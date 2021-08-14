Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları

MİO’S İSTANBUL RESTAURANT

Mio’s İstanbul Restaurant, menüleri ve canlı dj performans eğlenceleri ile 2021 sezonuna son derece hızlı bir giriş yaptı. 600 kişi ağırlama kapasitesine sahip olan mekan konseptleri ile de hem İstanbul’da ikamet edenlerin hemde şehir dışından gelenlerin gözde mekanı haline geliyor.



TATLININ EN HAFİF HALİ “ŞİŞTE KÜNEFE”

Birbirinden lezzetli yemekleri ile Bodrum’da misafirlerine lezzet şöleni yaşatan Danış Restaurant, Türk mutfağının geleneksel tatlısı künefe ile adından söz ettiriyor.

Enfes tel kadayıfın, Hatay’dan gelen özel kaymak ve peynir ile birleşmesi, kebap şeklinde şişe sarılması ve kömür ateşinde ağır ağır pişirilmesiyle ortaya çıkan görüntü iştah kabartıyor.

Danış Restaurant’ta özel olarak hazırlanan “Şişte Künefe” görüntüsü, enfes tel kadayıfı, özel peyniri, Antep fıstıklı süslemesi ve hafif tadı ile damakları şenlendiriyor.

DENİZ SAV’DAN ETKİLEYİCİ BİR BAŞLANGIÇ

‘Aşk Bitti mi?’

hem fiyakalı bir tavır, hem de çocuksu bir naiflik…

Enerjik tavrı ve sıra dışı haliyle Deniz Sav, alternatif pop müzik kulvarında ilk teklisi ile farklı bir ses olarak kapıları sonuna kadar açıyor. Locca Records etiketli ilk teklisi Aşk Bitti mi? iki yıl üstünde çalışılmış, dünya standartlarına göre her şey önceden planlanmış bir çalışma.

İllüzyon dünyasına yolculuğun yeni adresi Emaar Square AVM!

İstiklal Caddesi Narmanlı Han’da, 2019 yılından bu yana her yaştan macera severin uğrak noktası olan Museum of Illusions, şimdi de Anadolu Yakası’nda bulunan Emaar Square AVM’de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Dünyanın 31 farklı şehrinde bulunan Museum of Illusions, Anadolu Yakası’ndaki ilk şubesini Emaar Square AVM’ de açtı. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Museum of Illusions İstanbul, her yaştan ziyaretçide merak uyandırmaya ve illüzyonlarla büyülemeye şimdi de Anadolu Yakası’nda devam ediyor.

Wrangler ile şort zamanı!

İkonik Jean markası Wrangler’ın 2021 yaz koleksiyonunda yerini alan jean şortlar, bu sezonun favorileri arasında!

yazın sıcak ve enerji dolu duygusuna atıfta bulunurken, modern kadının hareketli yaşamında aradığı rahatlığı da tüm çizgilerine yansıtıyor.

Her vücut tipi ve her yaşa uygunluğuyla öne çıkarken kalitesinden ödün vermeden rahat kalıplarıyla meşhur olan asırlık jean Wrangler’ın şortları, yaz sıcaklarını konforlu seçimlerinin başında geliyor.

Olcay Kutluca'nın Düzenlediği "Altın Melek Ödül"leri Sahiplerini Buluyor...

Olcay Kutluca'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Olcay Kutluca Media'nın düzenlediği Altın Melek Ödülleri sahiplerini buluyor.

Yönetim kurulu başkanı Olcay Kutluca "15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan törenimizde sanatçı ve gazetecilerimizden oluşan jüri komitemizin oyları ile adaylar seçilecek olup sanat ve basın camiasının önemli isimleri yer alacaktır.

MERİT GRUBU'NDAN GİRNE LİMANINA DÜNYA MUTFAĞI

Ünlü işletmeci ve aynı zamanda Merit Grubu'nun eğlence direktörü Arda Çancıoğlu işletmeciliğinde açılacak olan Nima, müzikleriyle ve dünya mutfağıyla Kıbrıs'a yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor.

Modern, şık görünümüyle ve iddialı mutfağıyla şimdiden müdavimlerini heyecanlandırmaya başladı. Müdavimler, Nima'nın kendine özgü tadımlıklarının yanı sıra dünya ve özellikle Sushi lezzetlerini tadabilecekler.

GENÇ RAPÇİ KISKANDIRACAK...

BatıGang üyesi Rapçi SDRK, 'Kıskanma' adlı yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Mbappe ve Naber gibi şarkılarla viral listelerde 1. olan SDRK, slogan şarkılarıyla eğlenceli tarzıyla tanınıyor.

Organizatör Serdar Özen’den 3 sosyal sorumluluk projesi



Ünlülerin organizatörü Serdar Özen, üç önemli sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. Orman yangınlarında zarar görenlere yardım eli uzatacak olan Özen, ihtiyaç sahibi genç bir kızın düğün organizasyonunu da yapacak. Serdar Özen ayrıca ücretsiz eğitim vererek organizatör yetiştirme hazırlığında.

Tescilli güzelden Aura sürprizi

Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz, Miss & Mr Fashion TV Turkey 2021 finalinde tacını devretti. Yılmaz gecede bir sürprize de imza attı, Sinem Yeşilyurt ve Asuman Genç’le kurduğu Aura isimli grubuyla ilk kez sahneye çıktı. “Firar” adlı şarkılarını seslendiren grup büyük beğeni topladı.

Kärcher’in HEPA ile kusursuz temizlik!

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, T 11 / 1 Classic HEPA elektrikli süpürgesi ile sadece evlerde değil, muayenehaneler ve hastaneler gibi hijyen açısından en çok hassasiyet gösterilen alanlardaki ihtiyaçlara kusursuz cevap veriyor.

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, T 11 / 1 Classic HEPA elektrikli süpürgesi ile sadece evlerde değil, muayenehaneler ve hastaneler gibi hijyen açısından en çok hassasiyet gösterilen alanlardaki ihtiyaçlara kusursuz cevap veriyor. Yalnızca birkaç mikrometre aralığındaki virüsler, aerosoller ve mikroplar gibi en küçük parçacıkları bile tutabilen HEPA 14 filtresi sayesinde, yüzde 99,995 filtreleme ve ayırma özelliklerine sahip olan cihaz, DIN EN 1822: 2019 test standardına göre de onaylanmış bulunuyor.

ÜNLÜ MÜZİK YAPIMCISI FİLM PİYASASINDA

Uluslararası film yapım firması olan Three Flames Pictures ve ortakları Nadira Akhonova, Alexa Khan ve Trevor Doyle, magazin gündeminden Türkiye’de çektikleri “Shame” filmi sonrası düşmüyorlar. Film yapacakları duyulması sonrası birçok yatırımcının da kendileriyle olmak istediğini sözlerine ekleyen ortaklar “Dünyaca ünlü grup 91'in yapımcısı Yerbolat Bedelkhan, bir Kazak/Türk ortak yapımını finanse etmek için bizimle iletişime geçtiğinde, çok mutlu olduk ve işimize hız verdik” dediler.