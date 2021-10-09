Dinçer KARACALAR

Doğa ve insanın sorunlu, zaruri ilişkisi

Dünyaca ünlü Fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban’ın büyük boyutta yedi ayrı eserinin yer aldığı ‘’Black Star’’ adlı solo sergisi, 16 Ekim- 6 Kasım tarih aralığında Beyoğlu Gama Art Gallery’de sanatseverlerin izlenimine sunuluyor.

Can Sarıçoban, 8. Solo sergisi Black Star’da birlikte var olabilen ya da birlikte yok olacak olan doğa ve insanın sorunlu ama zaruri ilişkisini incelerken, gelişen teknolojinin kapitalist düzenle bir olup büyük bir canavara dönüşerek, dünyanın tüm kaynaklarını yutmaya başladığı sistemi sorguluyor/sorgulatıyor.

COPA EOMIX PLUS İLE KOMBİDE KONFOR DÖNEMİ BAŞLIYOR

İklimlendirme sistemlerinde yüksek verim ve performans sağlayan ürünleriyle sektörün önemli firmalarından COPA Isı Sistemleri, tüketicilerin beklentileri doğrultusunda ürün gamını genişleterek, son teknolojik özelliklerle donatılan tam dokunmatik ekranlı COPA Eomix Plus’ı piyasaya sundu. Copa Akıllı Oda Termostatına bağlanabilen Eomix Plus, uzaktan kontrol edilebilme özelliğiyle de fark yaratıyor.

Cheetos ve Haytap’tan Sokak Hayvanları İçin İşbirliği!

Atıştırmalık sektörünün önde gelen markası Cheetos, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP ) iş birliği ile sokak hayvanlarının yaşamlarını iyileştirmeye yönelik yeni bir kampanya başlattı. Haytap ve Cheetos işbirliğiyle Ipsos tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Sokak Hayvanları ve Evcil Hayvanlar Algısı” başlıklı kapsamlı araştırmanın sonuçlarına göre şekillendirilen kampanya ‘’Patilere desteğin Cheetos şekli” olarak tanımlanıyor. Kampanya kapsamında sokak hayvanlarının Cheetos’un maskotu Chester kadar sağlıklı ve mutlu olabilmesi için 7 bölgeden 7 ilde bakımevlerine ameliyathaneler kurulacak.

TURNER’DEN BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen dünyaca ünlü ABD’li Rock sanatçısı Joe Lynn Turner, bir süre önce piyasaya sürdüğü ‘Ciran’isimli şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ve şarkıs 10 milyon tıklanan Anıl Alan’ın sesine hayran kaldı.

Bugüne kadar Türkiye’ye birçok kez gelen ve tam bir Türkiye Aşığı olan ABD’li ünlü şarkıcı Joe Lynn Turner,10 günlük tatil için yine İstanbul’u tercih etti. Sultanahmet’te bir otelin teras katında dostlarıyla bir araya gelen Joe Lynn Turner,bir süre önce ‘Ciran’isimli şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Anıl Alan ile tanıştı. Yemekte zirve yapan türküsüne okuyan Alan,ünlü Rock sanatçısı Turner’den büyük övgü aldı.

Mobilyada sonbahar fırsatı!

Sonbaharın doğada meydana getirdiği değişimler, fiyatlara da yansıdı. Evgör Mobilya, oturma grupları, yatak ve yemek odası takımları ile tv üniteleri ve tamamlayıcı aksesuarlardan oluşan 2021-2022 koleksiyonunda son bahara özel indirime gitti. Yaşam alanlarını yenilemek isteyenler, firmanın yüzde 30’a varan avantajlı sonbahar kampanyasından yararlanabilirler.

HAFTANIN MEKANI

Beyoğlunun en elit otelleri arasında yerini alan Citycenter hotel’in terasında 360 derece İstanbul manzarasına sahip olan ve İstanbul gece hayatının ünlü işletmecisi Okday Kaçan’ın üstlendiği Haydigel Teras adlı yeni nesil Meyhane haftanın yedi günü bir birinden lezzetli ve farklı mezeleri ve mönüsü eşliğinde çaldığı müziklerle misafirlerine hem lezzet hem de müzik ziyafeti veriyor.

Kastamonu, doğal, geleneksel, gurme pastırmanın merkezi oldu!



