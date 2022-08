Dinçer KARACALAR

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR COVİD-19 SALGININDAN NASIL KORUNACAKLAR?

Covid-19 pandemisinin kronik hastalığı olan insanlar üzerinde doğrudan ve dolaylı birçok olumsuz etkileri var. Bu yüzden kronik ve yakın takibi gereken hastalıkların pandemi dönemindeki yönetimi son derece önemli. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, bu hastaların artan vakalarla birlikte salgın ile nasıl başa çıkacaklarını anlattı.

Covid-19’un toplumda yüksek oranda yayılması ve evde kalma önerileri başta olmak üzere birçok kısıtlamanın; hastaların takip ve tedavilerini aksattığını, aynı zamanda kısıtlamalarla beraber yaşanılan yaygın stresin birtakım psikolojik rahatsızlıklara ve fiziksel görünen ama altında psikolojik nedenler yatan rahatsızlıklara yol açarak mevcut kronik hastalıkları daha da zorlaştırdığını söyleyen Prof. Dr. Terekeci pandemi sürecinde, sık görülen kronik sağlık sorunlarını tek tek ele alarak takip ve tedavi açısından tavsiyeler Verdi;

Diyabet hastalarını Covid-19 hangi boyutta etkiliyor?

Covid-19'a yakalanan diyabetlilerin, hastalığı ağır geçirme riski diğer bireylere göre daha yüksek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Terekeci, ‘’Hastanın belirtileri ağırsa, 65 yaş üzeri ise ve diyabete bağlı kalp, böbrek hastalığı varsa mutlaka bir sağlık merkezine başvurmalıdır. Covid-19 enfeksiyonu olduğunu öğrenen bir diyabetli kullandığı ilaçların uygunluğu açısından hekimiyle görüşmelidir. Covid-19 tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar kan şeker seviyelerini bozabilir. Hastalık seyri sırasında iyi giden kliniğin bozulması halinde mutlaka hastaneye başvurulmalıdır. Hastalık sırasında tedavi değişiklikleri yapılabilir, ağır hastalık tablosunda gerekirse insülin tedavisi kullanılabilir. Geçici olan bu durum hastada endişe yaratmamalıdır’’ diyor. Uzman doktor diyabet hastalarının uyması gereken kuralları 5 maddeyle sıraladı.

1)Diyabetlilerin açlık kan şekeri düzeyleri evde şeker ölçüm aleti ile daha yakın takip edilmelidir. Tokluk kan şekerine ise haftada birkaç gün sabah ilk lokmadan 2 saat sonra yine şeker ölçüm aleti ile bakılabilir.

2) Tüm diyabet hastaları Covid-19 için önerilen aşıları zamanında olmalı, hatırlatma dozlarını da yaptırmalıdır. Son 6 ay içinde hatırlatma dozu yapılmamış hastalar mutlaka aşı yaptırmalıdır.

3) Maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok dikkat edilmelidir. Kapalı alanlarda muhakkak maske takılmalı, bunun için yasal zorunluluk aranmamalıdır.

4) Dengeli beslenmeli, taze sebze-meyve, yeterli sıvı, sağlıklı yağ ve protein alınmalıdır. Çinko başta olmak üzere mineral takviyesi önemlidir. Sağkalım ve hastalığın şiddetinin hafif olmasında çok önemli rolü olan D vitamini seviyesi 60-80 ng/ml seviyesinde tutulmalıdır.

5) Stresten uzak durmalı ve günde en az 7 saat uyku süresi sağlanmalıdır.

Salgın en çok kanser hastalarını mı zorluyor?

