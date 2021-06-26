Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

Köy sessizliğinde, ev sıcaklığında

SAFİ OTEL



Temiz havası , insanları ve lezzetleriyle EGE’nin en huzurlu bölgelerinden ÇEŞME REİSDERE Köyü’nde, bir otelden beklenenin çok daha ötesini vadediyor . Ali Hozatlı’nın sahibi olduğu SAFİ Otel, sakin ve huzurlu bir mola için herkesi daha önce hiç yaşamadığı bir deneyime davet ediyor.

Gerçek anlamda ‘sessiz, huzurlu ve güvenli bir tatil’ isteyenler için ideal!

“Güvenli Turizm Sertifikası’ na sahip SAFİ Otel, içinde bulunduğumuz bu süreçte güvenli ve huzurlu bir tatil için mükemmel bir alternatif.

“ÜNLÜ İSİMLER KÜFE’DE BULUŞUYOR”

Şık atmosferi, muhteşem lezzetleri ve canlı müzik performansıyla misafirlerine unutulmaz anlar yaşatan Küfe Restaurant, 1 Temmuz’da kapılarını açıyor.

Lezzetiyle olduğu kadar eğlencesiyle de adından söz ettiren Küfe, sezon boyunca Yeşim Salkım, Bülent Özdemir & Gökçe ve Şelale Şehnaz Sam sahneleriyle misafirlerini ağırlayacak.

KAHVE KEYFİNİZİ KİŞİSELLEŞTİRİN

Türk Kahvesi içmek bir keyiftir, adeta bir ritüeldir. Birbirinden şık sunumlarımızla kahvemize keyif katmak belki de o kahvenin 40 yıllık hatırı olmasının en önemli detayıdır. Deha Ozalit&Promosyon ise çıtayı bir kez daha yükseltiyor ve sizlere “kahve keyfinizi kişiselleştirin” diyor. Kendinize ve markanıza dair mesajlarla, isimlerle, ikonlarla, resimlerle veya logolar ile kahve fincanınızı kendinize özel kılın.

Bu fincanları dilediğiniz sayıda sipariş verebildiğiniz gibi ayrıca özel kutular halinde de alabilirsiniz. Böylelikle şık bir hediyelik olarak da sunabilirsiniz. Bunun için dehaozalit.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Lee ile erkekler bu yaz çok ‘cool’

Geliştirdiği yeniliklerle denim dünyasının bakış açısını değiştiren Lee’nin zamansız fitlerinden Daren, en çok tercih edilen jean olma özelliğinin yanı sıra geçmişi çağrıştıran yepyeni görünümüyle koleksiyona bambaşka bir hava katıyor. Lee’nin Daren modeli ile daha klasik tercih eden çok dar kalıp sevmeyen erkekler hem etkileyici hem de rahat bir çizgi yakalıyor.

Wrangler’ın efsane “Texas” modeli ile jean şıklığını yakalayın!

Her vücut tipi ve her yaşa uygunluğuyla öne çıkarken kalitesinden ödün vermeden rahat kalıplarıyla zamansız fitler sunan Wrangler’ın özellikle efsane olan Jean modeli “Texas”, erkeklere şık ve spor giyimin mükemmel karmasını sunuyor.

İngiltere’nin ünlü genç dansçıları ‘Gamze Akın’ a Klibinde Eslik etti.

Ses sanatçıcı, Beste ve söz yazarı Gamze Akın’ İngiltere’de yaşayan ünlü genç dansçıları Yalansa Yalan sarkisinin klibinde bir araya getirdi. Her projesinde vizyonel dokunuşları ile farklılıklar yaratan Sanatçı, bu sefer de İngiltere’nin Basarili ödüllü dansçıları ile , ‘Yalansa Yalan’ şarkısının klibine farklı bir hava ve güzellik kattı.

