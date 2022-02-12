Dinçer KARACALAR

İmza kuyruğu İstiklal Caddesi’ne taştı

Youtube ve diğer sosyal medya platformları üzerinden, araştırmış olduğu korku ve paranormal olayları anlatan ve özellikle genç kuşağın büyük ilgisini gören Işık Işık, günümüzün fenomen youtuberları arasında. Yaklaşık 1.2 milyon takipçisi bulunan Işıl Işık, ilk kitabını 2020 yılı Ekim ayında yayımladı. Kanalında paylaşmış olduğu hikayeleri derlediği Paranormal Hikayeler isimli kitap okurlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Devam eden süreçte korku-polisiye türünde kaleme aldığı ve seri olarak planladığı Tünelden Önceki Beyaz Ev isimli roman ise 2021 Haziran ayında raflardaki yerini aldı. Kısa sürede üst üste baskılar yapan Tünelden Önceki Beyaz Ev, çok satanlar listesine girmeyi de başarmıştı.

HAFTANIN MEKANI

Kendinizi Hatay'da hissedeceğiniz Ekol künefe

OTOSANAYİ / Levent

Künefe yemek için Hatay’a gitmenize gerek yok. Yiyenin bir daha yemek isteyeceği, damak çatlatan lezzete sahip ekol künefeyi denemenizi öneririz.

Hatay Ekol Künefe; 2006 yılında faaliyetine künefe, katmer ve fıstıklı kadayıf ile başlamıştır.Urfa, Mersin, Hatay ve Antep illerinde anılan bu eşsiz lezzetleri , yöresel malzemeleri ile İstanbullularla buluşturuyor.

5 YIL ARADAN SONRA YENİDEN!

2017 yılında birlikte seslendirdikleri 'Gün Ağardı'yla tüm platformlarda zirveyi yakalayan Gündeş ve Boz, 5 yıl aradan sonra yine bir düetle hayranlarıyla buluştu. Söz ve müziğine Nezih Üçler'in imza attığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. 'Sonsuza Dek'in klip çekimlerinde yönetmen koltuğunda Gülşen Aybaba oturdu.

15 saat süren çekimlerde iki yıldız isim, Kemerburgaz'da bir villada kamera karşısına geçti. 'Sonsuza Dek' bugün(11.02.2022) Blue Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kärcher’den 14 Şubat Sevgililer Günü haftasına özel kampanya

Bu yıl Sevgililer Günü’nde sevginizi ifade edecek en güzel hediye, değer verdiklerinizin hayatlarını kolaylaştıracak Kärcher VC6 Our Family Elektirik Süpürgesi olacak. Üstelik, 1- 14 Şubat Sevgililer Günü haftasına özel, Elektrik Süpürgesi alana WV1 şarjlı cam temizleme makinası hediye.

Kinetix’ten Sevgililer Günü’ne Dinamik Hediye Alternatifleri!

Sevgililer Günü için sıcacık ve konforlu hediye arayanlar için Kinetix, birbirinden farklı trend seçenekler sunuyor. Kinetix’in bot, sneaker ve aksesuar koleksiyonu sevgilisini özel hissettirmek isteyenleri bekliyor.

Sevgilisine kullanışlı hediyeler arayanlar Kinetix’e! Sneaker, bot ve aksesuar modelleri Bu özel gün için hediye arayışında olanların radarına takılıyor.

DEDECAN’IN GELENEKSEL LEZZETLERİ CİĞER, DALAK VE YÜREK KEBAPLARI

Güneydoğu mutfağında başı çeken, ciğer, dalak ve yürek kebapları; 32 senedir Şanlıurfa’da hizmet veren Dedecan’ın tüm şubelerinde aynı standart lezzetle sunuluyor

Tüm malzemelerin Güneydoğu yöresinden geldiği, Urfa’nın acı biberi ile şenlendirilen Dedecan sofralarında; ciğer, dalak ve yürek kebapları, terbiyeli ve terbiyesiz alternatifleri ile kebap severlerin gönlünü fethediyor.

Starbucks & Mastercard’dan Müjde!

Aşkımız Kahvesini Verdi!

Kahve kültürünün dünyadaki en önemli temsilcilerinden Starbucks, Mastercard sahibi misafirlerini Sevgililer Günü’ne özel sunduğu fırsatlarla mutlu ediyor.

Dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden hazırladığı içecekleri ve eşsiz kahveleriyle misafirlerine benzersiz bir deneyim yaşatan Starbucks, Mastercard ile gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek, misafirlerine şımartmaya devam ediyor.

BIODERMA’DAN SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL

HEDİYE ALTERNATİFLERİ!

Yılın en romantik günü Sevgililer Günü’nde Bioderma’dan alacağınız hediyeler ile sevdiğinizin cildini önemseyerek onları mutlu etmeye ne dersiniz?

Karma ve yağlı ciltler için cildi kurutmadan temizleyen ve yağlanmayı dengeleyen günlük kullanıma uygun temizleme jeli Sébium Foaming Gel, cildi kir ve yağdan derinlemesine arındırıyor.

UMUT AÇIKGÖZ’DEN YENİ SİNGLE

Müzik dünyasının güçlü sesi Umut Açıkgöz, ‘Geçmiş Olsun’ adını verdiği yeni single çalışmasını sevenleriyle buluşturdu.

Sözleri Nuran Çamurcu’ya müziği ise Tamer Özkan ve Ekrem Düzgünoğlu’na ait olan şarkının aranjörlüğünü de ünlü müzik adamı Tamer Özkan üstlendi.

“MERVE ÖZBEY’E EVLİLİK YILDÖNÜMÜ SÜRPRİZİ”

Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti geçtiğimiz akşam Cahide Palazzo’da Afara Müzikali’ni izlemeye gitti.

Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift girişte basın mensupları ile bir araya geldi. Eşi Kenan Koçak'ın kendisine sürpriz yaptığını belirten başarılı sanatçı, “Keyifler yerinde, konserler yoğun. Onun dışında evde kızımızla vakit geçiriyoruz” dedi. Evliliklerinin 3'üncü yılına giren Merve Özbey ve Kenan Koçak çiftine gecenin ilerleyen saatlerinde pasta sürprizi yapıldı. Sürpriz karşısında duygulanan Merve Özbey pastayı eşiyle beraber üfledi.

Yıldızlarla dolu gece



Can Karahancı tarafından gerçekleştirilen sunuculuğunu Ece Gürsel ve Mert Palavaraoğlu’nun üstlendiği “Shining Stars Awards” (Parlayan Yıldızlar Ödül Töreni) dün gece görkemli bir organizasyonla sahiplerini buldu.

Türkiye’nin Parlayan Yıldızlarına ev sahipliği yaparak kusursuz bir gecenin altına imzasını atan dev organizasyona; müzik, sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok değerli isim katıldı.

David Beckham ve Victoria Beckham’ın Sevgililer Günü konsepti ilgiyle karşılandı!

Dünyadan ve Türkiye’den tanınmış isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul, özel günlerde yarattığı farklı konseptlerle de ilgi odağı olmaya devam ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel dünyaca ünlü David Beckham ve Victoria Beckham çifti için romantik bir atmosfer hazırlanıyor.