Dinçer KARACALAR

‘En İyi Mandalina Yarışması’nda 1.’lik Ödülü, ‘THE 7’nin Oldu!

SEFERİHİSAR MANDALİNALARI KURUTULMUŞ ATIŞTIRMALIKLARA DÖNÜŞTÜ

27 yaşında bir beyaz yakalı Çise Ulus, ailesinin mandalina bahçesinde yetişen organik mandalinaları jeotermal teknolojisiyle kuruttu, 12 ay yenebilen, besin değerini koruyan

‘The 7’ markası da böylece doğdu.

En sağlıklı atıştırmalığı yapmak üzere yola çıkan Çise Ulus, mandalinaların yetişme aşamasını özel geliştirdiği uygulamalarla takip etti. Ağaçları korumak için ısırgan otu ve kil kullandı, otlardan kurtulmak için birçok kaz besledi. Tozlaşmayı arılara bırakırken, yere düşen mandalinaları bile sirke haline getirip ağaçların bağışıklık sistemini yükseltmek için kullandı.

ÇAKKIDI ' YA YENİ NEFES " TUĞÇE SAN "



Daha önce Sezen Aksu ve Kenan Doğulu ' dan dinlediğimiz bir dönem dillere pelesenk olan

" ÇAKKIDI " bu defa " TUĞÇE SAN " yorumu ile yeniden dinleyici ile buluşuyor.



Sözü ve müziği Sezen Aksu ' ya ait olan parçanın düzenlemesini Suat Sakarya yaparken şarkının mixi yine Sakarya imzası taşıyor masteringi ise Emre Kıral ' a ait olan projenin yönetmen koltuğunda ise Alişan Günay Yıldırım yer alıyor.

Homend’den iF Design Tasarım Ödüllü Artfood Serisi

Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri markası Homend, ödüllü tasarımı Artfood Serisi’ni tüketicileriyle buluşturma heyecanını yaşıyor. Jumbo iş birliği ile üretilen şık tasarımlı Artfood Serisi premium segmentte yer alacak.

FLO Kış Koleksiyonu’yla, Yeni Yıl Heyecanınıza Ortak Oluyor

Yılın en sevilen zamanı yaklaşırken, yılbaşı gecesi için de planlar yapılmaya başlandı. Kıyafetinize uyumlu ayakkabılarla yılbaşı akşamına ayak uyduran FLO, kombinlerinize eşlik edecek ayakkabıları sunarken, sevdiklerinize armağan edebileceğiniz birçok hediye alternatifini de unutmuyor.

Yeni yıl coşkusu Aralık’ta Zorlu’da yaşanacak!

Zorlu Center, 1-31 Aralık tarihleri arasında, çok özel markaların yer alacağı Zorlu Yeni Yıl Köyü ile 7’den 70’e herkesi alışveriş keyfine davet ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl coşkusu Zorlu Center’da yaşanacak. Türkiye'nin ilk yeni yıl köyü olarak dikkat çeken Zorlu Yeni Yıl Köyü, 1- 31 Aralık tarihleri arasında Zorlu Center Meydan Katında sekizinci kez misafirlerini ağırlayacak.

“Kendimi Şarkı Sözlerimle İfade Etmeyi Seviyorum”

Kıvılcım Ural yeni şarkısı “Aşktan Ölen Var Mı?” ile geri dönüyor. Söz ve bestesi Ural’a ait olan şarkının düzenlemesi ise Ahmet Kalabay’a ait. Kendini en iyi şarkı sözleriyle ifade ettiğini söyleyen Ural, “Aşktan Ölen Var Mı?”da aşkın esrarengiz ve karşı konulamaz gücünü şiirsel bir anlatımla ele alıyor.

