Dinçer KARACALAR

HAFTANIN MEKANI

KABAKÇI HALİL USTA / AFYONKARAHİSAR



Halil Usta’da isminden de anlayacağınız gibi “kabak” konusunda uzmanlaşmış biri. Türkiye’de kabakla yapılan ne kadar çeşit tatlı varsa Halil Usta’da hepsi var.



Tatlısını yaptığı kabakları dükkanın dışına da içine de döşemiş. Dükkanının arka tarafına doğru bir fırını var. Tüm tatlılarını o fırında yapıyor. Çeşit çeşit kabak tatlısı var.



Dolayısıyla kaymağın da hasını tatlılarınızın üstüne battaniye yapınca durum bambaşka bir hal alıyor.



Halil Usta şık giyimli, son derece sevimli, nev-i şahsına münhasır bir Afyon esnafı. Sohbet ederseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.



Yalnız sadece dükkanı göreyim, iki de sohbet edeyim diye gidecek olursanız, bilin ki tatlısını yedirmeden asla bırakmaz halis usta tarlada başlayan tabakta biten serüvenini işini ve insan mutlu etmeyi çok seviyorum ben anlatmayı değil yaşatmayı çok seviyorum diye belirtiyor .

İnstagram/kabakcihalilusta

Lacoste x Peanuts: Tüm Nesilleri Kapsayan İş Birliği

Lacoste, 50’lerin Çizgi Romanı Peanuts’un Efsanevi Karakterleri Snoopy ve Arkadaşlarıyla Buluşuyor. Koleksiyon Ekim sonu Lacoste Mağazalarına Girmeye Hazırlanıyor.

Lacoste, heyecan verici iş birliklerine Peanuts koleksiyonuyla devam ettiğini duyurdu. Tüm dünyada fenomen haline gelen ve bu sene 71. yaşını kutlayan efsanevi çizgi filmin koleksiyonu 27 Ekim’den itibaren ön gösterimde olacak.

Ariş Pırlanta’dan sadakati temsil eden sembol kolyeler

Mücevherde trendleri belirleyen Ariş Pırlanta sadakati temsil eden 2 farklı tasarımdan oluşan kolyelerini mücevherseverlerin beğenisine sundu. Nkotimsefo Mpua Sadakat Sembolü’nden tasarlanan kolye, batı Afrika kültüründe hizmet, sorumluluk, bağlılık ve adanmayı ifade ediyor. Gönülden bağlılığı ve ait olmayı temsil eden bu sembolün, onu üzerinde taşıyanların yolunu ve seçimlerini aydınlattığına inanılıyor.

UĞUR ETİLER'İN akustik şarkılar serisinin ikinci single'ı 'Ters Açı'

Popüler müziğin modern ve renkli isimlerinden Uğur Etiler, yayımladığı ‘Yaktım Gemileri’, ‘Biraz Zor’, ‘Zırdeli’, ‘Geçmişe Özlem’ gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarından sonra Garaj Müzik etiketli ilk albümünü yayınlamaya hazırlanıyor. On şarkıdan oluşan ‘Sekiz’ albümden ilk yayımlanan Yaktım Gemileri (Akustik) sonrası ikinci single ‘Ters Açı’ 29 Ekim Cuma günü tüm dijital platformlarda yayımlanıyor.

Altınyıldız Classics ile zamansız kombinler



Erkeklerin olmazsa olmazı siyah tasarımlar, Altınyıldız Classics’in ‘Black’ koleksiyonunda daha da genişleyerek sezondaki yerini alıyor. Kurtarıcı renkler arasında yer alan siyah, yılın her mevsiminde cool bir tavır sergilerken, ne giyeceğine karar veremeyen erkeklerin imdadına yetişiyor.

41 kitaba 41 kere maşallah…

Erbulak Evi Yazarlık Atölyelerinin yıllar içinde yetiştirdikleri yazarların kitapları 41 adet oldu.

28 yazar adayının mayıs 2022’de çıkaracağı kitaplar yazım aşamasında olup bunun altı kişisi Özden İnal yönetiminde 18 yaşın altındaki gençlerdir.

Ünlü yazar ve yayınevinin Genel Yayın Yönetmeni Hakan Akdoğan yönetiminde yazılan kitaplar edebiyat çevrelerinden tam not aldı.Yazarların yetişme döneminde ünlü yazarlar Aslı Perker ve Özen Yula eşlik etti.

TGI Friday’s Ataşehir’de 2.şubesini açtı….

Türkiye pazarından 2012 yılında ayrılan Amerika’nın ünlü restoran zinciri TGI Fridays Nisan ayında Suadiye Vapur Yolu sokakta ilk şubesini açarak sevenleriyle buluştu.

Amerika ve Meksika mutfağının öncüsü "casual dining' konseptinin lider markası bugüne kadar 59 ülkede 780 şubesi bulunan ünlü restoran zinciri TGI Fridays’in İstanbul’da ki ikinci şubesi 19 ekim’de Ataşehir’de Dünya Başkanı Jay Hornacek, Türkiye yatırımcısı Ogün Okat ve TGI Friday’s Türkiye CEO’su Berker Sohtorik’in katılımıyla Wynhouse’un içerisinde açıldı.

ÖZLEM OLGUN’UN İLK TEKLİSİ SIZI MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU!

Uzun yıllardır sahnede olan ve pek çok ünlü ismin vokalistliğini yapan Özlem Olgun, ilk teklisi “Sızı”yı yayınladı. Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkıyı kendine has tarzıyla yeniden yorumlayan Olgun, müzikseverlerden tam not aldı.

Nerdesin’ önce Avrupa’da patladı!

Uriel, “Nerdesin” cover’ıyla Avrupa’da fırtınalar estiriyor. Türkiye’de iTunes listesinde zirveye oturan şarkı, Almanya müzik listelerinde de 7’nci sıraya kadar yükseldi.

cover çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Uriel’in son şarkısı “Nerdesin”, dünya çapında ses getirdi. 90’lı yıllarda dünyaca ünlü yıldız Regina’nın seslendirdiği, Ayşen’in de dilimize uyarladığı unutulmaz şarkıya Uriel tarafından hazırlanan yeni versiyon, büyük beğeni topladı.



ARAS BULUT İYNEMLİ “HER ŞEY YANIMDA”YI TANITTI

Vodafone’un reklam yüzü sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli, şirketin yeni online alışveriş platformu “Her Şey Yanımda”nın lansmanına katıldı. Platformun sunduğu kolaylıklara dikkat çeken İynemli “Ben şimdiden Vodafone’dan alışveriş yapmaya başladım” dedi.

Salomon, 2021-22 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile kullanıcılara performans ve konfor vadediyor

Outdoor sporlarının yanı sıra patika (trail-running) ve yol koşusu branşlarının lider markası olan Salomon, performans aktiviteleri konusundaki uzmanlığını en yenilikçi teknolojilerle geliştirilen ürünleriyle taçlandırıyor.

Sorun işsizlik mi yoksa iş beğenmemek mi?

Uzun zamandır ülkemizin gündemini meşgul eden bu konuda pek çok fikir ayrılığı bulunmakta. İş arayanlar , kendilerince haklı sayılabilecek ‘düşük ücretler, ağır işler, yarı zamanlı- sezonluk işler yada yaşadıkları bölge içerisinde çalışmayı isteme “ gibi sebeplerle işsizlik oranlarımız oldukça yüksek seyretmekte ,diğer taraftan ise, tarımda eleman sıkıntısından dolayı verimli arazilerimiz boş kalmakta, yada çiftçimiz ürününü hasat edecek eleman bulamamakta, tekstilde ve bunun yanında pek çok sektörde personel sıkıntılarından dolayı düşük kapasiteyle üretime devam etmek zorunda kalmakta, turistik otellerimiz her sezon personel konusunda kriz yaşamaktadır.

Pandemi öncesinden beri yaptığımız piyasa araştırmaları neticesinde ,gördüğümüz bu sorunlara küçük bir dokunuş yapabilmek için Royal Pegasus danışmanlık olarak sektöre destek vermeye karar verdik. Endonezya daki şirketimiz ve Endonezyalı partnerlerimizle birlikte, ihtiyaç duyulan sektörlerde çözüm ortağı olabilmek adına danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Ümit ediyorum ki , yakın gelecekte , ücretlerde yapılacak kaydedeğer artışlar neticesinde, her bir vatandaşımız avrupa standartlarında bir yaşam standardına kavuşur ve yabancı işçi ihtiyacı diye birşey de kalmaz. instagram /ybs.consuntancy

SOFİSTİKE SOFRALAR İÇİN MAYBELLA GÖZTEPE’DE AÇILDI…



Hobisi şık dekoratif objelerin olduğu sunumlarla dostlarına ve ailesine sofralar hazırlamak olan Filiz Boynukısa, pandemi döneminde daha da geniş kitlelere ulaşmak üzere Maybella Design markasını oluşturarak Göztepe’de açılan showroom’un da özel bir davetle misafirlerin beğenisine sundu.