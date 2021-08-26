Dinçer KARACALAR

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTASI

Kayısı Manavı / MALATYA

Kayısı ve Yağlı ekmek denince midemize taht kuran doğu anadolu’nun şirin ili Malatya’da hizmet veren Kayısı Manavı özellikle bölgeye özel ev yapımı Sucuk ( orcik) , Kayısı çikolatası pestil , köpük pestili, kayısı çekirdeği Çekirdek Çikolatası ile ön plana çıkıyor. Türkiye’nin her iliden müşterisi olan Firma sahibi Emrullah EROL ürünlerinin sağlıklı ve lezzetli olmasından kaynaklı olduğunu vurguladı.

İnstagram/kayisi_manavi

Haftanın Mekanları

Karadeniz'de çığır açan bir mekan: Derin Deniz Boutique Otel Restaurant

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni açılan Derin Deniz Boutique Otel&Restaurant, Karadeniz ile Ege mutfağının muhteşem lezzetlerini bir araya getiriyor...

Son dönem Karadeniz turizmi hayli ivme kazandı. Karadeniz'in yeşili, mavisi, doğası insanların ilgisini çekiyor. Karadeniz'de de yatırımlar bu doğrultuda artıyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde Bolaman'da denize sıfır bir alanda hizmete giren Derin Deniz Boutique Otel&Restaurant, Karadeniz gastronomisinde çığır açtı.

Yerli sermayeyle pizzayı Türkiye'ye sevdiren marka...

Hero's pizza parmak ısırtıyor

Malzeme kalitesinden ödün vermeden sektörün en iyi tedarikçilerinden temin edilen ve en taze ürünlerle hazırlanan Hero's pizza büyük ilgi görüyor.

Yemek sektöründeki başarılı atılımıyla dikkat çeken Hero's pizza talep üzerine açılan yeni şubeleriyle halkın hizmetinde...

"İçindeki kahramanı keşfet" sloganıyla yola çıkan Hero's pizzanın sahibi Aydın Konmaz ve Abdurrahman Konmaz kardeşler" Taze ürünlerle ve yerli sermayeyle Türkiye'ye pizzayı sevdiren marka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kaliteden ödün vermiyoruz. " diyor.

HER ÇOCUK AHŞAP OYUNCAKLA OYNAMAYI HAK EDİYOR

Çocuklarımız doğduğu andan itibaren gelişmeye öğrenmeye ve taklit etmeye başlar. 0-3 yaş arasındaki çocuklarımız ilk önce anne ve babasından gördüklerini taklit eder ve öğrenir. Sonrasında ise devreye oyuncaklar girer. Eğlenirken öğrenmek, öğrenirken de gelişmek için çocuklarımıza envayi çeşit oyuncak alırız. Cihangir oyuncak atölyesi el yapımı oyuncaklarla çocuklara yeni bir dünya vadediyor. Oyuncaklarımızda bambu, akçaağaç, mua gibi doğanın bize verdiği en güzel ağaçlardan yapılıyor.

Cerebral Palsy’li çocuklara destek çağrısı

İki ünlü isim STEPtember projesine destek oldular

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın 8 yıldır yürüttüğü STEPtember projesi için Instagram’da canlı yayın düzenlendi. Yayına ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin ve TV dünyasının sevilen oyuncusu Gaye Turgut Evin katıldı.

DORITOS #BİCESARET PROJESİNE DENİZ BERDAN’DAN NFT ESER!

Tasarımcı Deniz Berdan’ın Doritos #bicesaret projesi için tasarladığı dijital eseri NFT sisteminde açık arttırma yöntemiyle satışa çıktı. Gençleri yeni cesur meslekleri öğrenmeye teşvik edip hayallerindeki mesleği yapmak için ilk adımı atmaya cesaretlendirmek için Deniz Berdan tarafından oluşturulan NFT eserin satışından gelen gelir Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına bağışlanacak.

