Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktaları

Meyhazer / Gümüşhane

Meyhazer gıda Gümüşhane’de KOSGEB destekli doğal gıda ürünleri üretmek için kuruldu. Ürünlerin hiç birinde sağlığa zararlı kimyasal madde bulunmyor.

Yayla çiçek balı ve polen organik sertifikalı olmanın ötesinde 1900-2400 yükseltide üretildiği için daha da kıymetli hale geliyor.

Kestane balı, Türkiye nin en kaliteli ballarındandır. İçerisinde az miktarda da olsa balın lezzetini artıran böğürtlen ve ıhlamur balı vardır.

Dut pekmezinde dut meyvesi şirası dışında hiç bir katkı yada tatlandırıcı bulunmuyor diğer doğal ürünler için meyhazer instagram sayfasını ziyaret edin derim.





Köyevimiz Eskişehir

Eskişehir’de hizmet veren köyevimiz Temel ihtiyaçlarımız olan et, süt, yumurta, buğday, bakliyat, zeytin gıda maddelerini üretip temin edebilir hale getirdi . Temel ihtiyaçların ardından doğadan ve bahçemizden toplanan meyvelerden sirkeler ve yağlar yaparak çok farklı tecrübeler edindi. Ürünleri işlemenin keyfine varınca etten sucuk, sütten peynir, kaşar, çökelek, tereyağı, buğdaylarımızdan un ve ekmek yapmaya başladı. Aynı zamanda en çok istedikleri eski kerpiç köy evi edinmeyi de başardı.

İnstagram/koyevimiz

Kahve bahane, teknoloji şahane!

Global mobil aksesuar markası Mcdodo, Türkiye’de ürün gamını genişleterek büyümeye devam ediyor. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aygıtları; yenilikçi ve dayanıklı tasarımlarla tüketiciyle sunan Mcdodo bu kez, teknolojinin nimetlerinden faydalanırken kahve keyfiniz yarım kalmasın diye Mart ayı boyunca Türk kahvesi hediye ediyor.

Doğal Hayat Bana Enerji Veriyor

Yemin dizisinin güzel oyuncusu Gözde Gündüzlü gectigimiz gün organik tarım ve hayvancılığıyla ünlü Kerpe'deydi.

Gözde Gündüzlü, "Çekim takvimimiz çok yoğun boş günlerimi böyle doğal ortamlarda geçirmek bana enerji veriyor" dedi. Uzun süredir yoga da yaptığını belirten oyuncu, hayatı karmaşıklastırmak çok kolay.

FLORIDA BELEDİYE BAŞKANINDAN TÜRK İŞ ADAMINA TEŞEKKÜR

Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi, genç ve başarılı iş adamı Emre Tuna, geçtiğimiz hafta Florida’da Doral Belediye Başkanı Juan Carlos Bermudez ile makamında bir araya geldi.

Mr. Bermudez ile Farmasi kozmetiğin Kuzey Amerika’da yeni kurulacak yönetim ofisleri ve akıllı depo inşaatı hakkında sohbet edip fikir alışverişinde bulunan Emre Tuna, 2021’in sonunda tamamlanması planlanan tesisle, Florida Doral’da yüzlerce kişiye iş imkanı sağlanacağını belirtti.

NetWork’ten Şehre Hayat Veren Koleksiyon

“Social NetWork” mottosu ile gerçekleştirdiği iddialı İlkbahar/Yaz 2021 kampanya çekimi ile marka; şehrin yaşayan mekanlarında, bir arada geçirilen keyifli vakitlere gönderme yapıyor. NetWork erkeğinin güçlü duruşunu yansıtan marka, günün her saati, her okazyona cevap veren dinamik bir koleksiyon sunuyor.

Conrad İstanbul Bosphorus’un Teraslı Süitlerinde Kendinize Özel Zaman Ayırmaya Hazır Mısınız?

İstanbul’un tam kalbinde yer alan ve Boğazı kucaklayan muhteşem manzarası ile unutulmaz anlara ev sahipliği yapan Conrad İstanbul Bosphorus,

teraslı süitleri ile misafirlerine özel anılar yaratmaları için gereken tüm konforu sunuyor.

DÜNYA MÜZİK LİSTELERİNE GİREN TÜRK ŞARKI!

Kendine has tarzıyla yorumladığı Azerbaycan türküleri ile dünya müzik listelerinde yer alan Seyran İsmailkhanov, “Yar Yar” adlı yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Dünyanın pek çok yerinde konserler veren ve beş dilde şarkılar söyleyen İsmailkhanov, yine Türkçe söylediği yeni şarkısıyla dünyaya seslenmeye devam ediyor.

Haftanın Mekanı

Ali usta tarihi bursa tahinli pidecisi

Ali ustanın hikayesi dededen duyduğu kadarıyla Makedonya'nın Üsküp şehrinden Bursa'ya göç etmekte başlıyor 1928 yılında Bursa'ya göç etmesi ile Gürsu ilçesinde kendi ustalığı ve bir arkadaşın ortaklığı ile ve babamın çıraklığı ile orada bir fırın açarlar o zamanın şartlarında fırınlarda simit Peksimet ve galete üretiliyordu rahmetli babamın bana anlattığına göre bir gün rahmetli dedem Bursa pazarına gidip orada daha önce görmediği Tahinle tanışıyor ve almış olduğu tahini fırında kendi çabaları ile yapmış Olmuş olduğu hamurun üstüne sürüyor ilk etapta saf tahin kullanıyor üzerine şeker atmıyor ve bunun acı olduğunu hissediyor daha sonra tayini sulandırıp üzerine şeker atıp hatta biraz da pekmez öyle deniyor ve karşılığında mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor .

