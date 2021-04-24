Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

DÖNERCİ KADİR USTA

Yıllardır televizyon ekranlarından evlerimize konuk olan, Anadolu’yu karış karış gezip yemeklerini tanıtan lezzet avcısı Lokman Dağ, Şerifali’de yeni bir mekan açtı. Dönerin lezzetinden bahsedeceğim ancak önce mekanı anlatayım. 3 katlı, terası muhteşem, köşe başı, masalar pandemi kurallarına uygun aralıklı ve en önemlisi restoranın büyük bir bölümünün üstü açılır olması. Yani eşini dostunu alıp, koronavirüs korkusu olmadan güven içinde mekana girebilir. Sıra geldi dönere... Tandırda pişen lavaşın arasında gelen yüzde 100 yaprak döner. İncecik. Yüzde 70’i dana eti geri kalanı kuzu şiddetle tavsiye ederim .

EDİS MARTILAR İLE BÜTÜN DİJİTAL PLATFORMLARDA ZİRVEDE

Edis’in içimizi ısıtan ve ritmiyle herkesi dans ettiren şarkısı Martılar kısa süre içinde büyük beğeni topladı. Martılar 5 dijital platformda birden 1 numaraya yükseldi. Edis’in başlattığı #MartılarChallenge için ise dünyanın dört bir yanından dans videoları geldi.

'Martılar' 26 Mart’ta yayınlandığı ilk günden itibaren müzik dünyasında büyük bir coşkuyla karşılandı. Samimi, pozitif ve eğlenceli klibiyle de herkese moral olan Martılar, listelerdeki başarısıyla müzik dünyasına damga vurdu.

Avrupa’dan Kırklareli Belediyesi’ne ödül

Kırklareli Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa Diploması ile ödüllendirildi. Sözkonusu diploma, Avrupa Konseyi tarafından, Avrupa idealini geliştirmekte faal olan kentlere verilen bir ödül olarak biliniyor.

Bu konularda çok sayıda etkinliğe imza attıklarını belirten Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kırklareli Belediyesi olarak yukarıda sayılan tüm kriterleri yerine getirdik. 2020 yılında Avrupa Günü, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası ve Avrupa Hareketlilik Haftası gibi Avrupa değerlerinin öne çıkarıldığı tüm günleri Belediye olarak kutladık. Belediyemizin sosyal medya hesaplarından tüm görünürlük ve yaygınlaştırma çalışmalarını gerçekleştirdik.

İBRAHİM TATLISES ŞARKISINA YENİ YORUM

FİLM GİBİ KLİP

2 yıl önce çıkardığı 'Annem' şarkısıyla müzik dünyasında başarılı bir çıkış yapan Ali Yaşar, sessizliğini İbrahim Tatlıses'in unutulmaz şarkılarından "Benim Hayatım" ile bozdu.

Kemal Aslan Müzik Yapım etiketiyle çıkan "Benim Hayatım" şarkısının sözleri usta şair Şakir Askan'a, müziği Burhan Bayar'a, aranjesi Tamer Özkan'a, mix mastering'i Candar Köker'e ait.

Hakan Altun 5 gün yoğun bakımda kalacak!

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi rahatsızlanan sanatçı Hakan Altun, ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede Altun’un tetkikleri yapıldı. Konuşma bozukluğu yaşayan ve bilinci açık olan Altun’un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

2007’de beyin tümörü ameliyatı olan Altun’un tedavisi, doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu kontrolünde sürüyor. Sanatçının rahatsızlığının nedeni tetkiklerin sonucunda ortaya çıkacak.

Gençlerin ve kendini genç hissedenlerin favorisi

Aryn Albarin ,unisex modelleriyle son zamanların en trend markalarından biri.

Ürünlerinin tamamını %100 organik pamuktan üreten Aryn Albarin'in mottosu ise "en kaliteli ürünleri en uygun fiyata" müşterilerine ulaştırmak.

İstanbul'da bulunan perakende satış mağazasının yanı sıra Kıbrıs’ta da faaliyet gösteren markanın ürünleri hem toptan hem de perakende olarak alıcıların beğenisine sunuluyor.

