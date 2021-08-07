Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktası

Aselzade Arı Ürünleri

2006 yılında Hatay ilinde kurulan Görkem Orman Ürünleri Şirketler grubunun gıda sektöründe hizmet veren bir kuruluşudur. Kayseri ve Bitlis yörelerinde başta geven kekik balı olmak üzere diğer arı ürünlerinden; polen, propolis ve arı sütü üretimini yapmaktadır. Aselzade’nin vizyonu; bilimsel araştırmalarla özel seçilmiş bölgelerde, arılara müdahale etmeden üretim yapmaktır (doğada serbest gezen arıların ürettiği gibi). Ürünlerimiz üretimden paketlemeye kadar hiçbir işlem görmemektedir. Doğal balların fiziksel ayırt edici özelliklerinden en önemlisi kristalize olmasıdır(salgı balları hariç). Bu yüzden bal alırken en çok dikkat edilmesi gereken husus budur. Tüm Türkiye ye ürünlerimizin kargo ile gönderimini sağlıyoruz.

İnstagram/aselzade_

Öykü Gürman JUSS Meyve Suyu ile Ekranlarda

Türkiye’nin içecek üreticilerinden Oğuz Gıda'nın sektöründeki lider markalarından JUSS Meyve Suları ilk celebrity çalışmasını Öykü Gürman ile yaptı. İki farklı versiyonunu hedef kitlesiyle buluşturan reklam filmi önceki gün Sapanca NG ENJOY otelde düzenlenen lansman gecesi ile tanıtıldı.

Hem modern hem de geleneksel

Dijital etkinlik planlayıcısı: bolomio

Muhteşem ve kusursuz bir düğün hayal ederken aynı zamanda da işlerin tam tıkırında gitmesini istemeniz en tabi hakkınız. “Düğün hazırlığı” cümlesinin bile sizi strese soktuğu bu dönemde en büyük yardımcılarınızdan biri de bolomio olacak. Çünkü “bolomio ile etkinlikler dilediğin gibi…”

TURKCELL VADİ AÇIKHAVA’DA BİR İLK YAŞANDI

CEZA’DAN İŞARET DİLİ’YLE RAP KONSERİ

Türkiye’nin en yeni, en genç etkinlik mekanı Turkcell Vadi Açıkhava’da gerçekleşen konser boyunca Türkiye’de ilk kez bir rap konserinde sahneden işaret dili ile çeviri yapıldı. Konserde son dönemin ses getiren rap müzik şarkıcıları Anıl Piyancı ve Sansar Salvo’nun ardından sahneye çıkan ‘Ceza’ tüm seyircilere unutamayacakları bir akşam yaşattı.

CY Grup tarımı teknolojiyle buluşturuyor

Tarım arazileri alarm veriyor, küresel gıda krizi kapıda. CY Grup şirketlerinden FarmTR, yaklaşan kriz için çözüm üretmek adına yapay zeka yazılımlarıyla akıllı teknolojik tarım aletleri üretmeye başladı. Teknolojik tarım alanında son 8 ayda 2 milyon dolar yatırım yapan CY Grup Başkanı Halit Arabacı, “Tarıma elverişli olmayan ortamlar için akıllı seralar, yatay ve dikey ekim, hidrofonik ekim projeleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

Neki TV, Youtube kanalı izleyicisine merhaba dedi.

Kültür sanattan sağlık ve güzelliğe, magazinden moda ve siyasete yaşamın her alanından programların yer alacağı Neki tv Youtube üzerinden yayın hayatına başladı kanalda projenin yaratıcısı Hakan Vardar ; * CHP İzmir milletvekili Atilla SERTEL

* CHP İzmir milletvekili Kamil Okyay SINDIR

* Geçmiş Dönem CHP İl Başkan Yardımcısı Ali ÇALIŞKAN

* DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk KARAKÜLÇE

* Gazeteci - Fotoğraf Sanatçısı Esat ERÇETİNGÖZ

* Tariş eski Başkan Mali Danışmanı Haldun ÇIRAY

* Ege Ünv. Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi & Aşı Bilim Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel GÜRÜZ

* Astrolog Danışmanı Astrolog Beliz AKTAN

* Dr. Zeki HOZER

* İş Kadını & Siyasetçi & İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Tülay YAMAN

* Eğitim Yönetecisi - Soylu Anaokulu Kurucusu Dilek SOYLU

* Altaş Gübre Maden Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin SAÇ gibi ünlü ve alanında uzman pek çok isim program yapıyor.

