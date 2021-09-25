Dinçer KARACALAR

CEM YILMAZ “DIAMOND ELITE PLATINUM PLUS”LA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Bir yıl aradan sonra İzmirlileri kahkahaya boğmaya hazırlanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, “Diamond Elite Platinum Plus” gösterisiyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkacak. Sevilen komedyen 14-15 ve 16 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicisiyle buluşacak.

Bir Acı Hikâye Chili Piri

Acı öyle bir tutku ki, yıllarca peşinden dünyayı gezdik.

Acı öyle bir bağlılık ki, onsuz yemekler tatsız geldi.

2015 yılında kurduğumuz Chili Piri, bizim kendi tutkumuzun eseri olarak ortaya çıktı. Önceleri dünyanın dört bir yanından acı soslar, acı hardalları çantamıza doldurup getiriyorduk. Sonra dedik ki, acıya ulaşmamızın daha kolay bir yolu olmalı. Biz de acı tutkumuzu bir adım öteye taşıyarak kendi acı soslarımızı ve sonrasında da acı hardalımızı üretmeye başladık.

“Ulaşımımız kolay olsun acıya” dedik, hem mağazalara hem restoranlara hem de internet koyduk ürünlerimizi.

“Her mutfağın damak tadı bir değil, bize uygun olması lazım” dedik, kendi damak alışkanlıklarımıza göre şekillendirdik acılarımızı.

130 yıllık Hayfene markası ile güçlerimizi birleştirdik. Acının üstadı ile baharatın üstadı bir araya geldik, size sosların en güzellerini üretelim dedik

Altınyıldız Classics ile 2021-2022 Sonbahar/Kış

Trend Alarmı!

Keyifli bir yazın ardından şimdi şehir temposuna yeniden alışma ve yeni sezon için hazırlanma zamanı. Başlayacak projeler, çıkılacak seyahatler ve yapılacak toplantılar için gardırobunuzu yenilemek ve yeni sezonu tüm şıklığınızla karşılamaya hazır mısınız? Dinamikleşen ve değişen şehir yaşantısı ve doğaya dönüş akımı ile casual tarzın öne çıktığı Altınyıldız Classics’in yeni sezon koleksiyonu, iddialı bir kış stiline sahip olmak isteyenler için ideal.



RADISSON BLU HOTEL İSTANBUL, ASIA’DA EĞLENCELİ ORGANİZASYON

Radisson Blu Hotel İstanbul, Asia, bu hafta sonu eğlenceli ve bir o kadar da renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı: “Petworking Pawty”

İstanbul Ataşehir’deki Radisson Blu Hotel İstanbul, Asia Cumartesi günü patili dostlarını misafir etti. Köpekler ve sahipleri otelin Blu Lounge’ındaki açık alanda doyasıya eğlendi, sosyalleşti. Birbirinden renkli aksesuarlar, mama kapları, köpek bakım malzemeleri ve sağlıklı köpek atıştırmalıkları da “pawty”de yerini aldı.

iPhone 13’ün kendisi gelmeden aksesuarları geldi!

Dünyanın lider mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo, iPhone 13 serisi için özel olarak üretilen MagSafe Wireless Charger, 3 in 1 Wireless Şarj Standı, Hızlı Şarj Adaptörleri ve Araç Kitleriyle; teknoloji deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Heyecanla beklenen İphone 13’ten önce Türkiye’ye gelen son teknoloji Mcdodo aksesuarlar, zarif tasarımlarıyla telefonunuzla bütünleşerek kablosuz ve özgür şarj imkanı sunuyor.

Şebnem Demir'in tatil keyfi

Cemiyet hayatının başarılı iş kadını Şebnem Demir Bodrum'un sakinleşmesi ile Türkbükü Voyage Hotel'de yorgunluk atıyor.

Estesante kliniklerden sonra, Estesante Beauty markasıyla da başarılarından söz ettiren cemiyet hayatının sevilen ismi ünlü iş kadını Şebnem Demir bodrum tatilinde İstanbul'un kalabalık havasından kaçıp yorgunluk atıyor.

Yeni sezon öncesi kısa bir tatil keyfi yapıp iyi bir enerji ile dönmeyi hedefleyen Şebnem Demir'in keyfi bir hayli yerinde idi.

Teamart ve Özer Mollamehmetoğlu yine zirvede



Sezona çok hızlı bir başlangıç yapan Teamart, Özer Mollamehmetoğlu ile podyumda yerini alarak kupayla eve döndü. Takım arkadaşlarından Oktay Kabaktaş zorlu yarışı 4. tamamlamayı başararak podyumu kıl payı kaçırdı.



