Dinçer KARACALAR

Avukattan İlk Single

Mesleğinde yıllardır başarı ile yoluna devam eden ve bugüne dek Avukat kimliği ile sayısız başarıya imza atmış olan Burak Sense, şimdi ise yeni bir solukla hayatındaki renkleri farklı ruhlarla paylaşmaya hazırlanıyor.

Burak Sense ‘nin yeni teklisi ‘’Zehirli Ot ‘’ Mystery Alternative Music Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Zehirli Ot ‘un sözü Burak Sense ‘ye ,Beste ve düzenlemesi yetenekli ve genç isim Cem Ergunoğlu’na ait.Video klip, bir çok ünlü isimle çalışmış ve sinema filmleri alanında kendine sağlam yer edinmiş olan Onur Aldoğan yönetmenliğinde çekildi. Projenin teaserları ise, yönetmen Sefa Gümüşkanat tarafından hazırlandı.Klip 26 saatte , 20 kişilik profesyonel bir ekiple tamamlandı. Styling By Nero imzası taşıyor

FLO’dan trendleri yansıtan yeni sezon koleksiyonu!

Kaliteyi sezon trendleriyle buluşturan FLO, 2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonunu en cazip fiyatlarla tüketicilerine sunuyor. Her dönem olduğu gibi kadın, erkek ve çocuklar için her tarza hitap eden modellerle koleksiyon hazırlayan FLO, bu sezon da en dikkat çeken ayakkabıları vitrine çıkarıyor!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan eğlenceli Taş Pati Makas Oyunu!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan Cheetos’un eğlenceli oyunu “Taş Pati Makas” projesi için tekne tatillerinde eğlenceli bir video ile bir araya geldiler. Birbirlerine sorular soran çiftin eğlenceli videosu keyifli görüntülere sahne olurken, sosyal medyada hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu…

Alper Alp: Herkes Moon Life Ödüllerini Bekliyor

2012 yılından bu yana düzenlenen Moon Life Ödülleri, artık ünlülerin merakla beklediği özel gecelerin başında gelmeye başladı. Aylık yaşam cemiyet ve magazin dergisi Moon Life, her yıl düzenlediği ödül gecesiyle yılın en başarılı iş, sanat, siyaset, medya ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini ödüllendiriyor.

Geçtiğimiz yıl yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Moon Life Ödülleri, medyada büyük ses getirmiş ve uzun süre gündemden düşmemişti. Bu yılki Moon Life Ödüllerini merakla bekleyenler, bu özel gecenin gecikmesi üzerine derginin sahibi Alper Alp’i mesaj yağmuruna tutuyor.



Türkiye’nin en büyük ekleri!

Cim’s Cream & Puff 2015 yılında başladığı lezzet yolculuğuna bugün menüsüne farklı ürünler katarak devam ediyor. Dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu şu zor günlerde insanları biraz da olsa tatlı bir mutluluk vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Cim’s Cream and Puff’un işletmecisi olan Ercan Cim Fransız mutfağının efsane lezzeti olan eklerini farklı yorumlayarak Türkiye’nin en büyük eklerini tatlı severler ile buluşturdu. Boyutu 1,5m olan ekler görenleri hem şaşırttı hem de iştahlandırdı.

