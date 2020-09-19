Dinçer KARACALAR

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTASI

7/24 Organik Sağlıklı, Doğal ve Katkısız Beslenmenin Yeni Adresi!

7/24 Organik; genç bir girişimcinin sağlıklı ve doğal beslenme tutkusunu 7/24 online bir platformda herkesle paylaşma fikrinden ortaya çıkan bir hayalle başlıyor… Marka glütensiz, vegan, sağlıklı ve %100 katkısız beslenmek isteyenler için iyi bir alternatif.

724organik.com ürünleri doğal yetiştiği coğrafyadaki çiftçilerin özenle yetiştirdiği ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Ürünler ilk elden hiçbir işlem görmeden, %100 katkısız olarak sofralarınıza ve tariflerinize eşlik ediyor.

Baharat, Bakliyat ve Fermente Soslar Hatay’ın verimli topraklarından; en doğal ve katkısız haliyle, çiftçilerin özenli ellerinden sofralarınıza kadar geliyor.

Vegan yağlar, vegan tozlar, glütensiz tahıllar, %100 katkısız ve en saf haliyle okyanusların ötesinden; sofralarımıza kadar geliyor.

Glutensiz un çeşitleri ise tamamıyla yerli. Gaziantep’in verimli topraklarından gelen un çeşitleri sağlıklı un alternatifi arayanlar için harika bir seçenek.

Markaya www.724organik.com üzerinden ulaşarak, ürünleri incelemenizi öneririz.









DELİKAFALAR AİLESİ; PANDEMİDE KURULAN KÖY HAYATI





Kendilerine Delikafalar olarak isim veren aile; İstanbul Suadiye’de bir apartman dairesinde oturuyordu. Ülkemizde pandemi sürecinin başlangıcında ilan edilen genel karantina – izolasyon günlerinde 65 gün evlerinde kaldılar. Ani bir kararla 15 Mayıs 2020’de İstanbul’dan, İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince Köyü’ne geldiler. Köyde kalabilmek için ev aradılar. Bir arkadaşlarının pansiyonunda tek yatakta dört kişi yattılar. Pansiyonda kaldıkları süreçte karantinada olan köyde, bahçedeki karadut ağaçlarını silkeleyip; reçel ve dut özü yaptılar. Bunları instagram üzerinde açtıkları “Şirince Elif’ce” hesabından paylaşıp tüm Türkiye’ye kargo ile gönderdiler.





Aile üyeleri; eski bir gazeteci olan anne Elif Göktaş Serdaroğlu ve birçok ünlünün dövmesini yapan baba Fatih Serdaroğlu’yla, kızları; Karen ve Pia.





Şehirli Delikafalar Ailesinin asıl köy yaşamı, şu anda kaldıkları eski bir pansiyon olan taş köy evini bulmalarıyla başladı. Birkaç senedir boş duran yapıyı, hoş bir aile evine döndürüp, çektikleri videolar “Delikafalar Ailesi” nin samimiyetini yansıtıyor. Ailenin annesi Elif Göktaş Serdaroğlu; “Kargoladığım tüm ürünleri ancak çocuklarıma yedireceğim kadar güzelse gönderirim ” diyor

İnstagram/sirinceelifce







MAHMUT TUNCER NİKAH ŞAHİDİ OLDU





Kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek için şiirler yazan ve sosyal sorumluluk projelerine imza atan şair ozan Abdurrahman Delen, oğlu Samet Can'ı Elif Aydın ile evlendirdi.



Covid-19 kurallarına uyularak yapılan düğünde, nikah şahitliği de yapan Mahmut Tuncer sık sık sosyal mesafe ve maske takma konusunda düğüne gelen misafirleri uyarmayı ihmal etmedi.

Kerim Soycan İle Enfes Lezzetler



Günümüz gastronomi dünyası, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte herkesin erişebileceği, bilgi edinebileceği bir noktaya geldi. Bununla birlikte pek çok bilgi kirliliği ve yanlış uygulanan tabaklar, dijital platformlarda ve restoran gibi işletmelerde tüketicinin karşısına çıkmakta. Artık özellikle sosyal medyada, durmaksızın maruz kaldığımız gereksiz safsata ve şovlara bir dur demek adına ‘’CreativeDish’’ adındaki Instagram ve Youtube sayfaları ile kullanıcıların karşısına kendi özgün çizgimde, doğaya olan sevgimi de katarak bu işe başladım.

Doğada açık ateş üstünde yaptığım profesyonel tekniklerle tabaklar, mutfakta ise soslar, kahvaltılıklar, ana yemekler ve tatlılar gibi lezzetlerle her zevke hitap eden tarifleri ele almaktayım. Gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi ile birlikte, aldığım diplomalar ve sertifikalar ile her zaman doğru teknikler kullanmaya özen göstererek, geleneksel veya kalıplaşmış reçetelere makul yaratıcılıklar katarak yeni ürünler çıkartmaya gayret gösteriyorum. Sektörde edindiğim tecrübeler ve deneyimlerle de, insanların işletmelerde sipariş ettiği, yapımının zor ve bir sır zannettiği tabakların aslında basit olduğunu da insanlarla paylaşmaktayım.