Geleceğin İzmirli modelleri görücüye çıktı

Kurucu Başkan Akif Örük öncülüğünde bu sene 21. Kez düzenlenecek olan Miss & Mr Model of Turkey yarışmasının İzmir elemesi İzmir Renaissance Otelde gerçekleştirildi.

400 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen yarışmanın jüri koltuğunda Akif Örük (kurucu Başkan), Erdal Güvenç(tasarımcı), Esin Özyiğit (tasarımcı),Ufuk Kılıç(işinsanı), Orhan Zorer (tasarımcı), Çağla Pekmezci(2019 1.si), Ceyda Toyran(2020 1.si), Doğa Ekin Yavuz(2018 2.si), Kardelen Güdücü(2020 2.si), Hasan Alp Dumrul (oyuncu) ve Elifnur Tosun (oyuncu) yer aldı.

Nine West ile ayaklara özgürlük!

Zarafeti ve şıklığı yaşam biçimi haline getirmiş kadınların favorisi Nine West, yaz şıklığını tamamlayacak birbirinden zarif sandalet ve terlik tasarımlarıyla sezona iddialı bir giriş yaptı. Siyah ve beyaz renklerin öne çıktığı, ince burunlu, topuklu, taş ve pullarla süslenmiş modellerden, dolgu topuklu hasır modellere kadar pek çok seçenek yaz kombinlerini göz alıcı hale getirmek isteyenleri bekliyor.

“ÜNLÜ İSİMLER DOZO’DA BULUŞTU”



Bodrum’un en güzel koylarından Gündoğan’da yer alan ve Besim Kazado’nun işletmeciliğini yaptığı Dozo Restaurant, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.



Geleneksel lezzetleri deniz ürünleri ile harmanlayan ve aynı zamanda İtalyan mutfağından seçme lezzetler ile hazırlanan Dozo Restaurant’ın özel menüsü, her gün cemiyet hayatının özel ve önemli isimlerine Besim Kazado’nun minik davetleri ile tattırılıyor.



Tadım günlerine katılanlar arasında Ahu Aysal- Fatih Ürek- Seyhan Sapmaz- Gül Bora- Aslı, Demir Kaya- Nalan Aksoy- Cemre Arabacıbaşı- Emel Turhan- Eti Canpolo- Beste Tolga- Serpil Benay- Sinem, Engin Us- Ümit Çınar- Müge Süleymanoğlu- Esen, Klay Batri- Seren Alpsan- Ahmet, Sevtap Kalyoncuoğlu- Kayahan Özbalkan- Deren Karaca- Lale Akacin ve Bayram, Amine Nur Eser gibi ünlü isimler yer aldı.

‘Güldür Güldür’ün Yıldızı Gümbür Gümbür Geliyor!

BERKAY TULUMBACI, YENİ SINGLE’I ‘SEN YAZAR BEN HAYAL’ İLE MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU

‘Güldür Güldür’le başarılı oyunculuğuna şahit olduğumuz Berkay Tulumbacı, yeni single’ı ‘Sen Yazar Ben Hayal’ ile oyunculuğu kadar müzikteki iddiasını kanıtladığı bir çalışmaya imza atıyor. Söz ve müziği kendisine ait şarkı, Latin müziğin etnik zenginliğinin harmanlandığı kıvrak ezgileriyle dinleyicinin ruhuna işliyor.

“Kıyıdan Kıyıa Türkiye-Yunanistan Film Festivali”

Çeşme’de gerçekleşecek!

19-24 Ağustos tarihleri arasında Çeşme’de gerçekleşecek olan Türkiye’nin ilk sürdürülebilir organizasyonu “Kıyıdan Kıyıya Türkiye-Yunanistan Film Festivali, sinemanın iyileştirici gücüyle birlikte karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor.

“Kırık Kilit” romanın tanıtımı Portaxe’de gerçekleşti

İran, Türkiye, İsveç ile Amerika gibi dört farklı ülkede yaşamını sürdürmek zorunda kalan Nilüfer Alishahi’nin anılarına sadık kalarak ve yeniden kurgulayarak kaleme alan Veysel Boğatepe’nin belgesel tadındaki “Kırık Kilit” adlı biyografik romanının tanıtımı Baltalimanı Portaxe’de yapıldı. Romanın ana fikrinden esinlenerek teatral bir de sunumun yapıldığı tanıtım programına gazeteci yazar Can Ataklı, A. Selçuk İlkan, Murat Başaran ve Uğur Aslan’ın yanı sıra ABD, İsveç ile İran’dan katılanlar oldu.