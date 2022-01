Dinçer KARACALAR

YASEMİN SAKALLIOĞLU'NDAN ANLAMLI GÖSTERİ!

Yasemin Sakallıoğlu geçtiğimiz akşam 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle Maximum Uniq Hall'de sahne aldı. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasında ünlü isimler vardı. Burcu Biricik, Esra Erol, Merve Özbey-Kenan Koçak, Berkay-Özlem Ada Şahin, İbrahim - Nurdan Büyükak, Selin Ciğerci gibi ünlü isimler Sakallıoğlu’nu yanlız bırakmadı.

Başarılı komedyen sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta sosyal medya paylaşımıyla bu gösteriden elde edeceği gelirin tamamıyla köy okullarımızda okuyan çocukların eğitim gereçlerini alacağını açıklayan Sakallıoğlu, " Bu uzun zamandır gerçekleştirmeyi düşündüğüm bir projeydi. Daha önce de böyle etkinlikler yapmıştım. Bizimle birlikte gülenlerin de güzel şeylere vesile olmasını, başkalarını güldürmesini istedim." dedi.

AYHAN TAYLAN BOMBA GİBİ GELİYOR

Müzik dünyasının güçlü sesi Ayhan Taylan, bomba gibi bir şarkıyla sevenlerine büyük bir sürpriz hazırladı. Pandemi döneminin sessizliğini Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı 'Sen Ağlama' ile bozmaya hazırlanan ünlü sanatçı, şarkının stüdyo çalışmalarını tamamladı.

ELİS DUBAZ'DAN YENİ ŞARKI: 'KARA KIZ'

Son dönemde adı sıkça duyulmaya başlayan, Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları II projesinde söylediği ‘Balkan Kızı’ şarkısı ile tanınan, peşi sıra yayımladığı şarkılarla geniş bir dinleyici topluluğuna ulaşmayı başaran Elis Dubaz, yeni teklisi ‘Kara Kız’ı Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

HAVA SOĞUK MÜZİK SICAK

GÜLİZ AYLA AL YORGUN KALBİMİ İLE HERKESİ DANS ETTİRECEK

Güliz Ayla sözünü kendi yazdığı ve bestesini Cemre Kabaş ile yaptığı Al Yorgun Kalbimi adlı teklisini 21 Ocak Cuma günü müzik severlerle buluşturuyor. Güliz Ayla kışın en soğuk günlerinde bu şarkıyla herkesi dans ettirecek

Olmazsan Olmaz, Bahsetmem Lazım, Gelsin Öpsün Kalbimi ve Sevgilim gibi şarkılarla dinleyicilerinin gönlünde taht kuran Güliz Ayla, Al Yorgun Kalbimi adlı yeni teklisiyle soğuk kış günlerini enerjisiyle ısıtacak. Sözleri Güliz Ayla’ya, müziği Güliz Ayla ve Cemre Kabaş’a ait şarkıya Ata Bornova ile Mehmet Mutlu’dan oluşan Alaca’nın yaptığı düzenleme 70’lerin diskosuyla günümüzün modern sound’unu bir araya getiriyor.

KAPSÜL KOLEKSİYONU SNEAKS UP’TA

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, PUMA ile hazırladığı ve sınırlı sayıda üretilen yeni kapsül koleksiyonu “Flutur” ile hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Cesur markalaması, retro kesimleri ve kelebek ikonografisiyle 90'ların sokak giyiminden ilham alan “Flutur” koleksiyonunun adeta ön gösterimi özelliği taşıyan kapsül koleksiyon, dört parçadan oluşuyor. Sevenlerinin heyecanla beklediği koleksiyonun parçaları Sneaks Up İstinyePark İzmir mağazasında ve Sneaksup.com’da satışta!

AİLECE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMENİN YOLU

Ağaoğlu My Mountain, kış tatili yapmak isteyen ailelere sömestrda da hem keyifle tatil yapabilecekleri hem de çocukların uzman eğitmenlerden eğitim alarak kayak kayabilecekleri imkan sunuyor. 196 odası, SPA ve kapalı havuzu, kayak odası, çocuklara özel mini club’ı ile kayak tutkularına unutulmaz bir tatil yaşatan Ağaoğlu My Mountain; her katta bir tane bulunan, 3 farklı ferah lobisiyle de gönül rahatlığıyla tatil yaşatacak.