Yeni moda ayak spa bombaları

İçeriğindeki epsom tuz ile bacakları, kasları rahatlatan, yağları ile nemlendiren, küvete atıp keyifli saatler geçirmenizi sağlayan banyo bombalarını hiç denediniz mi? Denemediyseniz hemen bu keyfi keşfetmelisiniz. Superbathbomb’un el yapımı, temiz içerikli banyo bombaları için @superbathbomb instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.

İnfluencer Gonca Kaya’dan anlamlı çağrı: Farkındaysak hayattalar!

Son dönemlerde hayvanlara yönelik kasten öldürme,işkence,eziyet ve kötü muameleye dikkat çeken influencer Gonca Kaya;

‘Toplum olarak her bireyin bu durumun bilincinde olması gerektiğini belirtirken sözlerine şöyle devam etti;

‘Adil, eşit, yaşanabilir bir dünya için hayvan hakları demeye devam edeceğiz.’

‘Şiddetin durması için hayvan hakları savunucularının yanında toplumun diğer kesimlerinden de daha güçlü sesler çıkması gerekiyor.

Bu şiddetin durmasını hep birlikte talep etmeye devam etmeliyiz.’

Hayvana şiddet suçtur!

Uzun yıllardır hayvan barınakları ve besleme noktalarında da gönüllü olarak çalışan Gonca Kaya ormanlarda hayvanların çok zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini ve bu konuyla alakalı toplum olarak her bir bireyin sorumluluk alması gerektiğini de ayrıca belirtti.

Doğuş’tan Doğum Günü Sürprizi

Doğuş , ‘Kuralsız ’ isimli yeni şarkısını doğum günü olan 30 Haziran da hayranlarının beğenisine sunacak.Yaptığı çalışmalarla her daim gündem de olan Doğuş ,Antalya da kliplendirdiği ‘Kuralsız ’ isimli hareketli şarkısıyla sevenlerine doğum günü sürprizi yapacak.Yapımcılığını DaaX Production’un üstlendiği şarkı 30 Haziran günü tüm dijital platformlardan yayınlanacak.

Hayranlarına güzel bir doğum günü hediyesi armağan etmek istediğini söyleyen Doğuş , yeni yaşımı yeni şarkımla kutlamak istedim.Umarım bu yıl hepimiz için güzel mutlu bir yıl olur.Sizleri seviyorum. Doğum günümü kutlayan herkese de şimdiden teşekkür ediyorum dedi.

BURCU ESMERSOY FOR IPEKYOL BEACHWEAR 2021 KOLEKSİYONU TATLI BİR YAZ RÜYASI SUNUY

Ipekyol, Yaz 2021 sezonunda plaj modasına damga vuracak ilk beachwear koleksiyonu için Burcu Esmersoy ile iş birliği yapıyor! Burcu Esmersoy’un ilham veren stiliyle hazırlanan koleksiyon seçkisi, sizi sıcak yaz günlerine doğru bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

GÖKÇE HERKESİ BÜYÜLEDİ

Gökçe, yaşadığı Marmaris'te tatil sezonunu sosyal medya hesaplarına koyduğu fotoğraflarla açtığı söyledi. Güzelliği ile takipçilerini büyüleyen Gökçe, yakında konserlerinin başlayacağını, öncesinde iyice enerji depoladığını dile getirdi.

1 ayda 4 kilo veren Gökçe, binlerce like ve yüzlerce yorumu dakikalar içinde aldı

Sağlıklı Kahvaltı Sofralarının Başrolü Fıstık Ezmelerinde

Güne enerji dolu başlamanın en önemli yolu şüphesiz ki sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltıdan geçiyor. Günün en önemli öğünü kahvaltının olmazsa olmazı fıstık ezmeleri, Seren’in Doğal Dünyası ile harika bir lezzete dönüşüyor. Elmalı&tarçınlı, hurmalı&susamlı, hindistan cevizli, spirulinalı&hurmalı, kakaolu, keçiboynuzlu ve sade olarak sofraları taçlandıran Seren’in Doğal Dünyası’nın fıstık ezmeleri, yüksek yağ ve protein oranıyla tercih sebebi oluyor.