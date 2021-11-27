Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları

KALAMIŞ’TA YEPYENİ BİR MEKAN; “OKLO”…

“Oklo” Fener Kalamış Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan yepyeni bir mekan. Menü, pide ağırlıklı ama sadece alışık olduğumuz pideler değil. Dünya lezzetlerinin lokal lezzetlerle harmanlandığı 20’den fazla pide çeşidinin içinde, klasik ve şefin spesiyalleri taş fırından çıkıyor…

Bafra’dan gelen özel manda peyniriyle yapılan Pesto soslu peynirli rokalı pide favoriler arasında yer alıyor.

Ev yapımı makarnalar ve her damak tadına uygun salatalar pideye alternatif…

Makarna menüsünün içinde kızarmış ravioli en beğenilenler arasında…

Maslak’ın Yeni Gözde Mekanı Cavali Lounge

Şık ve konforlu ambiyansı, günün her saatine uygun damakta iz bırakan zengin menüsü, imza kokteyllere sahip barı, fırın ve tatlı ürünlerinin yer aldığı her yaştan misafirine hitap eden eğlence konsepti ile şehrin gözde mekanı Cavali Lounge Maslak’ta. 100 kişilik kapasitesiyle haftanın 7 günü misafirlerine adeta bir masal yaşatan mekan, kısa sürede Maslak’ın olduğu kadar İstanbulluların favori mekanı oldu.

Kärcher’de “Sarı Haftasonu Fırsatı” başlıyor

Kärcher, herkesin beğendiği Kärcher ürünlerine sahip olabilmesi için 21 Kasım’da geleneksel hale gelen “Sarı haftasonu fırsatı”nı başlatıyor. Kärcher Center ve www.karcher.com.tr’deki yüzlerce üründe yüzde 50’ye varan fiyat avantajı sunuyor.

Hayatın kendisi kadar gerçek bir karakter

“Yade” nin hikayesi

Burcu Ertürk’ün hayali bir karakter değil hepimiz gibi kanlı canlı insanların hikayelerini kaleme aldığı hayat hikayelerinin ilk bölümü Yade, Istanbul – Mardin hattında yaşanmış bir hayatı tüm acı detayları ile anlatıyor. Günümüz Türkiye’sinin en büyük sorunlarından biri olan çocuk gelinlerden biri olan Yade, geride bıraktığı defterinden sevgiden yoksun bir şekilde büyümüş olan kızına kendi hikayesini anlatıyor.

Nine West’ten ‘Happy Friday’ Kampanyası!

Stil sahibi kadınlardan aldığı ilhamla koleksiyonlarını hazırlayan Nine West, merakla beklenen ‘Happy Friday’ indirim kampanyasını başlatıyor. Sepette yüzde 50’ye varan avantajlı fiyatlarla her tarza uygun birbirinden şık ayakkabı ve çantalar, 29 Kasım’a kadar alışveriş tutkunlarının radarına takılacak !

Özel Gece Linet’e Emanet

Yaptığı albüm ve sahne çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Linet,Batum’da sahneye çıkacak.Bu sene 5. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Batum Princess Wyndham Hotel, 25 Aralık gecesi misafirlerini müziğin büyülü sesi Linet ile buluşturacak.Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden seçkin 1500 davetlinin katılacağı özel gecede Linet, sevilen şarkılarını seslendirecek..

A.C.E TÜRKİYE'YE GELİYOR!

Dünyaca ünlü Güney Koreli müzik grubu A.C.E, Kore Kültür Merkezinin 10.yıl kutlamaları kapsamında konser vermek üzere İstanbul’a geliyor.Erik Dalı şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüntüler ile sosyal medyada gündem olan grup, İstanbul konseri için de sürprizler hazırladı.

MONTBLANC’DAN FERRARI’YE SAYGI DURUŞU

Montblanc, prestijli otomobil markası Ferrari’nin lider ruhlu, vizyoner kurucusuna ithaf ettiği bir kalem koleksiyonunu satışa sundu. Koleksiyon, tüm dünya ile eş zamanlı Türkiye’deki Montblanc butiklerinde ve www.rotapsaat.com adresi üzerinden satışa sunuldu.

“KADINLARIN DOĞAL IŞILTISINI ÖN PLANA ÇIKARAN KOLEKSİYON”

Atelier Zest, yeni yılın tüm ışıltısını üzerinde hissetmek isteyen kadınlara özel koleksiyon hazırladı.

Yılbaşına özel hazırlanan romantik desenler, ışıltılı kırmızı tonlarla buluşturan Atelier Zest, renklerin enerjisini yeni yıla taşıyor. Güneşin sonsuz enerjisi ve yıldızların zarif parıltısını yansıtan renkleri pul dokulu kumaşlarla tamamlayan koleksiyonda, kadınların doğal ışıltısı ön plana çıkarıyor.

Yeni şarkısı dinleyicisine Nefes olacak



Geçtiğimiz dönemlerde yayınladığı “Sonbahar”, “Cennetim Olsan”, “Ederin Olsun”, “Deli Rüzgar”, “Kalbim Yaralı” şarkılarıyla hem YouTube’da hem de sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçı “Ardıç” yeni şarkısı “Nefes''i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sıla’dan ‘gurbet’e single destek

Sıla Mannheim konserinde O Ses Almanya’nın fenomen Türk yarışmacısı Zeynep Avcı’yla düet yaptı

Türk pop müziğinin güçlü kadın sanatçılarından Sıla önceki gün Almanya’nın Mannheim kentinde muhteşem bir konser verdi. Türk ve Alman seyircinin şarkılarına coşkuyla eşlik ettiği Mannheim sahnesinde Sıla’nın bir de sürprizi vardı. Sanatçı, O Ses Almanya yarışmasında sergilediği başarılı performansla fenomen olan Türk yarışmacı Zeynep Avcı’yı sahnesinde ağırladı. Sıla hayranı olduğu öğrenilen Avcı sanatçının ‘Oluruna Bırak’ şarkısını söyledi. Şarkının bir bölümünde düet yapan ikili seyirciden büyük alkış aldı.

Pelin Akil & Anıl Altan çifti hem ‘Şahane Cuma’ alışverişi yaptı hem eğlendi

Ünlü oyuncu Pelin Akil ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan her yıl heyecanla beklenen MediaMarkt’ın ‘Şahane Cuma’ fırsatlarını kaçırmadı. ‘Şahane Cuma’ fırsatlarından yararlanmak için Levent Merkez MediaMarkt mağazasına gelen ünlü çift; çay kahve makinesinden televizyona, oyun konsolundan cep telefonuna kadar birçok ürün satın aldı.

Cenk Tevet’in yıldızı Musixen ile parladı



Cenk Tevet, dijital performans platformu Musixen ile müzik kariyerinde büyük bir ivme yakaladı. Sanatçının Hüsnü Şenlendirici’nin de klarnetiyle eşlik ettiği yeni şarkısı “Son Şans”, Musixen uygulamasıyla her coğrafyadan müziksevere ulaştı. Tevet, platformdaki çalışmalarına devam edecek.

Cheetos ve Getir’den Sokak Hayvanları için anlamlı iş birliği

09 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında Getir'den Cheetos satın alan herkes,

Cheetos’un Haytap ile beraber gerçekleştirdiği “Patilere desteğin Cheetos şekli” projesine destekte bulunuyor.