Covid-19’dan korunmak, özellikle kanser hastaları için son derece önemli. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Terekeci, Covid-19 enfeksiyonu, kanser hastalarında özellikle ileri yaşta, kemoterapi alan, metastatik kanseri olan ve genel durumu düşkün hastalarda daha kötü seyredebildiğini söylüyor. Hastalığın hem kendisinin hem kullanılan ilaçların bağışıklık sistemini ciddi düzeyde zayıflattığını hatırlatan uzman doktor kanser hastaları için vakaların arttığı bu dönemde çok dikkat edilmesi gereken uyarılarda bulundu: ‘’Bu hastalarda ihtiyaç durumunda vitamin, mineral ve bağışıklık sistemini güçlü hale getirebilecek takviyeler muhakkak gözden geçirilmelidir. Kanser hastaları hekimlerine danışarak mutlaka aşı olmalıdır. Grip aşısı da dahil olmak üzere, güncel aşıları olmak, sigara kullanmamak ve sigara içilen alanlarda bulunmamaya özen göstermek ve diğer tüm tıbbi durumların (yüksek tansiyon, akciğer hastalığı, diyabet vb.) kontrol altında olduğundan emin olmak bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Bireyler kendilerinde hastalığa işaret edebilecek belirtiler fark ettikleri anda mutlaka bir uzmana başvurmalıdır. Tüm hastalık gruplarında geçerli olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum gösterilmelidir.

Yüksek tansiyon hastaları salgını nasıl yönetecek?

İç Hastalıkları Uzmanı yüksek tansiyon hastalığı için, ‘’Covid-19 enfeksiyonu için hayati riski ve hastalık şiddetini önemli ölçüde etkileyen sık görülen bir sağlık sorunudur’’ diyerek cümlelerine devam etti: ‘’Güncel veriler doğrultusunda yüksek tansiyon hastalarının Covid-19 enfeksiyonu süresince kan basıncı kontrol altında tutulmalıdır ve başka bir neden yoksa mevcut ilaçlarına devam edilmelidir. Yüksek tansiyonun, Covid-19 riskini artırdığına dair kesin kanıtlar olmamakla beraber tansiyonu olup da tedavi edilmeyen hastalarda tedavi alanlara göre hayati risk oranı anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Hipertansiyon hastalarında aşılama, maske, mesafe, temizlik, stresten uzak durma, düzenli uyku, dengeli beslenme, gereğinde mineral ve vitamin desteği çok önemlidir.’’

ÇOCUKLARDA KALP SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN TEHLİKE: METABOLİK SENDROM

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof.Dr.Ayhan Çevik konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Erişkinlerde aşırı kilolu olma,eşlik eden kanda yüksek kolesterol ve kan şekeri değerleri ile yüksek tansiyon değerleri birlikteliğinde Metabolik Sendrom adı verilen hastalık ortaya çıkmaktadır. Metabolik Sendromda yaşam kalitesinin bozulmasına neden olan hastalıkların yanı sıra yaşamın kaybına da neden de olabilmektedir. Geçtiğimiz zaman diliminde çocuklarda giderek artan oranda bu duruma rastlanılması dikkati çekmektedir.

Çocuklarda Metabolik Sendrom tanısı için bazı kriterler belirlenmiştir. Bu kriterlerler başlıca aşırı kilolu olma (obezite), kanda yağ değerlerinin yüksek olması (hipertrigliseridemi), kanda şeker değerlerinin yükselmesi (diabet ile birlikte veya uygunsuz kan şekeri yükseklikleri) ve yüksek tansiyon olarak sayılabilir.

Sıklık ülkemizde ve dünyada tam olarak bilinmemektedir. Ancak aşırı kilolu olma (obezite), sağlıksız beslenme alışkanlıkları, egzersiz yapmama durumu ülkemizde ve dünyada giderek artmaktadır. Erken çocukluk döneminde başlayan aşırı kilolu olma durumu geçtiğimiz pandemidöneminde hareket kısıtlanması ve bilgisayar-cep telefonu-tablet gibi ekran bağımlılığının artması ile hızlanmıştır. Teşhis için açlıkta alınmış kan örneklerinde kandaki yağların ve kan şekerinin ölçülmesi ile tansiyon değerlerinin ölçülmesi tarama amaçlı kullanılmaktadır. Kanda yağların artması ve tansiyon yüksekliği ile birlikte erişkinlerde olduğu gibi erken yaşlarda başlayan başlayan ateroskleroz durumuna (damar sertliği) neden olduğu bilinmektedir.

