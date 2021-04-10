Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktaları

EMR FINDIK

2021 yılında kurulan EMR FINDIK markası, fındık ve fındık mamulleri üreten butik bir firma. Markanın kurulma amacı 80 yıl 4 nesildir fındık üretimi yapan bir ailenin ürettiklerini katma değerli ürünlere dönüştürmek ve son kullanıcıya aracısız ulaştırmak istemesidir. İnsan sağlığına onlarca faydası bulunan fındığı ve fındık ezmelerini fabrikasyon olmaktan çıkarıp fındık ezmelerinde bulunan koruyucu maddelerden ve yüksek şeker oranlarından arındırarak tüketiciyi sağlıklı ve doğal ürünler tüketmeye teşvik etmek. Aynı zamanda Tüm illere kargo ile gönderim sağlıyor. .

. Instagram/@emrfindik

Hatay doğal organik ürünler



Yonca hanım Hatay yöresine ait Kırma Yeşil Zeytin, Zeytinyağ, Güneşte Kurutulmuş Biber ve Domates Salçası,Kuru İncir ve Kuru İncir Reçeli , Kuru Siyah Üzüm ve Üzüm Pekmezi , Kömbe ve Nar ekşisi gibi Hatay'a ait ürünlerin sınırlı üretimi yapan küçük bir ailedir. Kendi ürünlerini ürettikleri için sunulan bütün lezzetlerine koşulsuz iade güvencesi veriyor . Üretimdeki kalitesinden ve lezzetinden taviz vermeyerek kendilerini geliştirmeye , doğallığı güvenilirliği misyon edinen Yonca Hatay Türkiye'nin her iline ürünlerini göndereceklerini belirtti

İnstagram/yonca_hatay

Haftanın Mekanı

Bizimora Kokoreç

Mangalda, tavada ya da fırında fark etmez... Yanında uygun baharatlarla birlikte çiğ olarak tüm illere gönderimm sağlayan Bizimora Kokoreç çeşitlerini damak tadınıza göre kolayca pişirmeniz mümkün. İştah açıcı görüntüsüyle bütün halinde servis edebileceğiniz atom kokoreç sofralarınızın vazgeçilmez sürprizi olacak.

Rafet El Roman'dan Ayhan Aydın'a Tam Destek

Rafet El Roman tarafından keşfedilen, ses ve yeteneğini çok beğendiği Ayhan Aydın, kendi bestesi olan ‘’Bir Ayrılık Şarkısı’’ ile ilk single çalışmasını El Roman Müzik etiketi ile müzik severlerin beğenisine sunuyor.

Bintelli Kastamonu Çekme Helva

Bintelli Kastamonu Çekme Helva Kuzeykent mahallesinde çekme helva üretimi ve satışı alanında hizmet veriyor. Bintelli Kastamonu Çekme Helva taze olarak çıkıyor ve birbirinden farklı çeşitleri ile sizlerin damağını tatlandırıyor.



Web sayfası ve instagram üzerinden çeşitleri görebilir ve sipariş verebilirsiniz.

İnstagram/bintellicekmehelva

In Street’ten global markalarda kaçırılmayacak fırsat!

Sneaker ve spor giyimin vazgeçilmez adresi olan In Street, global markalarda kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. 4 Nisan akşamına kadar geçerli olacak kampanyada seçili spor ürünlerine, 300 TL’ye 50 TL indirim avantajıyla sahip olabilirsiniz.

Annenizi şımartın

Kılıf Kolik annelere özel hediye paketleri ile annenizin telefonunu şımartabilirsiniz.

Anneler gününe sayılı günler kala annenize en özel telefon kılıfları aksesuarları özel tasarım baskılı ürünleri ile piyasaya hız kazandıran kılıf kolik kişiye özel tasarım kılıfın kurucusu Nusret Bulut sayfası aracılığı ile konsept kılıf modellerini .Türkiye’nin her yerine gönderiyor kapıda ödeme kolaylığıyla hizmet veren kılıf kolik her model telefonlar ve akıllı saatlerin koruma kılıflarını bünyesinde bulunduruyor . instagram/kilif_kolik

ELİF ECE UZUN PODYUMLARA DÖNDÜ

Ünlü manken Elif Ece Uzun, Mardinli modacı İzzettin Baran'ın gelinlik defilesiyle podyumlara döndü

Evlendikten sonra podyumlara 2 yıl ara veren ve bu arada ikiz çocuklarını dünyaya getiren ünlü manken Elif Ece Uzun, Mardinli modacı İzzettin Baran’ın gelinlik defilesiyle podyumlara yeniden merhaba dedi.

EYLÜL İSTANBUL'U YAKTI

Genç şarkıcı EYLÜL “İstanbul Yansın” adlı ilk single çalışması ile müzik piyasasına adım attı. Şarkının sözleri Eylül’ün kendisine müziği ise Salim Nuyan’a ait. Eylül İstanbul’u yaktığı şarkısı ile sektöre hızlı bir giriş yaptı.

İlkbahar trendleri çoraplarda saklı!

Goia Socks, baharın kendini iyice hissettirmeye başladığı bu günlerde özgün tasarımları ve capcanlı renkleri ile bu coşkuya ortak olmanızı sağlıyor. Bir hediye alternatifi olarak da oldukça cazip olan, Türkiye’nin ilk özel çorap kulübü unvanına sahip Goia Socks, özellikle çizgili tasarımlarıyla ilkbahara damgasını vurmaya hazırlanıyor.

HIZLI VE GÜVENİLİR

Medine Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Naif Kaya, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Medine Kargo Olarak Pandemiye Rağmen Lojistik, İhracat, İthalat, Taşımacılık ve Kargo sektöründe Dünya Birincisi olarak Hızlı Güvenilir Kalitenin Tek Adresi Medine Kargo Olarak Yurt İçinde ve Yurt dışında şubelerimiz ile insanlara hizmet etmek için Medine Kargo nun tecrübeli personelleri ile hizmet etmeye devam ediyoruz dedi .

ANNELERE EN ÖZEL HEDİYE LEONE DI FIUME’DEN

Mitolojiden tarihe, yeryüzü desenlerinden gökyüzü hikayelerine tüm bu efsanelerin derinliğini sanat ile birleştirip muma yansıtan Leone di Fiume, yüzde yüz doğal soya mumundan yapılan dekoratif tasarımlar sunuyor

Fit20 ile Daha İyi Toparlanma, Daha İyi Sonuç

Hepimiz sağlıklı yaşamak, bunun için de sağlıklı beslenmek ve spor yapmak ve yaptıklarımızın sonuçlarını hemen görmek istiyoruz. Ancak günlük koşuşturma, iş hayatı, ev hayatı derken çoğu zaman spora vakit bulamıyor ya da öğünlerimizi kolay ama sağlıksız yiyeceklerle geçiştirebiliyoruz. Sonuç olarak da kilo alıyor, yanlış beslenme nedeniyle yorgun ve bitkin hissediyor, hamlaşıyor ve vücudumuzun ihtiyacı olan yeterli proteini vücudumuza veremiyoruz.

İşte tam da bu noktada Kyäni, protein ve kolajen takviyesi FIT20 ile size sağlıklı bir çözüm sunuyor.