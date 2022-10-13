Dinçer KARACALAR

ÜNLÜ MENTOR VE KOÇ MCC FATİH ELİBOL ,FORBES TARAFINDAN YILIN MENTORU SEÇİLDİ ….

Lordların koçu ” MCC Fatih Elibol, 2022 yılında Forbes tarafından yılın mentor ve performans koçu seçilen ilk Türk olarak dünya literatürüne girdi. Bu doğrultuda Forbes dergisinde koçluk ve mentorluk üzerine makaleleri yayınlanacak ve kitabı Türkçe olmasına rağmen Forbes tarafından önerilecektir.

Fatih Elibol Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) MCC (Master Certified Coach) unvanlı sayılı koçlarından biri olarak, bugüne kadar aldığı eğitimler, bilgisi, görgüsü ve donanımıyla fark yaratan ,verdiği derslerle de insanların yoluna ışık tutan bir koç. MCC Fatih Elibol, bu alanda dünyada ilk ve tek seçilen Türk olma özelliğinin haklı gururunu yaşarken, İlk ve tek Türk Forbes Councils Lordların mentorü ve 50 hükümetin koçu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Mentorun yazdığı “ G elecek Bugün Başlar ”adlı kitabı insanlara ışık tutan bir yol olmuştur. Türkiye’de kitabının adında kendi öğrencilerinin üye olduğu koçluk yetileri ile dünyayı değiştirecek GBB Derneğinin kurucusu olan Elibol,bu derneğiyle de gençlere ışık oluyor.





Kusursuz Sarı Saçların Altındaki Sır:

AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT’ten yeni Cool Glow Cleanser…

Sarı saçlarınızdaki soğuk sarı tonların daha uzun ömürlü olmasını ve canlılığını korumasını istiyorsanız şimdi AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT ’in size özel bir çözümü var: Cool Glow Cleanser … Markanın, mor pigmentli yeni vegan şampuanı Cool Glow Cleanser , saçlardaki kusursuz sarı rengin çevresel etkenler yüzünden ton değiştirmesine engel olurken, hem evde hem de salonda sarışın müşterilerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

YAZAR SEVGİ KELEŞ'İN İMZA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ

Kişisel Gelişim Dersleri Eğitmeni ve Yazar Sevgi Keleş, İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nde okurları ile buluştu. Alanında 3 kitabı olan Sevgi Keleş 4. kitabın 2023 yılında geleceğinin müjdesini verdi. 4. kitabının ismini sır gibi saklayan Keleş, “Enerjimizi yükseltecek hayata daha olumlu bakmamızı sağlayacak bir kitap geliyor” diyerek heyecanlı olduğunu söyledi. Keleş’in Sevgi Ötesi Enerji ve Sarkaç isimli kitapları yoğun ilgi görürken "Her Gün Bir Mucize" kitabını imzalarken okurları bolca yaşamları hakkında sorular sordu. Okurlarıyla tek tek ilgilenen Keleş’in pozitif enerjisi imza gününe gelenler tarafından tam not aldı.





LAZER EPİLASYON KİŞİYE ÖZELDİR

Yanlış yer ve kişilerce yapılan lazer epilasyonun hastaların gerek vücutlarında gerekse ruhlarında istemedikleri izler bırakabildiğini belirten Nişantaşı Love Beauty Center kurucusu Kaan Şahin ; lazerde başarının ancak uzman eşliğinde, doğru yaşta, doğru kişide, doğru cihaz ve doz ile sağlanabileceği konusunda uyarıyor.

Lazer Epilasyon ile ilgili merak edilen soruları Estetisyen Uzman Kaan Şahin’e sorduk;

Lazer epilasyon; istenmeyen tüy ve kıllardan kurtulmak için uygulanan en etkili, kalıcı ve en sağlıklı yöntemdir. Vücuttaki istenmeyen tüyler hem kadınlar hem de erkekler için estetik bir sorundur. Aşırı tüylenme; kalıtımsal, hormonal veya kullanılan çeşitli ilaçlardan kaynaklanabilir. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için, jilet, ip, cımbız ve kimyasal tüy dökücüler ile kalıcı çözüm elde edilemez. Konfor, özgüven, rahatlık, hijyen ve sağlık katkıları düşünüldüğünde günümüzde sıkça tercih edilen bir tedavi yöntem olan lazer epilasyonun tabii ki dikkat edilmesi gereken kurallar var .

Estetisyen Uzman Kaan Şahin ‘Bilinmesi gereken temel konu şu ki; lazer epilasyon sanıldığı ya da gösterildiği kadar basit, herkesin, her yerin yapabileceği bir işlem değildir. Bu işlem kıl foluküllerini tahrip etmeyi hedefleyen bir tedavidir. Bu tedavi sırasında gözetilmesi gereken pek çok konu vardır. Ancak doğru zamanda, doğru yaşta, doğru kişide, doğru cihaz ve doz ile tedavi başarıyı beraberinde getirir’ diyor.