Tamamlayıcı Tıpta Özgün ve Güvenli Kullanımlarıyla

A’dan Z’ye Aromaterapi Karışımları - 1

Saç, Cilt ve Vücut Bakımı

Dört profesörden saç, cilt ve vücut sağlığını iyileştirmede kullanılabilecek

328 özgün karışım…

Saç dökülmesinden kepeklenmeye, saç derisi problemlerinden saç uzamasına yardımcı formüllere kadar farklı ve kolay karışımlarla saç sorunlarına özgün çözümler…

Leke gidericiden güneş kremine, kaş kirpik güçlendiriciden cilt gençleştiriciye, kırışıklık sorunlarından elastikiyet kaybına kadar her türlü cilt sorununa farklı ve kolay karışımlarla özgün bakım formülleri...

Diz dirsek kuruluklarından topuk çatlaklarına, selülit sorunlarından tırnak kırılmasına, el ve ayak nemlendiricisinden doğal deodoranta kadar vücut bakımı için farklı ve kolay karışımlarla özgün formüller…

6 ciltten oluşan ‘A’dan Z’ye Aromaterapi Karışımları’ serisinin bu ilk kitabında tıbbi etkinlikleri bilimsel olarak kanıtlanmış uçucu yağlardan ve diğer doğal ürünlerden hareketle hazırlanan saç, cilt ve vücut bakımlarında ve sağlığını iyileştirmede kullanılabilecek 328 özgün karışımı bizlere sunmaktadır.

Bu kitap, aralarında Avrupa Farmokopesi (European Directorate for the Ouality of Medicine-EDQM) 13/B (Herbal Drugs and Herbal Drug Preparations) uzmanlar grubu üyesi bir profesör ile Avrupa Bilimsel Fitoterapi Birliği (European Scientific Cooperative on Phytotherapy-ESCOP) bilimsel komitesi danışman editörler kurulu üyesi bir profesörün de bulunduğu, yurtiçinde ve yurt dışında birçok bilimsel dergide makaleleri yayınlanan, 4 profesörden oluşan bir grup tarafından hazırlanmıştır.

Prof. Dr. L. Ömür Demirezer, Prof. Dr. Tayfun Ersöz, Prof. Dr. Bilge Şener, Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu’nun reçetelerinden oluşan kitabın editörlüğünü Gazeteci Tülin Açıkbaş üstleniyor.

UNUTKANLIK VE ODAKLANAMAMA SORUNLARI VE SİTİKOLİN !

Günümüzde aşırı derecede unutkanlık ve odaklanamama sorunları ile karşılaşmaktayız. Bu gibi durumların nedeni nörolojik, psikiyatrik, çevresel ve stres kaynaklı olabilir.

Pandemi sürecinde yaşanan sosyal yaşam değişiklikleri ve COVID enfeksiyonu sonrası yaşanan beyin sisi (brain fog) nedeniyle birçok kişi aynı sorunlardan müzdariptir. Bu kişiler genellikle şu cümleleri kurar ‘İşimde ve derslerimde daha başarılı olmak istiyorum. Dikkatimi toplayamıyorum. Odaklanamıyorum. Bir işin tamamını getiremiyorum.’

Sitikolin öncü belleğini ve yürütücü işlevi iyileştirmek için yararlıdır. Ancak birçok yaşlı bu bileşiği yaşa bağlı bellek kaybını ve nöronal bozulmanın azaltılması için kullanılır.

