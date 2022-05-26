Dinçer KARACALAR

ONLİNE OYUNLARDA ÇOCUKLARI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE !

Bilgisayar oyunlarının, çocukların hayatında giderek artan bir risk olmaya devam ettiği konusunda uzmanlar uyarıyor !

Avukat Kürşat Ergün,''Son günlerde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri; online mecralar üzerinde oynanan online oyunlar esnasında çocuklara yönelik pedofili, cinsel istismar gibi fiillerin yoğun bir şekilde işlenmekte olduğu anlaşılmıştır. Bu durum neticesinde, başta ebeveynler olmak üzere toplumu aydınlatmak adına online oyunlar esnasında çocukların maruz kaldıkları fiilleri açıklama zorunluluğumuz doğmuştur. Bilgisayar, tablet veya cep telefonları ile bir veya birden fazla bireyin internet üzerinden çeşitli oyunları oynaması olarak tanımlanabilecek online oyunların ve bu oyunları tercih edenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.''dedi.

Ergün,''Bu oyun platformlarını tercih eden kitlenin yaş ortalamasının ise oldukça düşük, 18 yaş altı olduğu görülmektedir. Ebeveynlerin günümüz çağında oldukça normal kabul ederek; çocuklarının oyun oynadığı düşüncesiyle herhangi bir müdahalede bulunmadığı bu oyun platformlarının çocuklar için oldukça riskli olduğu ise bilinmemektedir.Platformlarda yer alan oyunlar içerisinde oyunu oynayan kişiler arasında mesajlaşma/sohbet imkanı bulunmaktadır. Şikayetlerle yapılan başvurular neticesinde bu sohbet imkanın oynanan oyuna yönelik değil; 18 yaş altı bireylere cinsel söylemlerde bulunma, ikili ilişkiler kurma istekleri, ilişki teklifleri gibi pedofili ve çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturan mesajlaşmalar şeklinde kullanıldığı görülmektedirAvukat Kürşat Ergün son olarak şunları ifade etti;''Teknolojinin gelişimi ile internet kullanımı oldukça artmıştır ancak kullanıcının çocuk olduğu durumlarda ebeveynlerin kullanılan platformları titizlikle incelemesi ve çocuklarının bu tarz mağduriyetlere uğramaması için oldukça dikkatli olması gerekir. Benzer durumlarla karşılaşılması halinde ise durumun derhal kolluk birimleri ile Cumhuriyet Savcılıklarına iletilmesi gerekmektedir.''dedi.

Uzman Psikolog Tuğçe Yılmaz ise şunları ifade etti; ''Bilgisayar oyunları, çocuklar üzerinde çeşitli olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bunların en önemlisi çocukların şiddete karşı duyarsızlaşmasıdır. Şiddet içerikli oyunların çocuğu yüksek oranda şiddet içerikli eyleme maruz bıraktığını ve bir süre sonra çocuğun ve gencin bu eyleme duyarsızlaştığını görmekteyiz.Aynı zamanda çocukların sürekli evde ya da başka bir ortamda oyun oynaması sosyal ilişkileri açısından da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.Sosyal ortamdan kaçınma, yalnızlık hissi, ilişki kuramama, iletişim becerilerinin düşmesi bunlardan birkaçıdır.Bu bağımlılık çocuk ve gençlerin okul başarısını düşürmekte, nörolojik rahatsızlıkları tetiklemekte, obeziteye sebep olmakta ve gençleri gerçeklik duygusunu kaybetmeye sürüklemektedir.

Bu yiyecekleri tüketin gebe kalma şansınızı artırın

Her çift belli bir zaman sonra çocuk sahibi olmak ister. Ancak Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2 milyon çift çocuk sahibi olamıyor ya da zorlanıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, gebelik şansını artıran altın değerinde 10 besini sıraladı…

Zeytinyağı: Zeytinyağı, gebelik için en sihirli ürünlerden biridir. Tüm alınan vitamin ve besinlerin emilimini artırır. Ara katalizör görevinde olan bu ürün ile tüm besinler bağırsaktan emilir ve vücuda geçer. Kadınlarda insülin direncini azaltarak doğurganlığın artırılmasına katkıda bulunur.

İncir: İncirin içerisindeki A vitamini, C vitamini ve B vitamini yumurta kalitesini artırmada etkilidir. Bu yüzden çiftlerimize günde 5 incir yemelerini öneririz.

Havuç: İçeriğindeki beta karoten sayesinde tüketildiğinde vücutta hücre yenileme gerçekleşir. Böylelikle yumurta kalitesi artar. Beta-karoten açısından zengin olan havuç yumurtalıklardan yumurtlama (ovülasyon) oranlarını artırırken, oluşan hamileliğin düşükle sonuçlanma riskini de azaltıyor.

Nar: Şahane bir antioksidandır. Embriyonun rahim içerisinde tutunmasında pozitif etkisi vardır. . İçerdiği bol miktarda C vitaminiyle rahmin en iç tabakası olan endometriumun döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için hazırlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca cinsel isteği de artırır.

Fındık-Badem-Ceviz: Çinko ve selenyum bakımından oldukça zengin bu süper üçlü, yumurta kalitesini de anlamlı olarak pozitif yönde etkiler.

Ispanak: İçerisinde bol miktarda folik asit ve demir bulunmaktadır. Gebelik öncesi tüketilmesi gereken muhteşem bir besindir. Hem sperm, hem yumurtalık kalitesini artırmada etkilidir.

