Dinçer KARACALAR

Tırnaklarda yaz modasını keşfedin

Havaların ısınmasıyla birlikte renkli yaz trendleri ile hayatımızı renklendirmeye başladık. Bahar çiçekleri açmaya başlamışken bakımlı ve güzel görünen eller için harika yeni desenler ve modeller tercih ediliyor. Tırnak süsleme sanatı olarak bilinen nail art, neredeyse her kadının güzellik rutinleri arasına girdi. Rengarenk ve güzel görünen eller için desenli protez tırnaklar oldukça popüler oldu. İşte 2022 yaz tırnak modası hakkında merak edilenler...

Gökkuşağının tüm renklerini tırnaklara taşınıyor. İsterseniz modern hatlarla isterseniz çiçeklerle süsleyin ama gökkuşağının tüm renklerini taşıdığınız tırnaklarınız hem oldukça ilgi çekecek hem de her baktığınızda sizi mutlu edecek.

Birbirinden güzel desenlerle süslenmiş protez tırnaklarla bakımlı ve harika görünen ellere sahip olabilirsiniz. Kağıthane avangart’da hizmet veren Buk Beauty stüdyo ‘nun Kurucusu Buket Acar Önal, tırnaklarda 2022 modasını anlattı ve protez tırnak yaptırırken dikkat edilecekler konusunda önemli uyarılarda bulundu.

FEMİNEN VE MASKÜLEN TARZLAR ÖN PLANDA

Nasıl ki moda sektöründe 80’ler 90’lar tarzı geri geliyorsa, tıpkı tırnaklarda da aşırıya kaçılmamış, daha feminen ve aynı zamanda maskülen diyebileceğimiz, sade fakat oldukça temiz ve şık duran, her insanın el ve tırnak tipine uygun, doğal görünümü bozmayan renk, boyut ve şekiller tercih ediliyor.

YAZIN GÖZDESİ NEON RENKLER

Aslında her yaz olduğu gibi bu yaz da yine neon renkler revaçta olacak. Aynı zamanda soft pudra tonlarını sık sık göreceğiz.

Pantone 2022 ilkbahar yaz renklerinden kahvemsi ve saks mavisi gibi renkleri, kıyafetlerde olduğu gibi tırnaklarda da sıkça göreceğiz.

Son olarak bronz tenlerin vazgeçilmezi kireç beyazı, kırık beyaz gibi beyazın her tonunu iliklerimize kadar hissedeceğiz.

TIRNAKLARDA İLKBAHAR ÇİÇEKLERİ

Desenlerde en çok konsept temalar ön planda.

Örneğin; sevgililer günü haftasına girildiğinde tırnaklarda bolca kalpli çizimler, ilk bahar yaklaştıkça çiçekler ve yapraklar gibi desenler göreceğiz. Çizimler tıpkı standart kalıcı oje uygulamasındaki gibi, siz çıkartmak isteyene kadar şeklini ve parlaklığını koruyor.

NASIL UYGULANIYOR?

Birbirinden güzel desenlerle süslenmiş rengarenk tırnaklara kavuşmak için uzun ve güçlü tırnaklarınızın olmasına gerek yok. Kolayca uygulanan protez tırnak uygulaması, uzun süre kalıcı ve güçlü tırnaklara sahip olmanızı sağlıyor.

Tasarımcıların birbirinden güzel desenleriyle süslenen tırnakları uygulama süresi değişiklik gösterebiliyor. Nail Art Designer Önal, desenli protez tırnakların uygulaması ve tırnaklarda son moda şekillendirmeler hakkında şöyle diyor;



"Kalıcı oje üzerine, farklı boya ve malzemelerle tasarımcının yaratılıcılığına ve kullanıcının tercihine göre yapılmaktadır. Süresi, seçilen tasarıma bağlı olarak değişebilmektedir."

KÜT MÜ OLMALI, OVAL Mİ?

Bilinen birkaç standart stil dışında, son dönemde oldukça fazla tırnak şekli ortaya çıkmıştır. Örneğin sıkça tercih edilen küt ve oval tırnak son zamanlarda yerini badem ve balerin adı verdiğimiz tırnak şekillerine bırakmıştır.

Çok uzun ve küt tırnaklar, naturelliğin ön planda olduğu şu dönemde demode diyebileceğimiz stil grubuna girebilir.

DEZAVANTAJLARI VAR MI?

Protez tırnak doğru uygulamalarla yapıldığında dezavantajı olan bir yöntem değildir.

Avantajlarından bahsedecek olursak eğer; estetik görünümün bozulmasını yüksek oranda sıfırlar.

Bütün tırnaklara yapılabildiği gibi, kırılan bir kaç tırnağa da yapılarak, kişinin tırnak boyu orantısızlığı da düzeltilebilir.

