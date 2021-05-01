Dinçer KARACALAR

NİLGÜN’ÜN BAHÇESİ

Nilgün’ün Bahçesi izmir helvacı köyünde Bir ailenin kendi yetiştirip ürettiği ürünleri kızları tarafından köylü pazarında satışa sunulmasıyla başlayan bir hikaye. Şu an Satışlar kendi instagram sayfası olan ‘nilgününbahçesi’nden devam etmekte olup, sayfada ürünlerin yapılışı, yetiştirilişi ve muhteşem görseller bulunuyor. Nilgünün Bahçesini ziyaret etmeden geçmeyin egenin mis kokulu köy ürünlerinden deneyin derim.

Şebnem Sungur ‘dan mesaj var …

Bazen hüzünlendiren bazen gülümseten ama hepsi yüreğimize dokunan 100’den fazla şarkının söz yazarı Şebnem Sungur, Sony Music etiketi ile çıkan yeni şarkısı “Okunmamış Mesaj” ile yine farklı bir çalışmaya imza attı.

Sungur yeni şarkısını yazarken hissettiklerini “Hayat bize sürekli mesajlar veriyor, o mesajları okumadığımızda aslında çok şey kaçırıyoruz. Bu mesajları alırsak aslında hayat daha kolay bir hale gelecek. Bu şarkıyla herkesi tam da farkındalığa ihtiyacımız olan bugünlerde iç dünyasında bir yolculuk yapmaya ve hayatın onlara verdiği mesajları okumaya davet ediyorum” sözleriyle anlattı.

At Binmek Bana Terapi Geliyor

Son dönemde oynadigi rolle yıldızı parlayan oyuncu Gözde Gündüzlü, dikkatleri üzerine çekiyor. Sevilen oyuncu gectigimiz günlerde özel bir binicilik kulubunde görüntülendi.

At binmek bana terapi gibi geliyor diyen oyuncu, onlarin yanindayken kendini daha özgür hissettigini soyledi.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan gençlik uygulaması ‘BanaBak’ için kamera karşısına geçti

P&G Türkiye’nin mobil gençlik uygulaması “BanaBak“ ın yeni reklam yüzleri sevilen genç yıldızlar; Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka oldu.

Sezonun ses getiren projelerinden “Son Yaz“ dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, “Çukur“ ve “Aşk 101“ dizilerinin sevilen yıldızı Kubilay Aka ile gençlik uygulaması BanaBak’in yeni reklam filmi için bir araya geldi.

EMSAN, Homend’in hayata renk katan yeniliklerini annelerin mutfaklarına getiriyor

EMSAN, Anneler Günü'ne özel uyguladığı kampanyalarına eklediği Homend ürünleriyle annelerin mutfaklarına renklerin gücünü ve fonksiyonelliği kazandırıyor. Çay makinesi, tost makinesi, Türk kahvesi makinesi, blender setinden oluşan Homend Gold serisi, 4 farklı renk seçeneğiyle EMSAN mağazaları ve emsan.com.tr’de cazip fiyatlarla satışa sunuluyor

Tolga Sünter'den "Hatırat"

Grup Vitaminin solisti Tolga Sünter, "Hatırat" şarkısıyla müzik dünyasına başarılı bir giriş yaptı. Uzun zamandır titiz bir çalışmayla hazırladığı ve Vitamin tarzından çok farklı olan solo kariyerinin ilk şarkısının söz, müzik ve aranjesini başarılı solist kendisi yaptı. Şarkının klip yönetmenliğini Kemal Başbuğ üstlendi.

“KRALİYET AİLELERİNİN TERCİH ETTİĞİ KOLEKSİYON

Romantik ve göz alıcı modelleri ile gelin adaylarının hayallerini gerçeğe dönüştüren Beyaz Butik, 2021 özel koleksiyonunu tamamladı.

Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda koleksiyon çekimi yapan Beyaz Butik, sade modellerinin yanı sıra yeni koleksiyonunda, daha önce kullanılmayan ipek tülleri, İtalyan krepleri, Fransız danteli ve el işlemelerini, taşlı duvak ve saç aksesuarları ile birleştirdi.

DEMET AKALIN’I FENA TAŞLADI!

Zorlu geçen pandemi sürecine değinen Yusuf Güney isim vermese de Demet Akalın’a göndermede bulundu: ‘’ Biz zamanında çok iyi kazandık. En çok yanımızda çalışan müzisyen kardeşlerime üzülüyorum. Onlar gerçekten zor durumda. Ama bakıyorum geçmişte ayda 300 bin lira kazanıp şimdi geliri düşen bazı sanatçılar, şikayet edip ağlıyorlar.

Türk pop müzik şarkıcısı ve aktör Cem Belevi, Kelebek Mobilya’nın yeni reklam yüzü oldu. Yıl boyunca reklam filmlerinde kamera karşısına geçecek olan Cem Belevi, ilk reklamında eğlenceli bir şarkı da seslendirdi.

Ünlü şarkıcı Cem Belevi Kelebek Mobilya’nın yeni reklam yüzü oldu. İlk reklam çekimini çocuklarla yapan Cem Belevi, kelebekler eşliğinde gitarını çalarak, çocuklarla birlikte şarkı söyledi.

Digital dünyanın Kraliçesi Tuğba Yurt

“Benim O” adlı şarkısıyla müzik listelerini altüst eden son dönemin en çok konuşulan ismi

Tuğba Yurt, zirveden inmiyor. Nisan ayı başında yayınlanan şarkısı kısa sürede, YouTube’da 20 milyon izlenmeye ulaştı. Ulusal radyolarda en çok çalan şarkı olan “Benim O”, Apple Music listesinde günlerce en çok indirilen ve dinlenen şarkı olarak birincilik koltuğunu üç hafta boyunca kimseye kaptırmadı.

Teknosa’dan annelere özel kampanyalar

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, akıllı telefonlardan kişisel bakım ürünlerine, ev aletlerinden aksesuarlara farklı ürün gruplarında Anneler Günü’ne özel kampanyalarına başladı.

BEYMEN’DEN ANNELER GÜNÜ’NE ÖZEL HEDİYE ÖNERİLERİ

BEYMEN, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü için; dünyaca ünlü markaların göz alıcı ayakkabı ve çanta koleksiyonlarından zarif aksesuarlara, casual ve klasik tasarımlardan niş parfümlere, kozmetikten ev koleksiyonlarına uzanan farklı kategori ve fiyat aralıklarında sayısız hediye seçeneği sunuyor.