1 HAFTADA 1 MİLYON BARAJINI AŞTI

Yeni şarkısı Ayarsızım ve çektiği muhteşem kliple geçtiğimiz haftaya damgasını vuran başarılı sanatçı Aslı Hünel, başarısını rakamlara yansıtmaya devam ediyor.

Dijital müzik platformlarında basamakları hızla tırmanmaya başlayan ''Ayarsızım'' Youtube'a da 1 milyon barajını bir hafta gibi kısa bir sürede aşarak müzikseverlerin gönlüne taht kurmayı başardı.

“Çocuklarımızın Ayağını Isıtıyoruz”

ALKATEK Çorap olarak “Çocuklarımızın Ayağını Isıtıyoruz” projemiz kapsamında Ardahan Gençlik ve Spor Merkezi ile birlikte ihtiyacı olan köy okullarına ulaştık.

Yaklaşık 5 okula iletilen çoraplarımız ile İlkokul ve Ortaokul çağındaki çocuklarımıza çorap desteğinde bulunduk.

Alkatek Çorap 1982’den beri dünyanın ayağını ısıtıyor. Fason üretim ve perakende markası Mono Socks ile birlikte Türkiye ihracatına büyük katkıda bulunan firmamız her geçen gün dünya trendlerini takip ederken, üretim sistemini geliştirerek müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun dokuma çeşitleri ile kendini geliştirmektedir.

Çerez Dünyası

Mersin kuvai milliye caddesinde hizmet veren Çerez Dünyası özellikle mersin yöresinin vazgeçilmezleri arasında olan Kerebiç , Cezerye , Cevizli Sucuk , Kuru üzüm ,hurma ve Kuru yemiş çeşitlerini , en organik hali ile doğrudan müşterilerine ulaştırıyor. Çerez Dünyası’nın kurucusu Erkan bey şehir dışına gönderdikleri ürünleri taze bir şekilde müşterilerine ulaştırdıklarını belirtti .

İnstagram.cerezd

Şekersiz'den ayrılık şarkısı...



Alternatif müziğe kazandırdıkları 'En Güzel Yaşımdı', 'Uzak Tuttum Kendimi', 'Yanımda Gülmedin O Kadar' gibi şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Şekersiz Grubu 'Birini Bul Sakın Üşüme' isimli teklisiyle müzikseverlerle buluştu.

Milgo Çiğ Süt artık Amasya Et Ürünleri’nde!

“Mutluluğun Tadı” sloganıyla perakende satışına başlayan Milgo Çiğ Süt, sütün saf ve doğal halini Amasya Et Ürünleri mağazalarında tüketiciyle buluşturuyor. Sevilen lezzet Amasya Et Ürünleri’nin seçili mağazaları, Amasya Online Market, Tıkla Gelsin® mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden süt severlere ulaşacak.

FLO loafer ile özgür adımlar



Farklı dizaynları, taban yapıları, rengârenk seçenekleri, şıklığı ve rahatlığıyla dikkat çeken FLO Loafer Koleksiyonu, bu sezon da tüm kadınların stiline en güzel dokunuşu yapacak!

TUĞBA ÜNAL: "KENDİME AŞIĞIM"

Kalite, moda ve cazip fiyat avantajını bir arada sunan FLO, Loafer Ayakkabı Koleksiyonu ile kadınların bahar kombinlerini büyüleyici bir görünüme dönüştürüyor.

Ünlü sanatçı Tuğba Ünal, koluna yaptığı dördüncü dövmesiyle 'kendime aşığım' dedi. Başında çiçekler olan kadın figürünü kendine benzettiğini söyleyen Ünal, dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından "Kendine aşık bir kadınım. Değerimi biliyorum" notuyla paylaştı. Şu sıralar yeni rap şarkısı için yoğun bir şekilde çalışan Ünal, daha önce boynuna yaptırdığı 'Kendi Aklımın Efendisiyim' yazılı dövmesi ile hayranlarından büyük beğeni almıştı. Tam bir dövme tutkunu olan güzel sanatçı, her yaptığı dövmenin bir anlamı olduğunu ve mesaj verdiğini söyledi. Tuğba Ünal'ın kadın figürlü yeni dövmesi Instagram'da on binlerce beğeni aldı.