Dinçer KARACALAR

BAŞ DÖNMESİNİN SIK GÖRÜLEN 10 NEDENİ

Sık gözlenen bir şikayet olan baş dönmesini Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünden Doç. Dr. Çiğdem Kalaycık Ertugay’a sorduk. Ertugay diğer adıyla vertigo olan baş dönmesini, ‘’halk arasında bilinenin aksine bir hastalık değil; hastalık habercisi olan bir semptom, şikayettir’’ diye tanımladı.

Hastaların bu şikayeti, çoğunlukla “boşluk hissi”, “denge kaybı”, “sersemlik hissi”, “sallanma hissi”, “kendi veya etraf dönüyor hissi” şeklinde tasvir ettiğini söyleyen Uzman Ertugay; ilk başvurulan branş her ne kadar nöroloji olsa da tüm baş dönmelerinin %80’inin kulak kaynaklı olduğunun altını çizdi. Bunun yanı sıra son günlerde de Coronavirüs Omicron B.A2 varyantına bağlı baş dönmelerinin de oldukça sık gözlenen nedenler arasında olduğunu hatırlattı.

Dr. Ertugay, baş dönmesinin en sık görülen nedenlerine 10 başlık ile dikkat çekti:

Kulak Kristallerinin Oynaması: İç kulakta yer alan ve halk arasında kristaller adı verilen kalsiyum karbonat kristallerinin bulundukları noktadan kopup denge kanallarının içine dolması ile oluşur. Hastalar başı sağa sola çevirmek, öne eğilmek, başı yukarı kaldırmak gibi baş hareketleri ile tetiklenen ve bir dakikadan kısa süren şiddetli baş dönme hissi tarif ederler. Hava değişimleri ve küçük travmalar bu hastalığın nedeni olabilmekte olup özellikle bahar döneminde şikayetler artmaktadır. Tanıda Videonistagmografi eşliğinde yapılan pozisyon testleri oldukça yararlıdır. Tedavide ise repozisyon manevraları dediğimiz ve poliklinik şartlarında uygulanan birkaç hareket ile hastanın şikayeti tamamen gerileyebilmektedir. Bu hastaların yapılan manevraları evlerinde kendi kendine yapmaya çalışmaları ciddi sorunlara neden olmakta ve önerilmemektedir. Ayrıca, bu hastalarda şikayetlerin tekrarlamaması için kafa travmasından kaçınmak önerilmektedir.

İç Kulak Tansiyonu: İç kulaktaki denge sıvısında basıncın artmasına bağlı geliştiği düşünülmektedir. Hastada aniden başlayan baş dönmesinin yanı sıra kulakta dolgunluk hissi, kulak çınlaması ve işitme kaybı şikayetleri de olmaktadır. Baş dönmesi atakları genellikle saatlerce sürmektedir. Özellikle işitme kaybı şikayeti olan hastaların acil bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurmaları önerilmektedir. Hastalara atak döneminde ve atak aralarında farklı ilaç tedavileri verilmektedir. Ayrıca tedavide tuz kısıtlaması da önerilmektedir. İlaç tedavilerinden fayda görmeyen ve sık atak geçiren hastalarda kulak zarına tüp takılmasından denge sinirinin kesilmesine kadar birçok farklı cerrahi yöntem uygulanabilmektedir. Stres bu hastaların şikayetlerini tetiklediği için bu hastalarda stres kontrolü önerilmektedir.

Denge Sinir İltihabı: Dengeden sorumlu sinirimiz olan vestibüler sinirin iltihabıdır. Ani başlayan şiddetli baş dönmesi, bulantı-kusma şikayeti ile hastalar çoğunlukla acil servise başvurmaktadırlar. Bu hastalar desteksiz yürüyememekte olup gözlerini bile açmakta zorlanmaktadırlar. Altta yatan neden çoğunlukla birkaç hafta önce geçirilen bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Tedavide öncelikle ilaç tedavisi verilmekte ve iyileşme döneminde hastalara rehabilitasyon egzersizleri uygulanmaktadır.

Coronavirüs: Özellikle Omicron B.A2 varyantında hastalarda halsizlik şikayetinden 2-3 gün sonra baş dönmesi şikayeti de olabilmektedir. Hatta, hastalar hastaneye başvuru yaparken herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu şikayeti olmadan sadece baş dönmesi şikayeti ile bile gelebilmektedirler.

Kronik Orta Kulak İltihabı ve Labirentit: Kronik orta kulak iltihaplarında iç kulak ile orta kulak boşluğu arasında fistül dediğimiz iç kulak sıvı kaçağının olması halinde baş dönmesi şikayeti olabilmektedir. Bu hastalarda tedavi cerrahidir. Ayrıca geçirilen bir viral enfeksiyon sonrası labirentit dediğimiz iç kulak iltihaplanması da görülebilmektedir. Bu hastalar ilaç tedavisi ile iyileşebilmekte olup nadiren de olsa hastalık kulakta işitme kaybı gibi kalıcı hasarlar bırakabilmektedir.