Koyu Mavi Bir Yolun İlk Romanı

Emekli fizik öğretmeni Şen Sevgi Erişen’in ilk romanı “Zeo, Kio ve Mehpare: Koyu Mavi Bir Yolun İlk Romanı” okurla buluştu. Mehpare adında genç bir kadının kendini bulma yolculuğu ve bu yolculuğun her anını gözlemleyen ‘Zeo’ ve ‘Kio’ adlı dünya üstü varlıkların ilham verici sohbetlerini konu alan eser, Yeni İnsan Yayınevi’nin Edebiyat Serisi kapsamında yayımlandı.

BBL ile yapılan tedavi, gen haritasını etkiliyor

Yaz mevsiminin tüm güzelliklerini ardımızda bıraktığımız günlerdeyiz. Mevsim güzelliği ardımızda kalmış olabilir ama bu cildimizi de yazdan kalma bir şekilde sonbahara emanet edeceğimiz anlamına gelmemeli. Güneşin de o kadar masum olmamasından kaynaklı cildimizde oluşturduğu bir takım hasarlar olabiliyor. Özellikle sonbahar-kış dönemleri de bu hasarları onarmak için en ideal zaman. Bu dönemde BBL teknolojisi ile cildinizi eski kalitesine yeniden kavuşturabilirsiniz. Unutmayın ki düzenli olarak uygulanan cilt bakım yöntemleri sizi yaza hazırlar. Kişinin gen haritasını etkileyen ve buna bağlı olarak cildi moleküler seviyede değiştiren ve aynı zamanda genç ciltle ilişkili olduğu bilinen yüzlerce geni aktif hale getiren BBL tedavisi hakkında Kaliteli Yaşam Kliniği Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş önemli ipuçları veriyor.



Peki nedir BBL Tedavisi?

Cildini yenilemek ve ona istediği ilgiyi göstermek isteyen kadınların şu sıralar sıklıkla başvurduğu bir yöntem BBL. Cildini gençleştirmek ve bunu da ameliyatsız yapmak isteyenlerin tercih ettiği BBL (Broad Band Light) özel bir ışık kaynağından oluşuyor. Bu ışık kaynağı sayesinde genetiğinizi yenileyerek cildinizin hem daha genç hem de daha parlak görünmesini sağlayabiliyorsunuz. “ Geniş band ışık” anlamına gelen BBL, aynı zamanda da FDA onaylı.



Dr. Yasemin Savaş ‘ BBL uygulamasının sonuçları hem hekim olarak beni hem de cildini gençleştirmek isteyen hastalarımızı memnun ediyor. Çünkü düzenli BBL uygulaması, cildi yenileyip gençleştirirken, cilt yaşlanmasını da doğal yollarla uyararak geciktiriyor’ diyor ve ekliyor ;

BBL, aynaya baktığınızda kendinizi daha genç hissetmenizin yanına bir de kendinizi gerçekten öyle görmenizi sağlayacak şekilde gen yapısını yenileyen bir ışık kaynağı. Aynı zamanda kolajen birikimi ve elastikiyette artış ile ince kırışıklıklarda, pigmentasyon düzensizliklerinde, lekelerde, damarsal kaynaklı kızarıklıklarda da düzelme sağlıyor.

Cildin uzun dönemli yaşlanma belirtilerini azaltan ve yeni problemlerin oluşumlarını geciktiren ışık kaynağı ile her güne daha ışıltılı başlayacaksınız.





MEME ESTETİĞİNDE TEKNOLOJİYLE GELEN DOĞALLIK

Kadınlar en çok tercih ettiği estetik operasyon olan meme estetiği operasyonlarında bazı durumlarda istenmeyen sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. En doğal, en istenen sonuca ulaşabilmek için şimdi teknoloji devri... Estetik operasyonlara ilgi ve talebin artmasının yanı sıra yeni trendler doğallıktan yana... Teknolojik gelişmeler ise bu doğallık modasını destekliyor. Teknolojinin, estetik dünyasına sunduğu nimetlerden biri de insan vücuduna son derece uyumlu olan nano yüzeyli ve çipli silikonlar... Hastalarını güvenle ağırlayan ve onları hayal ettikleri güzelliğe kavuşturan Clinic SBB Kurucusu Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, meme estetiğindeki son teknoloji olan nano yüzeyli ve çipli silikonları tüm yönleriyle açıklıyor.





Doğallıktan ödün vermeden estetik operasyon yaptırmak hayal değil…

Küçük göğüslere sahip olma veya doğum sonrası sarkma ve küçülmeler sebebiyle tercih edilen meme estetiğinde önemli olan noktanın doğallık olduğunu vurgulayan Dr. Bayraktaroğlu, memenin beden yapısına ve kişinin yaşam tarzına uygun olarak doğal tasarlanması gerektiğini ve operasyonlarını bu doğrultuda planladıklarını belirtiyor. Ameliyat kararı verildiğinde hastanın yaşı ve vücut yapısı öncelik taşıyor. Yapılan kontroller ile memede nasıl bir deformasyon olduğunu saptanıyor ve sarkmanın ve meme yapısının tespiti ile hastaya uygun bir form tasarlanarak her hasta için farklı bir operasyon süreci planlanıyor.



