Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları

Mezeleriyle öne çıkan bir Restaurant “Kita’s”

Bu yılın Ocak ayında Şişli Bomonti’de Öğer Residence’ın altında açılan Kita’s Restaurant, yemekten anlayan ve en iyisinin peşinde koşan lezzetseverlere kaliteli yemek ve kaliteli hizmet anlayışıyla iyi bir servis sunmayı vadediyor. Bu lezzetlere akşamları süper güzel bir müzik de ekleyen mekan, kısa bir süre önce açılmış olmasına rağmen olağanüstü lezzetteki mezeleriyle fark oluşturmaya ve misafirlerinden tam not almaya başlamış bile.

Lezzet avcılarının yeni keşfi; SOSİSTANBUL

İştah açan sokak lezzetlerinin online olarak satışını yapan Sosistanbul, kaliteli, hijyenik, lezzetli ve ulaşılabilir yemek keyfi mottosuyla, imza ürünü şamfıstıklı Bratwurst sosisten sucuğa; gyoza çeşitlerinden steak burgere kadar geniş lezzet yelpazesinde ürünler sunuyor. Etkinlik, festival, piknik ve tekne turları için hizmet veren Sosistanbul; el yapımı ürünleri ile ev partilerinin de vazgeçilmez tedarikçisi olmaya aday!

Homend Artfood Serisi ile hayata tatlı dokunuşlar

Homend’in yeni serisi Artfood ile birbirinden keyifli ve lezzetli pastalar yaparak hem yaratıcılığınızı konuşturun hem de içinizdeki şefi ortaya çıkarın.

Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile mutfakta hayatı kolaylaştırarak, kullanıcılarının yaşam kalitesini yükselten Homend’in Artfood Serisi ile sadece özel günler için değil, istediğiniz her günü özel kılmanız için eşsiz pastaların mimarı olmak artık çok kolay.

4 YIL ARADAN SONRA KUBAT!

Dört yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşan Kubat'ın 'Koca Dünya' albümü bugün yayınlandı. Her dönem türkülere yenilikçi ve modern bir tarz katmayı başaran Kubat, 12'inci albümünde de geleneği bozmadı. Hazırlığı üç yıl süren 'Koca Dünya' 5 yeni ve 5 unutulmaz eserin yeniden düzenlemesinden oluştu.

CAN SARIÇOBAN’IN İKİNCİ ROMANI

‘’DİYALEKTİK RÜYALAR’’ TÜM KİTAP MARKETLERDE YERİNİ ALDI!

Akıl yürüterek doğrulara ulaşmaya çalışan her gencin hikayesi!

Çağdaş sanatın yetenekli ismi, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban’ın heyecanla okuyacağınız ikinci kitabı ‘’Diyalektik Rüyalar’’ Tilki Kitap aracılığıyla tüm kitap marketlerde yerini aldı.

MODACI PINAR KERİMOĞLU YENİ YAŞINA PIRLANTALI PASTA İLE GİRDİ



Modacı Pınar Kerimoğlu, önceki akşam Etiler’deki Sahne İstanbul’da doğum gününü kutladı. Eşi Yücel Kerimoğlu’nun doğum gününe özel kapattığı mekana 100’e yakın davetli katıldı.

Bülent Ersoy başta olmak üzere, Fatih Ürek, Hakan Akkaya, Zuhal Topal, Zahide Yetiş, Selin Ciğerci, Necati Ateş, Beste Korkmaz, Korhan Saygıner ve Züleyha Ortak gibi ünlü isimlerin katıldığı partide Cenk Eren sahne aldı.

Çarpıcı Renkler Yeni Sezonda Ayakkabı Dünyası’nda!

Ayakkabı Dünyası, sezona ilham veren renk ve modelleriyle 2022 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nu ayakkabı tutkunlarının beğenisine sunuyor. Capcanlı renklerin ve ışıltının öne çıktığı Provoq’un yeni koleksiyonu ile kadınları moda dolu bir sezon bekliyor. Modanın en rahat halini sunan Eclipse’in yeni koleksiyonunda bulunan modern detaylar ise bu sezon konfora şıklık ve tarz katıyor.