Migren: Migrende baş dönmesi baş ağrısı öncesinde veya sonrasında olabilmektedir. Bu hastalarda ayrıca başta ve kulakta basınç ve dolgunluk hissi olabilmektedir. Geçmişte “araç tutması” şikayeti bu hastalarda sıklıkla saptanan bir bulgudur. Migren tedavisi ile baş dönmesi de gerilemektedir. İlaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda botoks tedavisi de uygulanabilmektedir.

Nörolojik Hastalıklar: İnme, multipl skleroz, tümörler gibi nörolojik hastalıklar baş dönmesi ile gelebilmektedir. İnmede baş dönmesinin yanında etkilenen beyin veya beyin sapı bölümüne bağlı ek şikayetler olmaktadır. Tümörlerde ise hastalar genellikle hafif seyreden, uzun süreli dengesizlik şikayetinden yakınmaktadırlar. Tanı yapılan nörolojik muayene ve görüntüleme ile konmaktadır.

Servikal Vertigo: Boyun kaynaklı problemler nedeniyle yaşanan baş dönmesidir. Hastalarda baş ve boyun ağrısı, kulak çınlaması, baş dönmesi, konsantrasyon problemleri görülebilmektedir. Tanısı denge testleri ve görüntülemeler ile konmaktadır.

Sistemik ve Metabolik Hastalıklar: Hipertansiyon ve aritmi gibi kalp hastalıkları, kansızlık, kontrolsüz şeker hastalığı ve otoimmün hastalıklar da dengesizlik şikayeti yapabilmektedir.

İlaçlar: Kullanılan bazı ilaçlar ve de özellikle ani kesilen depresyon ilaçları baş dönmesi şikayeti yapabiliyorlar.

İtalya Cosmoprof’ta Türkiye’den lüks botanik markası; Lonjevite

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Dünyadaki en prestijli kozmetik fuarı olan Cosmoprof tarafından seçilen en özgün ve yeşil seçim etiketli markalara özel olarak ayrılmış bir alanda yer alan Lonjevite, uluslararası alıcıların, güzellik editörlerinin ve blog yazarlarının yeni ürünleri ve gelecek trendleri keşfetmek için geldiği bir alanda ziyaretçiler ile buluştu.

COSMED ile annenize sağlıklı bir cilt hediye edin

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STARLAR ESTETİK SIRASINDA

Sağlık turizminin son dönemde zirve yaptığı ülkemizde işinin en tecrübeli isimlerinden

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Bu sendrom kalp krizini taklit ediyor!

Pandemiden bu yana iki yıl sonra belki de ilk kez ağız tadıyla sevdiklerimiz ile görüşecek veya tatile çıkacağız. Tatillerde aşırı yemek yemek, uyku düzenin bozulması, sıvı kaybı ve adrenalin sporlarının yoğun şekilde yapılmasının kalbi yorarak Tatil Kalbi Sendromu'na davetiye çıkardığını söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, uyarıyor: “Daha önce hiç kalp şikayeti yaşamayan kişilerde bile ciddi ritim bozukluğuna neden olabilen Tatil Kalbi Sendromu, kalp krizini taklit eden belirtiler verir. Önlem alınmadığı takdirde kalp yetmezliği veya inme gibi sorunlara yol açarak hayati risk oluşturabilir.”

İngilizce’de ‘Holiday Heart Syndrome’ olarak geçen, Türkiye’de adı pek duyulmayan bir hastalık olan Tatil Kalbi Sendromu’nun aslında 40 yıl önce literatüre girdiğine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, daha önce hiç kalp şikayeti olmayan bir kişinin kalbinde, tatilde aşırı yiyecek ve alkol tüketilmesi nedeniyle ciddi ritim bozukluğu görülmesine ‘Tatil Kalbi Sendromu’ adı verildiğini söyledi.

KALP YETMEZLİĞİ VE İNMEYE KADAR GİDEBİLİR

Tatillerde acil servislere kalple ilgili başvuru sayısının yüzde 15 oranında arttığını belirten Prof. Dr. Çaynak, Tatil Kalbi Sendromu şikayetiyle gelenlerin sayısının da bu grubun içinde hatırı sayılır oranda olduğunu ifade etti. Genelde 30-50 yaş grubunda sık görülen Tatil Kalbi Sendromu’nun ritim bozukluğunun dışında bayılma, bilinç kaybı gibi şikayetleri de ortaya çıkarabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Çaynak, “Tatil Kalbi Sendromu, tek başına ölümcül bir sendrom değil. Ancak buna eşlik eden baş dönmesi, nefes almada zorluk, göğüste baskı hissi, bayılma, bilinç kaybı, çarpıntı gibi durumların görülmesi tehlikeli olabilir. Durum kalp yetmezliği veya inmeye kadar gidebilir” diye konuştu.

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