Dinçer KARACALAR

HAFTANIN MEKANI

FİŞEKHANE’NİN YENİ GÖZDESİ RUPA LIVE!

Keyifli sohbetlerin, enfes lezzetlerin ve kaliteli müziğin bir araya geldiği Rupa Eskişehir ve Alaçatı'dan sonra İstanbul'da da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İmza mezeleri ve damak çatlatan lezzetleriyle dikkat çeken Rupa Live’da yapılan isli midye, fesleğenli levrek marin ziyaretçilerin damaklarında unutulmaz tatlar bırakıyor, Rupa, klasik lezzetlere özel dokunuşlar yaparak da ziyaretçilerine her açıdan leziz bir şölen sunuyor.

“Ne Evdeki Ne de Sokaktaki Aydan, Sahnedeki Aydan Bambaşka”

Genç şarkıcı Aydan Kahraman, yeni çalışması “Emin Ol”u 9 Mart Çarşamba günü tüm müzikseverlerle buluşturuyor.

İzmir’de 9 seneden bu yana gerçekleştirdiği sahne performanslarıyla tanınan Aydan Kahraman, profesyonel müzik dünyasına Emin Ol isimli yeni şarkısıyla adım atıyor. Güçlü sesi ile dikkatlerine üzerine çeken Aydan Kahraman müziğe ve sahnelere olan aşkını şu sözlerle anlatıyor: “Kendimi en iyi ifade ettiğim yer sahne, ne evdeki ne sokaktaki Aydan gördüğünüz Aydan değil, sahnede bambaşka bir kadınım.”

Moderatör İpek Dağıstanlı Güzellik Sektörüne El Attı!



Geçtiğimiz aylarda Levent’te Güzellik duayeni Neslim Güngen’in Neslim Güngen Levent şubesini açan İpek Dağıstanlı Sunuculuk ve sosyal medya işlerine bir de güzellik sektörü eklemiş oldu.



Neslim Güngen Levent şubesinde bir çok güzellik işlemi yapılıyor. Bunların başında ; cilt bakımı, dudak renklendirme, kalıcı makyaj, epilasyon, pop-up popo kaldırma, selülit tedavisi, çatlak onarımı ve en etkili zayıflama sistemlerinden NG Zayıflama Protokolü olarak sıralanıyor.

"ATADAN PEYNİRCİ ”

Nesillerdir süren üreticilik tecrübesi ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimiyle, kaliteli sütlerin kullanıldığı mandıralarda, gözetim ve denetim altında üretim yapıyor. Üretilen taze peynirler, Atadan Peynirci’nin depolarına getirilir ve Atadan Peynirci’ye özgü yöntemlerle eskitilir. Böylece damaklardaki geleneksel lezzetlerin, aynı tatla devam etmesini sağlıyor.

Keşif Dünyası Şimdi Online Bilim Atölyeleriyle,

Türkiye’nin Her Yerinde!

Henkel’in, ülkemizde 2015 yılından bu yana Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğinde hayata geçirdiği Keşif Dünyası projesi, şimdi Türkiye’nin her ilindeki okul ve öğrencileri, ücretsiz online atölyelerle bilimin sırlarına yol almaya davet ediyor. Online atölyelerde uzman eğitimcilerle gerçekleştirilen birbirinden keyifli deneylerle çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

LACOSTE SPOR GİYİM KOLEKSİYONUNU GLOBAL MARKA ELÇİSİ VENUS WILLIAMS İLE SUNUYOR

Lacoste, modadan ilham alan yeni spor giyim koleksiyonunu cesur, kararlı ve dünyaca ünlü tenis şampiyonu Venüs Williams ile hayata geçiriyor. Markanın güçlü moda mirasını taşıyan bu koleksiyon; kadınların modern yaşam tarzına hitap etme amacıyla yola çıkarak, yeni bir sportif stilin kapılarını aralayacak çok yönlü parçalar sunuyor.