Sitikolin, en iyi biyoyararlı kolin kaynağıdır. Kolin ve asetilkolin karaciğerimizin ve böbreğimizin her zaman ihtiyacı olduğu maddelerdir. Sitikolin bu nedenle güvenli ve biyolojik olarak kullanılabilir kolin kaynağıdır. Lesitin, kalın bitertat vb ürünlerle karıştırıldığında güvenli ve yararlı bir ürün olduğunu yapılan çalışmalar sonucunda bildirilmiştir. Hafızayı geliştirme, bilişsel fonksiyonları artırma ve sözel hafıza oluşunu arttırmayı sağlar. Özellikle COVID enfeksiyonu sonrası çok görülen ‘Beyin Sisi’ olarak bilinen hafıza bulanıklığına da oldukça yararlı olduğu bildirilmiştir. Sitikolin, glutamat seviyelerini düşürür.

Sitikolin nasıl çalışır?

Sitikolin beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Kolin miktarını artırır. Fosfolipidlerin üretimini artırır böylelikle hücre stabilizasyonu sağlar. Glutatyon yapımını artırır. Glutatyon anti-oksidan özelliği sayesinde hücreleri oksidatif stresten korur. Glutamatı azaltır. Glutamat nöronlar için zararlıdır.

Sitikolin nörolojide yaşlanma, demans, PH, Kognitif bozukluk ve akut serebral hastalıkta kullanılabilir. Oftomolojide glokom tedavisinde çalışması vardır. Psikiyatride depresyonda yararı gösterilmiştir. Ağrı tedavisine destekte kullanılabilir. Beyin travması sonrasında kullanılabilir. Öğrenmede performansını artırır. Sitikolin birçok devlette ilaç statüsündedir. Orijinal Sitikolin doğal yöntemlerle üretilir. Sitikolin-dopamin ve nöroepinefrin seviyelerini arttırır. Anti apoptotik(hücre ölümünü engelleyici) etki gösterir. (ROS) reaktif oksijen bileşiklerini bloke eder. Enflamasyonu

azaltır. Nöronal demansı azaltır. Anti apoptik etki gösterir. Beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve kognitif fonksiyonları iyileştirir. Depresyon ve mood regülasyonu tedavisinde etkisi vardır.

Prof. Dr. Halil Atilla İdrisoğlu beyin sağlığını desteklemek, hafıza, odaklanma ve dikkati güçlendirmek için 11 yaşından itibaren gıda takviyesi olarak sitikolin kullanılmasının yararlı olduğunun kanıtlandığını belirtiyor. Özellikle gün içinde farklı işlerle uğraşmak zorunda olup konsantrasyon bozukluğu yaşayanlarda sitikolin olumlu etkilere sahiptir.

Yoğun, gizemli ve büyüleyici

PELLINN Paris Parfüm No.26

Oryantal ve çiçeksi kokusu; yoğun, kışkırtıcı ve iddialı bileşimiyle No:26 kadınları daha önce tanık olmadıkları egzotik bir yolculuğa çıkarıyor. Dünyanın en büyük ve en kaliteli esanslarının üreticisi, parfüm dehası Givaudan Paris imzalı PELLINN PARIS No:26, çarpıcı, güçlü ve kalıcı kokusuyla kimlikli ve stil sahibi bir parfüm arayan kadınlar için.

Yoğun ve baş döndürücü Pellinn Paris No:26‘nın üst notalarında Mısır’ın muhteşem çiçekci grandi florum yasemini ve safran esansiyel yağı bulunuyor. Orta notalarında sedir ağacının hafif odunsu kokusu ile muhteşem uyumu yakalayan Fas’ın acı bademi, alt notalarda ise amber ile misk buluşuyor.

İŞ İNSANI UĞUR TASLAK’IN İLK KİTABI RAFLARDA

Yaşadığı farkındalıkla hayatında birçok şeyi olumlu anlamda değiştiren, insanın isterse başaramayacağı şey olmadığını yaşayarak öğrenen iş insanı Uğur Taslak, insanların hayatına dokunabilmek, motive etmek, ilham vermek, daha da önemlisi iyiliği yayabilmek için yaşadığı tüm hayat tecrübelerini damıtarak “Sağlık Olsun” adlı kitapta topladı. Taslak’ın kitabı tüm kitabevlerinde ve online mecralarda satışa sunuldu.