Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları

Türkiye’nin En İyi Büfe Sosisli Sandviççisi, Hot Dog Faruk’a Merhaba Deyin!

“Faruk’s Hot Dog, ilk olarak Sosisçi Faruk ismiyle 2019 yılının son çeyreğinde bir Tekel Büfe’sinde açıldı. Amacı Türkiye’nin en iyi büfe sosislisini yapmak olan Faruk, 2020’de pandemide vefat ettiği için dükkan kapandı. Daha sonra yeğenleri dayılarının vefatının üzerinden 2 yıl sonra Kadıköy’de Caferağa Mahallesi, Şevkibey Sok. No: 46/A’da daha modern bir konsept ile ve yine Türkiye’deki en iyi sosis pişirme tekniği olan “Benmari” ile büfe sosislisinin “Nirvana” versiyonunu yapmak için kolları sıvadılar.

Diyeti bozduran kebap Babooo Üsküdar’da

Üsküdar’da hizmet veren babooo ‘da süslü masalar, sandalyeler, ekmekle doldurulmuş tabaklar değil, lezzet konuşuyor. Kebapçı Babooo dişimizin kovuğunu doldurmayan porsiyonlara adeta savaş açıyor ve dolu dolu tabaklar sunuyor. Babooo ‘da kebaplar Latif ustanın marifetli elinden kıydıkları kıymalardan hazırlıyor l. Yemek bitiminde çaylar müesseden. Bol Kepçe, çatlayana kadar yiyip, ortalama bir hesap ödediğiniz nadir mekanlardan üstelik.

Mustafa Ceceli & Şöhret Memmedov'un “Varsa Aşk” sürprizi

Başarılı sanatçı Şöhret Memmedov'un yayınladığı şarkısı “Öptüm Nefesinden”, radyo, televizyon ve müzik listelerinde hak ettiği yeri bulmuş akabinde Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'ın değerli yorumuyla da zirveye yükselmişti. Art arda yayınlamış olduğu projelerinin ardından son olarak değerli sanatçı Mustafa Ceceli ile düet yapan Şöhret Memmedov, yeni şarkıları “Varsa Aşk”ı yayınladı.

Müzik benim tek şifam

Müzik eğitimini Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarında tamamlayan Serhat Can, ayrıca bağlama, tambur ve perdesiz gitar çalan bir enstrümanist olmasının yanı sıra yoğun bir şekilde devam eden iddialı sahne performanslarına Türkiye'nin ve Dünya'nın birçok noktasında güçlü repertuvarı ile damgasını vurmaya devam ediyor.

Uğur Çevik Man Fashion Kağıthane’de

Türk giyim markası Uğur Çevik , spor giyim kategorisinde uğur çevik man fashion markasıyla mağaza yatırımlarına devam ediyor. İlk mağazasını kağıthane ’de açan uğur çevik ciro ve satışlarındaki büyümeyi sürdürerek 2’ci mağazasını anadolu yakasında açmayı hedefliyor.

Nine West’den ezberleri bozan koleksiyon

Attığı güçlü adımlarla kendinden söz ettiren kadınlardan ilham alan Nine West, New York podyumlarından İstanbul’a taşıdığı 2022 İlkbahar / Yaz Koleksiyonu’nu, Burcu Esmersoy moderatörlüğünde influencerların katıldığı özel bir davet ile tanıttı.

MACHKA’nın özel “couture” koleksiyonu Gate 27’de tanıtıldı

Türkiye’nin en önemli tasarımcı moda markası MACHKA ve Uluslararası Konuk Sanatçı Programı Gate 27’nin kurucusu Melisa Tapan, birlikte yeni bir iş birliğine imza attı. Machka’nın çağdaş ve zamansız çizgisi bu kez sanatla buluşarak

el işçiliği ile ‘sınırlı sayıda’ üretilen bir Couture koleksiyona dönüştü…

Podyumda büyük şov

Voonka Collagen Open Stage İlkbahar-Yaz Moda Günleri önceki gün Lazzoni Hotel’de başladı. Ünlü organizatör Banu Noyan’ın düzenlediği “Voonka Collagen Open Stage” moda günlerinin açılış galasındaki Erkan Eken’in “Of Course Woman / Elbette Kadın” adını verdiği defilede, birbirinden ünlü mankenler podyuma çıktı.

