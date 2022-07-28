Dinçer KARACALAR

ZİHİNSEL POTANSİYELİMİZİ KÖRELTEN DÜŞMANLAR

Özellikle belirli bir yaş ile birlikte, hafızada gerileme ve düşünme becerilerinde azalma gözlemlenebiliyor. Gelişen teknolojiler ve onun çevresinde sürekli olarak değişen dijital dünya nedeniyle de zihnin kendisini dış uyaranlara kapatması giderek zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da çocuklarda ve yetişkinlerde konsantrasyon bozukluğu görülebiliyor.

Konsantrasyon sözlük anlamıyla dış uyaranlardan etkilenmeden bir işe yoğunlaşabilme; o iş üzerinde dikkati sürdürebilme yeteneği ve zihinsel aktiviteden maksimum verim alma halidir. Dikkati toparlama ve sürdürme (odaklanmak) konusunda çeşitli güçlükler yaşanması durumunda konsantrasyon bozuklukları meydana gelir. Günümüz şartlarında bu çok normal bir durum olsa da çeşitli önlemler almak mümkündür. Örneğin, kişisel odaklanma teknikleri geliştirmek, görev listesi oluşturmak ve birden fazla işi aynı anda yapmamak konsantrasyon artırıcı bir etkiye sahiptir. Düşüncelere daldığınızı fark ettiğinizde durun ve tekrar odaklanın. Neyi düşündüğünüzü, niye düşündüğünüzü düşünmekle zaman kaybetmeyin. Yalnızca durup kaldığınız yere dönün. Konsantrasyon güçlüğünüz ciddi boyutlarda ise dikkat bozukluğu veya bunama açısından bir uzman tarafından değerlendirilmenizde fayda vardır. Şimdi kısaca bu durumlardan bahsedelim.

Dikkat Bozukluğu günümüzde adı sıkça geçen, çok tartışılan bir rahatsızlıktır.

Dikkat Bozukluğu teşhisi konmuş kişiler günlük işlerini yürütme, bir işte çalışma, ilişkilerini ve okul yaşamlarını sürdürme konusunda çok ciddi sorunlar yaşayacak derecede dikkatsizdirler. Başları evde, işte ya da okulda kanunlarla sürekli beladadır. Eğer kendinizde dikkat bozukluğu olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan destek alın.

Endişe, depresyon ve bazı davranışsal değişiklikler demans belirtileri olabilir.

Demans yani bunama, günlük hayatı sekteye uğratacak şiddette hafıza, düşünme ve sosyal becerileri olumsuz etkileyen semptomların genel adıdır, Kişinin öz bakımı, zaman kavramı, yer ve yön bulma kapasitesi kötü yönde etkilenen diğer davranışsal becerileri arasındadır. Endişe, depresyon ve bazı davranışsal değişiklikler de hastalığın belirtisi olabilir. Bu belirtiler, bunama sorunu yaşayan kişilerin, yakınlarının desteği olmadan hayatla başa çıkabilmelerini güçleştirir. Bunama hastalığı teşhisi konulması, sizin ve akrabalarınız için bir şok etkisi yaratabilir ve teşhisin ardından karmaşık duygular deneyimleyebilirsiniz.

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ÜNLÜLER SİHİRLİ ELLERE EMANET

İTALYA’da yıllarca kuaförlük eğitimi alan ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında birçok ödülü bulunan 42 yaşındaki Emrah Boz, ünlü isimlerin vazgeçilmezi haline geldi.

Türkiye'de saç şekillendirme ve renklendirmede özellikle kadın ünlülerin tercih ettiği isimlerin başında gelen Emrah Boz,tek hedefinin Türkiye’nin dört bir yanına şubeler açmak olduğunu söylüyor. Yaklaşık 25 yıldır kuaförlük mesleğini yaptığını belirten Boz,’ Saçlara teknik tarzda yön vermekteyiz . Müzik ve dizi dünyasından birçok ünlü isimin tercih ettiği isimim. Bu durumdan inanılmak mutluluk duyuyorum. Yakın zamanda Newpost Hair Studio markası altında İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde şubeler açmayı düsünüyoruz Şu anda İstanbul Bahçelievler'de iki tane şubede hizmet veriyoruz dedi.

Neslihan Sipahi ünlülerle diyabeti konuşuyor

Neslihan Sipahi, “360 Derece Diyabet” markasıyla kendisini diyabet konusunda farkındalık yaratmaya adamış bir isim. Aynı isimle hazırladığı programı Ekotürk TV’ye taşıyan Sipahi, “Diyabet, bulaşıcı olmamasına rağmen bir salgın kadar yaygın bir hastalık. Bu hastalıkla ilgili bilinçli olmak çok önemli” diyor.