MICHELIN YILDIZLI ŞEF MICHAEL RIEMENSCHNEIDER YEPYENİ MUTFAK ANLAYIŞI ‘TWINS KITCHEN’ İLE LÜKSÜ ULAŞILABİLİR KILIYOR

Covid Süreci öncesi Türk kökenli eşi sebebiyle İstanbul’a yerleşen dünyaca ünlü şef Michael Riemenschneider; yeni dünya düzeninde gastronomi alanında da pek çok farklılığın oluştuğunu dünyaca ünlü şeflerin pratik, doyurucu ve ulaşılabilir bir yemek düzenine geçtiklerini belirtiyor ve ekliyor: “Dünyadaki tüm ünlü şeflerin pratiği değişiyor. Yemek sadece bir doyurma aracı değil aynı zamanda sosyalleşme, paylaşma aracıyken, yaşanan yeni düzen lezzete ve ulaşılabilirliğe fokuslanıyoruz. Yeni açacağım restorana Türkiye’de büyüttüğüm ikizlerimiz nedeniyle Twins Kitchen ismini verdim. Uğurlu geleceğine inanıyorum. Bu restoranda benim imza yemeklerimi daha geniş kitlelere, daha ulaşılabilir bütçelerle sunacağız. Türk halkına da yepyeni bir yemek harmonisi ve eşsiz bir sunum vaad ediyorum” diyor.

MUHTEŞEM SÜRPRİZLERLE DOLU YENİ BİR POLİSİYE ...

Melih Günaydın’ın “Sürgün Avı” çıktı

Yerli polisiye edebiyatta yeni bir yüz olan Melih Günaydın’ın “Sürgün Avı” adlı kitabı Dipnot Yayınları tarafından yayımlandı. Gizemli cinayetlerin ve suçların işlendiği; heyecan, merak ve şüphe dolu, kısaca suç ve suçlularla ilgili süprizlerle dolu bu muhteşem sürükleyici kitaba başladığınızda bitirmeden elinizden bırakamayacaksınız...





KIZINA DESTEK OLDU

44 yıldır sahnede olan usta tiyatro oyuncusu Nilgün Belgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Sahnede Bir Hayat” projesi kapsamında, 22 Ekim Perşembe akşamı "Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi" isimli oyunu ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Konsept Çantalar

Milano’daki Istituto Marangoni’de Moda Tasarımı eğitimimi tamamladıktan sonra 10 yıl tekstil sektöründe Tasarımcı olarak çalıştım. Ropea kurumsal hayatın yoğun temposunda son birkaç yıldır gerçekleştirmek isteyip fırsat bulamadığım bir hayalimdi. Deri çanta ile kendi ördüğüm halat sapları kullanmaya başladım ve bu fikir üzerinden bir marka kurmak istedim.Ropea ile kullanışlı ve çok amaçlı modeller tasarlayarak kullanıcının stiline özgünlük katabilmesini hedefledim. Üretim ve tasarımlarına sene başında başladığım ürünlerin satışı bir aydır online mağazamız üzerinden gerçekleşiyor .

Kişiye özel pasta



Hatay İskenderun’ da 30 yıllık geçmişe sahip Victoria pastanesi. Doğum günü, nişan, düğün pastalarının yanı sıra kişiye özel pastalarla da iddialı. Müşterilerinin hayallerindeki detayları, sevgi ve yaratacılıkla birleştirip gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Banu Bildik Tahmaz özgün tasarımlarla hazırladıkları özel gün pastalarında Türkiye çapında üne sahip olduklarını söylüyor.

“BOĞAZIN İNCİSİ SHINE PORTAXE’DEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ”

Boğazın en gözde yerinde Lütfü Sapmaz’ın sahibi olduğu, Emrah Coşkunses, Yılmaz Duman ve Furkan Baysal’ın işletmeciliğini yaptığı SHINE Portaxe, önceki akşam gerçekleştirilen muhteşem bir davetle kapılarını açtı.

Açılışa, Faik Öztürk, Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah, Ege, Ceylan Pirinçcioğlu, Buse Bayındırlı, Zühre-Mehmet Dalmaz ve Elif-Murat Ergin gibi magazin ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı.

BALKABAKLI LEZZETLER PUMPKIN WHITE CHOCOLATE MOCHA & CHILLER GERİ DÖNDÜ!

Gloria Jean’s Coffees, her sezonun havası ve enerjisine uygun yiyecek ve kahve çeşitleriyle sevenlerine enerji ve mutluluk dağıtmaya devam ediyor. Sonbaharın en sevilen sembolü balkabağı Gloria Jean’s misafirleriyle yeniden buluştu!