“Mavi.com Yenilendi, Şimdi Sıra Sende” diyerek herkesi deneyimlemeye davet ediyor

Mavi, online alışveriş sitesi mavi.com’un hem ara yüzünü hem de müşteri deneyimini yenileyerek “Mavi.com yenilendi, şimdi sıra sende” söylemiyle ziyaretçileriyle buluşturdu. Daha dinamik, daha kolay, daha renkli, daha ilham dolu yepyeni mavi.com’un kalbinde ise en kolay jean alışverişi Mavi’den yapılır iddiası yatıyor.

Genç yetenek Yiğitcan Şahin'in yeni şarkısı yayında



Daha önce yayınladığı "Hangimiz Mutlu", "Neye Yarar", "O Benim" şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek Yiğitcan Şahin, yeni şarkısı "Giden Gitti" ile müzikseverlerle buluştu.

Ego, savaşlar ve yalanlar üzerine biten bir aşk hikayesini anlatan şarkının sözleri Birgül Dikmen'e, müziği Yiğitcan Şahin'e ait. "Giden Gitti"nin güncel pop altyapısında ise Oğuz Okuyucu'nun imzası yer alıyor.

Avrupa ve Türkiye’de Ses Getirecek

Şarkılarıyla Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de ses getiren Uriel Salnaitis, dünyaca ünlü sanatçıların yer alacağı yeni projesi üzerinde çalışmaya başladı.

Şarkılarıyla Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de ses getiren Uriel Salnaitis, dünyaca ünlü sanatçıların yer alacağı yeni projesi üzerinde çalışmaya başladı. Kısa sürede hit haline gelen şarkılarıyla Avrupa’da ses getiren Uriel, iki sürpriz dünyaca projeyle müzikseverlerle buluşacak.

DÜNYA STARI HALI REKLAMINDA OYNAYACAK

Dünyaca ünlü Fransız aktör Samy Naceri, ‘Fustat Life(Belemir Halıları)’nın 2022 reklam yüzü oluyor.

TAXİ film serisiyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Samy Naceri, reklam filminde oynamak için Türkiye’ye geldi. Fustat Life (Belemir Halıları) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Elmalı ile bir araya gelen Naceri, Mart ayının sonlarında çekilecek olan reklam filmi için el sıkıştı. Türkiye’de ilk kez bir projede yer aldığını söyleyen Samy Naceri,’Türkiye’yi çok seviyorum. Çekilecek olan halı reklamının büyük beğeni toplayacağına inanıyorum’ dedi.

Zamanın Ötesine Götüren Sunumlar Bambum’da

Bambunun doğallığını Ottoman desenleri ile birleştiren Bambum, 6 kişilik fincan takımı ile kahve sunumlarında göz dolduruyor. Ters açılı bambu tabakları ve el boyama zarif fincanlarıyla zarafeti kazanan Bambum Ottoman kahve takımı, Türk kahvesi keyfinizi ikiye katlıyor. Sunumlara otantik bir hava kazandıran Bambum Ottoman 6 kişilik kahve takımı, zamanın ötesine götüren tasarımıyla iddialı sunumlara eşlik ediyor.

Camper Yaz Koleksiyonunda

Kumaş Sneakerlar Ön Plana Çıkıyor

Camper, İlkbahar/Yaz 2022 Koleksiyonunda teknik bakımdan yüksek donanıma sahip kumaş sneakerlara yer veriyor. Camper’ın 1975’te kurulduğunda tasarladığı ilk model olan ve bu sezon koleksiyonda güncellenmiş tasarımıyla yer alan Camaleon 1975, geri dönüştürülmüş kumaş astara, OrthoLite ayak yatağına, %40 naturel ve %23 geri dönüştürülmüş kauçuktan oluşan bir dış tabana sahiptir.