Dinçer KARACALAR

Kärcher akıllı sulama sistemi Senso Timer ST6 Ecologic elektrik ve sudan tasarruf sağlıyor

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, Ev & Bahçe kategorisinde yer alan Senso Timer ST6 Ecologic akıllı sulama sistemi, enerjide yüzde 30 tasarruf sağlamanın yanında hem bütçeye destek oluyor hem de çevreye duyarlı.

Kärcher’in SensoTimer ST6 Duo Ecologic sulama sistemi olağanüstü işlevsellikleri ve kolay kullanımı sayesinde bahçe ve tarlanızda yer alan sebze ve bitkilere, ihtiyaç duydukları su miktarını eşit şekilde dağıtarak veriyor. Ayrıca; bahçenizde farklı sulama gereksinimine sahip iki ayrı alanın sulanabilmesine olanak sağlıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Gözlüğü 25 Bin Tl’ye Satıldı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bağışladığı 1970'ler modeli Japon yapımı güneş gözlüğü Seyrantepe'deki Hom Design Center Avm’de düzenlenen 'Mücevher Müzayedesi'nde satışa çıkarıldı. Müzayedeyi, Müzayedeci Uğur Batur gerçekleştirirken, cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Kadriye Olgar, Cansu-Erdem Eroğlu, Aslı-Özcan Aydın, Tülin Kartoz, Nalan Aksoy, Hilal Kallıkçı, Burcu Kartoz, Özcan Ata, Şeyda Güçlü, Türkay Helvacıoğlu, Nesrin İlter, Zeynep Toker, Işık Durak, Banu Gökyar ve Canan Göztepe yoğun ilgi gösterdiler. Açılış fiyatı 10 bin TL olan güneş gözlüğü 25 bin liraya satıldı. Elde edilen gelir Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.

QUA Granite ile Mutfaktaki Huzurunuz: Paonazzo

Türkiye’nin en büyük teknik granite üreticisi QUA Granite, 500’den fazla ürün çeşitliliği, üstün desen ve renk teknolojisi ile doğanın tüm canlılığını mutfaklara taşıyor. Paonazzo, mutfaklara kattığı sade ve şık görünümle teknik granit serisi arasında dikkatleri üzerine çekiyor.

KORKU TAKVİMİNİN GÜZEL YÜZÜ

10 yıldır oyunculuk mesleğinde birçok başarıya imza atan güzel oyuncu Melisa Seda, şimdiye kadar yer aldığı projelerin dışında bir sinema filmiyle beyazperde de boy göstermeye hazırlanıyor. Dras film yapımcılığında, Yunus Şevik yönetmenliğinde Ağva’ da çekilen “Korku Takvimi” isimli korku tarzındaki sinema filminin ünlü başrol oyuncusu Melisa Seda, cin olmayan bir yapım olması ve senaryosu beni çeken ve oynamamdaki en büyük etmen oldu ifadesinde bulundu.

DUMAN TURKCELL VADİ KONSERLERİNİN AÇILIŞINI YAPIYOR

Üç yıldır Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı, Türkiye’nin en yeni, en genç etkinlik mekanı TURKCELL VADİ’de konserler 16 Nisan’da Duman ile başlıyor.

Bi’başka oyun: Gaming Forum 9 Nisan’da Forum İstanbul’da başladı!

Forum İstanbul’un yarıyıl tatilinde gerçekleştireceği Gaming Forum kapsamında en trend dijital oyunlar, Twitch yayıncıları, Cosplayler ve oyun tutkunları bir araya geliyor! 09-17 Nisan tarihleri arasında ödüllü turnuvalarda iddialı olan herkese kapılarını açacak olan Forum İstanbul, Gaming Forum ile her yaştan oyun tutkununa benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

FLO Sivri Burun Babet Koleksiyonu ile Baharı Müjdeliyor

Her tarza hitap eden rahat ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken FLO, sezon trendlerini yansıtan ve birbirinden şık modellerden oluşan babet koleksiyonu ile kadınların adımlarına renk katıyor.

Zarafet ve rahatlığı buluşturan FLO, İlkbahar/Yaz Babet Koleksiyonu, şık ve modern tasarımlarıyla kadınlara birçok alternatif sunuyor.

İlk konser heyecanı

'Erkek Ya' şarkısı ve iddialı klibiyle adından söz ettiren başarılı şarkıcı Nil Ulusoy, TikTok'un yeni kraliçesi oldu. Sosyal medya platformunda konser vereceğini, bir video ile sevenlerine duyuran Ulusoy, hayranlarından büyük ilgi gördü. İlk konserini TikTok da verecek olmanın heyecanını yaşayan Nil Ulusoy, katılımcı sayısıyla rekor kırmayı planlıyor.

Anadolu rock camiasına yeni soluk

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan özellikle Barış Manço ve Cem Karaca’nın öncülüğünü yaptığı Anadolu Rock akımından etkilenen Mesud Paragan, bu doğrultuda beste çalışmalarına başladı. 2016 yılında ilk albümü “Karma Karışık”ı dijital platformlarda.

HAYATTAKİ ÖNCELİKLERİM DEĞİŞTİ

18 yaşından beri Türkiye ve dünyanın dört bir yanında podyum ve kamera karşısına geçen, ünlü markaların yüzü top model Tülin Şahin, ‘N Alaçatı Dergisi’ne verdiği röportajda anne olduktan sonra hayatındaki önceliklerin ve daha nelerin değiştiğini anlattı.



2.5 yaşında Siena Leyla adında bir kızı olan Tülin Şahin, dünyasının ve öncelliğinin kızı olduğunu anlattı. Doğum sonrası güzellik sırları sorusuna ise; “Doğum yaptığımdan itibaren süreci ve sonrası yani şu anı da en doğal akışında yaşıyorum, yaşamak istiyorum. Tıpkı olması gerektiği gibi. Önceliğim tamamen bana bağlı minik bir bebeğin tüm isteklerine en sağlıklı şekilde yanında olarak cevap verebilmek.” diye konuştu.

CAMPER, İLKBAHAR/YAZ 2022 KOLEKSİYONUNU TANITTI

Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığının temel değerleri arasında yer alan Camper, İlkbahar/Yaz 2022 Koleksiyonu lansmanı ile daha sürdürülebilir bir hayata dikkat çekti. Camper, plastik ve sentetiklere olan bağımlılığını azalttığı İlkbahar/Yaz 2022 Koleksiyonunun lansmanını Apelyan No:3 ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Kelebek’ten çocuklara eğitici Waldorf oyuncaklar

Hayal gücünü kısıtlamadan çocukların ilgisini canlı tutacak, tamamen ahşap rengârenk Natural Waldorf oyuncakları artık Kelebek Mobilya mağazaları ve online’da satışta

Kelebek Mobilya çocuklara verdiği hassasiyeti her geçen gün sağladığı faydalı girişimlerle taçlandırıyor. Natural Waldorf oyuncaklarını tüm Kelebek Mobilya mağazalarında satışa sundu.

Annelerin Sütlü Türk Kahvesi Keyfi OKKA’dan

Arzum OKKA Ailesi’nin yeni üyesi Arzum OKKA Rich Spin M ile çocukluğunuzun nostaljik lezzeti sütlü Türk Kahvesini, bu anneler gününde annenizle yeniden içme keyfine ne dersiniz? Türkiye’de bir ilk olan karıştırarak sütlü Türk kahvesi pişirme özelliğine sahip Arzum OKKA Rich Spin M, klasik, sert, közde pişirme özellikleri ile bol köpüklü, sütlü Türk kahvesi deneyimi sunuyor.