‘Diyabet koçu’ olarak da tanınan ve 360 Derece Diyabet adlı markanın sahibi olan Neslihan Sipahi, toplumda diyabet hastalığıyla ilgili farkındalık yaratma hedefiyle önemli çalışmalara imza atıyor. Sipahi bir süredir “360 Derece Diyabet” adlı televizyon programıyla halkı bu konuda bilgilendiriyor.

SALGIN KADAR YAYGIN

Şimdilerde Ekotürk TV’de yayınlanan “360 Derece Diyabet”te uzman isimleri ağırlayarak diyabetle ilgili bilinç oluşturmaya çalışan Neslihan Sipahi, programında ünlü isimleri de konuk ediyor. Zeynep Mansur, Okan Karacan, Seren Fosforoğlu gibi ünlü isimlerle de diyabeti konuşan Neslihan Sipahi, “Diyabet, bulaşıcı olmamasına rağmen bir salgın kadar yaygın bir hastalık. Çağımızın hastalığı diyebiliriz. Bu hastalıkla ilgili bilinçli olmak çok önemli. Bu amaçla hazırladığımız yayınlar büyük ilgi görüyor, bu da beni sevindiriyor.

Yaz Hamileleri Seyahatte Nelere Dikkat Etmeli ?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer konu hakkında önemli bilgiler verdi.



Yaz ayları anne adayları için de tatillerin olmazsa olmaz dönemidir. Bu noktada birtakım seyahat kurallarına dikkat etmek, anne ve bebek sağlığı için oldukça önemlidir. Hamileliğin 11.-36. haftaları yola çıkmak için en iyi zamanlardır. Düşük yapma riski, erken doğum riski, kanama ve pıhtılaşma sorunları olan anne adaylarının seyahate çıkmadan önce doktorları ile durumlarını mutlaka değerlendirmeleri gerekmektedir. Hamilelikte uzun mesafelerde uçakla seyahat tercih edilmelidir. Eğer karayolu kullanılacaksa, özel araç ile seyahat otobüsten çok daha konforlu olacaktır. Bunu özel araçla yapılan seyahatler takip etmektedir. Otobüsle seyahat etmek pek sağlıklı ve konforlu değildir. Uçak yolculuklarında uzun süre hareketsiz kalmak, anne adaylarının bacak damarlarındaki kanın pıhtılaşmasına neden olabilir ve bu pıhtı koparak akciğer, beyin gibi organlara giderek kan akışının burada durmasına neden olabilir. Bu olaya “tromboembolizm” denir. Bu sebeple 3 saatten fazla sürecek uçak yolculuklarında;

-Uzun süre hareketsiz kalınmamalıdır.

-Yeterli sıvı tüketimine dikkat edilmelidir.

-Uzun uçuşlarda bacaklardaki kan dolaşımını artıran kompresyon çorabı giyilmelidir. Gerekirse uçuştan önce doktor kontrolünde antikoagülan ilaç alınabilir.

KALP HASTALARI DİKKAT!

PROF. DR. CENGİZ KÖKSAL: “SICAK HAVALARIN ETKİSİ İLE BOZULAN SIVI – MİNERAL DENGESİ, ŞİKAYETLERİN ARTMASINA NEDEN OLUYOR”

Avrupa’da kırmızı alarma neden olan sıcaklıklar, Türkiye’de de kendini hissettirmeye başladı…

Son günlerde Avrupa’yı etkisi altına alan hava sıcaklıkları, bazı bölgelerde ulusal acil durum ilan edilmesine neden oldu. Uzmanlar; yaz aylarının bugüne kadar rüzgârın etkisiyle serin geçtiğini fakat önümüzdeki günlerde Avrupa’da görülen sıcaklıkların Türkiye’de de hissedileceğini belirtiyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgesinde kendini hissettirecek sıcak hava, nem ile birleşince kronik kalp hastaları için ciddi tehlike oluşturabilecek.

Kronik kalp hastaları için uyarıda bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal; “Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, kronik kalp rahatsızlığı olan hastaları maalesef olumsuz etkiliyor. Özellikle kalp kapak hastalığı olan kişilerde, şikayetlerin artması ve mevcut durumun kötüleşmesinin yanında en sık görülen şikayetlerin; nefes darlığı, çarpıntı ve göğüs ağrısı olacağını” belirtiyor.