Avşar Maden Suyu ve Reiss Audio ana sponsorluğunda yarışan Teamart’ın birbirinden değerli iki diğer pilotları Cem Bora Kalaycıoğlu ve Kemal Soylu da yine hemen Oktay Kabaktaşın ardından üst sıralarda yerlerini aldılar.

FECR FİLMİ 24 EYLÜL’E GÜN SAYIYOR

Çekimleri 2019 yılında Şanlıurfa Halfeti’de gerçekleştirilen Fecr filmi, 24 Eylül 2021’de Türkiye ve KKTC `de vizyona girecek. Konusunu Kur’an’da geçen Fecr süresinin 13. Ayeti olan “Onların üzerine azap kamçıları indirdik.” sözünden alan filmde, yollarını kaybeden bir ailesinin ıssız bir köye girmeleriyle başlarına gelen olaylar anlatılmakta.

Doğal alışveriş noktası

Çakırhan Zeytin

Bahçesindeki her ağaçta önderleri hüseyin cakirin alin teri olan CAKİRHAN firmasının kurucusu Umut cakır ata emaneti olan bahçelerinden çıkarttığımız sivialtini bizden sonraki nesillere taşımak icin and içtik.

Balikesir edremit körfezi mehmetalan köyünde bulunan satiş ofisimiz de sadece kendi bahçemizin ürünleri var.

Üretimden son tüketiciye kadar olan tüm evreleri kontrol ve garantimiz altında.

Bu gune kadar beğenmeyen kimseyle karşılaşmadık karşılaşmak istemeyiz,

Bu sebeple yarışmalar da Alınan ödüllerden cok müşterilerimizin mutluluğuna önem veriyoruz.

Beğenmedim diye bilen herkese koşulsuz para iade garantisi veriyoruz.

Sadece kendi bahçemizden sadece naturel.

İnstagram/cakirhanzeytin

Haftanın Mekanı

Şehrin göbeğinde ama keşmekeşinden uzak, doğayla iç içe gurme damakların yepyeni adresi: SPICY İSTİNYE

Geçtiğimiz aylarda İstinye Poligon Mahallesi’nde Avcılık ve Atıcılık Kulübü’nün içinde kapılarını açan SPICY İSTİNYE, misafirlerini ağırlıyor.

Yeni lezzetleri sunmaktan mutluluk duyan deneyimli mutfak ekibiyle; farklı mezeleri ve lezzet bombası ana yemekleriyle; geniş açık alanı, harika bir kış bahçesi ve sıcacık atmosfere sahip iç mekânı ile keyfinize keyif katacak DJ müzik eşliğinde sizlerle buluşmayı bekliyor. Spicy kalitesini hem lezzetlerinde hem sunumlarında hem mekanlarında yarattığı samimi atmosferde hem de güler yüzlü ekibinin gösterdiği hizmette bulacaksınız. Spicy İstinye’nin hizmeti kapısından girdiğiniz anda vale ile başlıyor.

Aydın Kurtoğlu’dan oryantal popa yeni soluk



Her dönem yayınladığı projelerle radyo ve müzik listelerinin en üst basamaklarında yer alan Aydın Kurtoğlu, yeni projesi “Afet-i Devran”ı müzikseverlerle buluşturdu.

Sözleri Melda Gürbey, müziği Tarık İster ve Melda Gürbey'e ait olan Afet-i Devran'ın düzenlemesinde ise yine Tarık İster imzası yer alıyor.

EZGİ EYÜBOĞLU, 'SESİMDE KARADENİZ VAR'

Karadeniz müziğinin genç sanatçısı Ezgi Eyüboğlu, 'Denizin Ezgisi” albümünde Selçuk Balcı ile yaptığı düeti ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

'Sesimde Karadeniz var' diyen Ezgi Eyüboğlu düetinde Selçuk Balcı ile birlikte akustik versiyonu ile “Unutamadum” isimli şarkıyı seslendirdi. Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz kalan müziğin sahibi Hasan Saltık'ın son projelerinden olan 'Denizin Ezgisi' isimli albümde Ezgi Eyüboğlu, söz ve müziği Fatih Söylemez’e ait 'Unutamadum' isimli şarkı da kendisine eşlik eden Selçuk Balcı ile birlikte Enes Bilal Taşçı yönetmenliğini yaptığı klipte kamera karşısına geçti.