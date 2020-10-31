Dinçer KARACALAR

Enes ve İka'dan Örnek Davranış

Sosyal medyada ve YouTube'da binlerce takipçisi bulunan Enes ve İka, hayalini kurduğu Kent ormanı projesini tüm takipçileriyle birlikte hayata geçirmeye hazırlanıyor. Aile, kültür, eğlence, günlük yaşam ve yurtdışı gezileri temalı içerikleriyle ünlü sosyal medya fenomenleri Enes ve İka örnek bir sosyal sorumluluk projesiyle adından bir kez daha söz ettirdi. "Her ele bir fidan" kampanyasıyla da daha önce gündeme gelen Enes ve İka, Kent ormanı projesiyle çevresel farkındalığa dikkat çekmeyi amaçlıyor. Son zamanlarda ormanlarımızla birlikte adeta ciğerlerimizin de yandığını dile getiren Enes ve İka, bu proje ile takipçilerine YouTube kanalları üzerinden her yıl fidan yetiştirme ve dikme alışkanlığını da kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Doğayı koruma, fidan dikme alışkanlığını ne kadar çok vatandaşımıza kazandırırsak o kadar çok mutlu olacağını sözlerine ekleyen Enes ve İka, kendilerine gösterilen ilgiden ve verilen destekten çok memnun olduğunu, desteklenmelerinin kendilerini oldukça motive ettiğini ve motive oldukça da takipçilerimizle birlikte daha büyük projelerle buluşmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTALARI

HATAY MEMLEKETİMDEN

Hatay İli Reyhanlı ilçesi doğu üçtepe (Hasan Mursaloğlu Çiftliği) köyünde küçük bir bostanda üretilen senelerdir kendi sofralarımızda Afiyetle ve keyifle yediğimiz ürünleri saf Katkısız , taze seven Hatay’ın gurme lezzetlerini arayanlara Hatay Memleketimden sayfası ile muhteşem seçenekler sunuyor. Biberli Ekmek’ten Sürk’e (çökelek) Nar ekşisinden Zeytinyağına damak çatlatan mezelerden Etli ve Vegan içli köfteye Katkısız salça ve zeytin çeşitleri Seçeneklerini sunuyor.

İnstagram / hataymemleketimden





MARİFETLİ ELLER / GAZİANTEP

Gaziantep’te bir cok ev hanımının hobi olarak yaptıgı pasta börek, yuvalama tüm yöresel tatlı ve yemekleri doğal yöntemler ile kendi mutfağımda titiz ve hijyen kuralları icinde yapan Fatoş Kılıç Karakan türkiye geneline lezzetlerini ulaştırıyor kısa sürede beğenilen ürünleri ile kısa zamanda adını duyurdu

İnstagram / marifetli__eller2734

‘Bütün Çılgınlar Sever Beni’ 1 Kasım’da Trump Sahne’de

Bulgar yazar Stefan Tsanev'in en ünlü oyunlarından ‘Bütün Çılgınlar Sever Beni’, 1 Kasım Pazar günü saat 18:00’de Trump Sahne’de tiyatro severlerle buluşuyor.

Kontrolden çıkmış bir kıskançlığın etrafında şekillenen hikâyede, Mert Fırat ile Öznur Serçeler evli bir çifti, Çağlar Yalçınkaya ise kendini bu evliliğin içinde bulan yakın arkadaşı canlandırıyor

KAZDAĞLARINDA UNUTULMAZ BİR HAFTA SONU

NEYAD Derneği (Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği)'nin başkanı Nilgün Diptaş kadın çiftçiler ve arkeoloji günü için hafta sonu Kazdağlarına gezi düzenledi. Akçay'a planlan gezide 1774 Kazdağları Butik otelin Otelin sahibi Hasan Demiraslan ve eşi Tülay Demiraslan'ın muhteşem ev sahipliği yaparak konuklarla yakından ilgilendiler. Otelin sahibi Hasan Demiraslan kazdağlarının muhteşem tabiat havasının yanı sıra tarihi arkeolojik alanlarını da bir rehber edasında iki gün boyunca misafirlerinin yanından ayrılmayarak Akçay ve Kazdağlarını anlatarak gezdirdi.

Emre Aydın’dan Albüm Öncesi Sürpriz

“2020’de Güzel Şeyler De Oluyor”

Pop - rock müziğin tartışmasız en iyi isimlerinden Emre Aydın, sevenlerine ters köşe yaptı. Yoğun bir albüm çalışmasına giren ve bu süreçte neredeyse stüdyodan dışarıya çıkmayan Emre Aydın, yayınlayacağı albüm öncesi rap dünyasının başarılı ve genç isimlerinden Sokrat St. İle “Bu Sefer Sorun Bende” şarkısında bir araya geldi.

