Dinçer KARACALAR

Pastırmacı tolga’dan örnek davranış



Kayseri Erciyes üniversitesi kanka dernegi çocuk hematoloji onkoloji hastanesi çocuk kemik iligi nakli merkezi .. için yapılan kermeste pastırmacı Tolga kermeste elde edilen gelirin tamamını bu derneğe bağışladı .. pastırmacı Tolga bu tür derneklere yapılan bağışlarla tedavi gören çocuklarımızın geleceğe daha umutlu bakmasını sağlayacağız .elimizden geldiğince bu tür derneklere destek olmaya devam edeceğiz dedi.

CITYFEST EFSANESİ İZMİR’DE BAŞLIYOR

Kültür sanatın en eğlenceli festivali CityFest, kaldığı yerden devam ediyor. Mart ayında İzmir’den başlayacak olan CityFest, Türkiye’nin yıldızlarını hayranlarıyla buluşturuyor.

İzmir Arena’da 8-11 Mart tarihlerinde Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, Duman ve Ozbi’nin sahne alacağı CityFest, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Baharı festivalle karşılamaya hazırlanan İzmir, birbirinden sevilen sanatçıların performanslarıyla eğlenceyi ikiye katlayacak.

DeFacto’da Renkli Blazer Mevsimi

DeFacto, çarpıcı ve göz alıcı tonlarıyla her ortamda dikkatleri üzerine çekecek Renkli Blazer Ceket Koleksiyonu ile baharın gelişini kutluyor. Renk paletini; fuşya, turuncu, yeşil, mavi ve beyaz gibi canlı renklerin oluşturduğu koleksiyon, baharın renklerini stilinize yansıtıyor.

Dockers by Gerli ile Güçlü Adımlar!

Dockers By Gerli dayanıklı ayakkabılarıyla hayatınıza hareket katmaya devam ediyor. Suyu ve soğuğu geçirmeyen outdoor bot modelleri birçok doğa aktivitesinin de en dinamik eşlikçisi oluyor.

Sportif tarzından ödün vermeyen erkeklerin favorisi olacak Dockers by Gerli Outdoor Koleksiyonu rahat, hafif modelleri, sportif görünümü ve su geçirmez özellikleri ile doğaseverler için ideal alternatifler sunuyor.

OPPO’dan yepyeni bir proje: Bu kez ünlüler değil onların evcil hayvanları başrolde

OPPO, yenilikçi ve eğlenceli projelerine bir yenisini daha ekledi. “OPPO’yla Bile Çekilemedi” sloganıyla gerçekleşen projede; Didem Soydan, Umut Eker, Alican Aytekin ve Merve Oflaz’ın da aralarında olduğu ünlü isimlerin en az onlar kadar ünlü olan evcil hayvanları objektif karşısına geçti.

adidas, “I’M POSSIBLE” diyen kadınların hikayeleriyle ilham veriyor

adidas, “Impossible Is Nothing” yaklaşımından aldığı güçle, sporda kadınlar için gerçek ve kalıcı bir değişim yaratma misyonunu hızlandırdığı I‘M POSSIBLE kampanyasının detaylarını, Salt Galata’daki etkinlikte anlattı. İlham veren kadınların hikayelerini paylaştığı bir sohbetin de düzenlendiği buluşmada adidas, aktif kadınların özel ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için beden konforu ve performans odaklı hazırladığı yeni bra koleksiyonunu da tanıttı.

İzmir’in güzel sesinden ilk şarkı

İzmir'de doğup büyüyen, sahnelerin başarılı ve sevilen yüzü Tamer Acar, ilk profesyonel çalışması ''Affet Beni''yi müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Uzun yıllardır çeşitli mekanlarda sahne alan, geniş repertuvarıyla ve eğlenceli sahnesiyle misafirlerine doyumsuz eğlenceler sunan Tamer Acar'ın, sözü ve müziği kendisine ait olan “Affet Beni” şarkısının düzenlemesi ise Erkan Hıdırbozan imzası taşıyor.

3 YIL ARADAN SONRA BENGÜ!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Bengü, yeni single çalışması 'Kimse Bilmesin'le 3 yıl aradan sonra müzikseverlerle bir kez daha buluştu. 2019 yılında çıkardığı 'Günaydın'dan sonra yeniden sevenleriyle buluşan Bengü, yeni projesi için yıldız isimlerle çalıştı.

DİLA KALAFATOĞLU ALMANYA'DA SEVENLERİYLE BULUŞTU!

Güçlü canlı performansı ile sahnelerin vazgeçilmez ismi Dila Kalafatoğlu, Cumartesi akşamı Beyoğlu Berlin sahnesinde sevenleri ile buluştu .

Sahnesinde Türkçe şarkıların yanı sıra İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca gibi 7'den fazla dilde şarkılar seslendiren başarılı sanatçı, Beyoğlu Berlin sahnesine özel hazırladığı eşsiz repertuvarı ile gurbetçilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Nestlé Damak Baklava ile yepyeni bir Damak® deneyimi

Türkiye’nin en sevilen Antep fıstıklı çikolatası Nestlé Damak, Antep fıstığının en çok yakıştığı, geleneksel Türk tatlısı baklavadan aldığı ilhamla çikolata severleri keyif anlarının vazgeçilmezi olacak yeni Nestlé Damak Baklava ile tanıştırıyor.

Nuran Soysal’dan “Bağımlılanmayın”

Bağımlılık çağımızın hastalığı. Zevk almak ya da derin bir acı hissini uzaklaştırmak için bir davranışa bağımlı olan kişi, olumsuz etkilerini bilse dahi davranışlarını kontrol edemez. Zevk kavramının ayarı bozulmuştur, tutkusu bağımlılığa dönüşmüştür. Bu durumdan ailesi, partneri ve arkadaş çevresi kaçınılmaz olarak etkilenir. Bu eser davranışsal bağımlılıkları ve toplumumuzda ortaya çıkan yeni bağımlılıkları ele alıyor: Seks, oyun, internet, sosyal medya, yemek, alışveriş, iş, spor... Tüm doğal davranışlarımızı gözden geçiriyor ve üstesinden gelmenin anahtarlarını veriyor. “Bağımlılanmayın”, eğitici ve aynı zamanda bağımlılıktan kurtulma yolunda okuyucunun yanında yürüyen bir rehber.

Bu kitap 2016’da Türkiye’de 2020’de ise Fransa’da yayınlandı ve kendi kategorisinde en iyi satan kitaplar arasına girmeyi başardı.

Erhan Güler' in yeni teklisi "YANILMIŞIM" tüm dijital platformdaki yerini aldı.

Şarkı piyasaya çıkar çıkmaz sosyal medya fenomenleri tarafından kullanılmaya ve şarkı sözlerine uygun kısa klipler çekilmeye başladı.

Oyuncu ve şarkıcı kimliği ile bilinen yakışıklı popçu Kariyerinin 5. albümü olan YANILMIŞIM’a yönetmen koltuğunda yine kendisinin oturduğu bir de klip çekti.