İnstagram / aliustabursa

Ardıç, Türkiye Güzeli ile Kamera Karşısına Geçti

Müzik hayatına verdiği aradan sonra yeni bir albüm hazırlığında olan başarılı şarkıcı Ardıç, yeni şarkısının klip çekiminde Lübnan’da Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanan model Duygu Çakmak ile kamera karşısına geçti.

Gülden Karaböcek'in Sürünüyorum bestesi reklâm filminde kullanıldı

Gülden Karaböcek'in kült bestesi 'Sürünüyorum' reklâm filminde kullanıldı.

Sözleri Ali Tekintüre'ye bestesi Gülden Karaböcek'e ait, stadlarda marş olan 'Sürünüyorum' şarkısı Tadım'ın yeni markası 'Fıstıxx'ın reklâm filmine uyarlandı.

Reklâm filminde 'Sürünüyorum' dizeleri 'Yeniliyorum' olarak yer alıyor...

Tadım markası; "Onlar her ortamda yenilmeye geliyorlar!.. Birbirinden çıtır ve kıtır tadimfistixx karakterlerinin başrolü paylaştıkları 'Yeniliyorum!' filmimiz şamdi yayında!" notuyla reklâm filmini paylaştı.

Orhan Işık `ın ilk kitabı olan “Kaderinipi Gümüş Mühür” Okuyucularla Buluştu



Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan bir yıl sonra eczacı teknisyeni olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği kısa film yarışması için yazdığı senaryo ile katılım gösterdi ancak yarışmayı 4. sırada bitirdi. 2014 yılına kadar kısa kısa hikâyelerden oluşan birkaç tane kitap yazdı; 2014 yılından sonra da amatör olarak müzikle ilgilendi. 6 adet şarkının hem müziğini yapıp hem de hem de sözlerini yazarak Korsansidi isimli müzik grubu için albüme hazır hale getirdi.



Onu yazarlığa iten tek neden sinemaya olan tutkusuydu ve bu açlığı biraz da olsa doyurabilmek için akıp giden zaman gibi asla ara vermeyen hayal gücünü sürekli kelimelere döküyordu. Kaderinipi isimli kitap serisini de ilk olarak 2014 yılının sonlarına doğru kaleme aldı. Yaklaşık 6 yıl süren bu çalışmayı başına gelen çeşitli zorluklara rağmen bitirmeyi başardı ve serinin ilk kitabı olan “Kaderinipi Gümüş Mühür” 2 Mart 2021’de okuyucularla buluştu.

Crocodile, gökkuşağından ilham alınan renklerle gün yüzüne çıkıyor.

Lacoste X Polaroid iş birliği İlkbahar 2021 sezonuna rengârenk bir giriş yapıyor. 17 Mart’ta piyasaya sürülecek Lacoste X Polaroid ile hayatınızı renklendirmeye hazır olun. 2021 yılında hayata kırmızı, yeşil ve sarı renkler ile bakan Lacoste, Polaroid koleksiyonuyla birlikte bakış açısını filtresiz, yakın plan ve geniş açılı olarak değiştiriyor. Lacoste X Polaroid koleksiyonu iyi hislere ulaşmak için cesur, renkli ve eğlenceli olmanın en iyi yolu.

ÇİFTLİKTEN GELEN LEZZET KÖŞESİ, NARİN ET RESTORAN

Trakya da birçok yer ve mekan gezip farklı lezzetler keşfettim fakat burada yediğim etin lezzeti bir başkaydı. Lüleburgaz Narin Et Restoran sofralara taşıdığı lezzeti kendi yetiştirdiği hayvanlara borçlu.Bu çiftlikte yaklaşık 900 adet koyun, 100 adet büyük baş hayvanları bulunuyor. Çok zengin bir menüye sahip olan mekan serpme kahvaltı,salatalar,kebaplar,köfte,dana etleri ve burger,kuzu et çeşitleriyle lezzetini, damaklara taşıyor. Etinin lezzetinin dışında harika bir katmer tatlısı var. Katmer tatlısını da 23 yıllık Gaziantepli İtalya, Rusya ve Azerbaycan da görev almış ustalar ustasının elinden hazırlanmış olduğunu öğrendik.Bütün bu lezzetleri 25 kişilik uzman kadrosuyla hazırlayıp müşterilerine servis edip mekanında sunuyor. Doğa ile iç içe açık ve kapalı yeri olan,geniş oturma yerleri ile kendin pişir kendin ye konsepti ile Trakya’nın bir numaralı mekanı olma yolunda diyebilirim .Bu güzel mekanı Trakyaya kazandırdığı için mekan sahibi Oktay Demir Beye bizde teşekkür ediyoruz.