ARTUKBEY KAHVE HEDEF BÜYÜTTÜ

''Türkiye'nin tadı ve kokusu olmaya geldik'' sloganıyla yola çıkan Mardin merkezli kahve,kuruyemiş ve şekerleme firması Artukbey kahve hedef büyüttü.Firma bu yıl 3.sü düzenlenen geleneksel bayiler toplantısını Bodrum'da gerçekleştirdi.Türkiye ve Yurt dışından gelen 80 bayi pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen toplantılara katıldı.Tüm bayileri ile yakından ilgilenen Artukbey Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm pandemi süresince yatrımlarına son hız devam ettiklerini Türkiyenin her yerinde bayiler açarak iş istisdamı yarattıklarını söyledi.









Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Zeyno Günenç

‘ İkinin Biri’ ile 19 Eylül ve 20 Eylül’de Trump Sahne’de



Ünlü oyuncular Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Zeyno Günenç ’in başrollerini paylaştığı ‘İkinin Biri’ tiyatro oyunu, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20:30 ve 20 Eylül Pazar günü saat 18:00’da Trump Sahne’de tiyatro severlerle buluşuyor.







SPX’TEN OKULA DÖNÜŞ KOLEKSİYONU

Rahat geçen tatil günlerinden, yoğun okul günlerine uyum sağlayacak öğrenciler için okula dönüş heyecanı başladı. Türkiye’yi 30 yılı aşkın süredir en iyi outdoor ve extreme spor malzemeleriyle buluşturan SPX, tüm öğrencilere ve kendini her zaman öğrenci hissedenlere geniş ürün seçenekleri sunuyor. Dünyaca ünlü outdoor markaların sırt çantaları, spor ayakkabıları ve tişörtleri SPX mağazalarında öğrenciler ile buluşuyor.







Adnan Koç'a üç ödül



Türkiye'yi Yurt Dışında En İyi Temsil Eden Oyuncu ödülü Gold Face Of Türkey ödülünü layık görüldü.

Diğer ödül ise Uluslararası Başarı ödülü Türkiye Vizyon Ödülünü alan Adnan Koç son olarak Mood dergisinin her yıl düzenlediği Yılın En Başarılı Korku Filmi ödülünü aldı.





“ CEM YILMAZ’IN PANDEMİ SONRASI İLK GÖSTERİSİ”



Usta komedyen Cem Yılmaz, KerkiSolfej ve CMYLMZ Fikir Sanat’ın düzenlediği “Diamond Elite Platinum Plus” ile 18 – 19 Eylül tarihlerinde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranları ile bir araya gelecek. Bugüne kadar 5 binin üzerinde gösterileriyle izleyenlerini güldüren ünlü komedyen, son gösterisi “Diamond Elite Platinum Plus” ile Çeşme’de misafirlerine hafızalardan silinmeyecek bir akşam yaşatacak .









Arda HAN 60 kişilik dev prodüksiyon ile yeni şarkısı ‘’ Uçurumu ‘’ kliplendirdi

12 yıldır müzik piyasasında olan ve yirmiye yakın şarkısı bulunan Arda Han , söz ve bestesi Hüseyin Mehmedoğlu ’na , düzenlemesi ise Mert Ustaoğlu ’ na ait yeni şarkısı Uçurum ’u Goed Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.









ASHLEY JOY’A BASINDAN YILIN EN İYİ KURU ŞAMPUANI ÖDÜLÜ





Saç bakımında daha fazlasını isteyenlerin tercihi Ashley Joy, güzellik ve kişisel bakımda yılın en iyilerinin belirlendiği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde ödüle layık görüldü.

Yılın “En İyi Kuru Şampuanı” ödülü “Basının Seçimi” kategorisinde “Ashley Joy Doğal Görünümlü Kuru Şampuan”ın oldu.

Feliz día de tacos!





Meksika mutfağının olmazsa olmazı Tortilla ekmeği, adını İspanyolca “yuvarlak pasta” anlamına gelen “torta” kelimesinden alıyor. Buğday ya da mısır unuyla pişirilen tortilla, aynı zamanda Taco isimli fenomen bir yemeğin de ana malzemesini oluşturuyor. Meksika deyince ilk akla gelen yiyeceklerin başında gelen Taco, çeşitli soslar ve baharatlar eşliğinde tercihe göre etli, tavuklu, karidesli, kokoreçli veya sebzeli olarak hazırlanıyor. Tüm dünyada beğeniyle tüketilen bu Meksikalı lezzet için her yıl 4 Ekim tarihi, Taco Günü olarak kutlanıyor. Bu gün ü, hayal edebileceğiniz en kolay, en eğlenceli ve kesinlikle en lezzetli kutlamalardan birisine dönüştürmek isterseniz, Ranchero’ya gelerek, mekanın orjinal tariflerle hazırlanan enfes tacolarından dilediğinizi seçebilirsiniz.







UNDER ARMOUR’DAN SPORCULARA ÖZEL MASKE

UNDER ARMOUR’DAN SPORCULARA ÖZEL MASKE

Dünyanın yenilikçi spor giyim markası Under Armour, sporcuların antrenmanlarına ara vermeden devam edebilmeleri için antrenman esnasında kullanabilecekleri bir spor maskesi üretti.

Teknolojik ürünleri ve tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour, COVID 19 salgını sebebiyle sporcuların hayatını kolaylaştırmaya yönelik teknolojilere sahip UA Spor Maskesi’ni piyasaya sürdü.



