerebral Palsy’li çocuklar için istiyorum

Oyuncu Ceyda Düvenci, doğum günü vesilesiyle anlamlı bir kampanya başlattı. Düvenci, sevenlerinden hediye yerine Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı) Cerebral Palsy’li çocuklar yararına bağış istedi.

16 Nisan’da 45. yaşına girmeye hazırlanan oyuncu, kampanyanın duyurusunu da sosyal medya hesaplarında yaptı.

Instagram hesabından takipçilerine şöyle seslendi: “Doğum günü çocuğu olmama 8 gün kaldı. İlk kez sizden hediyemi istiyorum. Bu yıl, doğum günümde hediyeleriniz yerine desteğinizi Cerebral Palsy’li çocuklara armağan ederek iyiliği ve mutluluğu onlarla birlikte paylaşalım istedim. Hadi, hep birlikte engelleri kaldıralım. Bağış linkimi bio’mda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Destekleriniz #alkışıhakeder”