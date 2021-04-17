Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları

Ramazan’ın vazgeçilmez tatlısı ‘kerebiç’

Tamamen doğal, çok hafif bir tatlı olması nedeniyle geniş kitleler tarafından tüketilen ve özel kaymağı ile damak tadına düşkün olanların sofrasını süsleyen kerebiç tatlısının satışları, ramazan ayının yaklaşması ile arttı.Mersin’de 60 yılı aşkın bir süredir kerebiç üretimi ve satışı yapan Kerebiççi Hayri Usta’ da bugünlerde üretimini artırdı. instargarm/kerebiccihayri – 0554 494 70 69

Fatsa'nın ödüllü restoranı Fatsalı Hünkar

Fatsa'da şehir içinde başlayan Fatsalı Hünkar Restoran'ın yolculuğu bugün Fatsa ve Ordu'da 6 şube ile devam ediyor. Fatsa'nın Dolunay semtinde Karadeniz Sahil Yolu'ndaki şubesi Türkiye'nin Favori Yol Üstü Lezzet Durağı ödülünü aldı. Hünkar Restoran'ın pidesi, kebabı özellikle de kiremit kebabı dillere destan...

İnstagram/fatsalihunkarrestoran

Efsane Jean Lee Türkiye’de!

Amerikan denim ve casual giyim markası Lee, yeniden Türkiye’de! 130 yıldır, müşterilerine rahatlık ve konfor sağlamaya odaklı olan marka, mükemmel işçiliği ile Lee severlere kendilerine güvenmeleri ve hayata karşı dik duruş sergilemeleri için ilham veriyor.

Nurgül Yeşilçay’ın güzellik sırrı: Buz terapisi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın güzellik sırrı; yüzüne sabahları buz, makyaj öncesi yumurta beyazı. Mag dergisinin nisan kapağı için Emre Yunusoğlu’nun objektifine çarpıcı pozlar veren güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay verdiği röportajda buz ve yumurta beyazıyla cildini canlandırıp koruduğunu şöyle anlattı: ‘’Sabahları buz sürüyorum yüzüme. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor dedi .

Kripto parayla hacca gidilir mi?

Sevilen sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, Ramazan ayının bir klasiği olan Nihat Hatipoğlu'nun programına sorduğu kripto para soruyla damga vurdu. Büyük, Hatipoğlu'na "Kripto parayla hacca gidebilir miyim?" sorusunu sordu. Hatipoğlu, "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Ama haramdır da demiyorum" yanıtını verdi.

RAMAZAN AYI’NIN VAZGEÇİLMEZİ KURUYEMİŞ

Ramazan Ayı sofralarının vazgeçilmezi olan kuruyemiş ve kuru meyveler, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi destekleyen gıdaların en pratik yolu olarak karşımıza çıkıyor. Hijyen koşullarına dikkat edilerek ambalajlanan ürünler, Tadım paketlerinde tüketicisiyle güvenle buluşuyor.

Kuymak adam krizi fırsata çevirdi



Trabzon lu girişimci Serhat kasap , sektörün durma noktasına geldiği pandemi döneminde Karadeniz’in ünlü lezzeti kuymağı vakumlu paketlerde başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine ihraç etmeye başladı . Beklentilerin çok üzerinde ilgiyle karşılaştığını söyleyen Serhat kasap kuymağı tüm dünya ya yedireceğini söyledi.

İbrahim Tatlıses hayranlığı Türkiye’ye milyonluk yatırım yaptırdı

Azerbaycan’ın en önemli sanatçılarından Nicat Şakirli, kazancını Türkiye’ye aktarıyor. Türkiye’ye olan bağlılığının yanı sıra İbrahim Tatlıses’e de hayran olan Şakirli, yaşamını bu coğrafyada geçirmek istiyor.

Metrobüsle gelen 1 milyon

'Yanmış Bir Yürek Var' adlı şarkısıyla üç haftada 1 milyon organik izlenmeye ulaşan Meltem Eren, metrobüs duraklarındaki reklam alanları ile bu sayıya ulaştığını açıkladı.

DMC etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerle buluşan Meltem Eren, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki metrobüs duraklarında afişini yayınlatarak 1 milyon izlenme rakamına ulaştıklarını belirtti.

BODRUM ATAOL BEHRAMOĞLU'NU AĞIRLADI

Bodrum ile özdeşleşen Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 131. doğum günü için hazırlanan özel etkinlik sebebiyle Bodrum'a gelen ünlü şair ve edebiyatçı Ataol Behramoğlu Azka Otel'de konakladı.

ZOR GÜNLERE İNAT EĞLENCELİ ALBÜM

15’inci yılını “Kısmet” adlı albümle kutlayan Kolektif İstanbul dinleyiciyi Balkanlardan Anadolu’ya uzanan dans ve eğlence dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Albüm, Avrupa’da da yayınlanacak.

Seren Serengil sağlık durumu hakkında neler söyledi?

Dumping sendromu rahatsızlığı ile bir süredir mücadele eden Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Seren Serengil, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Serengil, şu ifadeleri kullandı: 'Bu süreçte hastalığı ilaç içerek geçiremiyorsun. Temiz havaya, değişikliğe ihtiyacı oluyor insanın. Önümüzdeki pazartesi veya salı döneceğim. 46 kiloya kadar düştüm. Sürekli istifra ediyorum dedi.