Kullanılan malzemeye alerjisi olan ve mesleğin icrasını kısıtlayacak durumda olan kişiler protez tırnak kullanamaz. (Örneğin; masörler, hemşireler, aşçılar, vb.)

BU NOKTALARA DİKKAT!

Her konuda olduğu gibi protez tırnak konusunda da doğru uygulama kusursuz ve sorunsuz bir görünüm için oldukça önemli. Buket Acar Önal, protez tırnak uygulaması yaptırırken dikkat edilecekleri anlattı:

"Protez tırnak uygulaması yaptırırken, kişi tırnak yatağından çok daha uzun bir tırnak yaptırmamaya özen göstermelidir. Çünkü tırnak yatağı, üzerindeki malzemeyi taşıyamadığı takdirde, estetik güzellik oluşturulmaya çalışılırken daha kötü sonuçlara sebep olabilir."

PROTEZ TIRNAKLARIN BAKIMI DA ÇOK ÖNEMLİ

Bu nedenle protez tırnak yaptırırken tırnak yatağının boyuna, genişliğine uygun formda tırnak şekli seçilmeli ve uygulanmalıdır. Ayrıca protez tırnak uygulaması yaptırırken olduğu kadar, yaptırdıktan sonra da dikkat edilmesi gereken bir çok nokta var.

ÖZENLİ KULLANIM KALICILIĞINI ARTIRIYOR

Protez tırnak bakımları aksatılmamalı, tırnaklar çok sert darbelerden korunmalıdır. Tıpkı doğal tırnaklarımızı günlük yaşamda yardımcı bir araç olarak kullanmadığımız gibi, protez tırnakları da aynı özenle kullanmalıyız.

BEBEK BİSKÜVİSİNDE EN ÖNEMLİ KRİTER

DOĞAL VE YETERLİ BESİNİ BARINDIRMASI

Biyolog Özlem Atabaş ve Beslenme Uzmanı Didem Kanca Üstay, bebek bisküvileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Atabaş, bebek bisküvisi üretirken; bebeklerin sindirimini, günlük almaları gereken besin öğelerini, vitamin ve minerallleri, ürünün organik olmasını düşünerek hareket ettiklerini söyledi. Üstay da bebek bisküvilerinin her anlamda aileler için hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekti.

Biyolog Özlem Atabaş ve Beslenme Uzmanı Didem Kanca Üstay, bebek bisküvileri hakkında konuştu. Türkiye'de ilk organik sertifikalı bisküvi markası Gekoo’nun kurucusu Özlem Atabaş, bebek bisküvisi alırken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı: “Beslenmenin sadece karın doyurmak değil, karbonhidrat, protein, yağ, lif, vitamin, mineral, antioksidanlardan dengeli ve zengin bir beslenme farkındalığına sahip olmak olduğunu unutmamak gerek. İçerik zenginliğinin yanı sıra içeriğin temiz, insan bedenine ve doğaya zararlı olmayan ham maddelerden hijyenik bir şekilde üretilmiş olması da çok önemli.

Piyasada organik bisküvilerin çoğu sadece un, yağ, şeker içeriği için sadece glikoz-fruktoz içeren elma suyu ile üretiliyor. Besin içeriği vitaminle zenginleştirilmiş ancak palm yağı, glikoz şurubu gibi maddeleri içeren endüstriyel bisküvilerin de ne kadar faydalı olduğu tartışmaya açık bir konudur.

Dikkat edilmeyen, mevzuatlarda olmayan bir diğer konu organik veya endüstriyel olsun, yüksek ısıda pişen unlu ve şekerli her gıdanın HMF ve akrilamidler açısından riskli olduğunu unutmamak gerekiyor.”

Scalp Clinix’ten Saç Dökülmesine Karşı Evde Bakım Serisi…

Saç dökülmesi, erkekler gibi kadınların da en önemli problemleri arasında yer alıyor. Profesyonel saç bakım markası Schwarzkopf Professional'ın en ileri ve en güçlü saç onarım teknolojisine sahip markası Fibre Clinix, şimdi tamamen kişiselleştirilebilir baş derisi bakımı sunan serisi Scalp Clinix’in Saç Dökülmesi Karşıtı Serisi ile saç kayıpları için en etkili çözümlerden birini sunuyor. Scalp Clinix’in evde bakım uygulaması için geliştirdiği seri ile bir sonraki kuaför ziyaretine kadar evde saç ve baş derisi sağlığınızı korumanız mümkün hale geliyor.

Bodrum’u Çikolata ve Kahve kokusu saracak.

Bodrum Çikolata & Kahve Festival’i 30 Nisan- 1 Mayıs tarihler arasında Bodrum Oasis Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bodrum’un ilk Kahve & Çikolata Festivali 30 Nisan- 1 Mayıs 2022 tarihlerinde Oasis Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşecek. Bodrum ve Muğla’nın butik ve üretici çikolata-kahve markaları bu özel festival de ziyaretçileri ile buluşuyor.

