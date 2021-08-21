Dinçer KARACALAR

HAFTANIN MEKANLARI

Lezzetin değişmez adresi ŞEHMUS USTA

Şehmus Özay, Mardin / Nusaybin doğumlu. 1972 yılında geldiği İzmirde karşılaştığı ve dikkatini çeken midye ile tanışması bu yıllara dayanıyor. Yapımını öğrendiği midyeyi seyyar olarak satmaya başlayan Şehmus Usta, 1981 yılında Bodrum / Gündoğana yerleşerek burada da midye satmaya devam ediyor.

Yıllarca Bodrum sahillerinde seyyar olarak sattığı midyeyi, 2016 yılında bambaşka bir konsepte büründüren Şehmus Usta, açtığı midye restoranı ile ünlülerin uğrak mekanı haline geldi.

Serinleten lezzet Dondurmacı Erhan

Kadıköy göztepe,de dünya çapında en özel dondurmalar yapan bir mekan var,"Meşhur Dondurmacı Erhan"mütevazi dükkanında geleneksel tarzda günlük butik tarzda yaptığı onlarca çeşit dondurmaları müşterileri ne sunuyor,kaliteyi korumak adına şubeler açmıyor ve dışarıya satış amaçlı dondurma vermiyor,en kalite malzemeler ile gerçek hijyen eşliğinde tek şubesinde hizmet veren aile işletmesi,yaptığı özel bir dondurma "golden ice" dünya da ilk beşte içerik ve fiyat olarak sıra dışı,bu farkındalık ile ünlü ve tanınmış bir çok simayı dükkanında ağırlıyor,keyifli bir dondurma yemek isterseniz uğranması gereken bir mekan.

Bir koleksiyondan fazlası… Bella Maison’dan çok özel Van Gogh Sofra Koleksiyonu



Trendleri yakından takip eden yaratıcı tasarımlarıyla ev ve sofra dekorasyonuna farklı bir soluk katan Bella Maison, modern resim tarihinde önemli bir yere sahip olan dünyaca ünlü ressam Van Gogh’un eserlerinden ilham alan bir koleksiyon hazırladı. Bella Maison bu özel lisanslı koleksiyonla, kullanıcıların yaşam alanlarına renk ve keyif katmayı hedefliyor.

Şıklığınızı tamamlayan elegant seçimler Ariş Baget Koleksiyonu’nda!

Ariş’in zengin çeşitliliğe sahip Baget Koleksiyonu’na eklenen yeni baget yüzük tasarımları, pırlantanın büyüleyici ışıltısını minimal tasarımların şıklığıyla sunuyor. Koleksiyonda yer alan klasik ve ihtişamlı tasarımların yanında genç ve modern çizgilerden oluşan baget modelleri pırlanta severlerin vazgeçilmezi olacak.

Beşikçioğlu’nun kızı oyunculuğu seçti

Tatbikat Sahnesi’nın kurucuları ünlü oyuncular Erdal Beşikçioğlu—Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti.

Fransa’da Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde okumaya başlayan Derin Beşikçioğlu’na yapım şirketlerinden dizi teklifleri gelmeye başladı. Tiyatro eğitimine Strasbourg’da başladı ancak bir yandan da İstanbul’da konservatuvar sınavlarına hazırlanıyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BİKAP ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ’NE DESTEK

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP)’ın düzenlediği ve her yaz Bodrum’da geleneksel hale gelen alışveriş şenliği önceki gün girişimcileri bir araya getirdi. Bu yıl 3. kez Yalıkavak Moon Beach’te Erkan Ünal ev sahipliğinde gerçekleşen BİKAP Alışveriş Şenliği, giyimden aksesuara, dekorasyondan kozmetiğe farklı sektörlerden girişimcilerin markalarını tanıtmasına olanak sundu.

HEM YAZIYOR HEM SÖYLÜYOR

Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Hazal, sadece şarkıları, yorumu ve sahnesiyle değil şarkı sözü yazarlığıyla da adından söz ettiriyor.

Hazal çok yakında sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Leyla’ isimli şarkısını müzik severlerle buluşturacak. Hemen ardından da yine kendisine ait olan çalışmaları art arda piyasaya çıkaracak.

Yazın en serin eğlencesi Forum İstanbul’da bi’başka!

Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi Forum İstanbul, yazın en sıcak günlerini, renkli bir festival ile kutluyor. Forum İstanbul’da düzenlenen Ice Cream Fest 29 Ağustos tarihine kadar, oyun atölyeleri ve farklı sürprizleriyle, 7’den 70’e herkese unutulmaz bir deneyim sunuyor. Festival coşkusu akşamları da sahne etkinlikleri ile ziyaretçilerine unutulmaz yaz akşamları yaşatıyor.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ FORMASINI TANITTI

Global spor markası PUMA, aralarında Fenerbahçe’nin de bulunduğu 10 Avrupa takımının üçüncü forma tasarımını yenilikçi ve modern bir anlayışla yeniden yorumladı. Yeni formalar, 18 Ağustos akşamı PUMA’nın global YouTube kanalında yayınlanan “THE SHOW” adlı dijital lansman etkinliğiyle tanıtıldı. Geçtiğimiz ay PUMA ile sponsorluk anlaşmasını duyuran Fenerbahçe Spor Kulübü, bu çapta bir global lansmanda yer alan ilk Türk takımı oldu.

Okula Dönüş Sezonunun En Trend Ayakkabıları Lumberjack’te!

Öğrenciler keyifli geçen bir yaz tatilinin ardından okula dönüş heyecanı yaşarken, ebeveynler için de alışveriş telaşı başladı. İlkokul, lise ve üniversite öğrencilerine uygun birbirinden güzel ayakkabı alternatifleri Lumberjack’te!

Emre Aydın ve Çağan Şengül’den Sürpriz Düet Hurdalıkta Klip Çektiler

Başarılı müzisyen Emre Aydın, romantik şarkıların yeni isimlerinden olan Çağan Şengül ile “Beni Anla” isimli şarkıyla sürpriz bir düete imza attı.

Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla beraber tüm yaz boyunca konser maratonuna giren başarılı sanatçı Emre Aydın, geçtiğimiz günlerde sevenlerine müjdeli bir haber verdi.

Doğal Alışveriş Noktası: Adatepezeus Zeytinyağı

Kazdağları Küçükkuyu’da Adatepezeus butik zeytinyağı olarak butik tesisimizde erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı üretimi yaparken,zeytinyağı tüketimine bıraz daha dikkat cekebilmek için bu yıl çesnili zeytinyağları da ürettik,aynı zamanda İtalya,Japonya ve Uluslararası düzenlenen ilk Türkiye yarışmasında madalyalarımızı aldık.Özellikle kahveli zeytinyağımız çok beğenildi.Yesil zeytinler ve orta kavrulmuş kahve cekirdekleri ile birlikte çalıştık ve ortaya nefis bir aroma ve sağlık iksiri çıktı.Güne başlarken bir kaşık kahveli zeytinyağı hem damakları şenlendiriyor hem enerji dolu bir güne hazırlıyor.

Züleyha'dan arşivlik albüm...

Sevilen sanatçı Züleyha, 'Gelin Kınası 1' albümü ilk kez 2014 yılında müzik raflarında yerini almasından sonra yoğun istek üzerine 'Gelin Kınası 2' de düğünlerde çalınan şarkılardan oluşuyor. Yapımcı Nilüfer Saltık’ın fikri olan, düğünlerde vazgeçilmez şarkıların yer aldığı albümü Kalan Müzik & Z Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluştu.