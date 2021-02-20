Dinçer KARACALAR

ORGANİK ALIŞVERİŞ NOKTASI

Sadece Instagramdan satış yapan Urlabahçe özellike Urla enginarını tüm Türkiye’ye tanıtıyor

Urlabahçe, tamamen ilaçsız tarım ile Urla’da yetişmiş özel lezzetlerden Türkiye’nin faydalanmasını amaçlayan bir girişim. Insatgramdan gelen siparişleri taze taze tarladan toplayıp aynı gün tüm Türkiye'ye kargoluyorlar. Özel videolu enginar yemekleri tariflerini de takipçileriyle paylaşan Urlabahçe yetkilileri, yıl boyu en çok rağbet gören ürünlerin bebek enginar, şevketi bostan ve enginarlı börek olduğunu belirtiyor. Sağlıklı ürünlerin çok rağbet gördüğü şu günlerde Urlabahçe'yi denemenizde fayda var.

‘YAĞMUR YAĞACAK GİBİ ‘TORONTO ULUSLARARASI KADIN FİLM FESTİVALİ’NDE RESMİ SEÇKİYE KALDI.

Biriz Aydinç Öztüzemen’in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Gizem Erman Soysaldı ve Kadri Özcan’ın paylaştığı, 2021 yapımı ilk kısa filmi “Yağmur Yağacak Gibi” Toronto Uluslararası Kadın Film Festivali’nde resmi seçkiye kaldı.

Başrollerini Gizem Erman Soysaldı ve Kadri Özcan’ın paylaştığı, uygulayıcı yapımcılığını Emre Doğan’ın, görüntü yönetmenliğini ise Bulut Bardak’ın üstlendiği “Yağmur Yağacak Gibi” festival sürecine Toronto Uluslararası Kadın Filmi Festivali ile başladı.

Arafta kalmış, bir karar verme aşamasında olan Yağmur karakterinin on iki saatlik zaman dilimine ışık tutan filmde, bir yandan da insan olmanın değerleri sorgulanıyor.

Tekno müzikte Hutte devri başlıyor!



Tekno müziğin yeni ismi Hutte, ilk EP’si “Exhale” ile müzikseverleri selamlıyor. “Exhale” ve “Deu-sex Machina” şarkılarının yer aldığı çalışma, 15 Şubat’ta dijital platformlarda yayınlandı.



Hutte, tekno müziğe kendini adamış, o kültürün içinde yoğrularak benliğini bulmuş genç bir isim. 2001, Ankara doğumlu müzisyen, bu maceranın bir sonraki adımında müziğini dinleyicilerle buluşturmak için kolları sıvadı. Hutte, iki şarkılık EP’si “Exhale” ile profesyonel müzik sektörüne ilk adımını attı.

RAFET EL ROMAN’DAN ROMANTİK BALAT “İKİ DAKİKA”

Romantik müziğin öncü ismi Rafet El Roman, önümüzdeki günlerde Emre Müzik etiketiyle piyasaya çıkacak yeni albümünün, ilk şarkısı “İKİ DAKİKA”yı, müzikseverlerin beğenisine sundu. İKİ DAKİKA isimli şarkıda, Sanatçı’ya yine yeni bir genç yetenek olan NUR USTA eşlik ediyor.

Zorlu hava şartlarına Kinetix’le meydan okuyun!

Karlı zeminde adımlarınızı daha güvenli ve daha konforlu atmanızı sağlayan soğuk havaların olmazsa olması Kinetix Kar Botları ile bu kış da sıcacık geçecek. Kinetix’in kaymaz tabanlı, su geçirmeyen ve rengârenk kar botu modelleri, kış tatillerine de gündelik kullanıma da mükemmel şekilde eşlik edecek!

Nestlé ve Starbucks’ın Küresel Kahve

İş Birliği Türkiye ile Büyüyor!

Dünyanın lider gıda şirketi Nestlé ile kahve zinciri Starbucks’ın küresel iş birliği Türkiye’de faaliyete geçti. Anlaşmalar kapsamında Nestlé Türkiye, Starbucks premium kahve karışımı ve Starbucks öğütülmüş kahve olmak üzere portföyüne iki yeni ürün ekledi.