Watchofroyal’dan minik dostlara 'bir kap mutluluk'



Watchofroyal kurucusu Tolga Sakın, ‘Bir Kapta Mutluluk Projesi’ ile tüm Türkiye’deki sahipsiz hayvanların korunmasına katkı sağlamak, yaşam koşullarının iyileştirilmesine destek olmak amacı ve hayvan hakları ile ilgili farkındalık yaratmak için bu projeyi başlattıklarını söyledi. Sakın, "Müşterilerin destekçisi olduğu kampanyada tüm watchofroyal.’da satışa sunulan birbirinden güzel ürünlerden sipariş veren müşteriler, her siparişlerinde paket içerisinde sokaktaki minik dostlarımıza verilmesi için kedi veya köpek maması ücretsiz gönderiyor. Tek yapılması gereken sokaktaki dostlarımıza onları vermek" dedi.

VEGA KADINLARI

22 yıllık başarı öyküsünde, kadın çalışanlarından aldığı güçle 5.000’den fazla organizasyonda yer alan Vega Ajans, kadın ekip arkadaşlarının “Kadınlar Günü”nü çiçeklerle taçlandırdı. 2500’den fazla event düzenleyen, 200’den fazla celebrity ile çalışan ve oyuncu menajerliğinden kıyafet tasarımına pek çok alanda başarılı işler yapan, Ajans Başkanı Vildan Mumcu Özol’un liderliğindeki Vega Ajans, binlerce kadının istihdam etmenin enerjisiyle çalışmalarına devam ediyor.

Zeynep Taşdelen Tenteoğlu imzalı bir “aşk” romanı ile okurlarının karşısına çıkıyor.

Yazarın ilk kitabı olan Bağ, geçmiş yaşantılarının yaralarıyla başa çıkmaya çalışan iki insanın karşılaşmasıyla doğan, sürprizlere gebe masalsı bir aşkı konu ediniyor.

Aşk, ihanet, dostluk, sadakat, aile, pişmanlık, emek gibi kavramların karakterlerin sürükleyici hayat hikâyeleri ile buluştuğu noktada; yazarın sade ve akıcı dili, bir o kadar etkileyici tasvirlere bezenmiş cümle kurguları sizler için bir nefeslik mola hazırlıyor.

Walison Fonseca: Aktörlük kanımda vardı

Brezilya’dan Türkiye’ye gelen ve “Masterchef” yarışmasıyla ünlenen Walison Fonseca, ilk sinema filmi “Allah Yazdıysa Bozsun” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Brezilya’da dizilerde oynadığını söyleyen Fonseca, oyunculuk serüvenine devam edeceğini söylüyor.

NMSM’nin ilk seansı sevenleriyle

Yapımcılığını Hann Yapım’ın yönetmenliğini ise Gökhan Murat Toktamışoğlu’nun üstlendiği korku üçlemesinin ilki ‘İlk Seans: NMSM’nin özel gösterimi Zorlu Center Cinemaximum yapıldı.

Bu özel gösterime filmin yönetmeni Gökhan Murat Toktamışoğlu ve başrol oyuncusu Eylül Ezgi Yılmaz katılarak sürpriz yaptı. Sinemaseverlerle sohbet edip film hakkında konuşan ikili, daha sonra hep birlikte filmi izledi.

“MUTLU OLAN KADIN GÜZELDİR ”

Ekranların güzel televizyon sunucusu ve uzman psikolog Yelda Başaran, uzun süredir Zayıflama Psikolojisi üzerine yazdığı kitabını Nisan ayı gibi çıkarmayı planlıyor. ''Herkes kendi kendisinin terapisti olabilir '' mottosuyla yola çıkan Yelda Başaran, yazdığı kitabında özellikle kadınlara da özel mesajlar iletirken ''vücudu güzelleştiren zihindir'' yaklaşımıyla da bir hayli dikkat çekecek gibi görünüyor.