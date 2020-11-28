Dinçer KARACALAR

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTASI

BAŞBAL YÖRESEL ÜRÜNLER

Yaklaşık bir senedir Antalya muratpaşa’da hizmet vermekte olan Başbal başta Erzincan yöresine ait doğal Şekersiz çiçek balı ,

Taze çekilmiş türk kahvesi,Baharat ve çerez çeşitleri ürünlerin dışında Acuka , Naturel Zeytinyağı Erişte ,Tarhana gibi her gün yelpazesini genişlettiği doğal köy ürünlerinin toptan ve perakende satışını yapıyor.

İnstagram/ basbalyoresel.antalya

VİKO DİJİTAL TERMOSTATLA; ISI KONFORUNU YÜKSELT, TASARRUF SAĞLA!

Sonbaharın gelmesi soğuk günlerin de habercisi… Neyse ki teknolojinin gelişmesi ile soğuk günlerde ortam ısısını istediğimiz seviyede tutarak hem yaşam konforunu hem de enerji verimliliğini yükseltecek çözümler bugün hayatımızda…

Gökhan Çelik ve Yağmur Ün arasındaki davada yeni gelişme!

Geçen sene çekilen “Randıman” filminin başrol oyuncuları Yağmur Ün ve Gökhan Çelik mahkemelik oldu. Çelik, rol arkadaşına hakaret davası açılmasının ardından mahkeme huzuruna gelerek ifadesini verdi. Şikâyetinin devam ettiğini söyleyen Çelik, açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Ordu Ünye'de çekilen "Randıman" filminin başrol oyuncuları Yağmur Ün ve Gökhan Çelik mahkemelik olmuştu. İddiaya göre set sonrası otele dönüşte servis aracında klima yüzünden tartışma çıktı. Çelik tartışma sonrası Ün'ün kendisine ' Sen adam değilsin, ben sana uyuz oldum' şeklinde devam eden hakaret içerikli sözler söylediğini ve karnına yumruk attığını iddia ederek hakaret davası açmıştı.

Hande Soral & İsmail Demirci çifti MediaMarkt’ta ‘Şahane Cuma’yı başlattı

Ünlü oyuncu çift Hande Soral ve İsmail Demirci, her yıl heyecanla beklenen MediaMarkt’ın ‘Şahane Cuma’ indirimlerini brandayı yırtarak başlattı. ‘Şahane Cuma’ indirimlerinden yararlanmak için Metropol İstanbul MediaMarkt mağazasına gelen ünlü çift, elektrik süpürgesinden çay/kahve makinesine, televizyondan mutfak robotuna kadar birçok ürün satın aldı.

Okultasarimcisi.com'dan 3 yaş ve üstü çocuklar için, el-beyin koordinasyonunu artıran yeni bir zeka oyunu;

"Çöz-Çalıştır Mekanik Puzzle"

Okul Tasarımcısı ve Okulumda.com işbirliği ile hayata geçen, tamamı Türk tasarımcılar tarafından hazırlanmış bir çark oyunu olan Çöz-Çalıştır Mekanik Puzzle; 3+ yaş grubu çocuklar için el-beyin koordinasyonunu artırmak amacı ile tasarlanmıştır.

KİŞİYE ÖZEL TASARIMLAR ARTIK İSTİNYEPARK’TA

Kişiye özel tasarımlarıyla mücevher sektörünün öncü markalarından Lion Diamond, 4. mağazasını İstinyePark’ta açtı.

Öznur Yakın’ın kurucusu olduğu Lion Diamond; Nuruosmaniye, Samsun ve Zorlu Center’dan sonra İstinyePark’taki mağazasıyla mücevherseverlere hizmet vermeye devam ediyor. Her biri el işçiliği ve tek olan butik tasarımları ilk günkü heyecanla mücevher tutkunlarıyla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Öznur Yakın, önümüzdeki yıl Lion Diamond’ın yeni mağazasını Avrupa’da açacağını belirtti.

ŞİLE BEZİ FIRAT NEZİROĞLU İLE YENİDEN DOKUNUYOR



Şile Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından geliştirilen “Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi” projesiyle köylü kadınlar dünyaca ünlü dokuma sanatçılarından alacakları eğitimler sonrasında, moda dünyası için üretime başlayacak.

TAÇ antibakteriyel nevresim takımı ile sağlıklı uykular

İnovatif ürünleriyle evleri yenileyen TAÇ, sağlık ve hijyen konularının her zamankinden daha fazla önem kazandığı bu dönemde, antibakteriyel özellikli nevresim takımı koleksiyonu hazırladı. Sağlıklı bir uyku konforu sağlayan antibakteriyel kumaşla üretilen nevresim takımları, doğadan ilham alan farklı desen ve renkleriyle yatak odalarına aynı zamanda ferah bir dokunuş yapıyor.

TERKEDİLEN DOSTUNA TESELLİ ŞARKISI YAPTI



Müzik dünyasının genç temsilcilerinden Taner Çalık, "Kendisi Kaybetti" isimli beşinci teklisini müzikseverlerle buluşturdu.



Taner Çalık, sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan "Kendisi Kaybetti" şarkısını terkedilen bir dostuna teselli vermek için yazdığını söyledi.



Duygusal şarkısıyla müzik dünyasına iddialı bir dönüş yapan Çalık, müzik listelerinde üst sıralara tırmanmaya başladı.

Behzat Gerçeker “Göcek Uluslararası Tenis Turnuvası’nda Şampiyon



Uluslararası Tenis Federasyonu’nun ( ITF ) düzenlediği yerli ve yabancı başarılı tenisçilerin katıldığı turnuvada Behzat Gerçeker tek erkekler şampiyonluğunu kazandı.

Gerçeker turnuvada kendisine mental koç olarak rakipleri inceleyen ve nokta atışı stratejiler veren yapımcısı Samsun Demir’e teşekkür ederek: “Bu turnuva uluslararası tenis federasyonu puanı ve milli takım seçmeleri için çok önemliydi. Birinci olmak zordu, başardığım için çok mutluyum “dedi.

VURAL'dan duygu dozu yüksek yeni tekli 'GİT'

Renkli sahne dünyasında performansları ile farkını ortaya koyarak adından sıkça bahsettiren Vural, Survivor yarışması ile tanınan Sema Aydemir düeti ‘Susma’ sonrası yeni teklisi ‘Git’i Melodi Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımladı.

BETÜL DEMİR'DEN DİJİTAL AÇILIM

Söz ve müziği Irmak Arıcı'ya aranjesi ise Emirhan Cengiz'e ait yeni şarkısı "Toz Duman" ile müzik listelerinde fırtınalar koparacak olan Betül Demir, özel etkinlik ve bayi toplantılarının en çok tercih edilen ismi olmaya devam ediyor.

Özellikle 2019-2020 yıllarında özel etkinlik ve bayi toplantılarının en çok tercih edilen ismi olan Betül Demir, yeni önlemlere entegre bir biçimde konserlerini dijital platformlara taşıdı. Kapalı devre ve online olarak gerçekleşen konserlerde olağan üstü sahne performanslarına hız kesmeden devam eden güzel sanatçı, müzik sektörüne de örnek olacak adımlar atarak büyük takdir topladı...