Balık: Omega-3’ten zengin balık tüketimini haftada 2 kez mutlaka öneriyoruz. Büyük balıklarda bulunan kurşundan ötürü büyük balık yerine küçük balık tüketimi daha faydalıdır. Güçlü anti-oksidan içeriğe sahiptir. Hücre yenileyicidir.

Keçiboynuzu: İçerdiği çinko, selenyum, E vitamini ile keçiboynuzu da özellikle erkekler üzerinde oldukça etkilidir. Sperm kalitesi ve sayısını artırır.

Otlu Peynir (Van): Otlu peynir içerisindeki otların tam bir afrodizyak etkisi vardır. Cinsel fonksiyonu artırır ve gebelik elde etme şansını artırır. Sperm kalite ve sayısında pozitif yönde etkilidir. Ayrıca kalsiyum yönünden zengindir.

Karadut: Çok güçlü antioksidanlardan biridir. Özellikle spermin rahme ve tüplere ulaşmasını sağlayacak ejekulat (meni) sıvısının oluşumunda önemli bir rol oynar.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Bu ürünlerin tüketimi ile birlikte çiftlerin trans yağ içeren paketli ürünlerden, alkol ve sigaradan uzak durmalarını, sağlıklı beslenmelerini, bol sıvı almalarını, günlük yürüyüşler yapmalarını öneriyoruz” diyor.

SOSYAL MEDYA MUTSUZLUĞU TETİKLİYOR

“Sevgi Ötesi Enerji” ve “Sarkaç” isimli iki adet kitabı bulunan kişisel gelişim, evlilik ve ilişki danışmanı, yazar Sevgi Keleş'in üçüncü kitabı “Her gün Bir Mucize” raflarda yerini aldı. Yazar Keleş, sosyal medyanın insanları mutsuzlaştırdığını belirterek şunları söyledi: “Günümüzde insanlar daha mutsuz. Sosyal medyanın aktif kullanılması ve başkalarının sosyal medya sayfalarına fazla vakit ayıran ve karşılaştırmalar yapan kişilerde olumsuz duygulara kapılabiliyor. Devamlı olarak kıyaslama içine girerek mutsuz ve hayatından memnuniyetsiz olabiliyor. Mucizeyi kendinde aramak yerine sosyal medyada özellikle de gerçeği yansıtmayan rötuşlanmış fotoğraflarda arıyor.”

MUCİZE İNSANIN KENDİSİ

“Her gün Bir Mucize” isimli kitabının tamamen kişinin kendi yaşamının dönüşümü için yazdığını belirten Keleş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kitabı kişinin yaşam dönüşümünde hayata daha farklı bakabilmesi için yazdım. Kişiler mucizeyi bekliyor asıl mucize kişinin kendisidir. Kişi maalesef değişim fikrini kolay kabullenemiyor. Öncelikle mucizeye yer açmaları gerekli.

Herkesin mucizesi kendine özeldir. Geçmişten kurtulmak ve olumlu düşünerek hayata direnmeden mucizelere yer açabilir.

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ BU SERGİ’DE!

Çukurova bölgesinde gerçekleştirdiği sergilerle kısa sürede adından söz ettiren Çağdaş Sanat Galerisi Kuzgun Art Space, genç kuşağın birbirinden yetenekli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı ‘’ Yer Çekimi’’ adlı karma sergiyi sanatseverlerin izlenimine açtı.

Kuzgun Art Space’in dördüncü sergisi Yer Çekimi’ nde İçsel dünyasındaki çocukluğu eserlerine yansıtan, izlerken kendi çocukluğunuzu bulabileceğiniz resim sanatçısı Ayşe Topçuoğulları, graffiti sanatıyla dikkat çeken Duvok, multidisipliner sanatçı Özge Enginöz, resim sanatçıları Burak Taşdemir, Cemal Dougan, Hakan Çapkan, Musa Hatan, fotoğraf sanatçıları Nazım Arslan veTahsin Engin Gökten, Resim ve Heykel sanatçısı Büşra Çeğil, Diorama sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu, Punch Needle (İğneleme) Sanatçıları Studio Pinprick ve hareketli imge sanatçısı Hamza Kırbaş’ın çalışmalarındaki sanatın iyileştirici gücünü hissedebilir, görebilirsiniz.

Emotion’dan bir yenilik daha: Emotion Detox Deodorant Serisi

Türkiye’nin önde gelen kişisel bakım ve kişisel temizlik şirketlerinden biri olan Evyap’ın bünyesinde bulunan Emotion, Evyap’ın kapsamlı AR-GE merkezinde yürütülen bilimsel araştırmalar ile tüketici trendleri doğrultusunda yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ediyor. Emotion; alüminyum, silikon ve paraben içermeyen formülü ile gözenekleri tıkamıyor ve doğal terleme dengesini etkilemeden ter kokusunu önlüyor.

LORİS PARFÜM’ÜN GALATAPORT MAĞAZASI AÇILDI

2006 yılından bu yana parfüm sektöründe faaliyet gösteren Loris’in yeni mağazası Galataport’ta hizmete girdi. Loris Parfüm yöneticilerinin tam kadro hazır bulunduğu açılışa özel olarak Loris Niche Home Fragrance da Türkiye’de ilk defa sergilendi.

Dünyanın dört bir yanında 500’den fazla mağazası olan Loris Parfüm, Galataport’ta hizmete girdi. Galata’nın önemli bir parçası olan tarihi Paket Postane’nin mimari dokusuna uygun olarak tasarlanan Loris Niche Concept mağazası farklı, gösterişli, kurgusal ve basit detaylarla harmanlanarak dekore edildi ve açılışa katılan davetlilerden tam not aldı.