DOKTOR YAVUZ DİZDAR'A YELDA BAŞARAN'DAN OSCAR ÖDÜLÜ

Flash tv ekranlarında “Yelda Başaran İle Başbaşa” programıyla kısa sürede başarıyı yakalayan güzel sunucu ve uzman psikolog Yelda Başaran, ünlü onkoloji uzmanı Yavuz Dizdar’ı konuk etti. Covid dönemindeki yaptığı samimi açıklamalarıyla halkın gönlüne yerleşen Yavuz Dizdar; Nobel değil Oscar istiyorum açıklamasıyla da gündem oluşturunca Yelda Başaran programına konuk etti.

CEMİYETİN HANIMLARI İTALYAN RESTORANINDA BULUŞTU

İstanbul’un merkez lokasyonu Barbaros Bulvarı’nda misafirlerinin hizmetine açılan Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, yılbaşı öncesi konuklarını ağırlamaya başladı.

Babaları iş insanı Cavit Çağları’ın sahibi olduğu The Plaza Hotel’i baştan aşağıya yenileyerek yepyeni bir marka değeri ile taçlandıran kızları Yasemin Çağlar ve Yeşim Çağlar Hattat, dostlarını davette ağırladı.

Kostümleri artık iyilikle ışıldayacak

Sahne kostümlerini Kansersiz Yaşam Derneği için iyiliğe dönüştüren Sıla'nın kostüm bağışı 2022'de de devam edecek

Başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu, konserlerinde giydiği kıyafetlerini bağışladı. O kostümler, Türkiye’nin iyilik mağazası Givin ile Kansersiz Yaşam Derneği için yine iyiliğe dönüşüyor.

Sıla’nın yılbaşı dönemine özel olarak seçilmiş birbirinden şık 60 sahne kıyafeti, bağış karşılığında yeni sahipleriyle buluşacak.

Sezon trendi fuşya rengi DeFacto kış koleksiyonunda

Koleksiyonlarıyla her mevsim rahatlık ve modayı buluşturan DeFacto, fuşya rengine ağırlık verdiği koleksiyonu ile fuşyanın çarpıcı enerjisini kış trendleriyle bir araya getiriyor.

Kış aylarıyla birlikte daha yaz renklerini görmeye başladığımız koleksiyonların bu sezon çarpıcı rengi; Fuşya! Her alanda iddialı bir renk olmakla beraber, özellikle kıyafet seçiminde oldukça şık bir alternatif olmaya devam ediyor. Kış aylarında enerjinizi yüksek tutacak, gardırobunuza renk katacak, çarpıcı stilinizin nokta atışı bir ürünü arıyorsanız, DeFacto’nun fuşya renkli ürünlerine göz atın!

YENİ YIL IŞILTISI “LIMONETTE” MÜCEVHERLERİNDE

Şıklığı ve ışıltısı ile ulaşılabilir mücevherin en yenisi Limonette,

yurt dışından sonra İstanbul’da da olduğunun müjdesini veriyor. Kolyeden küpeye, bilekliklerden yüzüklere, her biri ışıltısı ve ulaşılabilir lüksün ihtişamını sergileyen laboratuvar üretimi yarı değerli taşları ile öne çıkan Limonette’in zengin çeşitliliği, sevdikleri için güzel yeni yıl hediyeleri seçmek ve 31 Aralık yılbaşı akşamı şıklığı ile göz kamaştırmak isteyenleri mutlu ediyor.

GERÇEK MEKSİKALI’DAN ORJİNAL LEZZETLER

Meksika mutfağını seviyorsanız ya da bu lezzetlerin nasıl olduğunu merak ediyorsanız, kökü Aztek ve Mayalara uzanan 9 bin yıllık orjinal tarifleri deneyimlemek için okyanus ötesine kadar gitmenize hiç gerek yok. Meksikalı & Türk bir ailenin işlettiği Ranchero Restaurant, sahip olduğu ambiyansı, orjinal yemekleri, bu lezzetlere eşlik eden muhteşem margaritaları ve birbirinden özel kokteylleriyle Meksika’yı Türkiye’ye taşıyor.