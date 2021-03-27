Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

Katmerci Zekeriya Usta

Gazi Sehrimize Mahsus Bulunan Kahvaltı Geleneğimizden KATMER‘in ilk ustalarından HACI NURi ÖZSiMiTCi tarafından Elmacı pazarında kurulan Katmerci Zekeriya Usta.

Uzun yıllar oğlu Zekeriya usta ile birlikte devam ettirdiler. Günümüze kadar da Zekeriya Usta ile sürüyor. 3. Kuşaktan torunu MEHMET NURi ile damak tadı lezzeti devam edecek . Katmerin en önemli özelliği kaliteli malzeme ve taş fırında pişirilmesi tebrikler Mehmet usta.

İnstagram/katmercizekeriyaustaa

Lumberjack’in yeni sezon erkek sneaker modelleriyle tempo hiç düşmeyecek!

Erkek modasının kalbine dokunan sneaker modelleri, siyah ve beyaz renkleriyle her mevsim şıklığı konforla buluşturan Lumberjack’te sizleri bekliyor. Stil sahibi erkeklerin hem şık hem gündelik kombinlerinde ihtiyaç duyduğu en önemli parça olan sneakerlar, bu sezonda da Lumberjack farkıyla yanınızda!

Doğal Alışveriş Noktası

Yöreden manav pazara gitme durumunu ortadan kaldırıyor

Kırsal lezzeti eve taşıyan yerli manav sistemi gün geçtikçe büyüyor

Pandemi süreci, herkesi sağlıklı yaşama ve bunun yanında bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik durumları araştırmaya yöneltti. Doğal gıdalara artan bu eğilim daha çok sorgulamaya ve araştırmaya iterken daha iyisini bulma çabası gün geçtikçe artarak devam ediyor.

Yöreden istanbul manav yönü ile kaliteli hizmet vermesinin yanında müşterileri bilgilendirici içerik çalışmaları ile birlikte ürünler hakkında şeffaf bir sunum hizmet sağlıyor. Böylece doğal lezzetler ile ilgili güven teması da oluşturulmuş oluyor.

Setin kankaları



Çekimleri kısa bir süre önce tamamlanan ‘Dalgalar ve İzler’ sinema filminin yapımcısı Banu Zorlu ve başrol oyuncusu Pelin Karahan, setin neşe kaynağı oldu.



Film ekibinin ‘setin kankaları’ dediği Zorlu ve Karahan, çekimler boyunca örnek bir dostluk sergiledi.



Aralarından su sızmayan iki ünlü isim, dostluklarını set dışına da taşıdı.

AZKA MÜZİK’E ÖDÜL YAĞDI

Türkiye Altın Zafer Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. Özge Ulusoy ve Tolga Güleç’in sunuculuğunu yaptığı gecede, İnşaat, turizm ve müzik sektöründeki yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren başarılı iş insanı Bülent Kaya, “Yılın En İyi İş Adamı” ödülünü aldı.

BURAK ÖZÇİVİT TÜRKİYE’Yİ BİR KEZ DAHA TANITIYOR...



Türkiye’nin dünyada en çok tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip başarılı oyuncularından Burak Özçivit, yeni anlaştığı projesiyle bir kez daha Türkiye’yi dünyaya tanıtıcak.



Uluslararası yatırım danışmanlığı firması Trem Global’in marka yüzü olan Burak Özçivit, Türkiye'yi ve Türkiye'deki yatırım değerlerini Dünya'ya tanıtacak.

HAKAN TOSUN ‘MAHŞERE KALDI’



Hakan Tosun, 2010 yılında ‘Kral’na Gider’ albümü ile başladığı müzik yolculuğuna birbirinden iddialı şarkılarla devam ediyor. Bugüne kadar Hakan Altun, Emre Kaya, Ömer Danış gibi sevilen sanatçıların bestelerini albümlerinde yer verdi.

Pritt Stick Yapıştırıcı Yenilendi!

Pritt Şimdi Daha Doğal ve Daha Çevreci…

Dünyanın ilk stick yapıştırıcısı Pritt yenilendi. Çocukların el işi projeleri sırasında ellerinden düşürmediği stick yapıştırıcı Pritt, şimdi çok daha doğal ve çok daha çevreci…

Henkel’in üreticisi olduğu Pritt Stick Yapıştırıcılar, artık yeni nesil bir formülle tüketicisiyle buluşuyor.

DUYGULAR DİJİTALLEŞTİ

Almanya’da yaşamaya devam eden Ahmet Mehmet, iş hayatının yanında müzik yaşantısına da doludizgin devam ediyor. Evinde kurduğu Home Studio’da her anını müzikle geçiren Ahmet Mehmet, müzikal anlamda çalışmalarının semeresini görmeye de başladı.

SALOMON, 2021 BAHAR KOLEKSİYONUNDA YER ALAN S/LAB KOŞU AYAKKABILARI İLE HIZA ODAKLANIYOR

Patika koşularının efsane atleti Kilian Jornet, mümkün olan en hızlı arazi yarış ayakkabısını yaratmak için Salomon’un ayakkabı geliştirme ekibiyle işbirliği yaptı. Kilian Jornet, ultra hafif ve kusursuz hassaslıkta ayakkabı olan yeni S/LAB Pulsar’ı 2019'da İsviçre'deki ünlü Sierre-Zinal yarışında 16 yıllık parkur rekorunu kırmak için kullandı.

Ahmet Mümtaz Taylan’dan hayata yeniden başlamak isteyenlere:

“ARA TOPLAM”

Yazar Irmak Zileli, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’la hayata dair konuştu. Ve ortaya “Ara Toplam-Yolumu Ararken Öğrendiklerim” kitabı çıktı. Kronik Kitap’tan çıkan eserde, kendinize sorduğunuz birçok soruyu; emeğin, vicdanın ve dürüstlüğün pusulasından şaşmayan bir sanatçının nasıl yanıtladığını göreceksiniz.

GERÇEKLE HAYAL MUHTEŞEM BİR SONDA BULUŞUYOR:

RUHANİ

Bu kitabı tek mekânda geçen filmlere benzetebiliriz; bilirsiniz, o tür filmlerde yapımın bütçesi şaşaalı kostümler ya da gözünüzü alan efektlere gitmez, elde avuçta ne varsa oyunculuğa yatırılmıştır.

Salih Seçkin Sevinç, gerçekle hayali aynı havanda döverek ikisini de tanınmaz hâle getiren yeni romanında, beklenmedik bir anlatıya unutulmaz bir sonla nokta koyuyor!

BODRUM’DA YARIŞACAK SPORCULARI AĞIRLAYACAK

Bodrum’un gözde koylarından Bardakçı Koyu’nda bulunan Azka Otel, nisan ayında gerçekleşecek önemli yarışların sporcularını ağırlayacak. 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde 27 yıl sonra Bodrum’da gerçekleşecek ilk ralli olan Rally Bodrum’un konaklama sponsoru olacak olan Azka Otel, tüm yarışmacıları ağırlayacak. 17 Nisan 2021’de 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarışmacılarından yaklaşık 300 katılımcıya da ev sahipliği yapacak. Bodrum’un tanıtımına katkı sağlayan faaliyetlerin destekçisi olan Azka Otel, yıl boyunca farklı organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.