Seda Bağcan ile ‘Dönüşüm’e hazır mısınız?

Mantra müziğinin Türkiye’deki öncüsü Seda Bağcan, yeni yılda yeni projesi ile sizlerle buluşuyor. ‘Dönüşüm’ adlı yeni programda Bağcan, sonsuz yaşam bilgeliğini keşfedip hayatınızı, bedeninizi, işinizi, beslenmenizi ve yaşam alanlarınızı en yüksek potansiyel ile gerçekleştirip değişim ve dönüşüme katkı sağlıyor.

LACOSTE SNEAKER ÇAĞINI İLAN ETTİ

Lacoste performansı ve stili bir arada sunduğu spor ayakkabı koleksiyonuyla oyunda kuralları değiştiriyor.

1933 senesinden bu yana tenis mirasından esinlenerek modernizmle uyumlu bir dünya yaratan Fransız moda markası Lacoste, timsah tutkunlarını spor ayakkabı koleksiyonuyla harekete davet ediyor.

KAYISI ÇEKİRDEĞİ LEZZETE DÖNÜŞÜYOR

İşletme sahibi ve usta Ahmet Koyun, kayısı çekirdekli Malatya kurabiyesiyle kente yeni bir lezzet kattıklarını söyledi. İşletmeyi 1982'den bu yana ailecek işlettiklerini anlatan Koyun, "Kayısı çekirdeği Malatya'nın tescilli ürünü olduğu için bunu ekstra ürünlerle çeşitlendirmek istedik. Birkaç deneme yaptık ve kayısı çekirdekli kurabiye yaptık. Başarılı olduk. Gün kurusu çekirdeği doğal olduğu için ikisini birleştirip doğal bir lezzet yakaladık. Kayısı çekirdeğini Malatya kurabiyesinin içine öğüterek un şeklinde karıştırıyoruz. Sonra şekil verip kesiyoruz. Üstüne de kayısı çekirdeğini batırıp pişiriyoruz." dedi.

Avantajlı Kampanya

Homend, “Seç – Kombinle – Yüzde 15 İndirimle Al” çeyiz kampanyası ile yeni evlenecekler ve evini yenilemek isteyen çiftlerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları için muhteşem bir fırsat sunuyor. Kahve Makinesi, Çay Makinesi, El Mikseri, Blender, Mutfak Robotu, Meyve Sıkacağı ve Stand Mikser ürünlerinden oluşan Senin Evin, Senin Zevkin paketi ile birbirinden güzel renk seçenekleri tüm çiftleri mutlu edecek.

Sizi masumiyete davet eden kitap; Kelebek Kayalığında

Derya Berrak öykü kitabı Kelebek Kayalığında sizi unutulmaya yüz tutmuş bir masumiyete davet ediyor. Çocukların hayaller ve umutlarla örülü dünyalarında gezindikçe, siz de ister istemez kendi çocukluğunuzun nostaljisine esir düşüyorsunuz ve büyümüş olmak size her zamankinden zor gelmeye başlıyor. Buna rağmen okuyacağınız her öykü ruhunuzda ayrı bir tat bırakıyor, her öykü sizi çaresizce gülümsetiyor.

Kars Kete Evi

Kars ketesi özellikle Kars ve yöresinde ev hanımlarınca yapılan sofraların vazgeçilmez bir hamur işidir. Yapımı oldukça zahmetli olan bu lezzet için genellikle ev hanımları bir araya gelerek imece usulü ile keteyi pişirirler.



Tatlı (şekerli) ve tuzlu olmak üzere iki çeşidi vardır. Hamuru doğal inek sütü, yaş maya ve un karışımından elde edilir. Harcı hazırlanırken de isteğe göre şeker veya tuzla doğal tereyağı karıştırılarak hafif un eklenip düşük ateşte güzel bir koku yayana kadar kavurulur. Ardından hazırlanan iç yuvarlak bir şekilde hamurların içerisine doldurularak yassı bir hal alacak şekilde açılır. Fırınlanmasının ardından da yemeye hazır çıtır çıtır bir lezzet ortaya çıkmış olur kars kete evi instagram sayfası üzerinden her ile kargo ile gönderiyor .