TÜRKİYE DIJITAL SEKTÖRDE GÜÇLÜ

İş İnsanı ADW İstanbul Reklam Atölyesi Ajans Başkanı Mustafa Hurşutağaoğlu, uluslararası reklam sektörünün dünyaca ünlü birçok markanın katıldığı on-line toplantısına Türkiye temsilcisi olarak katıldı. Hurşutağaoğlu, "koronavirüs salgınının reklam sektörüne etkilerini" anlattı. Dünyaca ünlü birçok firmaya hizmet veren, ülkemizin sayılı kreatif reklam ajanslarının arasında yer alan ADW İstanbul Reklam Atölyesi'nin kurucusu Hurşutağaoğlu, "her dönem etkili ve yaratıcı çözümler üreten ajansların kazandığını" belirterek, "reklam verenlerin dijitaldeki harcamalarını artırdığını" söyledi. 2020’nin reklam dünyası için tam bir dijital dönüşüm yılı olduğunu ifade eden Mustafa Hurşutağaoğlu, “Reklamverenlerin yüzde 45’i YouTube, yaklaşık yüzde 76’sı Instagram, yüzde 58’i ise Google Ads harcamalarını arttırırken geleneksel mecralara yönelik eğilim görece olarak azaldı. Ülkemiz dijital sektörde güçlü” dedi.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ TAKILARI BODRUM’DAN

1992 yılında açılan ve Türkiye’de birçok ünlü ismin gözdesi olan ARA Collection, hollywood ünlülerinin de tercihi olmaya devam ediyor.

Yakın zamanda ünlü hollywood yıldızı Kylie Jenner’in parmağından çıkarmadığı ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı, göz alıcı inci ve altının bir arada tasarlandığı yüzük büyük beğeni aldı. El yapımı olan ve 24 ayar altın kullanılan yüzük, sezonun en hit mücevherlerinden yalnızca bir tanesi.

LUJO HOTEL BODRUM’UN YENİ DENİZ UÇAĞI İLE

DENİZLERİ UÇARAK KEŞFEDİN

Lujo Hotel Bodrum yeni sezonda hizmetleri arasına eklediği deniz uçağı ile misafirlerine keyifli deneyimler sunmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı misafirlerin oldukça ilgisini çekecek kültür turu rotaları da düzenlenecek deniz uçağı, Bodrum ve çevresinde ulaşım amaçlı da kullanılabilecek.

Time4drop’un reklam yüzü Alişan oldu

Türk girişimcilere Avrupa’da ticaret yapma imkanı sunan e-ticaret sitesi Time4drop.com hizmete girdi. Sitenin tanıtımı, Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de yapıldı. Lansmana sitenin reklam yüzü Alişan ev sahipliği yaptı.

Yeni nesil e-ticaret sitesi Time4drop.com’un tanıtımı, 16 Şubat Salı günü Conrad İstanbul Bosphorus Otel’in balo salonunda düzenlenen lansmanla yapıldı. Davete Time4drop.com’un reklam yüzü olan ünlü sanatçı Alişan ile sitenin ortakları Alphan Yıldırım ve Murat Öztaştan ev sahipliği yaptı. Lansmanda site için hazırlanan, prodüksiyonunu Zeki Sincar Production’ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Servet Aksoy’un yaptığı reklam filmi de gösterildi.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN KAR BOTLARI SPX’TE

Doğaya ve spora tutkuyla bağlı olanların markası SPX, zorlu kış günlerinde ayakların sıcak ve kuru kalmasını sağlayacak teknolojilere sahip dünyaca ünlü markaların kar botlarını mağazalarında ve internet mağazası spx.com.tr’de müşterileriyle buluşturuyor.

Anadolu Yakası’nın yükselen değeri DoubleTree By Hilton

İstanbul Ümraniye Pandemi sürecini fırsata dönüştürerek, focus servis ve limitli hizmet sistemini beş yıldızlı full servis hizmeti sistemine taşıyan ve yoluna DoubleTree By Hilton markası ile devam eden DoubleTree By Hilton İstanbul Ümraniye, Anadolu Yakası’nın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. İstanbul’un finans ve ticaret merkezinde yer alan DoubleTree By Hilton İstanbul Ümraniye, özellikle sağlık turizmi için gelen ve uzun dönem konaklama yapan misafirlerine ev sahipliği yapıyor.