Dinçer KARACALAR

İskenderun lezzetleri tek tıkla evinde

600’den fazla lezzete evsahipliği yapan gastronomi kenti Hatay’ın yemeklerini tadıp da, beğenmeyen yok. Binlerce yıllık birikim ve sayısız medeniyetin eşsiz senteziyle ortaya çıkan Hatay mutfağının yerel ürünlerini siz de kendi mutfağınızda tatmak istemez misiniz? Bundan beş yıl önce mutfak sevdasını profesyonelliğe dökmek isteyen Esra Çinçin, İskenderun’daki dükkanında ev yapımı turşular, salçalar, nar ekşisi, reçeller, dut şurubu, çökelek, sürk, tarhana yapıyor, Hatay’ın vazgeçilmezleri halhalı zeytin, topak yağlı zeytin, yağlı kekik, zahteri de tüm Türkiye’ye ulaştırıyor. Çinçin, özellikle salçalarında iddialı. Yerli domatesler büyük kazanlarda odun ateşinde pişirilip, tepsilere konularak güneşte kurutuluyor. “Salçalarımızın uzun süre bozulmadan kalmasının en büyük özelliği güneşte kuruması ve kaya tuzu kullanmamız” diyen Çinçin, en zahmetli ürünlerden birinin de nar ekşisi olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Narlar tek tek ayıklandıktan sonra pamuk çuvallarda suyu çıkartılıp, odun ateşinde devamlı karıştırılarak pişiriliyor.” Siz de bu muhteşem lezzetleri tatmak isterseniz, Instagram’dan hataydogal.urunler sayfasından sipariş verebilirsiniz.

EDİS DÜNYA MÜZİK DEVİ İLE ANLAŞMA İMZALADI

İlk teklisinin üzerinden çok fazla zaman geçmemesine rağmen kısa sürede

pop müziğin yıldızı haline gelen Edis dünyaya açılıyor.

Edis uluslararası müzik devi Warner Music Group ile imzaladığı anlaşmayla

İngilizce şarkılardan oluşan bir albüm çıkaracak

Tüm dünya Edis’i dinleyecek.

SEVGİLİYE EN ÖZEL HEDİYE DIVARESE’DE

Sevgilinizin her anına eşlik edecek modern ve stil sahibi tasarımlar, Divarese’de sizleri bekliyor.

Sezon trendlerini yüksek kalite anlayışı ile buluşturan, lüksü ve konforu bir arada sunan Divarese; o’nu mutlu edecek birbirinden farklı tasarımları ile Sevgililer Günü’nde en özel hediye destinasyonu oluyor.

Kolyecik ile sevdiklerinize değer katın…

kolyecik, “senin enerjin” ve “senin şıklığın” sloganıyla karşımızda….

sevgililer günü’ne özel tasarımlarıyla kolyecik müthiş tasarımları almak ve sevdiklerinizi mutlu etmek artık bir tıkla çok kolay.

Uzun zamandır sevdiklerimizi göremiyoruz, bir araya gelemiyoruz, sarılamıyoruz. Bu zor günlerden geçerken, sevdiklerinize hediye almak artık bir tık uzağınızda… Sevgilinizi ve tüm sevdiklerinizi mutlu edecek tasarımlar için tek adres: Atölyeden-kapına misyonuyla uygun fiyatlar ile mücevher almak kolyecik.com.tr ile artık çok kolay…

ÖZKAN ÇİFÇİ "GÜZEL GELİNİM" DİYOR



'Sensiz Olamam', 'Sen Düşersin', 'Kolay Gelmedik', 'Bilemem Ben' şarkılarıyla müzik dünyasından adından söz ettiren Özkan Çifçi, şimdi de 'GÜZEL GELİNİM' isimli şarkısını Dinç Müzik etiketiyle müzik severlerin beğenisine sunuyor.

Maksimumda yaşamak isteyenlere Pepsi Max!

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Pepsi’nin en sevilen içeceklerinden Pepsi Max, lezzeti maksimumda yaşamak isteyenler için!

“Maksimum lezzet sıfır kalori” sloganıyla Pepsi Max hem ferahlama anlarına hem de yemek yanına çok yakışıyor.

Kız kardeşi Orhan Veli’yi anlatıyor

Türkiye’nin en önemli şairlerinden Orhan Veli’nin “Fırfırım” diye hitap ettiği kız kardeşi Füruzan Yolyapan, ağabeyini anlatıyor…

Gazeteci Seray Şahinler’in kaleme aldığı Ağabeyim Orhan Veli, 97 yaşındaki Füruzan Yolyapan’ın anıları eşliğinde şairin ailesi ve dostlarıyla ilişkilerine, kitaplarına, aşklarına, yaşam mücadelesine ve bilinmeyenlerine ışık tutuyor.

BEYAZ BUTİK’TEN “SEVGİLİLER GÜNÜ” KAMPANYASI

Göz alıcı modelleri ile gelin adaylarına büyülü bir dünyanın kapılarını aralayan Beyaz Butik, her yıl gerçekleştirdiği “Sevgililer Günü” indirimini bu yıl da uyguluyor.

Türkiye’nin ilk gelinlik markası olma özelliği taşıyan ve romantik tasarımları ile gelin adaylarının gözdesi olan Beyaz Butik, “Sevgililer Günü”ne özel 15 Şubat 2021 tarihine kadar tüm gelinlik modellerinde %50 indirim sunuyor.

Pandemi dönemi ile birlikte öne çıkan tatil anlayışı: VİLLA TURİZM!

Pandemi süreci tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alırken pek çok alanda yenilikler getirdi. Pandeminin yoğun yaşandığı 2020 senesi içinde tatil anlayışında farklı tatil seçenekleri ön plana çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin bu dönem yoğun olarak villa turizmini tercih ettiği durumda tatilnekolay kurucusu Nihat Ak, 2020 yılı içinde değerlendirmelerini ifade ediyor.

Mutfaklarda Meksika havası esecek!

Meksika’nın Aztek ve Mayalara uzanan köklü tarihini, renkli kültürünü ve dünya mutfakları arasında apayrı bir yere sahip birbirinden özel lezzetlerini ülkemize taşıyan Ranchero, yeni bir hizmet başlatıyor. Mekan, çok sevilen soslarından özel tarifli içeceklerine, mısır cipslerinden tortillalarına kadar her biri el yapımı ve kendi üretimi olan mutfak ürünlerini Ranchito markası altında satışa sunacak.

Almula Merter Churm’den ‘Mutlu Kalpler Kulübü"





Almula Merter Churm, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken “ilişkilere” el atıyor! Uzun zamandır kişisel dönüşüm uygulayıcılığı yapan sanatçı, o özel gün öncesinde ruh eşini bulmak ve evliliğini tazelemek isteyenleri “Mutlu Kalpler” kulübüne davet ediyor.

İLKBAHAR 2021 TOMMY JEANS KAMPANYASI

Tommy Hilfiger, markanın köklü müzik mirasını ileriye taşıyan İlkbahar 2021 TOMMY JEANS “Music Takes Us Further” kampanyasını duyurdu. Kampanya müzisyenler, şairler ve aktivistler gibi hayatın farklı alanlarından kreatif isimlerin oluşturduğu eklektik bir kadronun katılımıyla hayata geçirildi.