2007 Best Model of Turkey kraliçesi Sanem Kuyucuoğlu, 2003 Miss Türkiye 2. Güzeli Özge Ulusoy ile ünlü manken Gizem Özdilli’nin de aralarında bulunduğu 25 mankenin sergilediği “Elbette Kadın” defilesinde ünlü oryantal Sibel Gökçe çok özel bir şov sergiledi.

Güvenli taşımanın adresi

Şehirlerarası evden eve nakliyat sektörünün öncü kuruluşu olan Kurt Moving Company nakliyat Türkiye geneli profesyonel eşya taşımacılığı yapıyor. Sektörünün lider kuruluşlarından olan kurt moving 2022 yıllı içerisinde şimdiden trend olmaya başladı. Şehirler arası nakliyat hizmetleri için kesinlikle bilgi almalısınız. Taşınacak eşyalarınızın daha sağlıklı ve güvenli şekilde şehirler arası nakliyat hizmeti ile kolayca taşıtabilirsiniz.

Karaca Home 4 Element’in Enerjisini Evlere Taşıyor

Karaca Home’un yeni koleksiyonunda Hava elementinde mavi, hardal, beyaz ve açık gri; Su elementind emavi, açık mavi, antrasit ve blush; Toprak elementinde hardal, bej, vizon ve blush; Ateş elementinde ise hardal, terracota, koyu gri ve gri renkleri yer alıyor. Bu renklere göre kombin yapılabilecek yatak örtüsü, kırlentler, yastıklar, el ve vücut havlusu, bornoz, peştamal, masa örtüsü, peçete gibi ev tekstil ürünlerinin yer aldığı 4 Element Koleksiyonu elementlerin benzersiz enerjisini yaşam alanlarına taşıyor.

adidas Originals’tan gerçek dünya ile dijital evreni buluşturan koleksiyon Ozworld

adidas Originals, yeni Ozworld koleksiyonuyla İlkbahar/Yaz 2022 sezonunda geçmiş ve gelecek arasındaki boşluğu doldurarak yeni özgür bir alan yaratıyor. Koleksiyon konforun yanı sıra, dijital evrende cesaretle kendini ifade etmeyi ve özgürlüğü teşvik ediyor.

Yada Sushi, İstanbul’un yeni gastronomi adresi Galataport İstanbul’da!

2013 yılından bu yana, sade, rahat, Uzak Doğu esintilerinin kendini hissettirdiği ambiyansı ve ezber bozan sushileri ile Uzak Doğu mutfağı severlerin müdavimi olduğu Yada Sushi, lezzet ağını genişletiyor. İkinci şubesini gastronominin yeni adresi Galataport İstanbul’da açan Yada Sushi, rahat ve enerji dolu atmosferi ile misafirlerini ağırlıyor.

TOMMY HILFIGER 2022 İLKBAHAR KOLEKSİYONU’NU TANITTI TommyHilfiger, 2022 İlkbahar Koleksiyonu’nu Tommy Hilfiger Mayadrom Showroom’da düzenlenen bir davetle tanıttı. Etkinlikte, Tommy Hilfiger Kadın, Tommy Hilfiger Erkek, Tommy Hilfiger Jeans, Tommy Hilfiger Icons, Tommy Hilfiger Ayakkabı ve Aksesuar koleksiyonları tanıtıldı.

HAYAT OYUNU 2.BASKISI İLE RAFLARDA!

Aslıhan Yıldırım’ın çarpıcı bir dürüstlükle anlattığı, hüzünlü ama eğlenceli romanı Hayat Oyunu’nun ikinci baskısı raflarda yerini aldı.

Hayatı her cephede savaşarak yaşayan Aslıhan Yıldırım, şansıyla kıskanılan kadınlardandı. Kafasına koyduğu her şeyi şaşırtıcı bir kararlılık ve çabuklukla başarıyor, yaşamını âdeta elinde sihirli bir değnek varmışçasına ustalıkla yönetiyordu.