SAHNEDE İKLİM KRİZİ

Geçtiğimiz akşam Alaçatı’da unutulmaz bir konser veren Gülşen, hayranlarının yoğun ilgisiyle izdihama yol açtı.

2,5 saat boyunca performans sergileyen başarılı sanatçı dünden bugüne yazmış olduğu tüm hit şarkıları seyircisiyle bir ağızdan söyledi.

Şarkı aralarında seyircisiyle bir çok şey hakkında sohbet eden sanatçının dikkat çektiği en önemli konularda biri de iklim krizi oldu.

400 binden fazla indirildi

Uygulamalar üzerinden tüketici etkileşimi, pandemiyle birlikte yükselişe geçti. Pandemi nedeniyle yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği 2020 yılında, bu değişime paralel yatırım yapan Altınyıldız Classics’in “Şıklığı Cebine İndir” sloganıyla hayata geçirdiği mobil uygulaması, bugüne kadar 400 binden fazla indirildi.

HAYVANLAR İÇİN DAHA İYİ BİR DÜNYA YARATMAYA VAR MISIN?

Paylaşım odaklı, etik ve önemseyen marka konumuyla, hayvanlar ve sahipleri için yaşam boyu sağlıklı ve mutlu birliktelikler sağlayabilme hedefinde olan Royal Canin, 8 bölümlük mini dizi projesini Bunu Bi’ Düşünün diyerek hayata geçiriyor. Marka, 20 Ağustos’ta, Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’de yayına girecek mini dizi projesi ile sorumlu hayvan sahipliği konusunda bireyselden kolektife yayılan bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Onur Suygun LoLo şarkısı için Nisa ( Metin Atak ) ile buluştu...

Pandemi döneminde boş durmayıp müzik çalışmalarına devam eden DJ Onur Suygun “Base Rock” adlı single’ını beğeniye sunmuştu.Ardından' 'Mağusa Limanı' 'isimli şarkıya cover yaptı.

Suygun, şimdi yepyeni bir projeyle sevenlerinin karşısında. Avrupa’da ve Türkiye’de performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken Onur Suygun, Nisa (Metin Atak ) ile feat yaptığı yeni teklisi “LoLo”yu tüm dijital platformlarda yayınladı.

Ses tellerine bitki çaylı koruma

Yoğun çalışma temposunda sesini korumak için gazlı içecek tüketmediğini söyleyen Funda Arar, sadece bol bol bitki çayı içtiğini anlattı.

Funda Arar, önceki gece Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel & Casino’da konser verdi. Yaklaşık iki saat boyunca süren program boyunca davetlilere keyifli anlar yaşatan Arar, Belarus’a ilk kez gittiğini ve çok beğendiğini söyledi.

SANAT DÜNYASININ GÖNÜLLÜ TERAPİSTİ

Renkli dünyanın yaptığı her işte başarıyı yakalayan ismi Yelda Başaran, eğitimini tercih ederek uzaklaştığı ışıltıdan sonra, uzman psikolog olarak başarı yolunda emin adımlarla yürüyor. Müziğin içinde doğduğunu ifade eden Yelda Başaran, Cem Karaca, Edip Akbayram, Erol Büyükburç, Dadaşlar, Okay Temiz orkestrası gibi dönemin en büyük isimlerinin davulcusu, namıyla anılan sahne doktoru çift baget Halil’in kızı olunca çocukluğum müzik dünyasının göbeğinde geçti vurgusunu yaptı.

BÜYÜK BALIK YARIŞMASININ ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Türkiye’de sportif balıkçılığın önemli yarışmalarından DOST Didim (Didim Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası)’nın üçüncüsü Güllük Körfezi’nin en güzel noktalarından Didim D Marin’de gerçekleşti. 19 Ağustos’ta başlayan ve 4 gün süren turnuva nefes kesen bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Turnuvada 182 kg ağırlığındaki bluefin tuna ile bu yılın rekoru kırıldı.