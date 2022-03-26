Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları

Bodrum’un CANO’su Candan Topdemir

Bodrum yarımadasının muhteşem manzarası ile misafirlerini ağırlayan CANO, lezzetli yemekleri ile Bodrum’un klasikleri arasına girmeye hazır.

1998 yılından bu yana Bodrum’da işletmecilik yapan, sektörün en önemli isimlerinden Candan Topdemir’in sahibi olduğu Cano, sunduğu menüsü ve her köşesinde aile sıcaklığı hissi veren konforlu dekorasyonu ile, sıcak buluşmalara ve keyifli zamanlara ev sahipliği yapıyor.

Lezzet ve eğlence deneyimini özgün bir ambiyansta bir araya getiren mekan, ferah oturma alanları ve bahcesi ile yemek keyfini ikiye katlarken, club tarafında kaliteli müzikleri ile de şehrin eğlence nabzını tutmaya devam ediyor.

Erdemli'nin fındık lahmacununa yoğun ilgi

Türk Mutfağında geleneksel yöre yemekleri içinde hemen baş köşeye oturan fındık lahmacun bugün bizlerinde konuğu oldu.

Hemen hepimizin severek yediği lahmacun,açılmış hamurun üzerine kıyma,soğan kırmızı biber ve çeşitli baharatlar karışımının sürülerek taş fırınlarda pişirilmesiyle yapılan çok özel bir lezzet.

Tarsus'un kalbinde 2012 yılından bu yana fındık lahmacunla Erdemli Halkının damak tadına hizmet eden M.Payam Plus vakit geçirmek için doğru mekan

İşletmesini Mehmet Payam’ın yaptığı “ M.Payam Plus ” Erdemli halkının yanı sıra, Türkiye’nin tüm illerine ürün gönderiyor .

Ünlü oyuncu gençleri şampiyonluğa hazırlıyor

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ‘Mikail’ karakterini canlandıran Mikail Kır aynı zamanda profesyonel sporcu. “Yurt dışında edindiğim tecrübeyi ve çalışma sistemlerini öğrencilerime daha iyi bir ortamda aktarmak istediğim için salon açtım” diyen 25 yıllık sporcu Mikail Kır, bundan böyle kendi spor salonunda yeni şampiyonlar yetiştirecek.

Yeni nesil müze: Robotlar Şehri ilk defa İstanbul’a geliyor!

Dünya’nın farklı ülkelerinde ilgi ile takip edilen "Robotlar Şehri" müzesi şimdi İstanbul‘da açılıyor. Yeni nesil müze olarak da adlandırılan Robotlar Şehri’nde başta Las Vegas, Pekin, Berlin, Milano ve Tokyo'daki sergilerden en son robot modelleri olmak üzere dünyanın her yerinden 85 farklı robot yer alıyor. Robotlar izleyicilere 30 dakikada bir, 4 teknik performans gösteriyor ve sanal gerçeklik teknolojisini test ediyor.

12 LA LOBA KADIN BİR ARADA!

Adını kendi geleceklerini planlama kapasitelerine sahip efsane kuş Kuzgun’dan alan Adana’nın en kapsamlı yeni çağdaş sanat galerisi Kuzgun Art Space, 12 La Loba kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı Disiplinler Arası ’’LA LOBA’’ adlı karma sergisi 2 Nisan tarihine kadar sanatseverlerin izleniminde.

Biletinal “Dünya Tiyatro Günü”nü teknolojisiyle destekliyor

Dünya Tiyatrolar Günü ülkemizde bu yıl ilk defa ‘Tiyatro izlemeyen kalmasın’ sloganıyla festival havasında kutlanacak. 3 gün boyunca 81 ilde, 17’si çocuk temalı olmak üzere 199 tiyatro gösterisi perdelerini tiyatroseverler için sembolik ücretlerle açacak. Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinal da festivali teknolojisi ile destekleyecek.

KOKUNUN KEŞFİ BAŞARIYI GETİRDİ

Türk parfüm sanatçıları Ceyhan Elmas ve Erhan Elmas kardeşler Fratelli Diamanti markasıyla Türkiye’yi dünyada temsil ediyor. 2003 yılında Viyana’da başladıkları koku araştırması serüveni sonrası Avrupa’da adını duyuran kardeşler; Katar, Kuveyt, Abu Dabi, Bahreyn, Umman, Yemen, Libya, Filistin, İsrail, Milano ve İstanbul’da 23 konsept mağazasında Türkiye’yi dünyaya tanıtıyor. Avrupa’nın farklı noktalarında 10 yıllık ‘koku’ serüvenine çıktığını söyleyen Ceyhan Elmas, Koku dünyasının mabedi denilebilecek Fransa’nın Grasse kenti, beni tutkumun zirve noktasına ulaştırdı. Şehrin sokaklarında elimde tüpler, damlalıklar, çiçekler, otlar, parfüm hammaddeleri ve kulağımda uzman tavsiyeleriyle yolculuğumun karar alma anlarından birinde olduğumun farkında değildim” dedi.

