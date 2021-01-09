Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları

Kerebiçci Oğuz /MERSİN

Mersin’de Ramazan ayına özgü bir tatlıdır kerebiç . Önceden sadece Ramazan ayında yapılıyordu şimdi artan talepten dolayı artık yılın 12 ayı yapılıyor. Kerebiçci Oğuz olarak 1978 den günümüze değişmeyen kalite ve lezzetleri ile Türkiye ' nin her bölgesine kargo hizmeti sunmaya devam ediyor.Köpüğün yapılmasında vücuda çok etkili olan çöven kökü kullanılıyor. İçinde un , süt , yağ bulunmayan bu köpüğü sadece kaynatılarak ve içerisine şeker konularak elde ediliyor. İnstagram/kerebicci.oguz - İrtibat Fırat Yılmaz

Şırdancı Emin / ADANA

Adana’nın yöresel yiyecekleri arasında yer alan mumbar dolmasına talep her geçen gün artıyor. Adanalılar, akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar 50 bin mumbar ve şırdan tüketiyor. Şırdancı Emin Kertiş, talebi karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi. Aynı zamanda özel kargo sistemi ile Türkiye’nin tüm bölgesine lojistik imkan sunuyor.

İnstagram /sirdancı_emin

DÜNYACA ÜNLÜ HEYKEL USTASI BAHRAM ASHOFTEH'İN ESERLERİ CAROUSEL'DE

Dünyaca ünlü heykel ustası Bahram Ashofteh'in eserlerinden oluşan sergi Carousel AVM’de ziyaretçileriyle buluştu…

Hurda araçların metal aksamlarını ve ahşap ürünleri kullanarak sıra dışı sanat eserleri tasarlayan dünyaca ünlü heykel ustası Bahram Ashofteh’in eserleri Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde ziyarete açıldı.

COSMED ile ışıl ışıl bir Sevgililer Günü

COSMED Cosmeceuticals, birbirinden sağlıklı ürünleriyle Sevgililer Günü’nü kusursuz bir görünümle karşılamak isteyenlerin yanında. Sağlıklı bakımın herkesin hakkı olduğuna inanan COSMED Cosmeceuticals, bu özel gün için önerdiği üç ürünle Sevgililer Günü’nde tam bir bakım imkanı sunuyor.

MÜZİK’DE FARKINI KOYMAYI HEDEFLİYOR

Almanya'da doğup büyüyen Dramah, rapçi kimliğiyle söz yazarı ve yapımcı olarak kendine bir yol çizdi. 2004 yılından beri aktif olarak müzik yapan ve geniş yankı uyandırmış birçok projeninde lideri olan Dramah, birçok büyük Alman rapçilerin menajerlik bölümünde görev aldı.

TUĞBA ÜNAL’A YENİ İMAJ

KIVIRCIK TUĞBA’YA TAM NOT

‘İzler Durur’ şarkısı ve çarpıcı klibiyle adından söz ettiren Tuğba Ünal, imaj yenilemek için, kendini kuaförü Arda Timur’a emanet etti. Düz saçlarına perma yaptıran Ünal, kıvırcık haliyle objektife poz verdi. Güzel şarkıcının takipçileri, sosyal medyada yeni imaja tam not verdi.

ALTIN FIRÇA ÖDÜLLERİ ÇOCUKLARI BEKLİYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Nişantepe Orman Park Toprak Okulu Ekolojik Eğitim Atölyeleri tarafından bu yıl birincisi düzenlenecek olan 3-9 Yaş Arası Ulusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması için bütün hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Yaşamımızı sürdürmek için ihtiyacımız olan Toprak, Su ve Hava ‘nın kıymeti geçtiğimiz pandemi döneminde bir kere daha tüm gerçekliği ile karşı karşıya geldiğimizi gören Toprak Okulu yetkilileri bir karar alarak, ilkinde ulusal sonrakilerinde uluslararası olmak üzere çocuklar arası bir resim yarışması düzenlemeye karar verdiler.

Mutluluk haritaları bu kapağın arkasında!

(İkinci Baskı yayında!)

İşimiz gücümüz mutlu olmak... Hepimizin yaşamdaki temel amacı bu olsa da mutluluğu araştırmaya, üzerinde çalışmaya değer bir konu olarak görmüyoruz çoğu zaman. Ancak başımız büyük derde girdiğinde çözüm arayışında oluyoruz. İsteklerimizi gerçekleştirmeyi mutluluk saydığımızdan olsa gerek, hayat boyu onların peşinde koşmayı yeterli görüyoruz. Oysa gerçekleşen her istek ardından bir yenisini sürüklüyor ve mutluluk resmi birkaç parçası kayıp bir yapboz gibi asla tamamlanmıyor. Bu noktada araştırmayı sürdürmek, şu soruyu sormak gerek: “Başka bir yolu var mı?” Mutluluk Atlası, sizi “başka yollara” davet ediyor.

BEYMEN CLUB’TAN KIŞ KOMBİNLERİNE RENK KATAN TRİKOLAR

Sonbahar / Kış 2020 sezonunda “Kendin gibi ol” mottosundan ilham alan Beymen Club, her sezon büyük beğeni toplayan triko alternatifleri ile kış kombinlerine özgür ve dinamik bir duruş katıyor.

TÜRKİYE’DE EN FAZLA ‘ÖN YIKAMA’ YAPILIYOR

Fairy ve Ask Your Target Market (AYTM) platformunun, Türkiye’nin de yer aldığı bazı ülkelerde bulaşık makinesi kullanım alışkanlıklarını araştırmak amacıyla gerçekleştirdiği araştırma ilginç sonuçlar verdi. Çalışmaya göre, Türkiye’de tüketicilerin çevresel sürdürülebilirlik konusunda duyarlılığı oldukça yüksek olmasına rağmen %71’i bulaşıkları makineye koymadan önce ön yıkama yapıyor.





KARLAR ÜZERİNDE ŞOV

Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Zeynep Oymak ile birlikte Erzurum Palandöken'deki Sway Hotels'de karın tadını çıkardı.

Sevgilisi Zeynep Oymak'ın kayak takımlarını giymesine yardımcı olduktan sonra soluğu pistte alan Kaan Urgancıoğlu, zaman zaman dengesini kaybedip düşse de, performansı ile adeta pistin tozunu attırdı.

Canpark AVM'de virüslere karşı tam koruma

Canpark AVM, sağlık ürünleri teknolojisinde kullanılan TUV SUD tarafından sertifikalandırılmış kapalı mekanlarda oluşabilecek bakteri ve virüslerin bulaşma riskine son veren Hycanx Hepa + UVC Kombo Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemi sayesinde Alışveriş Merkezine ameliyathane standartlarında temiz hava sağlıyor.

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTASI

Korkoroğu Pastırma / Sucuk

Kastamonu'da gelin olarak geldiği evde öğrendiği meşhur Kastamonu pastırmasının yapımında ustalaşan Nilüfer Korkoroğlu, 27 yıldır çoğu zaman tek başına ürettiği pastırmaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

İnstagram / korkoroglupastirma