Vedat Milor’un başlattığı “Kayseri pastırması mı Kastamonu pastırması mı?” sorusuna cevap, ünlü Kastamonu Canlılar Pastırma ve Sucuk markasının sahibi Tolgahan Karaosmanoğlu’ndan geldi; “Fiyat artışı nedeniyle tepki görmüyoruz çünkü biz Kayseri’den farklı olarak geleneksel yöntemlerle pastırma üretmeye devam ediyoruz. Biz, Kayseri üreticileri gibi üretimi makineleştirmedik. Büyük emeklerle eski sistemi sürdürüyor, pastırmalarımızı doğal ortamda açık havada kurutuyoruz, bıçakla doğruyoruz…”

50. Mağaza Bursa Sur Yapı Marka AVM’de açıldı…

Türkiye’nin en köklü mücevher mağazacılığı markalarından biri olan Lizay’ın 1978 yılında çıktığı yolculuğu son yıllarda kazandığı ivme ile tam hız devam ediyor. Türkiye’nin 22 şehrinde 50‘ye ulaşan mağaza sayısı ve e-ticaret sitesiyle mücevher sektöründe gelenekten geleceğe bir köprü kuran Lizay, şimdi de Bursa Sur Yapı Marka AVM’deki yeni konsept mağazasıyla adından söz ettiriyor.

DeFacto “Doğa İçin Al” koleksiyonu tarzıyla da tavrıyla da konuşturuyor

Doğanın korunması ve sürdürebilirlik konusunda fark yaratmayı amaçlayan DeFacto, bu sezon “Doğa Kalp Ben” temasıyla başlattığı çevre dostu ürün koleksiyonuna “Doğa İçin Al” ile devam ediyor. DeFacto’nun yeni koleksiyonu “Doğa İçin Al” tarz parçalarıyla kusursuz bir şıklık sunarken, etiketlerdeki tohumlar ağaç ve kır çiçeklerine dönüşüyor.

In Street ile Sneaker Şöleni

Dünyaca ünlü markaların en havalı spor giyim ve sneaker modellerini moda severlerle buluşturan In Street; kadın, erkek ve çocuklara sonbahara geçiş dönemi için birçok alternatifi bir arada sunuyor.

Moda dünyasının vazgeçilmezi sneaker’lar; her görünüme uyum sağlayan, geniş kullanım alanlarıyla Sonbahar/Kış sezonunda da sokak modasının radarına takılıyor. In Street’te yer alan sneaker modelleri hem büyüklerin hem de çocukların yeni sezonda en cool görünümü yakalamasını sağlıyor.

İyi yaşam uzmanı TheLifeCo’nun yeni roll-on serisi ile her an ferahlık ve tazelik!

Toksik olmayan, alüminyum içermeyen ve tamamen doğal bir deodorant arıyorsanız, TheLifeCo’nun yeni, organik sertifikalı White Woman, White Cedar ve Cherish Teen doğal roll-on serisi ile tanışın.

TheLifeCo’nun titiz araştırmalar sonucu üretilen roll-on’ları organik formülleriyle kokuya neden olan bakterilerle mücadele eder ve nefis, doğadan ilham alan kokular sunarak gün boyu taze hissetmenizi sağlar. İçeriğindeki bitkisel formüller, kokuya neden olan bakterileri cildinize zarar vermeden yok eder, ter bezlerinizi tıkamaz.

DOĞANIN ALTIN İKSİRİ

Ege’nin bereketli topraklarında antik çağdan günümüze var olan şifa kaynağı zeytinyağı Garandere markası ile yeniden şekilleniyor.



Garandere Zeytinyağı’nın hikayesi, Muğla’da Bafa Gölü’nün kuzey yakasında Kapıkırı köyü ile iç içe Herkül’e adanmış topraklarda, antik Herakleia kentinde başlıyor.



Butik zeytinyağcılık anlayışıyla başladığı yolculukta, Zeytindostu Derneği 14. Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışmasında Altın Madalya kazanan Garandere Zeytinyağı asırlık zeytin ağaçlarından daha yemyeşilken hassasiyetle toplanan memecik zeytinlerden özenle üretiliyor.



Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilli Milas Zeytinyağı , polifenol miktarı en yüksek seviyede olan Garandere Zeytinyağı; zeytinyağının içindeki yüksek besin değerlerini ve doğallığını koruyarak sıvı altının sonsuz şifasını sofralarınıza ulaştırıyor.