Adını önce İtalya’da birçok ünlü niş parfüm markasının önüne geçerek, sonrasında ise Avrupa’da duyuran Elmas Kardeşler, “Bir parfümden fazlası…” diye tanımladıkları parfümlerinin içinde tüm heyecanlarını, tutkularını ve hikayelerini paylaşmak amacıyla yola çıktıklarını ifade etti. Milano’daki konsept parfüm mağazalarında ilk aşamada küçük bir kitleye hitap eden Elmas Kardeşler, bu işin sanat tarafında kalmayı tercih etiklerini belirtti.

Butigo’dan Adımları Süsleyen Yeni Sezon Koleksiyonu

Dünya trendlerini cazip fiyat avantajlarıyla kadınların beğenisine sunan Butigo, İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’yla kadınların adımlarına konfor katacak modelleri bir arada sergiliyor. Butigo birbirinden iddialı ayakkabı ve çanta alternatifleriyle zarafeti ve şıklığı elden bırakmıyor.

LİZAY 2022 – 23 KOLEKSİYONU'NU BURCU ESMERSOY’UN KATILIMIYLA TANITTI

Mücevherlerinin kalitesi, farklılığı ve tasarımları ile sektörün lideri haline gelen LİZAY, 2022 – 23 Koleksiyonu’nu televizyon dünyasının başarılı ismi Burcu Esmersoy ile birlikte tanıttı.

Yönetim kurulu üyeleri Yeliz Serbes - Çağatay Serbes ve Burcu Esmersoy ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanda katılımcılar Lizay'ın eşsiz tasarımlarını, kusursuz taşlarını, yenilikçi, modern ve göz kamaştıran modellerini yakından inceleme fırsatı buldular.

Şehrin Meksikalısı menüsünü yeniledi

Fajita, Burrito, Nachos, Taco… Meksika mutfağını deneyimlemiş olanların artık pek de yabancı olmadığı lezzetler. Peki “Bolas de Elote & Tortitas”, “Chimirollos”, “Milanesa de Res Picante”, “Burgerajas” ya da “Torti Burger”i daha önce hiç duydunuz mu? Telaffuzu hayli zor bu yemekler, Ranchero mönüsüne yeni giren orjinal tariflerden birkaçı.

MÖVENPICK HOTEL İSTANBUL BOSPHORUS’DA BOĞAZA KARŞI İFTAR ZİYAFETİ

11 ayın sultanı Ramazan, Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus’un lezzet dolu iftar sofralarıyla taçlanıyor. Şehrin merkezindeki buluşma noktası L’avenue Plaza Cafe, Boğaz’a hakim manzarasıyla Da Vittorio Ristorante ve asırlık efsane Hünkar Lokantası’nda sunulacak birbirinden çeşitli iftar menüleri ile lezzet şöleni yaşatacak olan Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus’un farklı damak zevklerine hitap eden 6 adet iftar menüsü seçeneği bulunuyor.

Pırlanta sektörünün öncü markası Ariş Pırlanta, İstanbul Jewelry Show Fuarı’nda…

24-27 Mart tarihleri arasında CNR’da gerçekleşecek İstanbul Jewelry Show’da Ariş Pırlanta, göz alıcı tasarımlarının yer aldığı birçok koleksiyonunu mücevher sevenlerin beğenisine sunacak.

FIRINYA YENİ MAĞAZASINI KÜÇÜKYALI’DA AÇTI

Mahalle fırıncılığının güven ve samimiyetini modern bir anlayışla harmanlayarak, fırın-kafe (bakery-cafe) konsepti ile günümüze taşıyan Fırınya, Küçükyalı/Altıntepe’de yeni mağazasını hizmete açıyor. “Benzersiz Tatlar Ülkesi” mottosuyla yola çıkan ve tüketicileri unutulmaz tatlarla tanıştıran Fırınya; Küçükyalı’da açtığı mağazasıyla birbirinden nefis ürünlerini beğeniye sunuyor. Gayrettepe şubesinin ardından ikinci mağazasını da hizmete açan marka; zengin ürün yelpazesiyle her damak tadına hitap ediyor.