BAYRAMDA ALTIN BESLENME ÖNERİLERİ

Ramazan süresince değişen öğün saatlerinin yerini, bayramın ilk günü itibariyle tekrar eski beslenme düzeni almaya başlar.



Diyetisyen ve Sürdürülebilir Beslenme Uzmanı Deniz Geçkil, Ramazan’da belirli bir yeme disiplinine alışmış olan bağırsak ve mide sisteminin yorulduğunu söyledi. Geçkil, "Bu nedenle özellikle hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi sağlık sorunları olan kişiler için bayram coşkusu, yerini sıkıntılı günlere bırakabilir" dedi.



MUTLU BAYRAMLARIN SIRRI HAFİF BİR KAHVALTI



Geçkil şu bilgileri verdi: "Günün belki de en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamamak, sindirim sistemimizin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.



Bayram süresince gün içerisinde daha fazla besin tüketeceğinizi göz önünde bulundurarak günü hafif bir kahvaltı ile karşılamanız mantıklı olacaktır.



Börek ve kızartmalardan oluşan bir kahvaltı sofrası yerine, yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, mevsim yeşillikleri ve tam tahıl ekmeğinden oluşan bir kahvaltı güne daha hafif başlamanızı sağlayacaktır."



SU SU SU



Ramazan ayı boyunca su tüketiminin azalmasından kaynaklanan sıvı kaybının giderilmesi için günde en az 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Geçkil şunları söyledi:" "Bayram ziyaretleri sırasında çok fazla miktarda çay ve kahve ikramı olabileceğinden günde en fazla 2-3 çay bardağı açık çay veya 1-2 fincan kadar kahve tüketilmeli ya da çay ve kahve yerine bitki çayları tercih edilmelidir.



TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT!



Bayram klasiklerinden çikolata, şeker ve tatlı tüketiminin önüne geçmek için gelen misafirlerinize de küçük porsiyonlar halinde sade dondurmalar, sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler ikram edebilirsiniz.



PORSİYON KONTROLÜ



Bayram ziyaretlerinde kızartılmış, çok tuzlu ve ağır yemeklerden kaçınmakta fayda var. En doğru olanı bu dönemde de az ve sık beslenmeye devam etmek ve besin çeşitliliğinin yanında porsiyon kontrolüne özen göstermektir.



FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ!



Fiziksel aktivite, bayramda da son derece önemli. Bayram ziyaretleri esnasında fiziksel aktivite mutlaka artırılmalıdır. Yakın mesafe ziyaretlerinize yürüyerek gidebilirsiniz. Eğer böyle bir fırsatınız yoksa ailenizle birlikte yürüyüşlere çıkabilirsiniz."

WELL WORLD ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLADI

Cemiyet dünyasının tanınmış isimleri önceki gün "Geleceğin Sağlık Anlayışı" mottosuyla Ataşehir’de hizmet veren Well World Aesthetic & Longevity Clinic’teki davette bir araya geldi.

Well World’ün Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer ev sahipliğindeki etkinlikte misafirler, sağlıklı uzun yaşam ‘longevity’ üzerine bilgi sahibi oldu. Burcu Hattat, Öykü Erdem, Pınar Tezcan Özçapkın, Hande Adıgüzel, Sibel Vatandost, Petek Ertüre, Burcu Anık, Hacer Özil, Serap Sarı, Züleyha Körbulak ve Nurgül Kemalbay’ın katıldığı davette ünlü isimler uzun ve sürdürülebilir sağlıklı yaşam için yapılabilecekler hakkında bilgi aldılar.

Misafirleriyle yakından ilgilenen Burak Tuncer katılımcılara kliniği gezdirerek, merak edilenleri cevaplandırdı.

BAŞ DÖNMESİNİN NEDENİ

Sık gözlenen bir şikayet olan baş dönmesini Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünden Doç. Dr. Çiğdem Kalaycık Ertugay’a sorduk. Ertugay diğer adıyla vertigo olan baş dönmesini, ‘’halk arasında bilinenin aksine bir hastalık değil; hastalık habercisi olan bir semptom, şikayettir’’ diye tanımladı.

Hastaların bu şikayeti, çoğunlukla “boşluk hissi”, “denge kaybı”, “sersemlik hissi”, “sallanma hissi”, “kendi veya etraf dönüyor hissi” şeklinde tasvir ettiğini söyleyen Uzman Ertugay; ilk başvurulan branş her ne kadar nöroloji olsa da tüm baş dönmelerinin %80’inin kulak kaynaklı olduğunun altını çizdi. Bunun yanı sıra son günlerde de Coronavirüs Omicron B.A2 varyantına bağlı baş dönmelerinin de oldukça sık gözlenen nedenler arasında olduğunu hatırlattı.