VİKO PARAFUDRLARLA

EVDE ÇALIŞMAYA VE YAŞAMA YÜKSEK KORUMA…

Dünyamızda ve ülkemizde etkili olan güncel koşullar nedeniyle birçok insan işlerine home office yöntemi ile evlerinden devam ediyor. Aynı şekilde hemen hemen herkes, dünyayla ve hayatla bağlantılarını evdeki elektronik cihazlarla sağlıyor. Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lideri Panasonic Life Solutions Türkiye tarafından üretilen, yüksek kaliteye sahip VİKO marka parafudrlar, işlerin kesintisiz sürmesi ve hayat akışının devam edebilmesi için üstün çözümler sunuyor.

ERCİYES KAYAK TURİZMİNDE PATLAMA

Pandemide Avrupa kayak merkezleri açılmayınca, rota Türkiye’ye yöneldi

Pandeminin her ne kadar olumsuz etkileri çoksa da, beklenmeyen olumlu etkileri de olabiliyor. Erciyes’teki kayak turizmi rezervasyonlarının bu sene patlaması da bunlardan birisi. Bu sene Avrupa’daki birçok kayak merkezinin açılmayacak olması, karantina şartları, Rus ve Ukrayna Hükümetlerinin bu sene sadece Türkiye’ye turistik seyahata izin vermesi gibi sebeplerden ötürü, Türkiye’deki kış turizm merkezleri, özellikle de Kapadokya’ya yakınlığı ile Erciyes ön plana çıkıyor.

Kadın cinayetlerini durdurun “Yaşamak istiyorum”

İlkim, iyi eğitimli, hayat dolu, spor tutkunu bir genç kız. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. Küçük yaşlardan beri müzik ile ilgili. Gitar, piyano çalıyor. Türkçe İngilizce şarkılar söylüyor, 2 dilde de besteler yapıyor. İlkim kadın cinayetleri konusunda hepimiz gibi endişeli ve tepkili. Kadın cinayetleri için protestolu sözler yazdı. Onu besteledi. RAP türünde bir şarkı ortaya çıktı. “Bir kadın olarak susmamak, unutturmamak gerekiyor. Kadın cinayetlerini kınadığımı şarkı ile haykırıyorum. Tüm katledilen kadınların yerine kendimi koyuyorum. Her cinayeti duyduğumda ürperiyorum. Şiddetin ne boyutlara geldiğini duyup bu duruma karşı bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyorum” diyor.

Demet Evgar ve Danilo Zanna Lay’s Fırından için yemek yaptı

Lay’s’in marka yüzü Demet Evgar ve ünlü Şef Danilo Zanna birlikte Lay’s Fırından mutfağında “Mor haşhaş taneli çıtır tavuk” yaptı. Renkli görüntülere sahne olan çekimde Demet Evgar ve Danilo Zanna eğlenceli anlar yaşadı. Lay’s Youtube kanalında yayınlanacak olan videonun büyük beğeni toplaması bekleniyor.

Esra Özmen ‘Yaralı Kalp’ ile hasret gideriyor

Şarkıcı Esra Özmen, uzun bir aradan sonra yakın arkadaşı Seda Sayan yapımcılığında yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Özmen, ‘Yaralı Kalp’ adlı teklisini bugün Kemal Aslan Müzik Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturuyor.

“[email protected]” 4. KEZ SANATSEVERLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

Sanatseverleri ve koleksiyonerleri, yerli ve yabancı sanatçıların eserleri ile bir araya getiren [email protected] 28 Ekim’de başlıyor. Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan [email protected] 8 Kasım 2020 tarihine kadar Akaretler Sıraevler’in 25-27, 35, 37-39 ve 55 numaralı binalarında, birbirinden özel eserleri ağırlamaya hazırlanıyor.

SONBAHAR 2020 TOMMY HILFIGER ÇOCUK GİYİM KOLEKSİYONU

Sonbahar 2020 TOMMY HILFIGER Çocuk Giyim Koleksiyonu American Pioneers, klasikleri Amerika coğrafyasının ve kültürünün filtresinden geçirerek yorumlarken markanın 35. yıl dönümünü de kutluyor. Orta batı eyaletleri Colorado ile Montana arasında bir yolculuğa çıkan koleksiyon, sıcak kırsal bir estetiği Doğu Kıyısının kolejli tarzlarıyla bir araya getiriyor.